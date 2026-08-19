I film in onda in TV stasera, mercoledì 19 agosto: Accorsi dolceamaro con De Luigi o l'Oscar de Il Padrino - Parte II? Dalla commedia 50 km all'ora su Canale 5 al classico Il Padrino - Parte II su Rete 4, passando per Blade sul 20 e le prime di Sky Cinema: una serata ricchissima per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 33 i titoli tra reti in chiaro, canali specializzati e bouquet Sky: dalla commedia italiana 50 km all’ora su Canale 5 al capolavoro Il Padrino – Parte II su Rete 4, fino all’action cult Blade sul 20.

Risate on the road con 50 km all’ora: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 – Finchè notte non ci separi (2024, regia di Riccardo Antonaroli) con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, Claudio Colica e Francesco Pannofino. Nella magia serale di Roma, due giovani sposi si ritrovano tra divertimento, meraviglia e riflessioni sui compromessi dell’amore e del matrimonio. Durata 87 minuti.

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Rai 1 alle 23:15 – Dolce adagio veneziano (2023, regia di Liz Farrer) con Stephanie Leonidas, Raniero Monaco Di Lapio, Ellie Rose Boswell. Amy, manager di una società di integratori, vola a Venezia per convincere lo chef Marcello a un progetto di menù salutari. Lui rifiuta per difendere la sua filosofia culinaria; lei, per avvicinarsi, frequenta le sue lezioni di cucina. Durata 83 minuti.

Rete 4 alle 21:30 – Il Padrino – Parte II (1974, regia di Francis Ford Coppola) con Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg. La storia si sdoppia tra l’ascesa di Vito Corleone, immigrato che costruisce un impero criminale negli USA, e il regno di suo figlio Michael, sempre più solo mentre espande gli affari e affronta scelte laceranti. Durata 185 minuti.

Canale 5 alle 21:20 – 50 km all’ora (2024, regia di Fabio De Luigi) con Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi. Due fratelli si ritrovano al funerale del padre e intraprendono un viaggio per deporre le ceneri sulla tomba della madre, tra antichi rancori e affetti riscoperti. Commedia on the road dal tono dolceamaro. Durata 106 minuti.

La7 alle 23:15 – J. Edgar (2011, regia di Clint Eastwood) con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench. Il complesso ritratto del potente e controverso direttore dell’FBI J. Edgar Hoover, tra segreti, ambizione e ombre politiche. Durata 136 minuti.

Nove alle 21:30 – Uss Indianapolis (2016, regia di Mario Van Peebles) con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane. Negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, l’incrociatore USA affondato dopo una missione cruciale scatena una tragedia in mare; il capitano affronta decisioni impossibili nel caos del disastro. Durata 128 minuti.

Il dramma Le Aquile della Repubblica e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 – Le Aquile della Repubblica (2025, regia di Tarik Saleh) con Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki, Amr Waked. George El‑Nabawi, star del cinema egiziano, è costretto a interpretare il presidente al‑Sisi in un film celebrativo. Tra minacce e ricatti per proteggere il figlio, la sua vita sprofonda in una spirale sempre più pericolosa. Durata 127 minuti.

Sky Cinema 1 alle 23:25 – Sherlock Holmes (2009, regia di Guy Ritchie) con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong. Catturato il killer Lord Blackwood, Holmes e Watson credono di aver chiuso il caso. Ma il ritorno "impossibile" del criminale li trascina tra assassini, magia nera e una seduttrice enigmatica. Durata 128 minuti.

Sky Cinema Action alle 21:00 – Bad Boys (1995, regia di Michael Bay) con Will Smith, Martin Lawrence, Téa Leoni. Buddy cop ad alto tasso adrenalinico: due detective di Miami tra inseguimenti, humour e una posta in gioco sempre più alta. Durata 118 minuti.

Sky Cinema Action alle 23:00 – Need for speed (2014, regia di Scott Waugh) con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots. Dalle corse clandestine alla resa dei conti on the road, un revenge‑movie a tutto gas ispirato al celebre videogame. Durata 125 minuti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 – Il mammone (2022, regia di Giovanni Bognetti) con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani. Aldo, 35enne brillante ma "a casa con i genitori", scatena una guerra fredda domestica quando mamma e papà provano a "sfrattarlo". Commedia degli equilibri familiari. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Comedy alle 22:35 – Banana Joe (1982, regia di Steno) con Bud Spencer. L’iconico eroe buono difende il suo villaggio sudamericano tra scazzottate, ironia e cuore grande. Durata 92 minuti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 – L’ultimo giorno sulla Terra (2020, regia di Romain Quirot) con Hugo Becker, Jean Reno. Un giovane, in un mondo al tramonto, cerca redenzione e senso prima dell’inevitabile. Durata 87 minuti.

Sky Cinema Drama alle 22:30 – L’ultima tentazione di Cristo (1988, regia di Martin Scorsese) con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey. Un Gesù vulnerabile affronta dubbio e destino: chiede a Giuda di tradirlo e, sulla croce, immagina una vita alternativa con Maria Maddalena. Durata 161 minuti.

Sky Cinema Family alle 21:00 – SpongeBob – Un’avventura da pirati (2025, regia di Derek Drymon). SpongeBob con Patrick, Squiddi, Sandy e Mr. Krabs sfida l’Olandese Volante nelle profondità oceaniche. Animazione per tutta la famiglia. Durata 88 minuti.

Sky Cinema Family alle 22:30 – Il giorno più bello del mondo (2019, regia di Alessandro Siani) con Alessandro Siani, Stefania Spampinato. Un impresario in crisi si ritrova a proteggere due bimbi con "poteri" speciali mentre prova a salvare il suo teatro. Durata 104 minuti.

Sky Cinema Romance alle 21:00 – Il giorno più bello (2022, regia di Andrea Zalone) con Luca Bizzarri, Valeria Bilello, Paolo Kessisoglu. Un wedding‑planner prossimo alla libertà deve organizzare l’ultimo matrimonio tra gaffe, ex amici e colpi di scena. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Romance alle 22:45 – Romantiche (2023, regia di Pilar Fogliati) con Pilar Fogliati, Edoardo Purgatori. Quattro giovani donne di Roma e dintorni tra sogni, amori e identità che si intrecciano. Durata 108 minuti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 – Final Destination Bloodlines (2025, regia di Zach Lipovsky, Adam B. Stein) con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Tony Todd. Stefanie, perseguitata da un incubo, torna a casa per spezzare un ciclo mortale che incombe sulla sua famiglia. Durata 110 minuti.

Sky Cinema Suspense alle 22:55 – L’uomo di neve (2017, regia di Tomas Alfredson) con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson. A Oslo, un detective indaga su delitti firmati da un pupazzo di neve, riaprendo ferite del passato. Durata 119 minuti.

Il curioso caso di Benjamin Button guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:15 – Il curioso caso di Benjamin Button (2008, regia di David Fincher) con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson. Un uomo nasce anziano e ringiovanisce col tempo: esistenza straordinaria tra amori, perdite e paradossi del destino. Durata 159 minuti.

Cine34 alle 21:00 – I nuovi mostri (1977, regia di Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi) con Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Ornella Muti. Quattordici episodi satirici smascherano ipocrisie, autoritarismi e vizi d’Italia tra comicità nerissima e graffiante. Durata 90 minuti.

Cine34 alle 23:13 – I mostri oggi (2008, regia di Enrico Oldoini) con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Claudio Bisio. Nuovi ritratti grotteschi della contemporaneità: tra funerali-show, psicanalisi surreali e opportunismi quotidiani. Durata 102 minuti.

Rai Movie alle 20:45 – Stanlio e Ollio – Agli ordini di sua altezza (1929, regia di Lewis R. Foster) con Stan Laurel, Oliver Hardy, Jean Harlow. I due amici, fattorino e portiere in un hotel di lusso, innescano una catena di gag irresistibili. Durata 20 minuti.

Rai Movie alle 21:10 – La storia del Frank e della Nina (2024, regia di Paola Randi) con Gabriele Monti, Ludovica Nasti, Samuele Teneggi, Bruno Bozzetto. Gollum, ragazzo muto che comunica con graffiti, incrocia Frank, maestro della parola, e Nina, giovanissima madre: un legame inatteso cambia le loro vite. Durata 105 minuti.

Rai Movie alle 23:00 – Perfect days (2022, regia di Wim Wenders) con Koji Yakusho. Hirayama, custode dei bagni pubblici di Tokyo, coltiva una serena routine finché incontri imprevisti svelano segreti del suo passato. Durata 123 minuti.

Rai 4 alle 21:20 – Fuori dall’oscurità (2024, regia di Andrew Cumming) con Chuku Modu, Kit Young, Safia Oakley‑Green. Età della Pietra: una comunità in cerca di casa è braccata da una creatura feroce. Survival ancestrale e tensione pura. Durata 87 minuti.

Rai 4 alle 22:50 – Caledonia (2023, regia di Glen Kirby) con Thomas Beatty, Elliott Eason. Nel 210 d.C., un giovane legionario sopravvive a un naufragio, viene catturato dai Pitti e costretto a combattere per riconquistare la libertà e l’amore. Durata 77 minuti.

20 alle 21:10 – Blade (1999, regia di Stephen Norrington) con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson. Un cacciatore mezzo umano e mezzo vampiro combatte un’orda guidata dal carismatico Deacon Frost. Action-horror che ha ridefinito il cinecomic. Durata 120 minuti.

Mediaset Italia2 alle 21:00 – American Pie: ancora insieme (2012, regia di Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg) con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott. Rimpatriata del liceo tra amori in bilico, gaffe epiche e il mitico Stifler che non cresce mai. Il padre di Jim ci mette del suo. Durata 112 minuti.

Mediaset Italia2 alle 23:05 – American Pie presents: Band Camp (2005, regia di Steve Rash) con Eugene Levy, Arielle Kebbel. Matt, espulso da scuola, combina guai al campo di banda con telecamere nascoste, finché l’incontro con Emily lo mette davvero alla prova. Durata 94 minuti.

Cielo alle 21:20 – Swim (2021, regia di Jared Cohn) con Joey Lawrence, Jennifer Field. Una famiglia resta intrappolata nella casa di vacanza allagata durante una tempesta, con uno squalo che si aggira nelle stanze. Durata 86 minuti.

Cielo alle 23:15 – The quake – Il terremoto del secolo (2018, regia di John Andreas Andersen) con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Il geologo Kristian, segnato dallo tsunami passato, scopre un sisma catastrofico in arrivo su Oslo e tenta di salvare la città e la famiglia. Durata 106 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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