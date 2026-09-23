I film in TV stasera, mercoledì 23 settembre: Accorsi cresce Il Campione, Di Caprio indaga a Shutter Island Scoprite le migliori proposte di questa sera: dall’adrenalina di Shark – Il primo squalo su Italia 1 al dramma d’autore Antartica - Quasi una fiaba su Sky Cinema 1, fino al capolavoro di Scorsese Shutter Island su Iris

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 25 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: azione spettacolare con Shark – Il primo squalo, cinema d’autore con Antartica – Quasi una fiaba e tensione psicologica con Shutter Island. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalla commedia familiare all’animazione, fino a thriller, western e fantascienza.

Azione e colpi di scena con Shark – Il primo squalo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Il campione (2019) alle 23:25. Regia di Leonardo D’Agostini. Con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro. Un talento irruento della Serie A viene affiancato da un professore introverso incaricato di rimetterlo in riga. Tra campo e vita privata nasce un rapporto che cambierà entrambi, tra disciplina, crescita personale e scelte difficili. Genere: Commedia. Durata 105 minuti.

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Italia 1 – Shark – Il primo squalo (2018) alle 21:28. Regia di Jon Turteltaub. Con Jason Statham, Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai, Rainn Wilson. Un esperto sub si trova faccia a faccia con il Megalodon, creatura preistorica riemersa dagli abissi che semina panico e distruzione. Azione serrata e suspense sottomarina per una corsa contro il tempo. Genere: Azione. Durata 98 minuti.

Nove – Confusi e felici (2014) alle 21:30. Regia di Massimiliano Bruno. Con Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Gioele Dix, Kelly Palacios, Massimiliano Bruno. Una commedia corale che intreccia le vite di un gruppo eterogeneo tra sedute terapeutiche, equivoci e svolte sentimentali. Genere: Commedia. Durata 105 minuti.

L’intensità di Antartica – Quasi una fiaba e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Antartica – Quasi una fiaba (2026) alle 21:15. Regia di Lucia Calamaro. Con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, Simone Liberati, Lorenzo Balducci, Angelo Spagnoletti, Enrico Borello, Mario Russo, Stefano Rossi Giordani, Astrid Casali. Isolati per otto mesi nella base Sidera, il capomissione Fulvio sogna una città di ghiaccio. L’arrivo della scienziata ribelle Maria, sua ex allieva, incrina gli equilibri e accende un confronto radicale sul destino dell’umanità. Genere: Drammatico. Durata 93 minuti.

Sky Cinema 1 – The Next Three Days (2010) alle 22:55. Regia di Paul Haggis. Con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde, Jonathan Tucker, Brian Dennehy, RZA, Lennie James, Moran Atias, Sean Huze. Di cosa parla: un marito convinto dell’innocenza della moglie, incarcerata per omicidio, elabora un piano di evasione audace che lo trascina in una spirale di tensione e sacrificio. Genere: Drammatico. Durata 122 minuti.

Sky Cinema Action – L’ultimo boyscout – Missione: sopravvivere (1991) alle 21:00. Regia di Tony Scott. Con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Fields, Danielle Harris. Un ex agente dei servizi segreti si allea con un ex quarterback per svelare un giro di corruzione nel football professionistico. Genere: Azione. Durata 105 minuti.

Sky Cinema Action – Paycheck (2003) alle 22:50. Regia di John Woo. Con Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti, Joe Morton, Peter Friedman. Un ingegnere senza memoria ricostruisce il puzzle della propria vita grazie a oggetti lasciati in una busta, mentre fugge da chi vuole eliminarlo. Genere: Fantascienza. Durata 119 minuti.

Sky Cinema Collection – Fast e Furious 5 (2011) alle 21:15. Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson. Heist ad alta velocità a Rio con la famiglia Toretto-O’Conner contro un potente boss. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – Fast e Furious 6 (2013) alle 23:30. Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Gina Carano, Gal Gadot, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Elsa Pataky, Jordana Brewster. Dopo Rio, Dom e Brian non possono tornare a casa. L’agente Hobbs li arruola per fermare una banda di piloti criminali guidata da un nemico che riporta in gioco Letty. Genere: Azione. Durata 145 minuti.

Sky Cinema Comedy – Anche se è amore non si vede (2011) alle 21:00. Regia di Salvo Ficarra, Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, Rossella Leone, Gianni Esposito, David Furr, Fabrizio Romano. Due amici ciceroni a Torino tra sfortune lavorative e sentimentali: quando riappare un’amica d’infanzia dagli USA, gli equilibri si ribaltano tra malintesi e romanticismo. Genere: Commedia. Durata 96 minuti.

Sky Cinema Comedy – Poveri noi (2025) alle 22:45. Regia di Fabrizio Maria Cortese. Con Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta, Ricky Tognazzi. La storia: i Mariani, famiglia altolocata, precipitano nel lastrico dopo un investimento fallito. Tra solidarietà inaspettate e nuovi inizi, scoprono che cosa conta davvero. Genere: Commedia. Durata 100 minuti.

Sky Cinema Drama – C’era una volta il West (1968) alle 21:00. Regia di Sergio Leone. Con Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards. Un magnate della ferrovia scatena un killer spietato per impadronirsi di una terra strategica. La vedova McBain e il misterioso Armonica cercano giustizia in un’epopea western indimenticabile. Genere: Western. Durata 178 minuti.

Sky Cinema Family – Kung Fu Panda (2008) alle 21:00. Regia di John Stevenson, Mark Osborne. Po sogna di diventare un guerriero del kung fu e affronta il temibile Tai Lung con l’aiuto dei Cinque Cicloni. Genere: Animazione. Durata 92 minuti.

Sky Cinema Family – Kung Fu Panda 2 (2011) alle 22:35. Regia di Jennifer Yuh. Po scopre le proprie origini mentre combatte il malvagio Lord Shen che minaccia la Valle della Pace. Genere: Animazione. Durata 91 minuti.

Sky Cinema Romance – La rivolta delle ex (2009) alle 21:00. Regia di Mark Waters. Con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Emma Stone, Michael Douglas, Lacey Chabert, Breckin Meyer, Robert Forster, Anne Archer, Daniel Sunjata, Noureen DeWulf. Un incallito seduttore rivive le sue storie passate grazie alle "ex" che tornano a metterlo di fronte ai propri errori. Genere: Commedia. Durata 100 minuti.

Sky Cinema Romance – Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005) alle 22:45. Regia di Andy Tennant. Con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery. Un "consulente sentimentale" aiuta imbranati dell’amore a conquistare la donna dei sogni, finché Cupido non colpisce anche lui. Genere: Commedia. Durata 118 minuti.

Sky Cinema Suspense – Mickey 17 (2025) alle 21:00. Regia di Joon-ho Bong. Con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. Mickey Barnes è un lavoratore sacrificabile in una missione di colonizzazione su Niflheim: ogni morte porta a una rigenerazione con ricordi quasi intatti. Un viaggio identitario tra etica, memoria e sopravvivenza. Genere: Fantascienza. Durata 137 minuti.

Sky Cinema Suspense – Black Phone 2 (2025) alle 23:20. Regia di Scott Derrickson. Con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Anna Lore, Demián Bichir, Miguel Mora. Quattro anni dopo essere sfuggito a "Il Rapace", Finn affronta un male che supera la morte: il telefono torna a squillare e la vendetta minaccia sua sorella Gwen. Genere: Horror. Durata 114 minuti.

Suspense e grandi classici con Shutter Island: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – Scuola di polizia 7: Missione a Mosca (1994) alle 21:05. Regia di Alan Metter. Con George Gaynes, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Christopher Lee, Ron Perlman. La banda più pasticciona delle forze dell’ordine vola in Russia tra gag e inseguimenti. Genere: Comico. Durata 83 minuti.

Mediaset Italia2 – Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013) alle 22:54. Regia di Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Sam Claflin, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Jena Malone, Stanley Tucci, Jeffrey Wright, Willow Shields, Bruno Gunn, Paula Malcomson, Maria Howell. Dopo la vittoria, Katniss e Peeta affrontano il Tour della Vittoria mentre i semi della ribellione crescono. Il Presidente Snow orchestra un’edizione speciale degli Hunger Games per soffocare la rivolta. Genere: Azione. Durata 146 minuti.

20 – Kingsman: Secret Service (2015) alle 21:09. Regia di Matthew Vaughn. Con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine, Mark Strong, Sophie Cookson, Sofia Boutella, Jack Davenport, Edward Holcroft, Corey Johnson, Neve Gachev, Lee Nicholas Harris, Jorge Leon Martinez, Sophie Cookson. Un’adrenalinica iniziazione a un’agenzia segreta britannica per il giovane Eggsy tra stile, ironia e azione ipercinetica. Genere: Azione. Durata 129 minuti.

Rai 4 – Firestarter (2022) alle 21:20. Regia di Keith Thomas. Con Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Gloria Reuben. Una bambina dotata di pirocinesi è braccata da un’agenzia governativa che vuole sfruttarne i poteri, mentre i genitori cercano disperatamente di proteggerla. Genere: Fantascienza. Durata 95 minuti.

Rai 4 – Project silence (2023) alle 22:55. Regia di Tae-Gon Kim. Con Lee Sun-Kyun, Ju Ji-hoon, Kim Hee-won, Moon Sung-Keun, Soo-jung Ye, Park Hee-bon. Un incidente su un ponte libera cani geneticamente modificati: per l’agente Jung-won e sua figlia comincia una notte di puro terrore. Genere: Thriller. Durata 101 minuti.

Rai Premium – Purchè finisca bene – Tutto a posto (2024) alle 23:10. Regia di Giorgio Romano. Con Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice, Antonio Gerardi. A Reggio Calabria, l’incontro-scontro tra un professore non vedente e un giovane di strada accende un percorso di rinascita, tra affetti ritrovati e verità che emergono. Genere: Commedia. Durata 100 minuti.

Cine34 – Anche gli angeli mangiano fagioli (1973) alle 21:00. Regia di Enzo Barboni. Con Bud Spencer, Giuliano Gemma, Robert Middleton, Bill Vanders. Spassosa commedia "a due" tra scazzottate e amicizia nella New York anni ’30. Genere: Commedia. Durata 128 minuti.

Iris – Shutter Island (2009) alle 21:15. Regia di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Max Von Sydow, Emily Mortimer. Due federali indagano sulla scomparsa di una paziente da un manicomio criminale su un’isola battuta dalla tempesta. Un labirinto di indizi, paranoia e colpi di scena. Genere: Thriller. Durata 138 minuti.

Rai Movie – The Mauritanian (2021) alle 21:10. Regia di Kevin Macdonald. Con Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi. Un detenuto di Guantanamo, senza accuse formali, trova nell’avvocatessa che lo difende la possibilità di raccontare torture e ingiustizie subite. Genere: Drammatico. Durata 130 minuti.

Rai Movie – Lo spietato (2019) alle 23:20. Regia di Renato De Maria. Con Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco, Marie-Ange Casta, Alessandro Tedeschi, Alessio Praticò. Milano del boom: l’ascesa criminale di Santo Russo tra affari sporchi, violenza e una doppia vita sentimentale. Genere: Drammatico. Durata 107 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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