Il film più conturbante di Nicole Kidman: lo scandalo internazionale

I film in onda in TV stasera, mercoledì 26 novembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le tante opzioni spiccano l’azione di Fast e Furious – Hobbs e Shaw su Italia 1, il cult di Stanley Kubrick Eyes Wide Shut su Iris e l’avventura de Il mondo perduto: Jurassic Park su 20. Una serata ricchissima di titoli tra cinema d’autore, blockbuster e saghe indimenticabili.

Adrenalina con Fast e Furious – Hobbs e Shaw: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – ore 21:20 The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121′). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. La storia: un ex agente della CIA decide di combattere l’ingiustizia a Boston. Alla morte di un’amica, si mette sulle tracce dei responsabili per vendicarne l’omicidio e scoperchiare una cospirazione.

Rai 2 – ore 23:30 Smetto quando voglio: Masterclass (2017, 110′). Regia di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Luigi Lo Cascio. Di cosa parla: l’ex professore universitario Pietro Zinni, finito in carcere per la "droga legale", viene arruolato per creare una task force anti smart drugs. Per riuscirci, dovrà ampliare la banda con nuovi, improbabili "specialisti".

Italia 1 – ore 21:25 Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133′). Regia di David Leitch. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. Due agenti agli antipodi – uno della sicurezza e uno fuorilegge – sono costretti a collaborare per fermare una minaccia biotecnologica che mette a rischio l’umanità. Con l’aiuto di una brillante agente del MI6, sorella del fuorilegge, dovranno mettere da parte rivalità e diffidenze.

Eden su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15 Eden (2025, 129′). Regia di Ron Howard. Con Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl. Un gruppo di persone, stanco della propria esistenza, parte verso le Isole Galapagos per ricominciare da capo in un ambiente selvaggio, tra desiderio di rinascita e tensioni umane.

Sky Cinema 1 – ore 23:30 Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118′). Regia di Edward Zwick. Con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge. Un ex investigatore militare indaga per scagionare un maggiore dell’esercito accusato ingiustamente di spionaggio, portando alla luce una pericolosa cospirazione.

Sky Cinema 2 – ore 21:15 Free State of Jones (2016). Regia di Gary Ross. Con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali. Durante la Guerra Civile, un contadino guida una rivolta contro la Confederazione, dando vita a una comunità libera nella contea di Jones.

Sky Cinema Action – ore 21:00 Star Trek Beyond (2016, 122′). Regia di Justin Lin. Con Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoë Saldana, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba. L’equipaggio dell’Enterprise, disperso su un pianeta ostile dopo la distruzione della nave, deve unire le forze per sventare il piano di un nemico misterioso.

Sky Cinema Action – ore 23:05 Fast e Furious 5 (2011). Regia di Justin Lin. Con Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Paul Walker, Tyrese Gibson, Vin Diesel. Azione ad alto tasso di spettacolo nella saga automobilistica più amata.

Sky Cinema Collection – ore 21:15 I predatori dell’arca perduta (1981, 116′). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott. Il primo, leggendario capitolo delle avventure di Indiana Jones.

Sky Cinema Collection – ore 23:15 Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112′). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan. Un esotico prequel tra culti oscuri, templi segreti e inseguimenti mozzafiato.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00 Il mostro della cripta (2021, 116′). Regia di Daniele Misischia. Con Tobia De Angelis, Pasquale Petrolo, Amanda Campana, Nicola Branchini, Chiara Caselli. Nel 1988 un nerd appassionato di fumetti scopre inquietanti parallelismi tra una serie di omicidi e la sua saga preferita, lanciandosi in un’indagine tanto spassosa quanto sinistra.

Sky Cinema Comedy – ore 23:05 Figli (2020, 97′). Regia di Giuseppe Bonito. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi. L’arrivo del secondo bambino mette alla prova una coppia tra nonni strampalati, amici in crisi e baby-sitter improbabili.

Sky Cinema Drama – ore 21:00 La pazza gioia (2016, 118′). Regia di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Anna Galiena. Due donne, tra fragilità e desiderio di libertà, evadono dall’istituto psichiatrico per un’avventura alla ricerca di sé.

Sky Cinema Drama – ore 23:00 Soldato Jane (1997, 124′). Regia di Ridley Scott. Con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft. Un intenso dramma militare sulla determinazione e il superamento dei limiti.

Sky Cinema Family – ore 21:00 The portable door (2023, 90′). Regia di Jeffrey Walker. Con Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill, Jessica De Gouw, Rachel House. In una misteriosa azienda di Londra, uno stagista scopre un piano per piegare il mondo magico a strategie corporate.

Sky Cinema Family – ore 23:00 Sonic 3 – Il film (2024, 109′). Regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails affrontano l’enigmatico Shadow in un’avventura ad alta velocità.

Sky Cinema Romance – ore 21:00 Endless (2020, 95′). Regia di Scott Speer. Con Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, Famke Janssen. Un teen melodrama oltre i confini tra vita e aldilà.

Sky Cinema Romance – ore 22:40 Cinquanta sfumature di rosso (2018, 99′). Regia di James Foley. Con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Rita Ora. Dopo il matrimonio di Mr e Mrs Grey, vecchi demoni tornano a tormentare la coppia mettendo alla prova la loro unione.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00 Detective Marlowe (2022, 110′). Regia di Neil Jordan. Con Liam Neeson, Diane Kruger, Alan Cumming, Jessica Lange. Un detective in declino accetta un caso che lo trascina in una rete di corruzione e pericoli.

Sky Cinema Suspense – ore 22:55 The hanging sun – Sole di mezzanotte (2022, 90′). Regia di Francesco Carrozzini. Con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Peter Mullan, Charles Dance. Un uomo in fuga dal padre boss si rifugia nell’estremo Nord, tra luce perenne e religione dominante, per proteggere una madre e suo figlio e affrontare i propri demoni.

Il mistero di Eyes Wide Shut e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:21 Eyes Wide Shut (1999, 159′). Regia di Stanley Kubrick. Con Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Leelee Sobieski, Rade Serbedzija. Un medico entra in una spirale di desideri, paure e rivelazioni dopo la confessione della moglie, fino a un festino in maschera che cambia tutto.

Cine34 – ore 21:00 Il 7 e l’8 (2007). Regia di Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Arnoldo Foà, Tony Sperandeo, Remo Girone, Andrea Tidona. Due uomini scoprono lo scambio di culle che li ha segnati alla nascita e provano a rimettere insieme i pezzi di un destino incrociato.

Cine34 – ore 23:08 Scappo a casa (2019, 92′). Regia di Enrico Lando. Con Aldo Baglio, Jacky Ido, Fatou N’Diaye, Angela Finocchiaro. Un seduttore "di facciata" finisce clandestino senza documenti in un viaggio che lo mette davanti a una dura realtà.

Rai Movie – ore 21:10 La ragazza della palude (2022, 125′). Regia di Olivia Newman. Con Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson, David Strathairn, Garret Dillahunt. Una giovane cresciuta nelle paludi del profondo Sud diventa sospettata di omicidio, mentre il suo passato riemerge tra segreti e sospetti.

Rai 4 – ore 21:20 Last straw (2023, 81′). Regia di Alan Scott Neal. Con Jessica Belkin, Taylor Kowalski, Jeremy Sisto, Tara Raani. Durante la chiusura notturna di un diner, una cameriera affronta un gruppo di criminali mascherati in cerca di "regolamenti di conti".

Rai 4 – ore 22:45 Titane (2021, 108′). Regia di Julia Ducournau. Con Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Myriem Akheddiou. Dopo un inatteso ricongiungimento tra un padre e una figlia scomparsa, segreti e metamorfosi sconvolgono le loro vite.

20 – ore 21:11 Il mondo perduto: Jurassic Park (1997, 134′). Regia di Steven Spielberg. Con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite. Avventura e dinosauri in una corsa contro il tempo nella seconda tappa della saga.

Cielo – ore 21:20 Avengement – Missione vendetta (2019, 90′). Regia di Jesse V. Johnson. Con Scott Adkins, Craig Fairbrass, Nick Moran. Azione cruda e resa dei conti nelle periferie più dure.

Mediaset Italia2 – ore 21:15 La Llorona: le lacrime del male (2019, 98′). Regia di Michael Chaves. Con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas. A Los Angeles, anni Settanta, una leggenda maledetta rapisce bambini. Una madre e i suoi figli si rivolgono a un prete disilluso esperto di esorcismi per salvarsi.

Mediaset Italia2 – ore 23:09 American Pie – Il matrimonio (2003, 97′). Regia di Jesse Dylan. Con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Eugene Levy. I preparativi per le nozze di Jim e Michelle degenerano in equivoci, addii al celibato fuori controllo e nuove cotte firmate Stifler.

