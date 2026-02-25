Fabio De Luigi, no categorico ai figli: perché non ne vuole
In Tre di troppo con Virginia Raffaele l'attore si trova improvvisamente con un terzetto di bambini: un incubo. Tutti i film in programmazione il 25 febbraio 2026
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i film disponibili tra canali in chiaro, reti tematiche e Sky Cinema: dalla commedia italiana Tre di troppo su Canale 5 all’azione travolgente di Kingsman: Il cerchio d’oro su Italia 1, fino al thriller metropolitano The Equalizer – Il vendicatore su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti i gusti tra classici, cult e novità.
Risate di famiglia con Tre di troppo: le proposte delle reti in chiaro
Canale 5 – 21:20. Tre di troppo (2022, 107′). Regia di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli. Di cosa parla: una coppia apparentemente perfetta si ritrova, all’improvviso, con tre figli mai desiderati. Per tornare alla "felicità senza responsabilità", tra equivoci e imprevisti, i due si imbarcano in un turbine di decisioni esilaranti che metteranno alla prova il loro rapporto.
Italia 1 – 21:24. Kingsman: Il cerchio d’oro (2017, 141′). Regia di Matthew Vaughn. Con Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges. La storia: dopo l’attacco all’agenzia britannica, gli agenti si alleano con i cugini americani, gli Statesman, per fermare un piano criminale su scala mondiale orchestrato dalla spietata Poppy.
La giustizia implacabile di The Equalizer – Il vendicatore: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 – 21:15. The Equalizer – Il vendicatore (2014, 128′). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas. Un ex agente segreto in cerca di redenzione entra in rotta di collisione con la mafia russa per proteggere una giovane donna. A seguire, 23:30: I morti non soffrono (2024, 129′), regia di Viggo Mortensen. Con Viggo Mortensen, Vicky Krieps. Un western romantico e rigoroso: l’amore tra Vivienne e Holger si misura con la Storia, tra indipendenza, Guerra Civile e corruzione dilagante.
Sky Cinema Action – 21:00. Fast e Furious 6 (2013, 145′). Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez. Di cosa parla: Dom e Brian, richiamati dall’agente Hobbs, rimettono insieme la squadra per affrontare un cartello di piloti criminali in Europa. A seguire, 23:15: Fast e furious 7 (2015, 100′), regia di James Wan. Con Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson. L’epico capitolo della saga con azione a gravità zero e famiglia al centro.
Sky Cinema Collection – 21:15. Gli uccelli (1963, 115′). Regia di Alfred Hitchcock. Con Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy. Un classico della suspense: una cittadina costiera è assediata da inspiegabili e feroci attacchi di volatili. A seguire, 23:20: Nodo alla gola (1948, 80′), regia di Alfred Hitchcock. Due studenti cercano il delitto perfetto nascondendo il corpo durante un ricevimento.
Sky Cinema Comedy – 21:00. La trama fenicia (2025, 105′). Regia di Wes Anderson. Con Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Riz Ahmed, Michael Cera, Mia Threapleton. Dopo l’ennesimo incidente aereo scampato, un magnate nomina erede la figlia suora: tra eredità, attentati e cospirazioni, un’avventura surreale in puro stile Anderson. A seguire, 22:45: Il tuttofare (2018, 96′), regia di Valerio Attanasio. Con Sergio Castellitto, Elena Sofia Ricci. Un giovane praticante viene "assunto" dal capo a patto di un matrimonio di convenienza.
Sky Cinema Drama – 21:00. Natale all’improvviso (2015). Regia di Jessie Nelson. Con Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde, Amanda Seyfried. Una grande famiglia si ritrova per le feste tra riconciliazioni e imprevisti. A seguire, 22:50: Nuovomondo (2006, 120′), regia di Emanuele Crialese. Con Vincenzo Amato, Charlotte Gainsbourg. L’odissea di una famiglia siciliana verso l’America e l’approdo ad Ellis Island.
Sky Cinema Family – 21:00. I Puffi: Il film (2025, 92′). Regia di Chris Miller. Puffetta guida una spedizione per salvare Grande Puffo, scoprendo una missione che guarda all’intero universo. A seguire, 22:35: Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, 103′), regia di Gail Mancuso. Con Dennis Quaid, Betty Gilpin. Un’avventura che celebra il legame indissolubile tra cane e umano.
Sky Cinema Suspense – 21:00. Every breath you take – Senza respiro (2021, 105′). Regia di Vaughn Stein. Con Casey Affleck, Michelle Monaghan, Sam Claflin. Un tragico evento intreccia il destino di uno psichiatra con un uomo dal passato oscuro. A seguire, 22:50: Mickey 17 (2025, 137′), regia di Joon-ho Bong. Con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun. Un "dipendente sacrificabile" rinasce a ogni morte durante una missione di colonizzazione su Niflheim.
Sky Cinema Romance – 21:00. Mektoub, my love: Canto Uno (2018, 180′). Regia di Abdellatif Kechiche. Con Shain Boumedine, Ophélie Baufle. Un’estate nel Sud della Francia tra amicizie, desideri e il peso del destino.
Suspense e cult con Basic Instinct: le proposte delle reti specializzate
Iris – 21:15. Basic instinct (1992, 123′). Regia di Paul Verhoeven. Con Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn. Thriller erotico cult che ha ridefinito il genere, tra seduzione e inganni.
Cine34 – 21:00. Delitto al ristorante cinese (1981, 95′). Regia di Bruno Corbucci. Con Tomas Milian, Bombolo, Enzo Cannavale. Il commissario Girardi alle prese con un caso tra risate e scazzottate. A seguire, 23:14: Crema, cioccolata e pa… prika (1981, 91′), regia di Michele Massimo Tarantini. Con Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. L’arrivo di una dietologa "raccomandata" sconvolge una clinica di lusso.
Rai Movie – 21:10. The wrestler (2008, 105′). Regia di Darren Aronofsky. Con Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood. Un dramma potente e umanissimo sul prezzo del ring e della solitudine.
Rai 4 – 21:20. Trappola sulle Montagne Rocciose (1995, 100′). Regia di Geoff Murphy. Con Steven Seagal, Eric Bogosian, Katherine Heigl. Un genio del male dirotta un treno di lusso e minaccia Washington con un satellite, ma non ha fatto i conti con Casey Ryback. A seguire, 23:00: Sezione 8 (2022, 98′), regia di Christian Sesma. Con Ryan Kwanten, Scott Adkins, Dolph Lundgren. Dopo una vendetta privata e l’arresto, a un marine viene offerta la redenzione entrando in una misteriosa unità speciale.
20 – 21:06. La guerra dei mondi (2005, 116′). Regia di Steven Spielberg. Con Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins. Un padre divorziato lotta per proteggere i figli durante un’invasione aliena devastante. A seguire, 23:16: Hellboy (2019, 121′), regia di Neil Marshall. Con David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane. Il demone dal cuore umano affronta la Regina di Sangue risvegliata per vendetta.
Mediaset Italia2 – 21:01. Conan il distruttore (1984, 103′). Regia di Richard Fleischer. Con Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamberlain. La storia: la giovane Jenna, scortata da Conan, deve recuperare il corno del dio Dagoth per conto della regina Tamaris. Tradimenti, forze oscure e una metamorfosi mostruosa attendono i protagonisti. A seguire, 23:06: Agente Smart – Casino totale (2008, 110′), regia di Peter Segal. Con Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp. Commedia spionistica brillante dal ritmo serrato.
Cielo – 21:20. End of a gun (2016, 96′). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Danny Trejo. Un ex agente federale salva una donna e finisce in un pericoloso piano per sottrarre due milioni di euro a un signore della droga, tra doppi giochi e alleanze fragili.
Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
