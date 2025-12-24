Harrison Ford, stasera in Tv il suo film più acclamato: un capolavoro che lo ha reso leggenda Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 24 dicembre 2025: dalla tradizione di Una poltrona per due su Italia 1 al capolavoro Indiana Jones - I predatori dell'arca perduta.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

raiplay

CONDIVIDI

I film in TV stasera, mercoledì 24 dicembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 33 titoli in palinsesto tra classici e novità: dalla tradizione di Una poltrona per due su Italia 1 al kolossal Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re su 20, fino all’attesissimo Il gladiatore 2 su Sky Cinema 1 e al cult indimenticabile I predatori dell’arca perduta su Sky Cinema Action.

La tradizione di Una poltrona per due: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:00 Il canto di Natale di Topolino (1984, 25’). La storia: è la Vigilia e gli Spiriti del passato, presente e futuro visitano Scrooge guidandolo a riflettere sulle sue azioni. Regia di Burny Mattinson. A seguire, alle 21:30 Zootropolis (2016, 108’), animazione diretta da Byron Howard, Jared Bush e Rich Moore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3: alle 21:20 Uno sguardo dal cielo (1996, 124’), commedia diretta da Penny Marshall con Denzel Washington, Whitney Houston e Courtney B. Vance.

Rete 4: alle 21:34 Hachiko – Il tuo migliore amico (2009, 93’), drammatico di Lasse Hallstrom con Richard Gere, Joan Allen e Sarah Roemer.

Italia 1: alle 21:36 Una poltrona per due (1983, 116’). Regia di John Landis, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Don Ameche e Ralph Bellamy.

La7: alle 21:30 Indovina chi viene a cena? (1967, 107’), commedia di Stanley Kramer con Spencer Tracy, Sidney Poitier e Katharine Hepburn.

TV8: alle 21:30 Ladyhawke (1985, 116’), fantasy diretto da Richard Donner con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick.

Il gladiatore 2 guida la prima serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Il gladiatore 2 (2024, 148’), avventura diretta da Ridley Scott con Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn. Di cosa parla: Lucio, cresciuto all’ombra dell’eroe Massimo, è trascinato di nuovo nell’arena dopo la conquista della Numidia da parte degli imperatori Caracalla e Geta. Tra schiavitù, rivalsa e onore, il destino di Roma è in bilico.

Sky Cinema Action: alle 21:00 I predatori dell’arca perduta (1981, 116’), avventura diretta da Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen e Denholm Elliott. Si tratta del primo capitolo della saga leggendaria di Indiana Jones, considerato da molti il vero cult del franchise dedicato all’archeologo più famoso della storia del cinema. Grazie al ruolo di ‘Indy’, Harrison Ford è diventato un attore di fama internazionale. Alle 23:00 Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112’), ancora firmato Spielberg con Harrison Ford, Kate Capshaw e Ke Huy Quan.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il Grinch (2018, 90’), animazione di Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O’Callaghan. Un cinico misantropo tenta di "rubare" il Natale, ma l’incontro con la bontà di una bambina cambierà tutto. Alle 22:50 Natale all’improvviso (2015), commedia corale di Jessie Nelson con Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde, Ed Helms e Marisa Tomei.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Ocean’s Thirteen (2007, 122’), di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Al Pacino. La banda organizza il colpo perfetto durante l’inaugurazione di un casinò di lusso. Alle 23:10 Ocean’s 8 (2018, 110’), di Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway: un colpo glamour al Met Gala con un team tutto al femminile.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Orlando (2022, 122’), drammatico di Daniele Vicari con Michele Placido e Angelica Kazankova: l’incontro tra un anziano e una bambina che imparano a condividere sfide e presente. Alle 23:10 Still Life (2013, 87’), di Uberto Pasolini con Eddie Marsan e Joanne Froggatt.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007, 138’), regia di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Gary Oldman. La storia: Harry scopre l’esistenza dell’Ordine della Fenice e guida la resistenza contro Voldemort. Alle 23:25 Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009, 153’), ancora Yates alla regia: tra sospetti su Draco Malfoy e un misterioso libro di pozioni, la magia oscura minaccia Hogwarts.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Tutti pazzi per l’oro (2008, 113’), avventura romantica di Andy Tennant con Matthew McConaughey e Kate Hudson. Alle 22:55 Mamma mia! Ci risiamo (2018, 114’), musicale di Ol Parker con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth: tra flashback e canzoni degli ABBA si svela il passato di Donna.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131’), di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rebecca Ferguson e Jeremy Renner: Ethan Hunt affronta il Sindacato con un team d’élite. Alle 23:15 Mission: Impossible – Fallout (2018, 147’), ancora McQuarrie: una corsa contro il tempo per fermare una catastrofe nucleare tra inseguimenti e doppi giochi.

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re e altri cult: le proposte delle reti specializzate

20: alle 21:11 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (2003, 201’), fantasy di Peter Jackson con Viggo Mortensen, Elijah Wood, Ian McKellen e Cate Blanchett. Di cosa parla: mentre la battaglia decisiva infuria a Minas Tirith, Frodo e Sam, con Gollum, proseguono la loro missione per distruggere l’Anello.

Iris: alle 21:16 Terminator 2: il giorno del giudizio (1991, 140’), cult di James Cameron con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong e Robert Patrick. Un cyborg deve proteggere il giovane John Connor dal micidiale T-1000 per scongiurare l’apocalisse.

Cine34: alle 21:00 Il peggior Natale della mia vita (2012, 90’), commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Diego Abatantuono. Alle 23:04 Soap opera (2014, 87’): in un palazzo si intrecciano amori, dubbi e coincidenze con Fabio De Luigi, Ricky Memphis e Chiara Francini.

Rai Movie: alle 21:10 Blue Hawaii (1962, 102’), commedia di Norman Taurog con Elvis Presley e Angela Lansbury. A seguire, alle 22:55 La via del male (1958, 116’), musicale di Michael Curtiz con Elvis Presley e Walter Matthau: un giovane con il sogno del canto resta invischiato nella mala di New Orleans.

Rai 4: alle 21:20 Dora e la città perduta (2019, 102’), avventura di James Bobin con Isabela Moner e Michael Peña: una giovane esploratrice affronta il liceo e poi parte alla ricerca dei genitori scomparsi. Alle 23:05 UFO Sweden (2022, 115’), fantascienza di Victor Danell: nel 1996 Denise è convinta che il padre sia stato rapito dagli UFO e coinvolge un gruppo di ufologi per scoprire la verità.

Mediaset Italia2: alle 21:05 The Final Destination (2009, 82’), horror diretto da David R. Ellis con Bobby Campo, Shantel VanSanten e Mykelti Williamson. Alle 22:43 The Strangers (2008, 90’), di Bryan Bertino con Liv Tyler e Scott Speedman: una coppia in una casa isolata viene terrorizzata da tre misteriosi aggressori mascherati.

Cielo: alle 21:20 Delicieux: L’amore è servito (2021, 112’), commedia di Éric Besnard con Grégory Gadebois e Isabelle Carré. Di cosa parla: nella Francia pre-rivoluzionaria, un cuoco licenziato trova il coraggio di reinventarsi e aprire un ristorante che cambierà le regole della tavola.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Suburban Girl - Talvolta la fine é solo un nuovo inizio Rai Movie 21:10

Potrebbe interessarti anche