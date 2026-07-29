Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

I film in onda in TV stasera, 29 luglio: Chris Evans contro Bruce Willis, The Gifted contro Die Hard

Da Gifted - Il dono del talento su Rai 1 e Die Hard - Trappola di cristallo su Rete 4 alle novità di Sky Cinema con Le mie ragazze di carta e il classico C’era una volta il West, passando per Ultima notte a Soho su Rai 4 e i cult su Iris e 20

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Chris Evans
ANSA

I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli di spicco troviamo Gifted – Il dono del talento su Rai 1, il cult d’azione Die Hard – Trappola di cristallo su Rete 4 e, per gli appassionati di Sky Cinema, la commedia italiana Le mie ragazze di carta su Sky Cinema 1. Una serata ricchissima di proposte per tutti i gusti.

Gifted – Il dono del talento: le proposte delle reti in chiaro

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 1 alle 21:30 propone Gifted – Il dono del talento (2017, 101’). Regia di Marc Webb, con Chris Evans, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace e Octavia Spencer. Genere drammatico. A seguire alle 23:25 Amore alle Fiji (2021, 91’), sentimentale diretto da Christine Luby, con Saskia Hampele e Liam McIntyre. Di cosa parla: una giovane avvocata torna nell’isola natale per salvare l’azienda di famiglia, tra segreti del passato e vecchie passioni che riaffiorano.

Rete 4 alle 21:33 manda in onda Die Hard – Trappola di cristallo (1988, 132’), l’iconico action di John McTiernan con Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov e Bonnie Bedelia. Un poliziotto newyorkese affronta da solo un commando di terroristi in un grattacielo di Los Angeles alla vigilia di Natale.

La7 alle 23:15 programma Una sola verità (2008, 108’), drammatico di Rod Lurie con Kate Beckinsale, Matt Dillon, Vera Farmiga, David Schwimmer e Alan Alda. La storia: una giornalista rivela uno scandalo legato alla CIA e finisce in carcere per non rivelare la sua fonte, difendendo i principi della professione.

Le mie ragazze di carta: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Le mie ragazze di carta (2023, 101’), commedia di Luca Lucini con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo e Raffaella Di Caprio. La storia: Treviso, fine anni ’70. La famiglia Bottacin affronta la rapida urbanizzazione e un difficile passaggio generazionale. In seconda serata alle 23:05 L’infiltrata (2024, 119’), biografico di Arantxa Echevarría con Carolina Yuste e Luis Tosar: una poliziotta sotto copertura nell’ETA raccoglie informazioni decisive per una vasta operazione.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Bullet Train (2022, 126’), azione di David Leitch con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock e Michael Shannon: un gruppo di assassini si ritrova su un treno superveloce con missioni sorprendentemente connesse. Alle 23:10 segue Rush hour – Due mine vaganti (1998, 92’), buddy action di Brett Ratner con Jackie Chan e Chris Tucker: un’agente di Hong Kong e un detective di Los Angeles devono salvare la figlia del console cinese.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 va con Mia moglie per finta (2011, 116’), commedia di Dennis Dugan con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Alle 23:00 Bentornato Presidente (2019, 96’), di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Cesare Bocci, Sarah Felberbaum e Massimo Popolizio.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma Una figlia (2025, 103’), dramma di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi: il nuovo legame di un padre vedovo incrina gli equilibri con la figlia Sofia, fino a un gesto estremo e alle sue conseguenze. Alle 22:50 Molto forte, incredibilmente vicino (2012, 129’), di Stephen Daldry con Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow e Viola Davis.

Sky Cinema Family alle 21:00 regala l’avventura senza tempo I Goonies (1985, 111’), di Richard Donner: un gruppo di ragazzi segue una mappa del tesoro per salvare il proprio quartiere. Alle 23:00 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’), fantasy di Iain Softley con Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren e Andy Serkis.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone A proposito di Henry (1991, 108’), drammatico di Mike Nichols con Harrison Ford e Annette Bening. Alle 22:50 Cinquanta sfumature di rosso (2018, 99’), di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan: il matrimonio dei Grey è messo alla prova da ombre del passato.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette paura con Five nights at Freddy’s 2 (2025, 104’), horror di Emma Tammi con Josh Hutcherson ed Elizabeth Lail: un nuovo capitolo di terrori animatronici e segreti sulle origini del locale. Alle 22:50 Caccia al killer: Monster (2021, 85’), thriller di Daniel Farrands con Peyton List e Tobin Bell: il percorso che condurrà Aileen Wuornos a diventare una famigerata serial killer.

Sky Cinema Collection alle 21:15 rende omaggio al western con C’era una volta il West (1968, 178’), capolavoro di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson e Jason Robards: una vedova e un misterioso pistolero incrociano il destino di un killer al soldo della ferrovia.

Ultima notte a Soho: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 propone Ultima notte a Soho (2021, 118’), di Edgar Wright con Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp e Synnove Karlsen. A seguire alle 23:15 Rovine (2008, 91’), horror di Carter Smith: quattro amici in Messico si avventurano verso rovine Maya dove si celano antichi orrori e rituali.

Iris alle 21:17 manda in onda A history of violence (2005, 90’), dramma di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris e William Hurt. Alle 23:21 Miami Vice (2006, 134’), poliziesco di Michael Mann con Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li.

Rai Movie alle 21:10 dà spazio alla commedia italiana con Un altro ferragosto (2024, 124’), regia di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante e Andrea Carpenzano: a Ventotene, le famiglie Molino e Mazzalupi si ritrovano tra nozze mondane e vecchie ruggini. Alle 23:15 Un amore a 5 stelle (2002, 107’), di Wayne Wang con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson e Stanley Tucci: la relazione tra una cameriera e un politico mette a rischio la carriera di lui.

Cine34 apre alle 21:00 con Selvaggi (1995, 91’), commedia di Carlo Vanzina con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone e Monica Scattini. Di cosa parla: dieci italiani precipitano su un’isola dei Caraibi e devono imparare a convivere tra stereotipi e risate. Alle 22:56 Vacanze in America (1984, 89’), ancora Vanzina con Christian De Sica, Jerry Calà ed Edwige Fenech.

20 alle 21:10 schiera The Forger – Il falsario (2014, 95’), giallo di P. Martin con John Travolta e Christopher Plummer. Alle 23:19 Mortal Kombat – Distruzione totale (1998, 103’), azione di John R. Leonetti con Robin Shou e Talisa Soto: dopo il torneo mortale, una nuova minaccia dall’Outworld riapre la battaglia per la sopravvivenza.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Roberto Saviano

Stasera in tv, 29 luglio: Bisciglia accende i falò, Saviano indaga tra legalità e potere

Cosa vedere stasera: Roberto Saviano indaga su La7, weekend da sogno con Best weeken...
Il cast di 'Poveri ma ricchi'

I film in onda in TV stasera (21 luglio): si ride con la coppia De Sica-Brignano

Dalle emozioni di Delibal - Dolce veleno su Canale 5 all’azione di Safe house su Ita...
Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, protagonisti del thrille 'La lezione'

I film in onda in TV stasera (20 luglio): lo sci-fi di Men in Black 3 contro il thriller della coppia De Angelis-Accorsi

Scoprite le migliori proposte di lunedì 20 luglio 2026: dall’adrenalina di Cash Out ...
Alessandro Siani e Claudio Bisio

I film in onda in TV stasera (16 luglio): dallo sci-fi di Star Trek alla commedia con Bisio e Siani

Dalle emozioni sportive di Chi segna vince su Rai 2 al cult Star Trek su 20, passand...
Heath Ledger, l'indimenticabile Joker di 'Batman - Il cavaliere oscuro'

I film in TV stasera: la sfida del Joker per il miglior Batman di sempre?

Dall’intenso È andato tutto bene su Rai 3 alla commedia Il pesce innamorato su Rete ...
Buona giornata

I film in onda in TV stasera, sabato 4 luglio 2026: dalla 'Buona giornata' di Abatantuono al cult di Ocean’s Eleven

Dal family Il ragazzo e la tigre su Italia 1 ai brividi di Salt su Sky Cinema Action...
Carlo Verdone, aneddoto pillole blu avvenuto sul set di un film

Carlo Verdone, stasera in Tv il suo film del cuore: il gioiello (sottovalutato) che gli ha cambiato la carriera

Una serata ricchissima: dalla nostalgia di Compagni di scuola su Rete 4 all’adrenali...
Una scena di Django Unchained

I film in TV stasera, lunedì 27 luglio: Carlo Verdone e Karate Kid contro Django Unchained

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 27 luglio 2026: dal cult...
Luca Marinelli e Alessandro Borghi, protagonisti de 'Le otto montagne'

I film in TV stasera (23 luglio): l'inno all'amicizia con Marinelli e Borghi o 'La La Land'?

Una serata ricchissima con 25 film: dalla fantascienza di Into Darkness - Star Trek ...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Gabriella Pession

Gabriella Pession
Peppino Di Capri

Peppino Di Capri
Federica Sciarelli, ha condotto Chi l'ha visto dal 2004 al 2026

Federica Sciarelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963