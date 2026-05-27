I film in onda in TV stasera: l'avventura con Indiana Jones o il dramma di 'A star is born'? Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 27 maggio 2026: dall’avventura di Indiana Jones su Canale 5 all’emozione di A Star Is Born su Sky Cinema, fino all’azione di Shoot’em Up su 20

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I film in TV stasera: mercoledì 27 maggio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 29 i film in palinsesto, con opzioni per tutti i gusti: dall’avventura di Indiana Jones e il quadrante del destino su Canale 5, al romantico A Star Is Born su Sky Cinema Romance, fino all’azione adrenalinica di Shoot’em Up – Spara o muori! su 20.

L’avventura di Indiana Jones e il quadrante del destino: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 alle 21:20 propone Indiana Jones e il quadrante del destino (2023, 154 minuti). Regia di James Mangold. Con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook. Di cosa parla: il celebre archeologo, ormai appartato a New York, viene richiamato in azione da Helena Shaw per ritrovare un antico manufatto capace di alterare il tempo. Sulle sue tracce c’è un ex nazista deciso a cambiare la Storia. Dalla corsa in Marocco al cuore della Sicilia, tra misteri, reperti contesi e verità sepolte, l’avventura riaccende lo spirito indomito di Indy.

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Italia 1 alle 21:27 manda in onda Tre uomini e una gamba (1997, 100 minuti). Regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Marina Massironi. Genere: Commedia.

Una notte da dottore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con Una notte da dottore (2021, 85 minuti). Regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele. Durante una notte rocambolesca, un medico notturno e un rider si ritrovano a collaborare "a distanza" tra visite a domicilio e consegne, cambiando il corso delle rispettive vite. A seguire, alle 22:55, Chaos (2005, 98 minuti). Regia di Tony Giglio. Con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny. La storia: una rapina in banca a Seattle degenera e il detective Conners, affiancato dalla recluta Dekker, insegue una banda capace di sparire nel nulla, in un labirinto d’azione e colpi di scena.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Moonfall (2022, 130 minuti). Regia di Roland Emmerich. Con Donald Sutherland, Halle Berry, John Bradley, Michael Peña, Patrick Wilson. Una minaccia inspiegabile spinge la Luna fuori orbita: una missione disperata tenta di salvare la Terra dal disastro. In seconda serata, alle 23:15, Twister (1996, 100 minuti). Regia di Jan De Bont. Con Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Cary Elwes, Lois Smith. Un team di cacciatori di tornado sfida tempeste devastanti per far funzionare il dispositivo "Dorothy" e carpire i segreti dei tornado.

Sky Cinema Collection alle 21:15 schiera The Equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121 minuti). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. Un ex agente CIA lotta contro l’ingiustizia, deciso a vendicare l’omicidio di un’amica e a smascherare una cospirazione. Alle 23:20, Assassinio sull’Orient Express (2017, 115 minuti). Regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Lucy Boynton, Josh Gad, Willem Dafoe, Olivia Colman, Judi Dench. Un caso di omicidio a bordo del leggendario treno mette alla prova l’ingegno dell’investigatore belga più famoso.

Sky Cinema Comedy dalle 21:00 propone 2 gran figli di… (2017, 113 minuti). Regia di Lawrence Sher. Con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams. Due fratelli partono alla ricerca del vero padre, scoprendo scomodi segreti familiari. In seconda serata, alle 22:55, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001, 116 minuti). Regia di Steven Soderbergh. Con Andy Garcia, Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon. Un colpo impossibile a Las Vegas orchestrato con stile e ironia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Tre ciotole (2025, 120 minuti). Regia di Isabel Coixet. Con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi. Dopo una separazione, Marta e Antonio affrontano un percorso che ridefinisce desideri e scelte, finché una diagnosi cambia prospettiva su corpo ed emozioni. Alle 23:05, Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, 133 minuti). Regia di Joseph Kosinski. Con James Badge Dale, Jeff Bridges, Josh Brolin, Miles Teller, Taylor Kitsch. Il racconto autentico di un’unità di vigili del fuoco d’élite alle prese con incendi devastanti.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Hotel Transylvania (2012, 90 minuti). Regia di Genndy Tartakovsky. Una serata perfetta per tutta la famiglia nel resort più mostruosamente divertente. Alle 22:35, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106 minuti). Regia di Iain Softley. Con Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett, Paul Bettany, Jim Broadbent, Helen Mirren, Sienna Guillory. Un padre e una figlia in grado di dar vita ai personaggi dei libri affrontano avventure in mondi di carta e inchiostro.

Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda A Star Is Born (2018, 135 minuti). Regia di Bradley Cooper. Con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle. La storia d’amore tra un musicista affermato e una giovane artista emergente, tra successi, fragilità e sacrifici. Alle 23:20, Ti presento Sofia (2018, 98 minuti). Regia di Guido Chiesa. Con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele De Martino, Bob Messini. Un papà devoto alla figlia si destreggia tra bugie e nuovi sentimenti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre Il codice Da Vinci (2006, 149 minuti). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Un enigma millenario tra simboli, arte e società segrete nella corsa alla verità. Alle 23:30, Companion (2025, 97 minuti). Regia di Drew Hancock. Con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillen. Un androide da compagnia impazzisce durante un weekend sul lago, trasformando la vacanza in un incubo.

Il dramma di Armageddon time – Il tempo dell’apocalisse: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:15 trasmette Armageddon time – Il tempo dell’apocalisse (2022, 114 minuti). Regia di James Gray. Con Jeremy Strong, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Michael Banks Repeta, Jaylin Webb. Nel Queens degli anni Ottanta, l’amicizia tra Paul e John si scontra con pregiudizi e differenze sociali. Dopo un guaio a scuola, Paul viene trasferito in un istituto privato e progetta la fuga in Florida insieme all’amico, in cerca di un futuro diverso.

Cine34 alle 21:00 propone La casa stregata (1982, 95 minuti). Regia di Bruno Corbucci. Con Gloria Guida, Lia Zoppelli, Renato Pozzetto, Yorgo Voyagis. Genere: Commedia. A seguire, alle 22:59, Noi uomini duri (1987, 102 minuti). Regia di Maurizio Ponzi. Con Enrico Montesano, Isabel Russinova, Renato Pozzetto. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda La tela dell’assassino (2004, 97 minuti). Regia di Philip Kaufman. Con Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn. Promossa ispettore, Jessica indaga su una catena di omicidi che la coinvolge personalmente: tutte le vittime hanno avuto una relazione con lei. Alle 22:50, Matrimonio all’italiana (1964, 104 minuti). Regia di Vittorio De Sica. Con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Aldo Puglisi, Marilù Tolo. Una donna, dopo anni come serva‑amante, escogita un matrimonio "in extremis" e svela tre figli, uno dei quali del suo ex amante.

Rai 4 alle 23:30 presenta Kidnap – Rapito (2017, 81 minuti). Regia di Luis Prieto. Con Halle Berry, Lew Temple, Dana Gourrier, Malea Rose. Una madre assiste al rapimento del figlio di sei anni e si lancia in un inseguimento senza tregua, affrontando paura e pericoli con coraggio incrollabile.

20 dalle 21:10 propone Shoot’em Up – Spara o muori! (2007, 86 minuti). Regia di Michael Davis. Con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Daniel Pilon, Sidney Mende‑Gibson, Lucas Mende‑Gibson, Kaylyn Yellowlees, Ramona Pringle. Un misterioso Smith salva un neonato nel mezzo di una sparatoria e lo affida a DQ, ma una spietata banda guidata da Hertz non si fermerà davanti a nulla. Alle 23:06, 97 minuti (2023, 90 minuti). Regia di Timo Vuorensola. Con Jonathan Rhys Meyers, Alec Baldwin, Myanna Buring, Jo Martin, Michael Sirow, Pavan Grover, Anjul Nigam, Jake Hayes, Davor Tomic. Un Boeing 767 dirottato finirà il carburante in 97 minuti: tra decisioni estreme della NSA e un agente Interpol sotto copertura, il destino dei passeggeri è appeso a un filo.

Cielo alle 21:20 programma Honest Thief (2020, 92 minuti). Regia di Mark Williams. Con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos. Un rapinatore di banche decide di consegnarsi per amore, ma finisce nel mirino di agenti corrotti e in un complotto che lo vuole colpevole di omicidio. Alle 23:20, La fratellanza (2017, 121 minuti). Regia di Ric Roman Waugh. Con Nikolaj Coster‑Waldau, Jon Bernthal, Lake Bell, Omari Hardwick, Jeffrey Donovan. Dopo il carcere e l’affiliazione a una gang per sopravvivere, un padre è costretto a un nuovo crimine per proteggere i suoi cari.

Mediaset Italia2 alle 21:01 propone Blu profondo 2 (2018, 90 minuti). Regia di D. Scott. Con D. Savre, R. Mayes. In una base subacquea, esperimenti su squali toro con un farmaco sperimentale precipitano nel caos, mettendo a rischio la vita del team di ricerca.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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