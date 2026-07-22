I film in onda in TV stasera (22 luglio): un capolavoro di Eastwood sfida 'Il caso Spotlight' Scoprite le migliori proposte della serata: dall’ispiratore Il diritto di contare su Rai 1, all’azione di Operation Fortune su TV8, fino al disturbante Profumo - Storia di un assassino su Iris e ai grandi titoli di Sky Cinema

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 porta in dote 29 film tra canali principali, reti specializzate e bouquet Sky Cinema: dall’emozionante Il diritto di contare su Rai 1, all’adrenalinico Operation Fortune su TV8, fino al cupo e affascinante Profumo – Storia di un assassino su Iris.

Ispirazione e coraggio con Il diritto di contare: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (21:30) – Il diritto di contare (2016, drammatico). Regia di Theodore Melfi. Con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst. Un racconto potente e ispiratore sulle matematiche afroamericane della NASA che, con il loro talento, sfidarono pregiudizi e barriere durante la corsa allo spazio.

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Rete 4 (21:33) – Il corriere – The Mule (2018, drammatico). Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest. Un anziano solo e indebitato accetta di fare il corriere della droga per un cartello messicano, attirando l’attenzione della DEA mentre cerca di rimediare agli errori del passato.

La7 (23:15) – Il caso Spotlight (2015, drammatico). Regia di Thomas McCarthy. Con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci. La squadra investigativa del Boston Globe smaschera decenni di abusi su minori coperti dall’Arcidiocesi: un’inchiesta che ha cambiato per sempre il giornalismo.

TV8 (21:40) – Operation Fortune (2022, thriller). Regia di Guy Ritchie. Con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes. Un agente britannico recluta una star di Hollywood per infiltrarsi in un traffico d’armi d’alta tecnologia: ironia, ritmo e azione nello stile di Ritchie.

L’irriverenza di Honey don’t!: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno (21:15) – Honey don’t! (2025, commedia). Regia di Ethan Coen. Con Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Chris Evans. Honey O’Donahue, investigatrice privata di provincia, indaga su una scia di morti legati a una setta: humour nero e ritmo indiavolato.

(22:50) – Hunting Season – Caccia estrema (2025, avventura). Regia di RJ Collins. Con Mel Gibson, Shelley Hennig, Scarlet Rose Stallone. Un padre e la figlia accolgono una misteriosa giovane in fuga da un feroce boss del narcotraffico: protezione, sopravvivenza e una caccia senza tregua.

Sky Cinema Action (21:00) – Spy Game (2001, thriller). Regia di Tony Scott. Con Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack. Alla vigilia della pensione, un veterano della CIA orchestra una rischiosa operazione per salvare il suo pupillo catturato in Cina.

(23:10) – Nemesi (2016, thriller). Regia di Walter Hill. Con Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub. Un sicario trasformato chirurgicamente in donna cerca vendetta contro chi gli ha stravolto la vita.

Sky Cinema Collection (21:15) – Transformers – La vendetta del caduto (2009, azione). Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro. I Decepticon tornano per catturare Sam: esplosioni e battaglie su larga scala nel secondo capitolo della saga.

Sky Cinema Comedy (21:00) – Mai Stati Uniti (2012, commedia). Regia di Carlo Vanzina. Con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme. Cinque "fratelli" per testamento attraversano l’America tra gag e scoperta reciproca.

(22:35) – Delivery Man (2013, commedia). Regia di Ken Scott. Con Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders. Un uomo scopre di essere padre di centinaia di figli a seguito di donazioni di sperma giovanili: caos e tenerezza.

Sky Cinema Drama (21:00) – Una vita in fuga (2021, drammatico). Regia di Sean Penn. Con Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin. Il rapporto irrisolto tra una figlia e il padre truffatore in un racconto di formazione e disillusione.

(22:55) – L’ombra di Caravaggio (2022, drammatico). Regia di Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert. Il Vaticano indaga sul genio maledetto: luce e ombra dell’artista e dell’uomo.

Sky Cinema Family (21:00) – Biancaneve e il cacciatore (2012, fantasy). Regia di Rupert Sanders. Con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron. La fiaba classica si fa dark tra epica, magia e ribellione.

(23:10) – Come far litigare mamma e papà (2024, commedia). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli. Un bimbo sogna genitori separati per "benefit" raddoppiati e orchestra un piano esilarante.

Sky Cinema Romance (21:00) – Romantiche (2023, commedia). Regia di Pilar Fogliati. Quattro ritratti femminili tra Roma e dintorni tra ambizioni, amori e identità.

(22:55) – Ti va di ballare? (2005, commedia). Regia di Liz Friedandler. Con Antonio Banderas, Alfre Woodard. Un insegnante usa il ballo per cambiare la vita dei suoi studenti.

Sky Cinema Suspense (21:00) – Training Day (2001, poliziesco). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Ethan Hawke. Un tirocinio di 24 ore rivela il confine sottile tra giustizia e corruzione.

(23:05) – La valle dei sorrisi (2025, horror). Regia di Paolo Strippoli. Con Michele Riondino. Un paesino di montagna nasconde un segreto capace di divorare chi vi mette piede.

L’ossessione di Profumo – Storia di un assassino: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:16) – Profumo – Storia di un assassino (2006, drammatico). Regia di Tom Tykwer. Con Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman. La storia: un "naso" straordinario insegue l’essenza della bellezza fino a varcare il confine del delitto per creare il profumo assoluto.

Cine34 (21:00) – Un figlio di nome Erasmus (2020, commedia). Regia di Alberto Ferrari. Con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt. Quattro amici a Lisbona scoprono un possibile figlio "di gruppo" nato ai tempi dell’Erasmus: un viaggio tra risate e responsabilità.

(23:12) – Tiramisù (2016, commedia). Regia di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini. Un dolce "salvifico" innesca equivoci e scalate professionali dal fragile equilibrio.

Rai Movie (22:45) – Immacolata e Concetta – L’altra gelosia (1979, drammatico). Regia di Salvatore Piscicelli. Con Ida Di Benedetto, Marcella Michelangeli. Due donne si amano oltre il carcere e i pregiudizi; la maternità incrina un legame messo alla prova da gelosie e violenza.

Rai 4 (21:20) – Black Phone (2022, horror). Regia di Scott Derrickson. Con Ethan Hawke. Un ragazzo rapito ascolta, tramite un vecchio telefono, le voci dei bambini uccisi prima di lui: inquietudine pura.

(23:05) – Hannibal Lecter – Le origini del male (2007, horror). Regia di Peter Webber. Con Gaspard Ulliel, Gong Li, Dominic West. Di cosa parla: il trauma e la nascita del mostro, tra vendetta e formazione del celebre cannibale.

20 (21:11) – Cocainorso (2023, thriller). Regia di Elizabeth Banks. Con Keri Russell, Ray Liotta. Un orso diventa folle dopo aver ingerito cocaina precipitata da un aereo: sopravvivere nel bosco non è mai stato così imprevedibile.

(23:11) – Mortal Kombat (1995, avventura). Regia di Paul W. S. Anderson. Con Christopher Lambert. Un torneo mistico decide il destino della Terra: arti marziali e fantasy cult anni ’90.

WarnerTV – Non ci sono film in programma quella sera.

Mediaset Italia2 (21:04) – L’aereo più pazzo del mondo (1980, comico). Regia di Jim Abrahams, David & Jerry Zucker. Con Leslie Nielsen, Robert Hays, Julie Hagerty. Parodia iconica dei disaster-movie tra battute fulminanti e humour demenziale.

Rai Premium (23:05) – Purchè finisca bene – Un marito di troppo (2014, commedia). Regia di Luca Ribuoli. Con Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Giorgio Marchesi. Equivoci sentimentali e seconde chance in chiave leggera.

Cielo (21:20) – 3-Headed Shark Attack (2015, azione). Regia di Christopher Ray. Con Danny Trejo, Karrueche Tran. Dalla mutazione nasce uno squalo a tre teste: attacchi continui e fuga disperata tra laboratorio e nave da crociera.

(23:15) – Paura in volo (2009, drammatico). Regia di Thomas Jauch. Con Peter Haber, Hannes Jaenicke. Un aereo fuori controllo punta Berlino: tra decisioni militari e tentativi estremi in cabina, il tempo è nemico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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