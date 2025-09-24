I film in onda in TV stasera, mercoledì 24 settembre 2025: Priyanka Chopra torna dal suo ex (ma c'è un problema) I film da vedere nella serata di mercoledì 24 settembre 2025: la moglie di Nick Jonas cerca il suo vecchio amore, Di Caprio rischia di impazzire e Adam Sandler sceglie tra Jennifer Aniston e Brooklyn Decker

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 33 i film in programmazione mercoledì 24 settembre 2025, con scelte per tutti i gusti: dall’horror moderno Barbarian su Rai 4 al romantico Love again su Rai 1, passando per il cult Shutter Island su Iris e la commedia Mia moglie per finta su TV8.

Sentimenti con Love again: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30: Love again (2023, 102′, regia di Jim Strouse). Di cosa parla: Mira, per elaborare il lutto del fidanzato, invia messaggi al suo vecchio numero, ora riassegnato, instaurando un inatteso legame. Cast: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie; genere: sentimentale.

TV8, 21:30: Mia moglie per finta (2011, 116′, regia di Dennis Dugan). La storia: un affabile chirurgo inventa una finta moglie per conquistare la donna dei suoi sogni, ma l’inganno gli si ritorce contro tra equivoci e colpi di scena. Cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker e altri; genere: commedia.

L’azione di Mr. Morfina e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15: Mr. Morfina (2025, 110′, regia di Dan Berk e Robert Olsen). Di cosa parla: Nathan Caine, insensibile al dolore per una rara condizione, trasforma la sua anomalia in risorsa quando la ragazza che ama viene rapita durante una rapina in banca. Cast: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh; genere: azione. Alle 23:10: Una notte al museo (2006, 108′, regia di Shawn Levy) con Ben Stiller e Robin Williams; genere: commedia.

Sky Cinema 2, 21:15: Napoli – New York (2024, 124′, regia di Gabriele Salvatores). La storia: 1949, due orfani sognano l’America e si imbarcano clandestinamente verso New York tra speranze e pericoli. Cast: Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro; genere: drammatico. Alle 23:20: The Company Men (2010, 109′, regia di John Wells) con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones; un dirigente ridimensionato dalla crisi è costretto a ridefinire le priorità della vita; genere: drammatico.

Sky Cinema Action, 21:00: Last Knights (2015, 115′, regia di Kazuaki Kiriya) con Clive Owen e Morgan Freeman; genere: avventura. Alle 23:00: Top Gun (1986, 109′, regia di Tony Scott) con Tom Cruise e Val Kilmer: addestramento ad alta quota, amori e sensi di colpa tra spettacolari sequenze aeree; genere: azione.

Sky Cinema Collection, 21:15: Fast e Furious 6 (2013, 145′, regia di Justin Lin). Trama: Dom e Brian tornano in azione a Londra su richiesta di Hobbs per fermare un’organizzazione di piloti criminali legata a Letty. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e altri; genere: azione. Alle 23:30: Fast e furious 7 (2015, regia di James Wan) con Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham e il team al completo; genere: azione.

Sky Cinema Comedy, 21:00: Belli ciao (2022, 87′, regia di Gennaro Nunziante). Di cosa parla: Pio e Amedeo, amici del Sud, tra ambizioni, fughe verso il Nord e ritorni alle origini, provano a dimostrare che il Sud può offrire futuro ai giovani. Cast: Pio D’Antini, Amedeo Greco, Lorena Cacciatore e altri; genere: commedia. Alle 22:35: Nati stanchi (2001, 92′, regia di Dominick Tambasco) con Ficarra e Picone; genere: commedia.

Sky Cinema Drama, 21:00: The Judge (2014, 141′, regia di David Dobkin) con Robert Downey Jr. e Robert Duvall; conflitto padre-figlio nelle aule di tribunale; genere: drammatico. Alle 23:25: Shoshana (2024, 119′, regia di Michael Winterbottom) con Harry Melling e Douglas Booth: due agenti britannici all’inseguimento del poeta-attivista Avraham Stern; genere: drammatico.

Sky Cinema Family, 21:00: Biancaneve (2012, 105′, regia di Tarsem Singh) con Lily Collins e Julia Roberts; una rivisitazione fiabesca per tutta la famiglia; genere: fantasy. Alle 22:50: Balto e Togo – La leggenda (2019, 87′, regia di Brian Presley) tra coraggio e lealtà nella gelida Alaska; genere: drammatico.

Sky Cinema Romance, 21:00: Yesterday (2019, 112′, regia di Danny Boyle). Di cosa parla: un cantautore si risveglia in un mondo senza Beatles e usa le loro canzoni per scalare il successo, rischiando l’amore della sua vita. Cast: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran; genere: sentimentale. Alle 23:00: C’è post@ per te (1998, 110′, regia di Nora Ephron) con Tom Hanks e Meg Ryan; genere: commedia.

Sky Cinema Suspense, 21:00: The code (2008, 104′, regia di Mimi Leder) con Morgan Freeman e Antonio Banderas: un ultimo colpo alle uova Fabergé complica tutto quando entra in gioco l’amore; genere: thriller. Alle 22:50: Hannibal (2001, 128′, regia di Ridley Scott) con Anthony Hopkins e Julianne Moore; il dottor Lecter torna a colpire tra Firenze e gli Stati Uniti; genere: thriller.

Il brivido di Shutter Island e le altre proposte delle reti specializzate

Rai 4, 21:20: Barbarian (2022, 102′, regia di Zack Cregger). Sinossi: una donna scopre che l’Airbnb prenotato è occupato; ciò che si nasconde nel seminterrato cambierà tutto. Cast: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long; genere: horror. Alle 23:05: La maledizione del cuculo (2023, 98′, regia di Mar Targarona) con Belén Cuesta e Jorge Suquet: uno scambio casa si trasforma in incubo; genere: thriller.

Iris, 21:17: Shutter Island (2009, 138′, regia di Martin Scorsese). Di cosa parla: due agenti indagano sulla scomparsa di una paziente in un manicomio criminale isolato, tra allucinazioni e verità indicibili. Cast: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Max Von Sydow; genere: thriller.

Cine34, 21:00: Baciato dalla fortuna (2011, regia di Paolo Costella) con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Asia Argento; commedia degli equivoci tra vincite e sfortune. Alle 23:09: A ruota libera (2000, 82′, regia di Vincenzo Salemme) con Sabrina Ferilli e Carlo Buccirosso; genere: commedia.

Rai Movie, 21:10: K-Pax – Da un altro mondo (2001, 120′, regia di Iain Softley) con Kevin Spacey e Jeff Bridges; tra ironia e mistero, un paziente sostiene di venire da un altro pianeta; genere: commedia. Alle 23:10: Nemiche amiche (1998, 124′, regia di Chris Columbus) con Julia Roberts e Susan Sarandon; un toccante rapporto tra madre, nuova compagna e figli; genere: drammatico.

20, 21:13: Final score (2018, 104′, regia di Scott Mann) con Dave Bautista e Pierce Brosnan; azione ad alto tasso adrenalinico in uno stadio sotto assedio; genere: azione. Alle 23:17: White Elephant – Codice criminale (2022, 92′, regia di Jesse V. Johnson) con Bruce Willis e John Malkovich: un ex militare diviso tra codice d’onore e malavita; genere: thriller.

Cielo, 21:20: Paura in volo (2009, 90′, regia di Thomas Jauch). Trama: dopo una collisione, un aereo fuori controllo punta su Berlino; i militari devono decidere se abbatterlo. Cast: Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen; genere: drammatico.

Mediaset Italia2, 21:15: Crawl – Intrappolati (2019, 87′, regia di Alexandre Aja). Di cosa parla: durante un uragano, una donna tenta di salvare il padre in un seminterrato allagato, minacciati da una presenza mortale nell’acqua. Cast: Kaya Scodelario, Barry Pepper e altri; genere: horror. Alle 23:09: Ring 0: Birthday (2000, 100′, regia di Norio Tsuruta): i primi segnali dei poteri extrasensoriali di Sadako nella compagnia teatrale; cast: Yukie Nakama, Kumiko Aso e altri; genere: horror.

Rai Premium, 23:20: I misteri della marea (2023, 92′, regia di Lorenzo Gabriele). La storia: pacchi di cocaina sulle spiagge e un cadavere spingono la capitana Sarah a indagare con Ben della narcotici. Cast: Garance Thenault, Christopher Bayemi, Julie Gayet; genere: poliziesco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

