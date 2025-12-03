Il film più romantico (in onda stasera) ha per protagonista Kate Beckinsale: qual è I film in TV stasera, mercoledì 3 dicembre 2025: Serendipity vi farà emozionare ma oggi ci sono anche Johnny Depp, Stephen Hawkins e Paolo Virzì

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In chiaro spicca l’azione di Un uomo sopra la legge su Rai 2, mentre su Sky Cinema Collection torna il fascino visionario di La fabbrica di cioccolato. Per chi ama i cult, su Iris c’è The Terminal di Steven Spielberg.

Adrenalina con Un uomo sopra la legge: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Alle 21:20 arriva Un uomo sopra la legge (2021, Azione, 107’). Regia di Robert Lorenz. Con Liam Neeson, Jacob Perez, Juan Pablo Raba, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz. Di cosa parla: un veterano del Vietnam e allevatore in Arizona si ritrova nel mirino di un cartello messicano dopo aver salvato un giovane immigrato da una sparatoria; tra la recente perdita della moglie e una minaccia di ipoteca, l’uomo difenderà la propria terra e il ragazzo in una corsa contro il tempo.

Alle 23:15, spazio alla commedia d’autore italiana con Smetto quando voglio: Masterclass (2017, Commedia, 110’). Regia di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Luigi Lo Cascio. La storia: l’ex professore Pietro Zinni, finito in galera per la banda delle smart drugs, viene reclutato da un ispettore per formare una task force contro le nuove droghe "legali". Per riuscirci dovrà rimettere in piedi la banda, tra colpi di genio e imprevisti esilaranti.

Risate e imprevisti con Il giorno più bello: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Il giorno più bello (2022, Commedia, 90’). Regia di Andrea Zalone. Con Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna. Trama: un wedding planner decide di vendere l’attività per una nuova vita con Serena, ma l’ultimo matrimonio che deve organizzare minaccia di diventare un disastro tra assistenti in crisi, ex amici e cantanti falliti. A seguire, alle 23:00, Nella tana dei lupi 2 – Pantera (2024, Azione, 144’), regia di Christian Gudegast, con Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr.: Donnie insegue Big Nick fino a Nizza, ma entrambi vengono rapiti dalla mafia italiana che pretende la restituzione di un diamante rosso rubato.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 torna il classico moderno di Tim Burton La fabbrica di cioccolato (2005, Fantasy, 115’). Regia di Tim Burton. Con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, Christopher Lee. Di cosa parla: Charlie Bucket visita con altri bambini la fabbrica del misterioso Willy Wonka in un viaggio pieno di invenzioni, sorprese e morali zuccherine. Alle 23:15 spazio alla romantic comedy con Serendipity – Quando l’amore è magia (2001, Commedia, 90’). Regia di Peter Chelsom. Con John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon, Jeremy Piven. La storia: due sconosciuti si incontrano a New York e lasciano che sia il destino a decidere se rivedersi.

Sky Cinema 2 – Alle 21:15 l’intenso Civil War (2024, Azione/war drama, 109’). Regia di Alex Garland. Con Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny. Un gruppo di reporter attraversa un’America al collasso per testimoniare la verità, mettendo a rischio tutto. Alle 23:10 segue Siccità (2022, Commedia drammatica, 97’). Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Emanuela Fanelli. Roma è senza piogge da tempo: vite e destini si intrecciano tra opportunisti e vittime in una satira amara e corale.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 fantascienza ad alto tasso spettacolare con Moonfall (2022, Fantascienza, 130’). Regia di Roland Emmerich. Con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland. La Luna sembra uscita dalla sua orbita e precipitare verso la Terra: una missione disperata proverà a svelare il mistero. Alle 23:15 spazio all’azione con Transformers 3 (2011, Azione, 156’). Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, Josh Duhamel, Frances McDormand. Tra colpi di scena e scontri titanici, Autobots e Decepticons si affrontano su scala globale.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 la black comedy Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011, Commedia, 98’). Regia di Seth Gordon. Con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey. Tre amici, esasperati dai rispettivi capi, progettano l’omicidio perfetto… con risultati imprevedibili. Alle 22:45 il sequel Come ammazzare il capo 2 (2014, Commedia, 108’). Regia di Sean Anders. Con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Chris Pine, Christoph Waltz. Traditi da un investitore, i tre tentano un maldestro rapimento per riprendersi l’azienda.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 il biopic pluripremiato La teoria del tutto (2014, Biografico, 123’). Regia di James Marsh. Con Eddie Redmayne, Felicity Jones, David Thewlis. Dalla giovinezza a Cambridge di Stephen Hawking all’amore con Jane e alla lotta contro la malattia, tra scienza e sentimento. Alle 23:10, tensione civile con Plutonio 239 – Pericolo invisibile (2006, Drammatico, 97’). Regia di Scott Z. Burns. Con Paddy Considine, Oscar Isaac, Radha Mitchell. Un tecnico nucleare russo, contaminato e senza alternative, ruba plutonio per garantire un futuro alla famiglia, precipitando nel sottobosco criminale.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 avventura e tenerezza con Vicky e il suo cucciolo (2021, Drammatico, 84’). Regia di Denis Imbert. Con Shanna Keil, Marie Gillain, Tchéky Karyo. L’amicizia tra una bambina e un lupacchiotto cambia la vita di una famiglia e di un intero villaggio. Alle 22:30 si entra nel gioco con Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, Avventura, 119’). Regia di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan. Quattro ragazzi finiscono intrappolati nei loro avatar e devono superare sfide letali per tornare nel mondo reale.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 il feel-good musicale Yesterday (2019, Sentimentale, 112’). Regia di Danny Boyle. Con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran. Un cantautore si risveglia in un mondo senza Beatles e ne "riporta in vita" le canzoni, rischiando però l’amore della sua vita. Alle 23:00 il racconto estivo di Abdellatif Kechiche Mektoub, my love: Canto Uno (2018, Drammatico, 180’): Amin torna nel Sud della Francia tra famiglia, amici e seduzioni, in un destino scritto dal mektoub.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 brividi autoriali con Presence (2024, Thriller, 85’). Regia di Steven Soderbergh. Con Lucy Liu, Julia Fox. Una famiglia si trasferisce in una casa isolata per ricominciare dopo un trauma, ma una presenza invisibile incrina ogni certezza, soprattutto nella stanza della figlia minore. Alle 22:30, mistero soprannaturale con The watchers – Loro ti guardano (2024, Horror, 102’). Regia di Ishana Shyamalan. Con Dakota Fanning, Georgina Campbell. Mina resta bloccata in una foresta irlandese con tre sconosciuti, spiata da enigmatiche creature.

Il tocco di Spielberg con The Terminal: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:14 il cult di Steven Spielberg The Terminal (2004, Commedia/dramedy, 128’). Regia di Steven Spielberg. Con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci. Un uomo dell’Europa dell’Est rimane "bloccato" al JFK dopo un colpo di Stato nel suo Paese: il terminal diventa casa, lavoro e luogo d’incontri inattesi.

20 – Alle 21:11 vendetta senza tregua con Vendetta (2022, Azione, 96’). Regia di Jared Cohn. Con Bruce Willis, Thomas Jane, Theo Rossi. Un uomo, sconvolto dall’uccisione di moglie e figlia da parte di una gang, decide di eliminare uno a uno i responsabili, precipitando in una spirale di violenza. Alle 23:20, spionaggio sensuale e crudele con Red Sparrow (2018, Azione/spy, 139’). Regia di Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons. Una ballerina russa viene addestrata come "passero" a usare il corpo come arma e incrocia un agente CIA tra inganni e doppi giochi.

Rai 4 – Alle 21:20, brividi contemporanei con Omen – L’origine del presagio (2024, Horror, 120’). Regia di Arkasha Stevenson. Con Nell Tiger Free, Maria Caballero, Ralph Ineson, Sonia Braga. In un convento romano, una giovane novizia svela una cospirazione demoniaca e un’amicizia con un’orfana si rivela presagio dell’Anticristo. Alle 23:15, il classico che ha ispirato il mito: Il presagio (1976, Horror, 111’). Regia di Richard Donner. Con Gregory Peck, Lee Remick. Un diplomatico adotta un neonato ignaro della sua vera natura: il male si annida in famiglia.

Rai Movie – Alle 21:10 il dramma intimista Riabbracciare Parigi (2022, Drammatico, 105’). Regia di Alice Winocour. Con Virginie Efira, Benoît Magimel, Maya Sansa. Una donna sopravvissuta a un attentato cerca di ricomporre i ricordi rimossi e superare il senso di colpa. Alle 23:25, crime-thriller serrato con La furia di un uomo – Wrath of man (2021, Thriller, 118’). Regia di Guy Ritchie. Con Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan. Un uomo misterioso si infiltra in una società di furgoni portavalori a Los Angeles: sotto la corazza, una vendetta oscura.

Cine34 – Alle 21:00 comicità siciliana con La matassa (2009, Commedia, 98’). Regia di Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Con Ficarra & Picone, Pino Caruso, Anna Safroncik. Due cugini separati da una lite ventennale si ritrovano tra guai con la mafia e una possibile riconciliazione. Alle 23:13 la commedia "on the road" Amici come noi (2014, Comico, 90’). Regia di Enrico Lando. Con Pio e Amedeo, Alessandra Mastronardi, Massimo Popolizio. Un viaggio pieno di equivoci, incontri e risate.

Mediaset Italia2 – Alle 21:15 horror cult con Final Destination (2000, Horror, 97’). Regia di James Wong. Con Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith. Dopo aver "saltato" la morte, un gruppo di ragazzi è braccato da un destino che pretende il suo tributo. Alle 23:21, reunion senza freni con American Pie: ancora insieme (2012, Commedia, 112’). Regia di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. Con Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan, Eugene Levy. Jim e Michelle tornano alla rimpatriata del liceo, tra amici cresciuti (forse) e Stifler invariato.

Cielo – Alle 21:20 il disaster nordico The quake – Il terremoto del secolo (2018, Drammatico, 106’). Regia di John Andreas Andersen. Con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Il geologo Kristian Eikfjord scopre che Oslo è minacciata da un terremoto catastrofico: mentre cerca di avvertire tutti, dovrà proteggere la famiglia e fare i conti con traumi mai risolti.

