I film in onda in TV stasera: Pierfrancesco Favino è 'Comandante', Margot Robbie incontra Tarzan Dall'epica storia di Comandante su Rai 1 all'avventura di The legend of Tarzan su 20 e ai brividi di Shining su Sky Cinema Suspense: 29 film per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 vi aspettano 29 film tra reti in chiaro e Sky: dall’epica vicenda di Comandante su Rai 1, all’avventura di The legend of Tarzan su 20, fino ai brividi senza tempo di Shining su Sky Cinema Suspense. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Storia e azione con Comandante e La fredda luce del giorno: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: alle 21:30 va in onda Comandante (2023, Drammatico, 120′). Regia: Edoardo De Angelis. Cast: Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Silvia D’Amico. Ottobre 1940. Al timone del sommergibile Cappellini, Salvatore Todaro affonda un’imbarcazione belga che lo aveva attaccato e poi compie una scelta controcorrente: salva 26 naufraghi e li scorta verso un porto sicuro, nel nome della legge del mare.

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Italia 1: alle 21:28 La fredda luce del giorno (2012, Azione, 93′). Regia: Mabrouk El Mechri. Cast: Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Veronica Echegui, Caroline Goodall e altri. Di cosa parla: un viaggio in Spagna si trasforma in una corsa contro il tempo quando la famiglia del protagonista viene rapita da agenti dei servizi segreti. Con l’aiuto di una misteriosa sorellastra, dovrà ritrovare una valigetta e svelare la verità dietro al brutale sequestro. A seguire, alle 23:23 U.S. Marshals – Caccia senza tregua (1998, Azione, 103′). Regia: Stuart Baird. Cast: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey jr., Kate Nelligan, Joe Pantoliano.

Thriller e grandi classici con Don’t let go e Troy: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Don’t let go (2019, Thriller, 107′). Regia: Jacob Aaron Estes. Cast: David Oyelowo, Storm Reid, Alfred Molina, Brian Tyree Henry, Byron Mann, Mykelti Williamson, Shinelle Azoroh. La storia: l’investigatore Jack Radcliff riceve una telefonata dalla nipote Ashley, appena assassinata. Collaborando attraverso due linee temporali, zio e nipote tentano di risolvere il delitto prima che accada davvero. Alle 23:05 Troy (2004, Drammatico, 155′). Regia: Wolfgang Petersen. Cast: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O’Toole. Nel 1193 a.C., il rapimento di Elena scatena la guerra decennale tra greci e troiani, fino allo scontro fatale tra Achille ed Ettore.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Robin Hood principe dei ladri (1991, Avventura, 143′). Regia: Kevin Reynolds. Cast: Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman. Dopo il ritorno in patria, un crociato si unisce ai ribelli di Sherwood per opporsi alla tirannia del principe Giovanni e dello sceriffo di Nottingham. Alle 23:25 Suicide squad (2016, Azione, 130′). Regia: David Ayer. Cast: Margot Robbie, Scott Eastwood, Will Smith, Cara Delevingne. Un’improbabile squadra di supercriminali viene arruolata per una missione impossibile che potrebbe salvare il mondo.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 D.N.A. – Decisamente Non Adatti (2020, Commedia, 84′). Regia: Pasquale Petrolo, Claudio Gregori. Cast: Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Anna Foglietta e altri. Due ex compagni di scuola si scambiano i codici genetici per migliorarsi, ma tra esperimenti maldestri ed hackeraggi del D.N.A. il risultato è esilarante. Alle 22:30 Bar Sport (2011, Commedia, 100′). Regia: Massimo Martelli. Cast: Alessandro Sampaoli, Angela Finocchiaro, Claudio Amendola, Giuseppe Battiston, Teo Teocoli e altri.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Io e Lulù (2022, Commedia, 90′). Regia: Reid Carolin, Channing Tatum. Cast: Channing Tatum, Q’Orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash, Nicole LaLiberte. Un ranger e il suo pastore belga attraversano la West Coast per un funerale. Tra guai, incontri e pericoli, impareranno a lasciarsi andare e a cercare la felicità. Alle 22:45 The Fabelmans (2022, Drammatico, 151′). Regia: Steven Spielberg. Cast: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Oakes Fegley. Di cosa parla: il giovane Sammy scopre il potere del cinema raccontando la propria famiglia, tra gioie, difficoltà e crescita personale.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Il cacciatore di giganti (2013, Fantasy, 114′). Regia: Bryan Singer. Cast: Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Eleanor Tomlinson, Ian McShane e altri. Alle 23:00 Hop (2011, Commedia, 95′). Regia: Tim Hill. Cast: James Marsden, Kaley Cuoco, Hugh Laurie, Russell Brand, Elizabeth Perkins e altri.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Ufficiale e gentiluomo (1983, Drammatico, 120′). Regia: Taylor Hackford. Cast: Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett jr. Alle 23:10 Come fratelli (2025, Commedia, 90′). Regia: Antonio Padovan. Cast: Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto, Mariana Lancellotti. La storia: due padri rimasti vedovi decidono di unire le forze per crescere i figli e costruire una nuova, insolita famiglia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 French Connection (2014, Drammatico, 135′). Regia: Cédric Jimenez. Cast: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Benoît Magimel e altri. Un magistrato a Marsiglia ingaggia una dura battaglia contro la malavita locale e il padrino Gaëtan Zampa, scoprendo di dover cambiare metodo per colpire la mafia. Alle 23:20 Shining (1980, Horror, 119′). Regia: Stanley Kubrick. Cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il buono, il brutto, il cattivo (1966, Western, 182′). Regia: Sergio Leone. Cast: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach e altri. Durante la guerra di Secessione, tre pistoleri si alleano e si sfidano per un tesoro nascosto, fino al celebre confronto finale nel cimitero.

Avventura e brividi con The legend of Tarzan e I tre giorni del Condor: le proposte delle reti specializzate

20: alle 21:11 The legend of Tarzan (2016, Azione, 109′). Regia: David Yates. Cast: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou e altri. Alle 23:19 Top Gun: Maverick (2022, Azione, 131′). Regia: Joseph Kosinski. Cast: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Incaricato di addestrare nuove reclute per una missione speciale, Maverick affronta i fantasmi del passato e prepara il team a sacrifici estremi.

Iris: alle 21:16 I tre giorni del Condor (1975, Thriller, 120′). Regia: Sydney Pollack. Cast: Robert Redford, Faye Dunaway, Max Von Sydow, Cliff Robertson.

Rai Movie: alle 21:10 Automata (2014, Fantascienza, 100′). Regia: Gabe Ibáñez. Cast: Antonio Banderas, Dylan McDermott, Melanie Griffith, Robert Forster e altri. Alle 23:30 The Double (2011, Azione, 98′). Regia: Michael Brandt. Cast: Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Stana Katic e altri.

Rai 4: alle 23:30 Disturbia (2007, Thriller, 104′). Regia: D.J. Caruso. Cast: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo.

Cine34: alle 21:00 Simpatici e antipatici (1997, Commedia, 127′). Regia: Christian De Sica. Cast: Christian De Sica, Simona Izzo, Leo Gullotta, Marco Messeri, Paolo Conticini, Gianfranco Funari. Di cosa parla: nel circolo sportivo Tiber si intrecciano storie e caratteri opposti, tra palazzinari senza scrupoli, attori falliti e cameriere con grandi sogni, per un ritratto satirico della società. Alle 22:55 Il presidente del Borgorosso Football Club (1970, Comico, 115′). Regia: Luigi Filippo D’Amico. Cast: Alberto Sordi, Margarita Lozano, Tina Lattanzi, Omar Sivori. Un impiegato vaticano eredita una squadra di calcio: tra sconfitte e colpi di scena, prenderà in mano la situazione per riconquistare i tifosi.

Cielo: alle 21:20 Maximum Conviction (2012, Azione, 98′). Regia: Keoni Waxman. Cast: Steven Seagal, Steve Austin, Michael Paré, Bren Foster e altri. La storia: due agenti speciali devono scortare due detenute in un carcere di massima sicurezza, ma un commando d’élite attacca la prigione per catturarle, rivelando una minaccia ben più grande. Alle 23:15 I padroni della notte (2007, Poliziesco, 117′). Regia: James Gray. Cast: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall.

Mediaset Italia2: alle 21:01 Blu profondo (1999, Azione, 104′). Regia: Renny Harlin. Cast: Thomas Jane, Saffron Burrows, LL Cool J, Jacqueline McKenzie.

Iris: —

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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