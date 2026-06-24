I film in TV stasera: tra commedie, azione e thriller spunta 'Il diavolo veste Prada' 31 titoli tra azione, commedie e fantascienza: da Big Game – Caccia al presidente su Italia 1 a Gran Turismo su Sky Cinema 1, fino al colpo di Diabolik - Ginko all’attacco! su Rai Movie

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I film in onda in TV stasera, mercoledì 24 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 i film in programmazione tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: c’è azione con Big Game – Caccia al presidente su Italia 1, adrenalina e sogni veri con Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile su Sky Cinema 1 e il fascino noir di Diabolik – Ginko all’attacco! su Rai Movie. Scelte per tutti i gusti, dall’avventura alla commedia, passando per thriller e fantascienza.

Azione e tensione con Big Game – Caccia al presidente: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Mothers’ instinct (Thriller, 2024, regia di Benoît Delhomme, 94 minuti) con Jessica Chastain, Anne Hathaway, Anders Danielsen Lie. La storia: Alice e Celine vivono un equilibrio perfetto tra famiglia e amicizia, spezzato da un tragico incidente che scatena sensi di colpa e paranoie fino a logorare un profondo legame fraterno. A seguire, alle 23:05, Vita da strega (Commedia, 2005, 102 minuti) di Nora Ephron con Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartzman: un attore lancia il remake di una serie cult e scopre troppo tardi che la protagonista scelta è una vera strega.

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Italia 1 alle 21:30 punta su Big Game – Caccia al presidente (Azione, 2014, 90 minuti) diretto da Jalmari Helander, con Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Onni Tommila, Jim Broadbent e Victor Garber. In seconda serata, alle 23:18, Il risolutore – A man apart (Azione, 2003, 110 minuti) di F. Gary Gray con Vin Diesel, Larenz Tate e Timothy Olyphant. Di cosa parla: dopo il rapimento della moglie per mano del misterioso Diablo, un agente antidroga decide di vendicarsi a ogni costo, sfidando la legge e la sua stessa unità.

La7 dalle 23:30 manda in onda Donnie Brasco (Drammatico, 1997, 126 minuti) di Mike Newell con Johnny Depp, Al Pacino, Michael Madsen e Bruno Kirby. Un classico sul sottile confine tra fedeltà e tradimento nel mondo del crimine organizzato.

Nove alle 21:30 propone Ex – Amici come prima! (Commedia, 2011, 100 minuti) di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Teresa Mannino, Anna Foglietta e molti altri. Trama: storie incrociate di ex che tornano a sconvolgere le vite dei protagonisti tra nuovi amori, equivoci e colpi di scena sentimentali.

La corsa vera di Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (Avventura, 2023, 135 minuti) di Neill Blomkamp con David Harbour e Orlando Bloom. Di cosa parla: un gamer talentuoso, un ex pilota e un dirigente visionario uniscono le forze per tentare l’impresa nel mondo delle corse, uno degli sport più elitari. A seguire alle 23:30 Don’t let go (Thriller, 2019, 107 minuti) di Jacob Aaron Estes con David Oyelowo e Storm Reid: un investigatore riceve chiamate dalla nipote uccisa e, collaborando attraverso il tempo, tenta di sventare il crimine prima che accada.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Point Break – Punto di rottura (Azione, 1991, 110 minuti) di Kathryn Bigelow con Keanu Reeves e Patrick Swayze. Trama: un giovane agente si infiltra tra i surfisti sospettati di rapine in banca, ma il legame con il carismatico Bodhi complica tutto. Alle 23:05 arriva 300: l’alba di un impero (Azione, 2014, 102 minuti) di Noam Murro con Eva Green, Lena Headey e Sullivan Stapleton.

Sky Cinema Collection alle 21:15 schiera Into Darkness – Star Trek (Fantascienza, 2013, 129 minuti) di J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto e Benedict Cumberbatch. In notturna, alle 23:30, Star Trek Beyond (Fantascienza, 2016, 122 minuti) di Justin Lin: dopo la distruzione della nave, l’equipaggio deve ricompattarsi su un pianeta ostile per fermare un nemico determinato.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 presenta Come un gatto in tangenziale (Commedia, 2018, 98 minuti) di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. La storia: due genitori agli antipodi si alleano per separare i figli, scoprendo quanto i loro mondi siano più vicini del previsto. Alle 22:45 Fidanzata in affitto (Commedia, 2023, 98 minuti) di Gene Stupnitsky con Jennifer Lawrence: una trentenne in crisi accetta l’"incarico" di far sbocciare un timido diciottenne prima del college, con risultati imprevedibili.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Anime nere (Drammatico, 2014, 103 minuti) di Francesco Munzi con Marco Leonardi e Fabrizio Ferracane: tre fratelli calabresi, un passato ingombrante e una faida che divora generazioni. Alle 22:55 Testa o croce? (Drammatico, 2026, 116 minuti) di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis con Alessandro Borghi e John C. Reilly. Di cosa parla: tra Roma e il mito della frontiera, la leggendaria sfida tra cowboy americani e butteri italiani fa da sfondo a una fuga d’amore, vendette e verità cangianti.

Sky Cinema Family alle 21:00 offre Ritorno al futuro – Parte II (Fantascienza, 1989, 108 minuti) di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Alle 22:50 Le 5 leggende (Animazione, 2012, 94 minuti) di Peter Ramsey e William Joyce: Babbo Natale, Dentolino, Calmoniglio e Sandman arruolano Jack Frost per fermare l’oscuro Pitch e proteggere i bambini di tutto il mondo.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Il diavolo veste Prada (Commedia, 2006, 109 minuti) di David Frankel con Meryl Streep e Anne Hathaway: una giovane assistente affronta la direttrice più temuta dell’editoria moda. Alle 22:55 Downton Abbey (Drammatico, 2019, 122 minuti) di Michael Engler: l’arrivo del Re e della Regina nella tenuta scuote amori, ambizioni e intrighi.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Il giorno sbagliato (Azione, 2020, 90 minuti) di Derrick Borte con Russell Crowe. Alle 22:35 The bunker game (Horror, 2022, 95 minuti) di Roberto Zazzara con Gaia Weiss e Lorenzo Richelmy: un live role game in un bunker abbandonato si trasforma in un incubo quando una presenza paranormale intrappola i partecipanti.

Furti, risate e misteri con Diabolik – Ginko all’attacco!: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie alle 21:10 presenta Diabolik – Ginko all’attacco! (Giallo, 2022, 111 minuti) di Antonio e Marco Manetti con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. La storia: durante un colpo a una collezione di gioielli, Diabolik e Eva Kant cadono nella trappola dell’ispettore Ginko. Mentre lui fugge ed Eva medita vendetta, in città arriva la Duchessa di Vallenberg, con cui Ginko ha una relazione segreta.

Rai 4 alle 23:25 manda in onda Elizabeth Harvest (Thriller, 2018, 105 minuti) di Sebastian Gutierrez con Abbey Lee, Ciarán Hinds e Carla Gugino. Di cosa parla: una giovane sposa un brillante scienziato che nasconde oscuri segreti in una villa isolata, dove nulla è come sembra.

Iris alle 21:17 propone Big Gold Brick (Commedia, 2022, 132 minuti) di Brian Petsos con Andy Garcia, Megan Fox e Oscar Isaac. Trama: un aspirante scrittore deve redigere la biografia di un enigmatico capofamiglia, ma l’impresa si complica tra eccentricità domestiche e caos crescente.

Cine34 alle 21:00 è tempo di risate con Scuola di ladri (Commedia, 1986, 95 minuti) di Neri Parenti con Lino Banfi, Massimo Boldi e Paolo Villaggio. Alle 23:02 segue 7 chili in 7 giorni (Commedia, 1986, 105 minuti) di Luca Verdone con Carlo Verdone e Renato Pozzetto: due medici improvvisano una clinica per obesi per cavalcare la moda salutista, ma l’esperimento deraglia tra gag e colpi di scena.

20 alle 21:08 propone Samson – La vera storia di Sansone (Avventura, 2018, 105 minuti) di B. Macdonald con B. Zane e J. Rathbone.

Mediaset Italia2 alle 21:01 offre Un milione di modi per morire nel West (Commedia, 2014, 116 minuti) diretto e interpretato da Seth MacFarlane, con Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman e Giovanni Ribisi.

Cielo alle 21:20 c’è Primal (Azione, 2019, 97 minuti) di Nick Powell con Nicolas Cage e Famke Janssen: un cacciatore di animali rari trasporta un giaguaro bianco su una nave, ma un assassino politico libera la belva scatenando una caccia mortale tra corridoi e stive. Alle 23:15 Isolation – Pericolo alle Bahamas (Thriller, 2015, 86 minuti) di Shane Dax Taylor con Dominic Purcell e Tricia Helfer: una coppia in crisi, derubata su un’isola sperduta, chiede aiuto alle persone sbagliate e finisce in un gioco pericoloso.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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