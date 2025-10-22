I film in onda in TV stasera, mercoledì 22 ottobre 2025: l'impresa audace di Diane Keaton e il dramma di Neri Marcorè
Le pellicole in onda oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: da Neri smemorato per Walter Veltroni alla stella recentemente scomparsa che tenta una rapina clamorosa
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i film in palinsesto, tra azione, classici, commedie e cinema d’autore. Tra i titoli di punta spiccano The Legend of Tarzan su Italia 1, Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello su Sky Cinema Collection e Scarface su Sky Cinema 2. Ce n’è davvero per tutti i gusti.
Avventura e grande spettacolo con The Legend of Tarzan: le proposte delle reti in chiaro
Su Italia 1 alle 21:22 arriva The Legend of Tarzan (2016, 109 minuti), regia di David Yates. Cast: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Jim Broadbent, Ella Purnell, Simon Russell Beale, Casper Crump, Lasco Atkins. Genere: Azione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Storie corali e grandi saghe con Che cosa aspettarsi quando si aspetta: le proposte di Sky Cinema
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012, 110 minuti) di Kirk Jones. Di cosa parla: cinque coppie affrontano la maternità e la paternità tra paure, gioie e imprevisti, tra adozioni e crisi di coppia. Cast: Elizabeth Banks, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Anna Kendrick, Dennis Quaid, Chris Rock e altri. Genere: Commedia. A seguire, alle 23:10, Quando (2023, 105 minuti) di Walter Veltroni. La storia: Giovanni si risveglia dopo 31 anni di coma e deve fare i conti con un mondo nuovo e con il passato. Cast: Neri Marcoré, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods. Genere: Drammatico.
Su Sky Cinema 2 alle 21:15 va in onda Scarface (1983, 170 minuti) di Brian De Palma. La storia: il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici del narcotraffico americano, ma follia e ossessioni lo precipitano nel baratro. Cast: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia. Genere: Drammatico.
Su Sky Cinema Action alle 21:00 appuntamento con L’uomo d’acciaio (2013, 135 minuti) di Zack Snyder. Cast: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Russell Crowe e altri. Genere: Fantasy. In seconda serata, alle 23:25, Lucy (2014, 89 minuti) di Luc Besson. Di cosa parla: una giovane, dopo aver ingerito una droga sperimentale, sviluppa poteri straordinari e prova a ribaltare i suoi aguzzini. Cast: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Pilou Asbæk, Claire Tran. Genere: Azione.
Su Sky Cinema Collection alle 21:15 spazio al fantasy epico Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello (2001, 170 minuti) di Peter Jackson. Cast: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Christopher Lee, Ian Holm. Genere: Fantasy.
Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 arriva 3 donne al verde (2008, 104 minuti) di Callie Khouri. La storia: tre donne molto diverse pianificano un audace colpo in banca per «salvare» contanti destinati all’incenerimento. Cast: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson. Genere: Commedia. Alle 22:50 segue Poveri ma ricchissimi (2017, 96 minuti) di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro. Genere: Commedia.
Su Sky Cinema Drama alle 21:00 c’è La zona d’interesse (2023, 106 minuti) di Jonathan Glazer. Di cosa parla: Rudolf Höß e la moglie Hedwig costruiscono un’esistenza «ideale» accanto al muro di Auschwitz. Cast: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck, Stephanie Petrowitz. Genere: Drammatico. Alle 22:50, Mondocane (2021, 110 minuti) di Alessandro Celli. La storia: in una Taranto distopica dominata dalle gang, due orfani sognano l’ascesa nel gruppo delle Formiche mettendo in gioco tutto. Cast: Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti. Genere: Fantascienza.
Su Sky Cinema Family alle 21:00 appuntamento con Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, 103 minuti) di Gail Mancuso, con Dennis Quaid, Betty Gilpin, Kathryn Prescott, Marg Helgenberger. Genere: Commedia. Alle 22:55, La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116 minuti) di Paola Randi. La storia: nel XVIII secolo, Paola sfida i piani del Barone De Michelis con l’aiuto della strega Dolores, tra magia e colpi di scena. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti. Genere: Commedia.
Su Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Vicino all’orizzonte (2019, 109 minuti) di Tim Trachte. Di cosa parla: Jessica s’innamora di Danny, ma un segreto oscuro mette alla prova il loro amore. Cast: Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort. Genere: Sentimentale. Alle 23:00, Il gusto delle cose (2023, 145 minuti) di Tràn Anh Hùng. La storia: la cuoca Eugénie e Dodin trasformano un amore ventennale in creazioni gastronomiche leggendarie. Cast: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Pierre Gagnaire. Genere: Sentimentale.
Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 c’è Into the Ashes – Storia criminale (2019, 98 minuti) di Aaron Harvey, con Luke Grimes, Frank Grillo, James Badge Dale. Genere: Drammatico. Alle 22:45, Speak No Evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, 110 minuti) di James Watkins. Di cosa parla: un weekend in una tenuta isolata si tramuta in incubo per una famiglia invitata da conoscenti. Cast: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi, Alix West Lefler. Genere: Thriller.
Cult d’autore e adrenalina con The Life of David Gale: le proposte delle reti specializzate
Su Iris alle 21:22 arriva The Life of David Gale (2003, 131 minuti) di Alan Parker. Cast: Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann. Genere: Drammatico.
Su Cine34 serata dedicata alla commedia italiana. Alle 21:00 e poi alle 22:17 torna Scuola di ladri – Parte seconda (1987, 96 minuti) di Neri Parenti. Cast: Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Florence Guérin. Genere: Commedia. Alle 23:09, Roba da ricchi (1987, 111 minuti) di Sergio Corbucci. La storia: tre episodi tra Montecarlo e Costa Azzurra tra amori, truffe e equivoci. Cast: Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Serena Grandi, Francesca Dellera, Laura Antonelli. Genere: Comico.
Su Rai Movie alle 21:10 c’è The Tourist (2010, 105 minuti) di Florian Henckel von Donnersmarck. Di cosa parla: un cuore infranto in viaggio in Italia incrocia il destino di una donna misteriosa tra inganni e tradimenti. Cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell, Raoul Bova. Genere: Thriller. Alle 23:20, Chinatown (1974, 122 minuti) di Roman Polanski. La storia: un investigatore si addentra nel malaffare sull’acqua della Los Angeles anni ’30 tra raggiri, omicidi e un potere oscuro. Cast: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston. Genere: Poliziesco.
Su Rai 4 alle 21:20 arriva L’ira di Becky (2023, 84 minuti) di Matt Angel e Suzanne Coote. Di cosa parla: perseguitata da suprematisti bianchi e segnata da perdite dolorose, Becky scatena la sua furia per difendere ciò che ama. Cast: Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse. Genere: Thriller. Alle 22:50, Hood Witch – Roqya (2023, 96 minuti) di Saïd Belktibia. La storia: tra periferie parigine, superstizioni e pregiudizi, una madre single accusata di stregoneria lotta per proteggere il figlio e la propria verità. Cast: Golshifteh Farahani, Amine Zariouhi, Jérémy Ferrari, Denis Lavant, Issaka Sawadogo. Genere: Thriller.
Su 20 alle 21:08 c’è Romeo deve morire (2000, 115 minuti) di Andrzej Bartkowiak. La storia: tra famiglie rivali per il controllo del porto di Oakland, un ex poliziotto cerca la verità dopo un omicidio che incendia la faida. Cast: Jet Li, Aaliyah, Delroy Lindo, Russell Wong, Isaiah Washington. Genere: Azione.
Su Cielo alle 21:20 appuntamento con Bruce Lee – La grande sfida (2016, 95 minuti) di George Nolfi. Di cosa parla: un giovane lottatore di Chinatown sfida il maestro Wong Jack in un duello senza regole per dimostrare il proprio valore. Cast: Philip Ng, Xia Yu, Billy Magnussen, Ron Yuan, Terry Chen. Genere: Azione.
Su Mediaset Italia2 alle 21:15 brividi con The Conjuring – Per ordine del diavolo (2021, 112 minuti) di Michael Chaves. Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Shannon Kook, Sterling Jerins, Steve Coulter. Genere: Horror. Alle 23:09, risate con Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia (1987, 89 minuti) di Jim Drake. La storia: il comandante Lassard affida ai cittadini la lotta al crimine con esiti disastrosi, finché l’aiuto di una vecchietta scatenata e di una giornalista ribalta la situazione. Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, Michael Winslow, Sharon Stone. Genere: Comico.
Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
I film in onda in TV stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Miriam Leone e Luca Marinelli, la loro storia pericolosa
Le migliori pellicole in onda stasera, venerdì 10 ottobre 2025, in TV: da Diabolik a...
Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera
Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche T...
I film in onda in TV stasera, sabato 18 ottobre 2025: il film (forse) più amato di Harrison Ford
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 18 ottobre: dalle risate...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 24 settembre 2025: Priyanka Chopra torna dal suo ex (ma c'è un problema)
I film da vedere nella serata di mercoledì 24 settembre 2025: la moglie di Nick Jona...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 1 ottobre 2025: un terremoto devastante in California e una favolosa Julie Andrews
I migliori film disponibili nella serata di mercoledì 1 ottobre 2025: il disaster mo...
I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 settembre 2025: l'att...
I film in onda in TV stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Ornella Muti e la sua storia (difficile) con Adriano Celentano
Tutte le pellicole di stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Il bisbetico domato sfida il ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz)
Le pellicole in onda stasera, venerdì 17 ottobre 2025: tra USA e Inghilterra L'amore...