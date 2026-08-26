I film in onda in TV stasera, mercoledì 26 agosto 2026: il Gattopardo, Johnny Stecchino o il biopic su Amy Winehouse? Dai grandi classici come Il Gattopardo alle biografie musicali con Back to Black, fino all’iconico Apocalypse Now e all’azione di Blade: Trinity: una serata per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In evidenza il classico Il Gattopardo, la biografia musicale Back to black e l’epico Apocalypse Now. Una serata ricchissima di titoli per ogni palato cinefilo, tra novità, cult e saghe d’azione.

Il Gattopardo guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Il Gattopardo (21:30, 1962, 184’). Regia di Luchino Visconti. Con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Romolo Valli. Di cosa parla: durante il Risorgimento, il principe Fabrizio di Salina osserva il tramonto dell’aristocrazia siciliana mentre il nipote Tancredi abbraccia i nuovi equilibri sociali. Un affresco storico-monumentale sulla trasformazione di un’epoca, tra sontuose sequenze e indimenticabile ballo finale.

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Rete 4 – Johnny Stecchino (21:33, 1991, 123’). Regia di Roberto Benigni. Con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Ivano Marescotti, Franco Volpi. La storia: un ingenuo autista di scuolabus, sosia perfetto di un boss mafioso, si ritrova coinvolto in una girandola di equivoci criminali. Una delle commedie più amate di Benigni, tra satira e gag irresistibili.

Canale 5 – Back to black (21:20, 2024, 122’). Regia di Sam Taylor-Johnson. Con Marisa Abela, Jack O’Connell, Lesley Manville, Eddie Marsan. La vita e l’ascesa di Amy Winehouse: dagli esordi jazz londinesi al successo planetario coronato dai Grammy, tra passione musicale e fragilità personali.

La7 – True Story (23:15, 2015). Regia di Rupert Goold. Con James Franco, Jonah Hill, Felicity Jones, Gretchen Mol, Betty Gilpin. Un giornalista caduto in disgrazia intreccia la propria carriera al caso di un presunto assassino che ha rubato la sua identità: un duello psicologico teso tra verità e menzogna.

Nove – Mechanic: Resurrection (21:30, 2016, 98’). Regia di D. Gansel. Con Jason Statham, Jessica Alba. Azione ad alta tensione per il letale Arthur Bishop, costretto a tre missioni impossibili in giro per il mondo pur di salvare la donna che ama.

L’azione di Luce fredda e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Luce fredda (21:15, 2025, 97’). Regia di Maxime Giroux. Con Maika Monroe, Helen Hunt, Troy Kotsur. Uscita di prigione, Ava tenta di riprendersi l’impero della droga, ma l’omicidio del fratello la precipita in una spirale di vendette: pochi alleati, molti nemici e una caccia alla verità senza tregua.

Sky Cinema 1 – Operazione Vendetta (22:55, 2025, 124’). Regia di James Hawes. Con Rami Malek, Rachel Brosnahan, Catríona Balfe, Laurence Fishburne, Jon Bernthal. Un geniale decodificatore CIA, devastato dalla perdita della moglie in un attentato a Londra, intraprende una caccia solitaria ai responsabili sfruttando l’arma più affilata: la sua mente.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Gatte da pelare (21:15, 2024, 100’). Regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi. Nuovi casi e ironia toscana nel fortunato ciclo ispirato ai romanzi di Malvaldi.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (22:55, 2024, 100’). Stesso ensemble, nuovi intrighi a Pineta tra pettegolezzi di bar e indagini fuori dagli schemi.

Sky Cinema Action – Jurassic World: La rinascita (21:00, 2024, 134’). Regia di Gareth Edwards. Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein. Cinque anni dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono in zone tropicali isolate. Tre colossali creature custodiscono la chiave di un farmaco rivoluzionario: una corsa contro il tempo tra scienza e natura primordiale.

Sky Cinema Action – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (23:15, 2007, 112’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, David Strathairn, Edgar Ramirez. Bourne chiude i conti con il proprio passato in un adrenalinico thriller di spionaggio dal montaggio serrato.

Sky Cinema Comedy – Se son rose (21:00, 2018, 90’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi. Un programmatore riceve un messaggio che stravolge gli equilibri sentimentali, scatenando equivoci e tenerezze in stile toscano.

Sky Cinema Comedy – Chiedimi se sono felice (22:35, 2000, 100’). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi. Amicizia, teatro e sogni nel cult del trio comico più amato.

Sky Cinema Drama – Napoli velata (21:00, 2017, 113’). Regia di Ferzan Özpetek. Con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra. Un incontro folgorante trascina una donna nel cuore misterico di Napoli, tra eros, morte e rivelazioni.

Sky Cinema Drama – Eden (22:55, 2025, 129’). Regia di Ron Howard. Con Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl. Un gruppo in fuga dalla routine approda alle Galápagos per ricominciare, ma il paradiso mette a nudo ambizioni e paure.

Sky Cinema Family – Hotel Transylvania (21:00, 2012, 90’). Regia di Genndy Tartakovsky. Mostri e umani si incontrano tra gag e ritmo per tutta la famiglia nell’hotel del Conte Dracula.

Sky Cinema Family – Shrek e vissero felici e contenti (22:35, 2010, 93’). Regia di Mike Mitchell. L’ultimo capitolo della saga rimescola desideri e incantesimi con ironia.

Sky Cinema Romance – A star is born (21:00, 2018, 135’). Regia di Bradley Cooper. Con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott. Un amore travolgente tra ascesa artistica e fragilità personali, tra musica e sacrificio.

Sky Cinema Romance – 2 young 4 me – Un fidanzato per mamma (23:20, 2007, 97’). Regia di Amy Heckerling. Con Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan. Una relazione tenera e complicata mette alla prova differenze d’età e aspettative.

Sky Cinema Suspense – Transcendence (21:00, 2014, 119’). Regia di Wally Pfister. Con Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Cillian Murphy. Intelligenza artificiale e coscienza umana: un esperimento radicale spinge oltre il confine tra uomo e macchina.

Sky Cinema Suspense – The Contract (23:05, 2006, 96’). Regia di Bruce Beresford. Con John Cusack, Morgan Freeman, Alice Krige. Un padre e un killer in fuga: sopravvivere nella foresta diventa una partita a scacchi letale.

Il mito di Apocalypse Now e le altre proposte delle reti specializzate

Iris – Apocalypse Now (21:15, 1979, 147’). Regia di Francis Ford Coppola. Con Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederic Forrest. Un ufficiale risale il fiume durante la guerra in Vietnam alla ricerca del colonnello Kurtz: viaggio allucinato nel cuore delle tenebre, capolavoro assoluto del cinema bellico.

Cine34 – La banda del Gobbo (21:00, 1977, 98’). Regia di Umberto Lenzi. Con Tomas Milian, Guido Leontini, Pino Colizzi, Isa Danieli. Poliziesco all’italiana tra doppi ruoli e vendette nella Roma criminale di fine anni ’70.

Cine34 – La Polizia accusa: il servizio segreto uccide (23:03, 1975, 100’). Regia di Sergio Martino. Con Luc Merenda, Delia Boccardo, Mel Ferrer, Paola Tedesco. Un incastro ad alta tensione tra servizi deviati e indagini scomode.

Rai Movie – Stanlio e Ollio – Buone vacanze (20:45, 1932, 20’). Regia di George Marshall. Con Stan Laurel, Oliver Hardy, Billy Gilbert. Corto comico: due pescivendoli tra disastri lavorativi e grottesche peripezie balneari.

Rai Movie – Morte di un commesso viaggiatore (23:00, 1985, 134’). Regia di Volker Schlöndorff. Con Dustin Hoffman, John Malkovich, Kate Reid, Stephen Lang, Charles Durning. L’american dream infranto di Willy Loman: la caduta di un padre in un dramma toccante tratto da Arthur Miller.

Rai 4 – Barbarian (21:20, 2022, 102’). Regia di Zack Cregger. Con Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long. Un Airbnb occupato, un seminterrato proibito, un segreto indicibile: l’incubo prende forma in uno degli horror più discussi degli ultimi anni.

Rai 4 – Madre (23:05, 2009, 128’). Regia di Bong Joon-ho. Con Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Goo. Una madre indaga sola per scagionare il figlio accusato di omicidio: noir emotivo e lancinante sulla forza dell’amore materno.

20 – Blade: Trinity (21:10, 2004, 113’). Regia di David S. Goyer. Con Wesley Snipes, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Parker Posey. Il cacciatore di vampiri torna per fronteggiare una nuova minaccia insieme ai Nightstalkers.

20 – G.I. Joe – La nascita dei Cobra (23:19, 2009, 118’). Regia di Stephen Sommers. Con Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Byung-hun Lee, Christopher Eccleston. Un’unità d’élite combatte l’organizzazione Cobra in una corsa globale contro armi avveniristiche.

Cielo – Atomic shark (21:20, 2016, 90’). Regia di Lisa Palenica. Con Alex Chayka, Sean Dillingham, Melissa Farley. Uno squalo "atomico" semina terrore sulla costa di San Diego: una bagnina guida un’improbabile squadra in missione.

Cielo – Il Triangolo delle Bermuda – Mare del Nord (23:20, 2011, 127’). Regia di Nick Lyon. Con Bettina Zimmermann, Hannes Jaenicke, Karoline Eichorn. Misteri e azione in mare aperto tra fenomeni inspiegabili e sopravvivenza.

Mediaset Italia2 – Scuola di polizia 3: Tutto da rifare (21:00, 1986, 84’). Regia di Jerry Paris. Con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey. Due accademie rivali: Mahoney & Co. devono salvare la scuola del comandante Lassard dalle macchinazioni di Mauser.

Mediaset Italia2 – American Pie – Nudi alla meta (23:05, 2006, 97’). Regia di Joe Nussbaum. Con John White, Christopher McDonald, Ross Thomas. Erik Stifler, ancora vergine, ottiene una "notte libera" durante il leggendario miglio nudo del college: gag scollacciate in pieno stile franchise.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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