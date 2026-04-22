Terence Hill, il suo personaggio più amato (no, non è Don Matteo) Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda Lucky Luke con l'amatissimo attore 87enne: dove vederlo e tutti i film in programmazione TV oggi

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 22 aprile 2026 il palinsesto offre ben 27 film tra classici, novità e titoli per tutta la famiglia. Spiccano Lucky Luke di e con Terence Hill, Sister Act 2 – Più svitata che mai su Rai 1, i misteri di Un piccolo favore su Sky Cinema 1 e l’intenso Cast Away su Iris.

Risate e musica con Sister Act 2 – Più svitata che mai: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Alle 21:30 va in onda Sister Act 2 – Più svitata che mai (1993, 106′). Regia di Bill Duke. Con Barnard Hugues, Kathy Najimy, Maggie Smith, Wendy Makkena, Whoopi Goldberg. Genere: Commedia.

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Misteri e colpi di scena con Un piccolo favore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Un piccolo favore (2018, 117′) di Paul Feig, con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Linda Cardellini, Jean Smart. Di cosa parla: una mamma vlogger indaga sulla scomparsa della migliore amica aiutata dal marito di lei. Segreti, tradimenti e twist mettono in gioco le certezze di tutti. Alle 23:15 La camera di consiglio (2025, 107′) di Fiorella Infascelli, con Claudio Bigagli, Massimo Popolizio, Roberta Riganò, Sergio Rubini, Stefania Blandeburgo. La storia: 1987, atto finale del Maxiprocesso di Palermo. Otto giurati popolari vengono isolati per 36 giorni all’Ucciardone per decidere su 470 imputati. Nel silenzio e nell’isolamento, paure, etica e legami umani si intrecciano.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 I predatori dell’arca perduta (1981, 116′) di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott. Genere: Avventura. Alle 23:15 Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112′) di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Dan Aykroyd. Genere: Avventura.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Sicario (2015, 121′) di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya. Trama: un’agente FBI entra in una task force d’élite alla frontiera USA-Messico per colpire i cartelli. L’operazione guidata da un misterioso consulente la costringe a rimettere in discussione ogni certezza. Alle 23:05 I Mercenari 2 (2012, 102′) di Simon West, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e altri. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Contromano (2018, 103′) di Antonio Albanese, con Antonio Albanese, Aude Legastelois, Alex Fondja. Di cosa parla: un uomo abitudinario rapisce un ambulante africano per riportarlo in patria, convinto di "risolvere" l’immigrazione. Il viaggio metterà in crisi le sue convinzioni. Alle 22:45 Tre uomini e una gamba (1997, 100′) di Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier, con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Marina Massironi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Il padrino della mafia (2019, 135′) di Daniel Grou, con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène MacKay, Donny Falsetti. La storia: i sarti Gamache vestono da generazioni i Paternò. Vincent, in cerca di ascesa, conquista la fiducia del padrino Frank e di suo figlio Giaco, ma un atto mostruoso fa esplodere la guerra tra clan. Alle 23:30 Non odiare (2020, 96′) di Mauro Mancini, con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic. Un chirurgo di origini ebraiche soccorre un uomo con un tatuaggio nazista. Tra sensi di colpa e bisogno di riparazione, si confronta con l’odio che ha contagiato quella famiglia.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93′) di Mike Mitchell. Genere: Animazione. Alle 22:40 Trash (2020, 88′) di Francesco Dafano e Luca Della Grotta. La storia: Slim, scatola di cartone rovinata, sopravvive con gli amici schivando i Risucchiatori, macchine addette alla pulizia.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 The watchers – Loro ti guardano (2024, 102′) di Ishana Shyamalan, con Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett, Alistair Brammer. Mina, giovane artista, resta intrappolata in una foresta irlandese con tre sconosciuti mentre misteriose creature li osservano. Alle 22:45 Presence (2025, 85′) di Steven Soderbergh, con Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox. Dopo un lutto, la famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata. Chloe percepisce manifestazioni inquietanti che presto nessuno potrà più ignorare.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Vi presento Joe Black (1998, 180′) di Martin Brest, con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden. Un magnate TV si confronta con l’arrivo della Morte in forma umana, che s’innamora di sua figlia. Le conseguenze travolgono la famiglia Parrish.

Sopravvivenza e sentimenti con Cast Away: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:13 Cast Away (2000, 143′) di Robert Zemeckis, con Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Lari White, Christopher Noth. Genere: Drammatico.

Cine34 – Alle 21:00 Poliziotto superpiù (1980, 84′) di Sergio Corbucci, con Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru, Sal Borgese. Genere: Commedia. Alle 23:10 Lucky Luke (1991, 98′) di Terence Hill, Ted Nicolaou, Richard Schlesinger, con Terence Hill, Nancy Morgan e altri. Di cosa parla: la nascita di Daisy Town attira bande di pistoleri. Lo sceriffo Lucky Luke ripulisce la città, ma i fratelli Dalton tentano di scatenare un attacco coinvolgendo le tribù native.

Rai Movie – Alle 21:10 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (2004, 150′) di Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes. Genere: Drammatico.

Rai 4 – Alle 21:20 Saint Clare (2023, 90′) di Mitzi Peirone, con Bella Thorne, Rebecca De Mornay, Ryan Philippe. Influenzata da voci che la spingono a punire chi minaccia i suoi affetti, Clare è responsabile di una catena di omicidi. Dopo l’ennesimo delitto, entra in contatto con oscure presenze che si muovono nell’ombra. Alle 22:55 Io sono Alice (2022, 100′) di Krystin Ver Linden, con Keke Palmer, Common, Jonny Lee Miller. Alice fugge dalla piantagione in cui vive schiava e scopre una realtà sconcertante che ridefinisce la sua identità e la sua lotta per la libertà.

20 – Alle 21:10 xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017, 107′) di D.J. Caruso, con Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Ice Cube, Ruby Rose, Toni Collette, Deepika Padukone, Donnie Yen, Tony Jaa, Conor McGregor. Trama: l’ex atleta estremo Xander Cage torna in azione per recuperare il "Vaso di Pandora", scontrandosi con Xiang e reclutando una squadra per sventare un complotto internazionale.

Cielo – Alle 21:20 Blacklight (2022, 108′) di Mark Williams, con Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman. Genere: Azione. Alle 23:15 Escobar (2014, 120′) di Andrea Di Stefano, con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac, Carlos Bardem, Ana Girardot. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 – Alle 21:01 Shark (2012, 93′) di Kimble Rendall, con Joel Amos Byrnes, Julian McMahon, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson. Genere: Azione. Alle 23:06 Bugiardo bugiardo (1997, 87′) di Tom Shadyac, con Jim Carrey, Justin Cooper, Jennifer Tilly, Maura Tierney. Di cosa parla: un avvocato abituato a mentire è costretto a dire solo la verità per un’intera giornata a causa di un evento legato al figlio. Le bugie che lo hanno favorito si ritorcono contro creando situazioni esilaranti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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