I film in onda in TV stasera, 29 luglio: Chris Evans contro Bruce Willis, The Gifted contro Die Hard Da Gifted - Il dono del talento su Rai 1 e Die Hard - Trappola di cristallo su Rete 4 alle novità di Sky Cinema con Le mie ragazze di carta e il classico C’era una volta il West, passando per Ultima notte a Soho su Rai 4 e i cult su Iris e 20

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I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli di spicco troviamo Gifted – Il dono del talento su Rai 1, il cult d’azione Die Hard – Trappola di cristallo su Rete 4 e, per gli appassionati di Sky Cinema, la commedia italiana Le mie ragazze di carta su Sky Cinema 1. Una serata ricchissima di proposte per tutti i gusti.

Gifted – Il dono del talento: le proposte delle reti in chiaro

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Rai 1 alle 21:30 propone Gifted – Il dono del talento (2017, 101’). Regia di Marc Webb, con Chris Evans, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace e Octavia Spencer. Genere drammatico. A seguire alle 23:25 Amore alle Fiji (2021, 91’), sentimentale diretto da Christine Luby, con Saskia Hampele e Liam McIntyre. Di cosa parla: una giovane avvocata torna nell’isola natale per salvare l’azienda di famiglia, tra segreti del passato e vecchie passioni che riaffiorano.

Rete 4 alle 21:33 manda in onda Die Hard – Trappola di cristallo (1988, 132’), l’iconico action di John McTiernan con Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov e Bonnie Bedelia. Un poliziotto newyorkese affronta da solo un commando di terroristi in un grattacielo di Los Angeles alla vigilia di Natale.

La7 alle 23:15 programma Una sola verità (2008, 108’), drammatico di Rod Lurie con Kate Beckinsale, Matt Dillon, Vera Farmiga, David Schwimmer e Alan Alda. La storia: una giornalista rivela uno scandalo legato alla CIA e finisce in carcere per non rivelare la sua fonte, difendendo i principi della professione.

Le mie ragazze di carta: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Le mie ragazze di carta (2023, 101’), commedia di Luca Lucini con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo e Raffaella Di Caprio. La storia: Treviso, fine anni ’70. La famiglia Bottacin affronta la rapida urbanizzazione e un difficile passaggio generazionale. In seconda serata alle 23:05 L’infiltrata (2024, 119’), biografico di Arantxa Echevarría con Carolina Yuste e Luis Tosar: una poliziotta sotto copertura nell’ETA raccoglie informazioni decisive per una vasta operazione.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Bullet Train (2022, 126’), azione di David Leitch con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock e Michael Shannon: un gruppo di assassini si ritrova su un treno superveloce con missioni sorprendentemente connesse. Alle 23:10 segue Rush hour – Due mine vaganti (1998, 92’), buddy action di Brett Ratner con Jackie Chan e Chris Tucker: un’agente di Hong Kong e un detective di Los Angeles devono salvare la figlia del console cinese.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 va con Mia moglie per finta (2011, 116’), commedia di Dennis Dugan con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Alle 23:00 Bentornato Presidente (2019, 96’), di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Cesare Bocci, Sarah Felberbaum e Massimo Popolizio.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma Una figlia (2025, 103’), dramma di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi: il nuovo legame di un padre vedovo incrina gli equilibri con la figlia Sofia, fino a un gesto estremo e alle sue conseguenze. Alle 22:50 Molto forte, incredibilmente vicino (2012, 129’), di Stephen Daldry con Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow e Viola Davis.

Sky Cinema Family alle 21:00 regala l’avventura senza tempo I Goonies (1985, 111’), di Richard Donner: un gruppo di ragazzi segue una mappa del tesoro per salvare il proprio quartiere. Alle 23:00 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’), fantasy di Iain Softley con Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren e Andy Serkis.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone A proposito di Henry (1991, 108’), drammatico di Mike Nichols con Harrison Ford e Annette Bening. Alle 22:50 Cinquanta sfumature di rosso (2018, 99’), di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan: il matrimonio dei Grey è messo alla prova da ombre del passato.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette paura con Five nights at Freddy’s 2 (2025, 104’), horror di Emma Tammi con Josh Hutcherson ed Elizabeth Lail: un nuovo capitolo di terrori animatronici e segreti sulle origini del locale. Alle 22:50 Caccia al killer: Monster (2021, 85’), thriller di Daniel Farrands con Peyton List e Tobin Bell: il percorso che condurrà Aileen Wuornos a diventare una famigerata serial killer.

Sky Cinema Collection alle 21:15 rende omaggio al western con C’era una volta il West (1968, 178’), capolavoro di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson e Jason Robards: una vedova e un misterioso pistolero incrociano il destino di un killer al soldo della ferrovia.

Ultima notte a Soho: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 propone Ultima notte a Soho (2021, 118’), di Edgar Wright con Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp e Synnove Karlsen. A seguire alle 23:15 Rovine (2008, 91’), horror di Carter Smith: quattro amici in Messico si avventurano verso rovine Maya dove si celano antichi orrori e rituali.

Iris alle 21:17 manda in onda A history of violence (2005, 90’), dramma di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris e William Hurt. Alle 23:21 Miami Vice (2006, 134’), poliziesco di Michael Mann con Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li.

Rai Movie alle 21:10 dà spazio alla commedia italiana con Un altro ferragosto (2024, 124’), regia di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante e Andrea Carpenzano: a Ventotene, le famiglie Molino e Mazzalupi si ritrovano tra nozze mondane e vecchie ruggini. Alle 23:15 Un amore a 5 stelle (2002, 107’), di Wayne Wang con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson e Stanley Tucci: la relazione tra una cameriera e un politico mette a rischio la carriera di lui.

Cine34 apre alle 21:00 con Selvaggi (1995, 91’), commedia di Carlo Vanzina con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone e Monica Scattini. Di cosa parla: dieci italiani precipitano su un’isola dei Caraibi e devono imparare a convivere tra stereotipi e risate. Alle 22:56 Vacanze in America (1984, 89’), ancora Vanzina con Christian De Sica, Jerry Calà ed Edwige Fenech.

20 alle 21:10 schiera The Forger – Il falsario (2014, 95’), giallo di P. Martin con John Travolta e Christopher Plummer. Alle 23:19 Mortal Kombat – Distruzione totale (1998, 103’), azione di John R. Leonetti con Robin Shou e Talisa Soto: dopo il torneo mortale, una nuova minaccia dall’Outworld riapre la battaglia per la sopravvivenza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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