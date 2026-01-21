I film in onda in TV stasera, mercoledì 21 gennaio 2026: il migliore (e più commovente) Clint Eastwood
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, sono in palinsesto 28 film tra commedie, azione, avventura e grandi classici. Da Gran Torino di Clint Eastwood a Ricatto d’amore su Rai 2 alle 21:20 all’epico The Woman King su 20 alle 21:10, fino all’adrenalinico Bad Boys: ride or die su Sky Cinema Action alle 21:00.
- Risate romantiche con Ricatto d’amore: le proposte delle reti in chiaro
- Il viaggio di La mia ombra è tua e tante prime scelte: le proposte di Sky Cinema
- The Woman King e il brivido di A Quiet Place 2: le proposte delle reti specializzate
Risate romantiche con Ricatto d’amore: le proposte delle reti in chiaro
Rai 2 (21:20) propone Ricatto d’amore (2009, Commedia, 107’). Regia di Anne Fletcher; con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson. Di cosa parla: una potente editor in odore di espulsione dagli USA costringe il suo giovane assistente a un finto fidanzamento per ottenere la green card, scatenando equivoci e sentimenti inattesi tra New York e l’Alaska.
Il viaggio di La mia ombra è tua e tante prime scelte: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 (21:15) presenta La mia ombra è tua (2022, Drammatico, 107’). Regia di Eugenio Cappuccio; con Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Sidy Diop. La storia: un giovane laureato accompagna un celebre scrittore sessantenne in un on the road verso Milano, tra imprevisti e riflessioni sul passato. Alle 23:05 segue I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, Giallo, 90’), regia di Milena Cocozza; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti. A Pineta un presunto squalo getta nel panico l’estate, ma il vero pericolo potrebbe annidarsi altrove.
Sky Cinema Action (21:00) schiera Bad Boys: ride or die (2024, Azione, 115’). Regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah; con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Eric Dane. Di cosa parla: Mike e Marcus finiscono in una rete di corruzione e devono fuggire da colleghi infedeli e criminali per ripulire il nome del loro capitano. Alle 23:00 classico d’avventura con Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, Avventura, 112’), regia di Steven Spielberg; con Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan.
Sky Cinema Collection (21:15) propone il family-fantasy Jumanji (1995, Fantasy, 100’), regia di Joe Johnston; con Robin Williams, Kirsten Dunst. Un gioco da tavolo magico travolge la vita dei protagonisti fino alla fine della partita. Alle 23:05 si prosegue con Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, Avventura, 119’), regia di Jake Kasdan; con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black: quattro liceali finiscono dentro un videogioco nel corpo dei loro avatar.
Sky Cinema Comedy (21:00) porta in scena Santa Maradona (2001, Commedia, 96’). Regia di Marco Ponti; con Stefano Accorsi, Libero De Rienzo, Anita Caprioli. Un neolaureato torinese tra amicizie, sogni e amori in bilico. Alle 22:40 risate scatenate con Una notte da leoni 2 (2011, Commedia, 102’), regia di Todd Phillips; con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis: addio al celibato in Thailandia e nuovi, imprevedibili disastri.
Sky Cinema Drama (21:00) propone il cult Gran Torino (2008, Drammatico, 116’), regia di Clint Eastwood; con Clint Eastwood, Christopher Carley. Un veterano burbero stringe un legame con un giovane vicino e affronta i fantasmi del passato. Alle 23:00 inedito recente con MalAmore (2025, Drammatico, 108’): regia di Francesca Schirru; con Giulia Schiavo, Simone Susinna. Una donna tenta di spezzare una relazione tossica legata a un clan criminale, trovando una possibile via di fuga.
Sky Cinema Family (21:00) regala magia con Il giorno più bello del mondo (2019, Commedia, 104’), regia di Alessandro Siani; con Alessandro Siani, Stefania Spampinato. Un impresario in crisi scopre i poteri di due bambini e prova a salvare il suo teatro. Alle 22:50 emozione e natura con Il lupo e il leone (2021, Drammatico, 99’), regia di Gilles de Maistre; con Molly Kunz, Graham Greene: due cuccioli crescono come fratelli in un rifugio canadese.
Sky Cinema Romance (21:00) incanta con La La Land (2016, Musicale, 126’), regia di Damien Chazelle; con Emma Stone, Ryan Gosling: amore e ambizioni a Los Angeles tra note jazz e sogni. Alle 23:15 commedia romantica con A Christmas number one (2021, Commedia, 112’), regia di Chris Cottam; con Iwan Rheon, Freida Pinto: una manager discografica a caccia del tormentone natalizio trova un brano inatteso.
Sky Cinema Suspense (21:00) alza la tensione con Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, Thriller, 91’), regia di Mel Gibson; con Mark Wahlberg, Michelle Dockery. Un volo sull’Alaska si trasforma in una lotta per la sopravvivenza dove il nemico potrebbe essere a bordo. Alle 22:35 orrore e segreti con Immaculate – La prescelta (2024, Horror, 89’), regia di Michael Mohan; con Sydney Sweeney, Simona Tabasco: un convento isolato cela indicibili misteri.
The Woman King e il brivido di A Quiet Place 2: le proposte delle reti specializzate
Iris (21:16) punta sul dramma con Flight (2012, Drammatico, 138’). Regia di Robert Zemeckis; con Denzel Washington, Kelly Reilly, Don Cheadle. Di cosa parla: un pilota eroe dopo un atterraggio di emergenza affronta un’indagine che svela dipendenze e responsabilità.
Cine34 (21:00) propone la commedia Compromessi sposi (2018, 90’), regia di Francesco Miccichè; con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme. Due padri agli antipodi tentano di sabotare il matrimonio lampo dei figli, tra pregiudizi Nord-Sud e scintille. Alle 23:03 si continua con Matrimonio al sud (2015, Commedia), regia di Paolo Costella; con Massimo Boldi, Biagio Izzo: nozze e stereotipi in uno scontro di famiglie sopra le righe.
Rai Movie (21:10) offre l’azione di Cliffhanger – L’ultima sfida (1993, Azione, 112’), regia di Renny Harlin; con Sylvester Stallone, John Lithgow. Un alpinista affronta criminali tra cime innevate e vertigini. Alle 23:30 avventura con Robin Hood – L’origine della leggenda (2018, Avventura, 117’), regia di Otto Bathurst; con Taron Egerton, Jamie Foxx.
Rai 4 (21:20) entra nel fantastico con Non fate infuriare l’elfo (2023, Fantasy, 96’), regia di Magnus Martens; con Martin Starr, Amrita Acharia. Una famiglia ristruttura una baita in Norvegia, ma un elfo malefico non tollera "intrusi". Alle 23:00 tensione con A quiet place 2 (2021, Drammatico, 96’), regia di John Krasinski; con Emily Blunt, Cillian Murphy: sopravvivere in silenzio, perché il rumore uccide.
20 (21:10) mette in campo l’epico storico The Woman King (2022, Storico, 126’), regia di Gina Prince-Bythewood; con Viola Davis, Lashana Lynch, John Boyega. La storia: la generale Nanisca guida un’unità di guerriere contro i nemici che minacciano la loro libertà.
Cielo (21:20) propone l’avventura storica Dagmar – L’anima dei Vichinghi (2012, Azione, 79’), regia di Roar Uthaug; con Ingrid Bolsø Berdal, Tobias Santelmann. Nel 1363, una giovane prigioniera tenta una fuga disperata mentre una spietata caccia ha inizio.
Mediaset Italia2 (21:05) per la prima serata offre Halvdan il giovane vichingo (2018, Avventura, 97’), regia di G. Akerblom; con E. Siambalis, V. Hedtjarn: un racconto per famiglie tra amicizia e coraggio. Alle 23:03 si ride con Una notte da leoni 3 (2013, Commedia, 100’), regia di Todd Phillips; con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, John Goodman: il gruppo torna on the road per aiutare un amico in difficoltà, tra imprevisti e gag travolgenti.
