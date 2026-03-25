Il film più drammatico di Tom Hanks: l'impresa è disperata Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda Salvate il soldato Ryan: eroismo e sacrificio durante lo sbarco in Normandia. Tutta la programmazione TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film in palinsesto, tra classici, novità e maratone di genere: dal potente Salvate il soldato Ryan su Iris all’avventura senza tempo de La mummia su Sky Cinema Action, fino all’impresa estrema di Everest su Mediaset Italia2.

Pelé illumina la serata su La7: le proposte delle reti in chiaro

La7 ore 23:30 — Pelé (2016), regia di Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist. Genere: Biografico. Con Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes, Diego Boneta, Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Colm Meaney e altri. Di cosa parla: l’ascesa del mito del calcio brasiliano, dalle umili origini al trionfo mondiale del 1958. Un ritratto che unisce sacrificio, talento e ispirazione nazionale.

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L’azione di Clean up Crew su Sky Cinema 1 e tante saghe amate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 ore 21:15 — Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024), regia di Jon Keeyes. Genere: Commedia d’azione. Con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Melissa Leo, Swen Temmel, Laurence Kinlan. La storia: una squadra che ripulisce scene del crimine trova una valigetta piena di denaro e finisce nel mirino di un boss spietato e di agenti senza scrupoli. Alle 22:55 — Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016), regia di Jon M. Chu. Genere: Azione. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Morgan Freeman, Michael Caine e altri. Di cosa parla: i Quattro Cavalieri tornano tra spettacolari illusioni e colpi di scena globali.

Sky Cinema Action ore 21:00 — La mummia (1999), regia di Stephen Sommers. Genere: Avventura. Con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Un’avventura tra rovine, maledizioni e un antico sacerdote riportato in vita. Alle 23:10 — La mummia – Il ritorno (2001), regia di Stephen Sommers. Genere: Avventura. La saga prosegue con nuovi pericoli soprannaturali e un destino che si compie nel deserto egiziano.

Sky Cinema Collection ore 21:15 — Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005), regia di Leonardo Pieraccioni. Genere: Commedia. Con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Giulia Elettra Gorietti. Una commedia romantica tra equivoci e dichiarazioni d’amore. Alle 23:00 — Fuochi d’artificio (1997), regia di Leonardo Pieraccioni. Genere: Commedia. Le disavventure sentimentali di Ottone in un viaggio alla ricerca dell’amore vero.

Sky Cinema Comedy ore 21:00 — Vi presento i nostri (2010), regia di Paul Weitz. Genere: Commedia. Con Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Barbra Streisand, Dustin Hoffman, Jessica Alba e altri. I Focker e i Byrnes si ritrovano tra gag, suoceri esigenti e segreti di famiglia. Alle 22:45 — Mr Cobbler e la bottega magica (2014), regia di T. McCarthy. Genere: Fantasy. Con A. Sandler, D. Hoffman. Un calzolaio scopre una macchina che gli consente di entrare nelle vite dei suoi clienti.

Sky Cinema Drama ore 21:00 — Delta (2022), regia di Michele Vannucci. Genere: Drammatico. Con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio, Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito. Di cosa parla: nel Delta del Po esplode un conflitto senza eroi tra bracconieri locali e pescatori nomadi, mentre due uomini opposti si fronteggiano in un crescendo di violenza. Alle 22:50 — Gli ultimi saranno ultimi (2015), regia di Massimiliano Bruno. Genere: Drammatico. Con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio. La storia di Luciana, che dopo aver perso il lavoro lotta con dignità per i propri diritti e per il futuro.

Sky Cinema Family ore 21:00 — Ritorno al futuro (1985), regia di Robert Zemeckis. Genere: Fantascienza. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover. Un viaggio nel tempo iconico tra paradossi e risate. Alle 23:00 — Ritorno al futuro – Parte II (1989), regia di Robert Zemeckis. Genere: Fantascienza. Nuove linee temporali e un futuro sorprendente per Marty e Doc.

Sky Cinema Romance ore 21:00 — Ti va di ballare? (2005), regia di Liz Friedandler. Genere: Commedia. Con Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob Brown, Laura Benanti, Yaya DaCosta. Un insegnante di ballo porta passione e disciplina in una classe difficile. Alle 23:00 — Ti odio, ti lascio, ti… (2006), regia di Peyton Reed. Genere: Commedia. Con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Cole Hauser, Vincent D’Onofrio. Una separazione divertente e agrodolce tra ripicche e convivenza forzata.

Sky Cinema Suspense ore 21:00 — The Lincoln Lawyer (2011), regia di Brad Furman. Genere: Thriller. Con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Bryan Cranston e altri. Un avvocato che lavora dalla sua auto accetta la difesa di un giovane miliardario accusato di reati gravissimi, mettendo a rischio la propria vita per arrivare alla verità. Alle 23:05 — Crawl – Intrappolati (2019), regia di Alexandre Aja. Genere: Horror. Durante un uragano, una donna cerca di salvare il padre ma resta intrappolata in un seminterrato allagato dove, nell’acqua, si muove una minaccia mortale.

Il capolavoro Salvate il soldato Ryan su Iris e tanto genere: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 ore 21:20 — Dark harvest (2023), regia di David Slade. Genere: Horror. Con Casey Likes, Dustin Ceithamer, Elizabeth Reaser. Trama: in un paese del Midwest, un rito di passaggio obbliga i ragazzi ad affrontare una creatura leggendaria che si aggira tra i campi di mais. Un giovane decide di sfidare un destino già scritto. Alle 22:55 — Ender’s Game (2013), regia di Gavin Hood. Genere: Fantascienza. Con Asa Butterfield, Harrison Ford, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis e altri. Di cosa parla: in vista di una possibile terza invasione aliena, i bambini più brillanti vengono addestrati come leader militari. Ender, dotato di eccezionali abilità strategiche, scala rapidamente i ranghi fino alla Scuola di Comando per prepararsi alla battaglia decisiva.

Rai Movie ore 21:10 — Jimmy Bobo – Bullet to the Head (2012), regia di Walter Hill. Genere: Azione. Con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater, Sung Kang e altri. Un killer di New Orleans e un detective uniscono le forze tra sparatorie e vendette. Alle 23:10 — Le paludi della morte (2011), regia di Ami Canaan Mann. Genere: Noir. Con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloë Moretz, Jessica Chastain. La storia: due poliziotti indagano su brutali omicidi di giovani prostitute nella baia di Galveston, mentre proteggono le persone che amano da un male che sembra inarrestabile.

Iris ore 21:13 — Salvate il soldato Ryan (1998), regia di Steven Spielberg. Genere: Guerra. Con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper. Dopo lo sbarco in Normandia, un’unità d’élite attraversa le linee nemiche per riportare a casa l’ultimo dei fratelli Ryan, mettendo alla prova il senso del dovere e il valore di una singola vita.

Cine34 ore 21:00 — Cado dalle nubi (2009), regia di Gennaro Nunziante. Genere: Comico. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini. Un sognatore parte per Milano alla conquista della musica, tra provini, un nuovo amore e tante risate. Alle 23:13 — Ma cosa ci dice il cervello (2019), regia di Riccardo Milani. Genere: Commedia. Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Alessandro Roja e altri.

20 ore 21:10 — Duro da uccidere (1990), regia di Bruce Malmuth. Genere: Azione. Con Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler. Un poliziotto dato per morto torna per regolare i conti. Alle 23:19 — Unknown – Senza identità (2011), regia di Jaume Collet-Serra. Genere: Drammatico/Thriller. Con Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn e altri. Dopo un incidente a Berlino, il dottor Martin si risveglia senza più un’identità: la moglie non lo riconosce e un altro uomo ha preso il suo posto. Ignorato dalle autorità e braccato da sicari, con l’aiuto di un’alleata improbabile sfida un intrigo che lo costringe a mettere in dubbio tutto.

Cielo ore 21:20 — The last witch hunter: L’ultimo cacciatore di streghe (2015), regia di Breck Eisner. Genere: Azione/Fantasy. Con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine. Un immortale guerriero affronta una minaccia stregonesca che incombe sul mondo moderno.

Mediaset Italia2 ore 21:01 — Everest (2015), regia di Baltasar Kormákur. Genere: Drammatico. Con Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Emily Watson, Sam Worthington e altri. Una ricostruzione spettacolare di una spedizione estrema tra sfida alla natura e spirito di sopravvivenza. Alle 23:06 — Campioni (2022), regia di Bobby Farrelly. Genere: Commedia. Con Woody Harrelson, Ernie Hudson, Cheech Marin, Matt Cook, Kaitlin Olson. Trama: un coach di basket sospeso per cattiva condotta viene obbligato ad allenare una squadra di atleti con disabilità, guidandoli con empatia verso il sogno delle Paralimpiadi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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