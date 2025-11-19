Trova nel Magazine
Alessandra Mastronardi a un passo dalle nozze (ma il fidanzato vuole rinunciare)

Tutti i film in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i titoli disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e l’offerta Sky Cinema. Da Terminator – Destino oscuro su Italia 1 al nuovo High ground su Sky Cinema 1, fino al capolavoro di guerra Full Metal Jacket su Iris, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Azione e fantascienza con Terminator – Destino oscuro: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone L’uomo dei ghiacci – The ice road (2021, 103′). Regia di Jonathan Hensleigh. La storia: dopo il crollo di una miniera di diamanti in Canada, un autista si lancia in una missione di salvataggio attraversando un oceano gelato in una corsa contro il tempo. Genere: Azione. Cast: Liam Neeson, Marcus Thomas, Holt McCallany, Laurence Fishburne, Amber Midthunder.

Italia 1 alle 21:25 sceglie Terminator – Destino oscuro (2019, 128′). Regia di Tim Miller. Di cosa parla: Sarah Connor torna in azione per proteggere la giovane Dani Ramos da un letale cyborg inviato dal futuro. Al suo fianco l’ibrida umana-cyborg Grace e il leggendario T-800, in una lotta che può cambiare il destino dell’umanità. Genere: Azione. Cast: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna.

L’adrenalina di High ground: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre alle 21:15 con High ground (2025, 90′). Regia di James Bamford. Un enigmatico detenuto viene rinchiuso nella prigione di una cittadina di confine e lo sceriffo si ritrova sotto l’attacco di un potente cartello criminale. Genere: Thriller. Cast: Charlie Weber, Jon Voight, Katherine McNamara, Henry Thomas. A seguire alle 22:55 Jack Reacher – La prova decisiva (2012, 130′), regia di Christopher McQuarrie: l’ex investigatore interpretato da Tom Cruise indaga su un massacro in Indiana, aiutato da una giovane avvocatessa, per smascherare la verità dietro un presunto cecchino. Genere: Azione. Cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog.

Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta A history of violence (2005, 90′). Regia di David Cronenberg. Un tranquillo padre di famiglia diventa eroe locale dopo aver sventato una rapina, ma il suo passato torna a galla con conseguenze imprevedibili. Genere: Drammatico. Cast: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt. In seconda serata alle 22:55 Conclave (2024, 118′), regia di Edward Berger: il cardinale Lawrence entra nella stanza più segreta del mondo, tra intrighi e rivelazioni che possono minare le fondamenta della Chiesa. Genere: Thriller. Cast: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Into Darkness – Star Trek (2013, 129′), regia di J.J. Abrams: l’Enterprise affronta una minaccia interna che mette a dura prova Kirk e Spock. Genere: Fantascienza. Cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch, Zoë Saldana, Karl Urban. Alle 23:15 The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006, 104′), regia di Justin Lin: il franchise corre verso il drifting nelle strade di Tokyo. Genere: Azione. Cast: Lucas Black, Zachery Ty Bryan.

Sky Cinema Collection alle 21:15 sfodera I tre moschettieri (2011, 110′). Regia di Paul W.S. Anderson. Un giovane impulsivo si unisce ai celebri moschettieri per sventare un complotto sul trono di Francia. Genere: Avventura. Cast: Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen. Alle 23:10 tocca a Ladyhawke (1985, 116′), regia di Richard Donner: una maledizione separa due amanti destinati a incontrarsi solo tra giorno e notte. Genere: Fantasy. Cast: Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Bentornato Presidente (2019, 96′). Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Un ritorno ai vertici tra satira politica e fraintendimenti. Genere: Commedia. Cast: Cesare Bocci, Guglielmo Poggi, Massimo Popolizio, Pietro Sermonti, Sarah Felberbaum. Alle 22:50 Brave ragazze (2019, 104′), regia di Michela Andreozzi: quattro donne nella Gaeta anni Ottanta si travestono da uomini e svaligiano una banca, attirando l’attenzione del commissario Morandi. Genere: Commedia. Cast: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma Spencer (2021, 111′). Regia di Pablo Larraín. Durante le feste di Natale a Sandringham, una principessa matura la decisione di porre fine al suo matrimonio con un principe. Genere: Storico. Cast: Kristen Stewart, Sally Hawkins, Jack Farthing, Timothy Spall. Alle 23:00 Vita segreta di Maria Capasso (2019, 96′), regia di S. Piscicelli: una vedova napoletana, madre di tre figli, sceglie una via pericolosa tra amori e traffici illeciti per risollevare la famiglia. Genere: Drammatico. Cast: D. Russo, L. Ranieri.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Wonder (2017, 113′). Regia di Stephen Chbosky. Un bambino con una malformazione facciale affronta il suo primo anno in una scuola tradizionale, ispirando chi lo circonda. Genere: Drammatico. Cast: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Alle 23:00 Tutti per Uma (2021, 99′), regia di Susy Laude: una famiglia allargata e una cantina in crisi ritrovano speranza con l’arrivo di Uma e la sua inaspettata "terapia". Genere: Commedia. Cast: Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Pasquale Petrolo, Dino Abbrescia.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda La donna per me (2022, 90′). Regia di Marco Martani. Una commedia romantica italiana sul destino e le seconde possibilità. Genere: Commedia. Cast: Alessandra Mastronardi, Andrea Arcangeli, Stefano Fresi. Alle 22:50 Cinquanta sfumature di nero (2016, 115′), regia di James Foley: la relazione tra Anastasia e Christian riparte tra nuove regole e vecchi fantasmi. Genere: Drammatico. Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Io sono leggenda (2007, 101′). Regia di Francis Lawrence. A New York, un sopravvissuto cerca una cura per un virus che ha trasformato la popolazione, tra solitudine e pericoli. Genere: Fantascienza. Cast: Will Smith, Alice Braga. Alle 22:45 L’uomo invisibile (2019, 124′), regia di Leigh Whannell: fuggita da una relazione violenta, Cecilia sospetta che l’ex scienziato abbia trovato un modo per perseguitarla senza farsi vedere. Genere: Horror. Cast: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid.

I classici di Kubrick con Full Metal Jacket: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:21 manda in onda Full Metal Jacket (1987, 116′). Regia di Stanley Kubrick. La storia attraversa l’inferno dell’addestramento dei Marine e la brutalità della guerra in Vietnam con sguardo lucido e impietoso. Genere: Guerra. Cast: Matthew Modine, Vincent D’Onofrio, R. Lee Ermey, Adam Baldwin.

Cine34 alle 21:00 sceglie Anche se è amore non si vede (2011, 96′). Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Due amici ciceroni a Torino tra guai sentimentali e malintesi esilaranti. Genere: Commedia. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri. Alle 23:12 La liceale nella classe dei ripetenti (1978, 95′), regia di Mariano Laurenti: commedia scolastica cult con Gloria Guida, Lino Banfi e Alvaro Vitali. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 propone Heat – La sfida (1995, 170′). Regia di Michael Mann. Un poliziotto infaticabile e un ladro di genio si affrontano in una partita di nervi e rapine mozzafiato. Genere: Azione. Cast: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Natalie Portman.

Rai 4 alle 21:20 offre Thanksgiving (2023, 107′). Regia di Eli Roth. Dopo una tragedia nel Black Friday, un assassino mascherato semina il terrore in una cittadina del Massachusetts. Genere: Horror. Cast: Patrick Dempsey, Gina Gershon, Addison Rae, Milo Manheim. Alle 23:05 Demeter – Il risveglio di Dracula (2023, 119′), regia di André Øvredal: la nave Demeter trasporta misteriose casse verso l’Inghilterra e il viaggio si trasforma in incubo. Genere: Horror. Cast: David Dastmalchian, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, Javier Botet, Corey Hawkins.

20 alle 21:11 trasmette Robin Hood (2010, 140′). Regia di Ridley Scott. Origini e leggenda dell’arciere di Nottingham fra intrighi di corte e battaglie spettacolari. Genere: Avventura. Cast: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew Macfadyen, William Hurt.

Cielo alle 21:20 programma Armageddon – Giudizio finale (1998, 150′). Regia di Michael Bay. Un team di trivellatori nello spazio per salvare la Terra da un asteroide. Genere: Fantascienza. Cast: Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton.

Mediaset Italia2 alle 21:15 punta sulla paura con The nun: La vocazione del male (2018, 96′). Regia di Corin Hardy. Un prete dal passato burrascoso e una novizia indagano sul suicidio di una suora in un’abbazia rumena e scoprono un segreto che minaccia fede e vita. Genere: Horror. Cast: Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons. Alle 23:17 virata alla risata con American Pie 2 (2001, 106′), regia di James B. Rogers: la gang si ritrova per un’estate tra amori, amicizie e nuove, imbarazzanti esperienze. Genere: Commedia. Cast: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Mena Suvari, Shannon Elizabeth.

