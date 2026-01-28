I film in onda in TV stasera, mercoledì 28 gennaio 2026: il personaggio indimenticabile di Steven Spielberg Dopo 44 anni E.T. - L'extra-terrestre è ancora commovente ed emozionante: dove vederlo e tutte le pellicole in onda stasera, mercoledì 28 gennaio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 28 i film in palinsesto e c’è davvero scelta per tutti i gusti: dall’azione e fantascienza di Edge of Tomorrow – Senza domani su 20 alla commedia gourmand Il sapore del successo su Sky Cinema 1, fino al legal drama The Judge su Iris. Pronti a scoprire la guida completa di stasera?

Le ammiraglie in pausa film: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma questa sera sulle principali reti generaliste (Rai1, Rai2, Rai3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, NOVE).

Il sapore del successo guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 arriva Il sapore del successo (2015, 100’), regia di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Emma Thompson, Daniel Brühl e un ricco cast corale. Di cosa parla: un chef dal talento smisurato tenta la rinascita professionale tra ambizione, disciplina e seconde possibilità. Genere: Commedia. A seguire, alle 23:00, Elisa (2025, 105’), di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi, Roschdy Zem e Valeria Golino. La storia: una detenuta, in carcere da dieci anni per l’omicidio della sorella, intraprende un percorso di memoria e responsabilità con un criminologo, cercando una possibile redenzione. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Secret Team 355 (2021, 124’), di Simon Kinberg, con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz e Sebastian Stan. Trama: cinque spie di diversi Paesi uniscono le forze per bloccare un’arma letale e danno vita a un team tutto al femminile ad altissima adrenalina. Genere: Thriller. Alle 23:05, spazio all’epica avventura di Il gladiatore 2 (2024, 148’), di Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn: Lucius, costretto a combattere come schiavo, ritrova nell’arena l’onore perduto e il destino di Roma. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Sole a catinelle (2013, 83’), regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone. Una commedia di equivoci e ambizioni familiari tra risate e imprevisti. Genere: Comico. Alle 22:45 Tolo Tolo (2020, 90’), di Checco Zalone, con Barbara Bouchet e Nicola Di Bari: un viaggio rocambolesco dall’Africa all’Italia tra satira sociale e umorismo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Starsky e Hutch (2004, 101’), di Todd Phillips, con Ben Stiller e Owen Wilson. Due detective fuori dagli schemi inseguono un caso tra gag e nostalgia anni ’70. Genere: Commedia. Alle 22:45 Beetlejuice Beetlejuice (2024, 104’), di Tim Burton, con Michael Keaton, Winona Ryder e Jenna Ortega: un nuovo portale per l’Aldilà si apre e il demone più irriverente torna a seminare caos. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Un eroe (2021, 127’), di Asghar Farhadi, con Amir Jadidi e Mohsen Tanabandeh. Di cosa parla: un uomo in semi-libertà cerca di ripagare un debito ma rimane intrappolato tra verità, reputazione e percezione pubblica. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Alla vita (2022, 99’), di Stéphane Freiss, con Lou de Laâge e Riccardo Scamarcio: un incontro tra mondi lontani accende una passione capace di sfidare tradizioni e famiglia. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016, 114’), di Cedric Nicolas-Troyan, con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. La storia: due cacciatori banditi sfidano il gelo e la magia oscura di due sorelle regine. Genere: Fantasy. Alle 23:00 il classico E.T. – L’extra-terrestre (1982, 110’), di Steven Spielberg, con Henry Thomas e Drew Barrymore: l’amicizia tra un bambino e un alieno smarrito che ha incantato generazioni. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Aline – La voce dell’amore (2020, 128’), di Valérie Lemercier: ascesa, famiglia e sacrifici di una diva dalla voce inconfondibile. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Appuntamento con l’amore (2010, 125’), di Garry Marshall, con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper e un cast stellare. Storie incrociate nel giorno di San Valentino tra romanticismo e ironia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Countdown (2019, 90’), di Justin Dec, con Elizabeth Lail: un’app predice la data della morte e il tempo sembra davvero scadere. Genere: Horror. Alle 22:35 L’uomo invisibile (2020, 124’), di Leigh Whannell, con Elisabeth Moss: una donna fugge da un compagno violento e sospetta che sia diventato invisibile per perseguitarla. Genere: Horror.

La fantascienza di Edge of Tomorrow – Senza domani: le proposte delle reti specializzate

20: alle 21:10 Edge of Tomorrow – Senza domani (2014, 113’), di Doug Liman, con Tom Cruise ed Emily Blunt. Un soldato inesperto resta intrappolato in un loop temporale sul campo di battaglia contro alieni Mimic e, giorno dopo giorno, affina abilità e strategia con l’aiuto della leggendaria Rita Vrataski. Genere: Fantascienza. Alle 23:29 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, 112’), di Paul Greengrass, con Matt Damon: inseguimenti mozzafiato e complotti internazionali per svelare le origini del progetto Treadstone. Genere: Thriller.

Rai 4: alle 21:20 The animal kingdom (2023, 128’), di Thomas Cailley, con Romain Duris e Adèle Exarchopoulos. Ambientato in un presente distopico in cui gli umani si trasformano in creature ibride, un padre e un figlio partono alla ricerca della madre scomparsa, tra sopravvivenza e riscoperta del legame familiare. Genere: Avventura. Alle 23:30 E venne il giorno (2008, 91’), di M. Night Shyamalan, con Mark Wahlberg e Zooey Deschanel: un’oscura catastrofe naturale getta gli Stati Uniti nel panico mentre una famiglia tenta di mettersi in salvo. Genere: Drammatico.

Rai Movie: alle 21:10 I giorni del cielo (1978, 95’), di Terrence Malick, con Richard Gere e Brooke Adams. Di cosa parla: una falsa unione per cercare una vita migliore innesca gelosie e fragilità in un triangolo sentimentale nella frontiera americana. Genere: Drammatico. Alle 23:15 Sulle ali della musica (2019, 137’), di Maria Peters: la vera storia di Antonia Brico, giovane direttrice d’orchestra che sfida i pregiudizi di genere per affermarsi tra Stati Uniti e Berlino. Genere: Drammatico.

Iris: alle 21:15 The Judge (2014, 141’), di David Dobkin, con Robert Downey Jr., Robert Duvall e Vera Farmiga. Un avvocato di successo torna nella città natale e si ritrova a difendere il padre giudice, tra conti col passato e legami familiari irrisolti. Genere: Drammatico.

Cine34: alle 21:00 È per il tuo bene (2019, 90’), di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston. Tre padri complottano per allontanare i nuovi fidanzati delle figlie, scatenando un turbine di equivoci. Genere: Commedia. Alle 22:51 Compromessi sposi (2018, 90’), di Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme: nord e sud si scontrano quando i figli decidono di sposarsi in fretta e furia. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2: alle 21:05 Timetrip – Avventura nell’era vichinga (2009, 93’), di M. Hagedorn, con J. Cedergren e S. Stengade. Un fantasy d’avventura a spasso nel tempo. Genere: Fantasy. Alle 23:03 Ted (2012, 106’), di Seth MacFarlane, con Mark Wahlberg e Mila Kunis: amicizia e politicamente scorretto con l’orsacchiotto più irriverente del cinema. Genere: Commedia.

Cielo: alle 21:20 Cold blood – Senza pace (2019, 91’), di Frédéric Petitjean, con Jean Reno. Un sicario solitario in una baita tra i ghiacci salva una misteriosa sopravvissuta, scatenando una spirale di pericoli. Genere: Drammatico.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

