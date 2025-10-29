I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Matilda De Angelis e il rapporto difficile con il fratello Le migliori pellicole in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: da Veloce come il vento con l'attrice bolognese e Accorsi al terrificante IT, al film più iconico di Steve McQueen

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dall’azione di Hercules – La leggenda ha inizio su Italia 1, all’heist-movie Contraband su Sky Cinema Uno, fino alla fantascienza di Contact su Iris.

Avventura e fantasy con Hercules – La leggenda ha inizio: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Alle 21:21 va in onda Hercules – La leggenda ha inizio (2014, 98′). Regia: Renny Harlin. Cast: Gaia Weiss, Kellan Lutz, Kenneth Cranham, Liam Garrigan, Liam McIntyre, Rade Serbedzija, Roxanne McKee, Scott Adkins. Genere: Azione. A seguire, alle 23:15, Il settimo figlio (2014, 102′). Regia: Sergey Bodrov. Cast: Jeff Bridges, Julianne Moore, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou, Antje Traue, Alicia Vikander e altri. La storia: un mago deve fermare una potente strega pronta a scagliare una terribile maledizione. Con l’aiuto del "settimo figlio di un settimo figlio" lo addestra in fretta per affrontare la minaccia.

Contraband e tanti altri grandi titoli: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – Alle 21:15 Contraband (2012, 119′). Regia: Baltasar Kormákur. Cast: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, J.K. Simmons, Caleb Landry Jones, Diego Luna. Di cosa parla: un ex contrabbandiere torna in azione per aiutare il cognato, in una corsa contro il tempo tra Louisiana e Panama. Alle 23:10 Fast e furious 8 (2017, 160′). Regia: F. Gary Gray. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Il team è messo alla prova da crimini e tradimenti che minacciano i legami più profondi.

Sky Cinema Due – Alle 21:15 Frida (2002, 119′). Regia: Julie Taymor. Cast: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Edward Norton, Valeria Golino, Ashley Judd, Antonio Banderas. Genere: Biografico. Alle 23:20 Fuga da Alcatraz (1979, 112′). Regia: Don Siegel. Cast: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Bullitt (1968, 113′). Regia: Peter Yates. Cast: Steve McQueen, Robert Vaughn, Jacqueline Bisset, Robert Duvall. Genere: Poliziesco. Alle 23:00 Nemesi (2016, 95′). Regia: Walter Hill. Con Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub. Trama: un criminale viene sottoposto a un’operazione di "cambio di sesso" come vendetta, ma la sua furia non si placa e inizia una caccia spietata.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Beetlejuice Beetlejuice (2024, 104′). Regia: Tim Burton. Cast: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux. La storia: un modellino in soffitta apre un portale per l’Aldilà. Basta dire tre volte "Beetlejuice" e il caos è servito. Alle 23:05 It (2017) (2017, 135′). Regia: Andy Muschietti. Un gruppo di ragazzi affronta la propria paura più grande: una creatura che assume la forma di un clown e si nutre del terrore dei bambini.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Vacanze ai Caraibi (2015, 100′). Regia: Neri Parenti. Cast: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero. Tre storie tra equivoci sentimentali e disavventure "hi-tech" su un’isola senza connessione. Alle 22:40 Ricchi di fantasia (2018, 102′). Regia: Francesco Miccichè. Con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi. Due amanti fuggono dopo una "vincita" alla lotteria che presto si rivela un abbaglio.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Veloce come il vento (2016, 119′). Regia: Matteo Rovere. Cast: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis. Di cosa parla: una giovane pilota e il fratello, ex talento instabile, uniscono le forze in pista e nella vita. Alle 23:05 Dall’alto di una fredda torre (2024, 90′). Regia: Francesco Frangipane. Con Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto. La vita di una famiglia è sconvolta da una rara malattia che colpisce entrambi i genitori.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Smallfoot: Il mio amico delle nevi (2018, 96′). Regia: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig. Un giovane Yeti vuole dimostrare l’esistenza degli umani, cambiando per sempre le regole della sua comunità. Alle 22:45 Un oggi alla volta (2024, 101′). Regia: Nicola Conversa. Con Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Katia Follesa. Nasce un legame sincero tra Marco e Aria, che affronta una malattia degenerativa.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 In amore niente regole (2008, 114′). Regia: George Clooney. Cast: George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski. Negli anni ’20, football, rivalità e una giornalista brillante complicano i piani di due contendenti. Alle 23:00 Finché notte non ci separi (2024, 87′). Regia: Riccardo Antonaroli. Con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello. Roma di sera fa da sfondo ai primi compromessi di due giovani sposi.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Scomparsa (2012, 95′). Regia: Heitor Dhalia. Con Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan. Jill indaga sul rapimento della sorella, convinta di trovarsi di fronte allo stesso serial killer che anni prima aveva preso di mira lei. Alle 22:40 Songbird (2020, 90′). Regia: Adam Mason. Con K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Alexandra Daddario. Thriller distopico tra quarantene, controllo e amori messi alla prova.

Contact e grandi cult tra azione, horror e fantascienza: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:22 Contact (1997, 150′). Regia: Robert Zemeckis. Cast: Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods, David Morse. Genere: Fantascienza.

Rai Movie – Alle 21:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo (2002, 138′). Regia: Randall Wallace. Cast: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein. Genere: Guerra.

Rai 4 – Alle 21:20 La guerra del Tiburtino III (2023, 95′). Regia: Luna Gualano. Cast: Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni. Trama: un meteorite cade nel quartiere romano e scatenando comportamenti bizzarri. Un gruppo di amici e una fashion blogger si ritrovano a fronteggiare un’invasione aliena partita dalla periferia. Alle 23:10 L’ira di Becky (2023, 84′). Regia: Matt Angel, Suzanne Coote. Con Lulu Wilson, Seann William Scott. Dopo un lutto e il rapimento del suo cane, Becky scatena la sua furia contro un gruppo di suprematisti bianchi.

20 – Alle 21:10 Trespass (2011, 85′). Regia: Joel Schumacher. Cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato. Genere: Thriller. Alle 23:07 The protégé (2021, 109′). Regia: Martin Campbell. Con Maggie Q, Samuel L. Jackson, Michael Keaton. Di cosa parla: una giovane killer cerca vendetta dopo l’omicidio del suo mentore, in un confronto a rischio con un misterioso assassino.

Cine34 – Alle 21:00 Grandi magazzini (1986, 102′). Regia: Castellano & Pipolo. Cast: Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Isabella Biagini. Tra gaffe pubblicitarie, malintesi e un direttore alle prese con un caos irresistibile, prende forma una commedia corale esilarante.

Cielo – Alle 21:20 Vulcano – Los Angeles 1997 (1997, 100′). Regia: Mick Jackson. Cast: Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don Cheadle, Gaby Hoffman. Esplode un vulcano sotterraneo a Los Angeles. Un coordinatore dei vigili del fuoco e una sismologa tentano di salvare la città dalla colata di lava.

Mediaset Italia2 – Alle 21:15 Annabelle (2014, 99′). Regia: John R. Leonetti. Cast: Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard, Tony Amendola. La storia: una bambola d’epoca diventa ricettacolo di un’entità demoniaca dopo un attacco di una setta satanica. Alle 23:09 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami (1988, 91′). Regia: Alan Myerson. Con Bubba Smith, George Gaynes, Michael Winslow, David Graf. Il capitano Harris tenta il colpo di mano contro Lassard, tra scambi di valigie con diamanti rubati e inseguimenti rocamboleschi.

