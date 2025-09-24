Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

I film in onda in TV stasera, mercoledì 24 settembre 2025: Priyanka Chopra torna dal suo ex (ma c'è un problema)

I film da vedere nella serata di mercoledì 24 settembre 2025: la moglie di Nick Jonas cerca il suo vecchio amore, Di Caprio rischia di impazzire e Adam Sandler sceglie tra Jennifer Aniston e Brooklyn Decker

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

I film in onda in TV stasera, mercoledì 24 settembre 2025: Priyanka Chopra torna dal suo ex (ma c'è un problema)

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 33 i film in programmazione mercoledì 24 settembre 2025, con scelte per tutti i gusti: dall’horror moderno Barbarian su Rai 4 al romantico Love again su Rai 1, passando per il cult Shutter Island su Iris e la commedia Mia moglie per finta su TV8.

Sentimenti con Love again: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30: Love again (2023, 102′, regia di Jim Strouse). Di cosa parla: Mira, per elaborare il lutto del fidanzato, invia messaggi al suo vecchio numero, ora riassegnato, instaurando un inatteso legame. Cast: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie; genere: sentimentale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

TV8, 21:30: Mia moglie per finta (2011, 116′, regia di Dennis Dugan). La storia: un affabile chirurgo inventa una finta moglie per conquistare la donna dei suoi sogni, ma l’inganno gli si ritorce contro tra equivoci e colpi di scena. Cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker e altri; genere: commedia.

L’azione di Mr. Morfina e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15: Mr. Morfina (2025, 110′, regia di Dan Berk e Robert Olsen). Di cosa parla: Nathan Caine, insensibile al dolore per una rara condizione, trasforma la sua anomalia in risorsa quando la ragazza che ama viene rapita durante una rapina in banca. Cast: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh; genere: azione. Alle 23:10: Una notte al museo (2006, 108′, regia di Shawn Levy) con Ben Stiller e Robin Williams; genere: commedia.

Sky Cinema 2, 21:15: Napoli – New York (2024, 124′, regia di Gabriele Salvatores). La storia: 1949, due orfani sognano l’America e si imbarcano clandestinamente verso New York tra speranze e pericoli. Cast: Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro; genere: drammatico. Alle 23:20: The Company Men (2010, 109′, regia di John Wells) con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones; un dirigente ridimensionato dalla crisi è costretto a ridefinire le priorità della vita; genere: drammatico.

Sky Cinema Action, 21:00: Last Knights (2015, 115′, regia di Kazuaki Kiriya) con Clive Owen e Morgan Freeman; genere: avventura. Alle 23:00: Top Gun (1986, 109′, regia di Tony Scott) con Tom Cruise e Val Kilmer: addestramento ad alta quota, amori e sensi di colpa tra spettacolari sequenze aeree; genere: azione.

Sky Cinema Collection, 21:15: Fast e Furious 6 (2013, 145′, regia di Justin Lin). Trama: Dom e Brian tornano in azione a Londra su richiesta di Hobbs per fermare un’organizzazione di piloti criminali legata a Letty. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e altri; genere: azione. Alle 23:30: Fast e furious 7 (2015, regia di James Wan) con Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham e il team al completo; genere: azione.

Sky Cinema Comedy, 21:00: Belli ciao (2022, 87′, regia di Gennaro Nunziante). Di cosa parla: Pio e Amedeo, amici del Sud, tra ambizioni, fughe verso il Nord e ritorni alle origini, provano a dimostrare che il Sud può offrire futuro ai giovani. Cast: Pio D’Antini, Amedeo Greco, Lorena Cacciatore e altri; genere: commedia. Alle 22:35: Nati stanchi (2001, 92′, regia di Dominick Tambasco) con Ficarra e Picone; genere: commedia.

Sky Cinema Drama, 21:00: The Judge (2014, 141′, regia di David Dobkin) con Robert Downey Jr. e Robert Duvall; conflitto padre-figlio nelle aule di tribunale; genere: drammatico. Alle 23:25: Shoshana (2024, 119′, regia di Michael Winterbottom) con Harry Melling e Douglas Booth: due agenti britannici all’inseguimento del poeta-attivista Avraham Stern; genere: drammatico.

Sky Cinema Family, 21:00: Biancaneve (2012, 105′, regia di Tarsem Singh) con Lily Collins e Julia Roberts; una rivisitazione fiabesca per tutta la famiglia; genere: fantasy. Alle 22:50: Balto e Togo – La leggenda (2019, 87′, regia di Brian Presley) tra coraggio e lealtà nella gelida Alaska; genere: drammatico.

Sky Cinema Romance, 21:00: Yesterday (2019, 112′, regia di Danny Boyle). Di cosa parla: un cantautore si risveglia in un mondo senza Beatles e usa le loro canzoni per scalare il successo, rischiando l’amore della sua vita. Cast: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran; genere: sentimentale. Alle 23:00: C’è post@ per te (1998, 110′, regia di Nora Ephron) con Tom Hanks e Meg Ryan; genere: commedia.

Sky Cinema Suspense, 21:00: The code (2008, 104′, regia di Mimi Leder) con Morgan Freeman e Antonio Banderas: un ultimo colpo alle uova Fabergé complica tutto quando entra in gioco l’amore; genere: thriller. Alle 22:50: Hannibal (2001, 128′, regia di Ridley Scott) con Anthony Hopkins e Julianne Moore; il dottor Lecter torna a colpire tra Firenze e gli Stati Uniti; genere: thriller.

Il brivido di Shutter Island e le altre proposte delle reti specializzate

Rai 4, 21:20: Barbarian (2022, 102′, regia di Zack Cregger). Sinossi: una donna scopre che l’Airbnb prenotato è occupato; ciò che si nasconde nel seminterrato cambierà tutto. Cast: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long; genere: horror. Alle 23:05: La maledizione del cuculo (2023, 98′, regia di Mar Targarona) con Belén Cuesta e Jorge Suquet: uno scambio casa si trasforma in incubo; genere: thriller.

Iris, 21:17: Shutter Island (2009, 138′, regia di Martin Scorsese). Di cosa parla: due agenti indagano sulla scomparsa di una paziente in un manicomio criminale isolato, tra allucinazioni e verità indicibili. Cast: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Max Von Sydow; genere: thriller.

Cine34, 21:00: Baciato dalla fortuna (2011, regia di Paolo Costella) con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Asia Argento; commedia degli equivoci tra vincite e sfortune. Alle 23:09: A ruota libera (2000, 82′, regia di Vincenzo Salemme) con Sabrina Ferilli e Carlo Buccirosso; genere: commedia.

Rai Movie, 21:10: K-Pax – Da un altro mondo (2001, 120′, regia di Iain Softley) con Kevin Spacey e Jeff Bridges; tra ironia e mistero, un paziente sostiene di venire da un altro pianeta; genere: commedia. Alle 23:10: Nemiche amiche (1998, 124′, regia di Chris Columbus) con Julia Roberts e Susan Sarandon; un toccante rapporto tra madre, nuova compagna e figli; genere: drammatico.

20, 21:13: Final score (2018, 104′, regia di Scott Mann) con Dave Bautista e Pierce Brosnan; azione ad alto tasso adrenalinico in uno stadio sotto assedio; genere: azione. Alle 23:17: White Elephant – Codice criminale (2022, 92′, regia di Jesse V. Johnson) con Bruce Willis e John Malkovich: un ex militare diviso tra codice d’onore e malavita; genere: thriller.

Cielo, 21:20: Paura in volo (2009, 90′, regia di Thomas Jauch). Trama: dopo una collisione, un aereo fuori controllo punta su Berlino; i militari devono decidere se abbatterlo. Cast: Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen; genere: drammatico.

Mediaset Italia2, 21:15: Crawl – Intrappolati (2019, 87′, regia di Alexandre Aja). Di cosa parla: durante un uragano, una donna tenta di salvare il padre in un seminterrato allagato, minacciati da una presenza mortale nell’acqua. Cast: Kaya Scodelario, Barry Pepper e altri; genere: horror. Alle 23:09: Ring 0: Birthday (2000, 100′, regia di Norio Tsuruta): i primi segnali dei poteri extrasensoriali di Sadako nella compagnia teatrale; cast: Yukie Nakama, Kumiko Aso e altri; genere: horror.

Rai Premium, 23:20: I misteri della marea (2023, 92′, regia di Lorenzo Gabriele). La storia: pacchi di cocaina sulle spiagge e un cadavere spingono la capitana Sarah a indagare con Ben della narcotici. Cast: Garance Thenault, Christopher Bayemi, Julie Gayet; genere: poliziesco.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia

I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 settembre 2025: l'att...
I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

Tutte le pellicole in programma stasera in televisione: dalla sfida Lancia-Audi nei ...
I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 18 settembre 2025: da P...
Sabrina Ferilli - Serie Gloria

I film in onda in TV stasera, domenica 21 settembre 2025: Sabrina Ferilli e il suo business 'proibito'

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 21 settembre 2025: da ...
I film in onda in TV stasera, martedì 23 settembre 2025: la vendetta del commando militare in Germania

I film in onda in TV stasera, martedì 23 settembre 2025: la vendetta del commando militare in Germania

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 23 settembre 2025: dal ...
I film in onda in TV stasera, sabato 20 settembre 2025: dal cult Nemico pubblico a Quei bravi ragazzi di Scorsese

I film in onda in TV stasera, sabato 20 settembre 2025: dal cult Nemico pubblico a Quei bravi ragazzi di Scorsese

I migliori film disponibili nella serata di sabato 20 settembre: dai supereroi di Sh...
Million Dollar Baby in streaming su Prime Video

Clint Eastwood vinse 4 Oscar in una volta sola: il film su Prime Video

Una straordinaria interpretazione di Hilary Swank, Morgan Freeman e Clint Eastwood c...
Stasera in tv (23 settembre), Luca Zingaretti se la prende con Raoul Bova. Rischio rissa dalla Berlinguer e grande calcio

Stasera in tv (23 settembre), Luca Zingaretti se la prende con Raoul Bova. Rischio rissa dalla Berlinguer e grande calcio

Cosa vedere questa sera in televisione? Montalbano contro Buongiorno, Mamma e Freeze...
Valeria Golino

Valeria Golino è una donna cieca ma sensuale su RaiPlay

Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini è un raro esempio di cinema che sa e...

Personaggi

Martina Colombari

Martina Colombari
Andrea Preti

Andrea Preti
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
Steve Buscemi

Steve Buscemi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963