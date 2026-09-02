I film in TV stasera, mercoledì 2 settembre: la follia di Joker con un magistrale Joaquin Phoenix Dalle emozioni profonde di Joker su Iris al thriller The Next Three Days su 20, fino alla maratona Ghostbusters su Sky Cinema: una serata con 30 film per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 30 i film in palinsesto tra canali in chiaro, reti specializzate e bouquet Sky: dal dramma Joker su Iris al tesissimo The Next Three Days su 20, passando per la doppietta cult Ghostbusters II e Ghostbusters su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Risate on the road con Mai Stati Uniti: le proposte delle reti in chiaro

TV8 — Karate Kid – La leggenda continua alle 23:00. Anno 2010, regia di Harald Zwart, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han. Un ragazzo di Detroit si trasferisce a Pechino e, grazie a un insospettabile maestro di kung fu, impara a difendersi dal bullo locale e ad affrontare le proprie paure.

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Nove — Mai Stati Uniti alle 21:30. Anno 2012, regia di Carlo Vanzina, con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli. Cinque sconosciuti scoprono di essere fratellastri ed eredi di una fortuna: per ottenerla dovranno esaudire l’ultimo desiderio del padre, portando le sue ceneri in un lago dell’Arizona. Il viaggio negli USA li costringerà a conoscersi e a fare i conti con legami inaspettati.

Il tempo come destino con I colori del tempo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — I colori del tempo alle 21:15. Anno 2025, regia di Cédric Klapisch, con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Sara Giraudeau. Nella Francia contemporanea alcuni sconosciuti, riuniti dall’eredità di Adèle, ricostruiscono un albero genealogico che si intreccia con la Parigi della Belle Époque, tra fermenti artistici ed emergere della fotografia.

Sky Cinema Action — Hypnotic alle 21:00. Anno 2023, regia di Robert Rodriguez, con Ben Affleck, William Fichtner, Hala Finley, Alice Braga, Jeff Fahey. Un detective, deciso a ritrovare la figlia scomparsa, si immerge in una scia di crimini dai risvolti mentali, aiutato da una sensitiva. — A seguire alle 22:40 Rampage – Furia animale (2018), regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan: azione ad alto tasso spettacolare tra creature ingigantite e una corsa contro il tempo per salvare Chicago.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Ghostbusters II (1989), regia di Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Dopo quattro anni, i cacciatori di fantasmi tornano per affrontare una malefica melma che serpeggia nelle viscere di New York. — Alle 23:10 Ghostbusters (2016), regia di Paul Feig, con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Hemsworth: una nuova squadra tutta da ridere contro l’invasione ectoplasmatica.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Il sesso degli angeli (2021), regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini: un prete eredita un bordello in Svizzera e prova a reinventarlo per salvare l’oratorio, tra dilemmi morali e risate. — Alle 22:35 Pari e dispari (1978), regia di Sergio Corbucci, con Bud Spencer e Terence Hill: la coppia cult tra bische clandestine e scazzottate.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Il capitale umano – Human capital (2019), regia di Marc Meyers, con Marisa Tomei, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard, Alex Wolff, Maya Hawke. Due famiglie si ritrovano coinvolte in un tragico incidente che mette a nudo fratture economiche e sociali. — Alle 22:45 La vita è bella (1997), regia di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Giorgio Cantarini: l’amore di un padre che trasforma l’orrore della guerra in un gioco per proteggere il figlio.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 The portable door (2023), regia di Jeffrey Walker, con Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill: un tirocinio in una società londinese svela un piano per piegare il mondo magico con logiche aziendali. — Alle 23:00 Sinbad – La leggenda dei sette mari (2003), regia di Patrick Gilmore e Tim Johnson: l’eroe accusato di furto fugge con l’equipaggio, mentre Marina si imbarca clandestinamente per salvarlo e salvare Proteo.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Lasciarsi un giorno a Roma (2021), regia di Edoardo Leo, con Edoardo Leo, Marta Nieto, Claudia Gerini, Stefano Fresi: una coppia in crisi si scrive lettere anonime, senza sapere di rivolgersi l’uno all’altra. — Alle 23:00 Notting Hill (1999), regia di Roger Michell, con Julia Roberts e Hugh Grant: può una star innamorarsi di un uomo comune? Tra paparazzi e amicizie bizzarre, una delle commedie più amate.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Caddo Lake (2024), regia di Logan George e Celine Held, con Dylan O’Brien, Eliza Scanlen: la scomparsa di una bambina riapre una scia di sparizioni che cambierà per sempre una famiglia. — Alle 22:50 Last breath (2025), regia di Alex Parkinson, con Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole, Cliff Curtis: nel Mare del Nord un sub resta bloccato a 300 metri con ossigeno al minimo; il team ingaggia una corsa contro il tempo. Basato su una storia vera.

Intensità e follia con Joker: le proposte delle reti specializzate

Iris — Joker alle 21:15. Anno 2019, regia di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Shea Whigham. Genere drammatico. Il film racconta la storia di Arthur Fleck, un uomo emarginato e trascurato dalla società, che si trasforma nel temibile Joker. La storia mostra come la rabbia accumulata da un individuo possa trasformarsi in un simbolo di ribellione e protesta sociale.

Cine34 — Alle 21:00 Sapore di te (2014), regia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Giorgio Pasotti, Martina Stella. Estate 1984-85 tra amori, nostalgie e colpi di scena, dai bagnini seduttori ai ragazzi romantici. — Alle 23:08 South Kensington (2001), regia di Carlo Vanzina, con Rupert Everett, Elle Macpherson, Judith Godrèche, Enrico Brignano.

Rai Movie — Alle 20:35 Stanlio e Ollio – L’eredità (1930), regia di James Parrott, con Stan Laurel, Oliver Hardy: lettura di un testamento in una casa dove i parenti svaniscono uno dopo l’altro. — Alle 21:10 Comandante (2023), regia di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Silvia D’Amico. Ottobre 1940: il comandante Todaro, al timone del sommergibile Cappellini, affonda un’imbarcazione belga che ha attaccato per prima, poi salva 26 naufraghi scortandoli verso un porto sicuro nel rispetto della legge del mare.

Rai 4 — Alle 21:20 Overlord (2018), regia di Julius Avery, con Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Olivier, Pilou Asbæk, Bokeem Woodbine. Vigilia del D-Day: dietro una chiesa fortificata si nasconde un esperimento nazista che crea mutanti e un’armata di non morti. — Alle 23:10 Prey (2022), regia di Dan Trachtenberg, con Amber Midthunder, Dane DiLiegro: nelle Grandi Pianure, Naru, giovane Comanche, sogna di diventare cacciatrice mentre un presagio nel cielo annuncia la presenza dei Predator.

20 — The Next Three Days alle 21:10. Anno 2010, regia di Paul Haggis, con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde. John Brennan pianifica un audace piano per liberare la moglie, incarcerata ingiustamente per omicidio, in una corsa contro il tempo per riavere la sua famiglia.

WarnerTV — Non ci sono film in programma quella sera.

Mediaset Italia2 — Alle 21:04 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia (1987), regia di Jim Drake, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, Michael Winslow, Sharon Stone. Il comandante Lassard lancia un programma per coinvolgere i cittadini contro il crimine: risultati disastrosi, fino al provvidenziale aiuto di una vecchietta scatenata e di una giornalista. — Alle 22:50 American Pie 6: Beta House (2007), regia di Andrew Waller, con John White, Steve Talley, Christopher McDonald, Eugene Levy. Tre matricole entrano nella confraternita Beta e devono difenderne le attività goliardiche da un’agguerrita rivale.

Cielo — Alle 21:20 The Reef – Intrappolate (2022), regia di Andrew Traucki, con Teressa Liane, Ann Truong: un’avventura in kayak in un’isola del Pacifico si trasforma in incubo quando un feroce squalo attacca il gruppo. — Alle 23:20 Ambush – L’imboscata (2023), regia di Mark Burman, con Jonathan Rhys Meyers, Aaron Eckhart: in Vietnam, il crollo di un avamposto costringe una squadra a una rischiosissima missione in prima linea.

Rai Premium — Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio alle 21:20. Anno 2019, regia di Alessandro Celli, con Alessio Boni, Dajana Roncione. Genere biografico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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