Il film più indimenticabile di Kurt Russell: dove vederlo oggi Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, torna in TV il cult 1997: Fuga da New York. Da non perdere assolutamente. Tutti i film in programmazione

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 30 film vi aspettano tra canali in chiaro, reti specializzate e pacchetto Sky: dal brivido di La valle dei sorrisi su Sky Cinema 1 all’adrenalina di Jack Reacher – Punto di non ritorno su 20, fino al cult intramontabile 1997 Fuga da New York su Iris. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il poliziesco Black Rain guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

La7 (23:30) propone Black rain – Pioggia sporca (1989, poliziesco, durata 125’), diretto da Ridley Scott e interpretato da Michael Douglas, Andy Garcia, Kate Capshaw e Ken Takakura. Di cosa parla: un duro poliziotto newyorkese deve scortare in Giappone un membro della Yakuza, ritrovandosi in una spirale di violenza e intrighi tra due mondi che si scontrano.

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L’horror La valle dei sorrisi e tante anteprime: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) apre con La valle dei sorrisi (2025, horror, 122’, regia di Paolo Strippoli) con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Pierobon. La storia: in un paese di montagna apparentemente placido, un insegnante scopre un segreto capace di minacciare l’intera comunità. A seguire, alle 23:20, Now you see me – I maghi del crimine (2013, thriller, 116’, regia di Louis Leterrier) con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman: i Quattro Cavalieri, maghi-rapinatori, sfidano FBI e Interpol in un gioco di prestigio ad alta tensione.

Sky Cinema Action (21:00) mette in scena Elephant White (2011, azione, 91’, regia di Prachya Pinkaew) con Djimon Hounsou e Kevin Bacon: un mercenario entra in guerra contro un potente cartello criminale di Bangkok. Alle 22:35 tocca a Atomica bionda (2017, azione, 115’, di Leitch David) con Charlize Theron e James McAvoy. Di cosa parla: Berlino, 1989. L’agente MI6 Lorraine Broughton deve recuperare una lista segretissima che può cambiare gli equilibri mondiali.

Sky Cinema Collection (21:15) propone Moonfall (2022, fantascienza, 130’, regia di Roland Emmerich) con Halle Berry e Patrick Wilson: la Luna esce dalla sua orbita e precipita verso la Terra, scoprendo un mistero cosmico. Alle 23:30, Gravity (2013, fantascienza, 90’, regia di Alfonso Cuarón) con Sandra Bullock e George Clooney: una missione spaziale di routine si trasforma in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Sky Cinema Comedy (21:00) regala risate con Da grande (1987, commedia, 99’, regia di Franco Amurri) con Renato Pozzetto. La storia: un bambino si ritrova adulto da un giorno all’altro e impara il valore dell’infanzia. Alle 22:35, Il principe abusivo (2012, commedia, 97’, regia di Alessandro Siani) con Alessandro Siani e Christian De Sica: uno spiantato si ritrova al centro di una fiaba moderna tra etichetta e colpi di scena.

Sky Cinema Drama (21:00) punta su La migliore offerta (2013, drammatico, 124’, regia di Giuseppe Tornatore) con Geoffrey Rush, Jim Sturgess e Donald Sutherland: un battitore d’aste geniale ma misantropo viene travolto da un misterioso amore. Alle 23:15, Tartarughe all’infinito (2024, commedia, 111’, regia di Hannah Marks) con Isabela Merced: Aza, 16 anni, affronta ansia e DOC mentre ritrova un amore d’infanzia.

Sky Cinema Family (21:00) per tutta la famiglia con Cattivissimo me 3 (2017, animazione, 96’). A seguire, 22:35, Come far litigare mamma e papà (2024, commedia, 93’, regia di Gianluca Ansanelli) con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli: il piccolo Gabriele progetta di far separare i genitori per inseguire il mito dei "doppi regali".

Sky Cinema Romance (21:00) fa battere il cuore con Notting Hill (1999, commedia/romance, 124’, regia di Roger Michell) con Julia Roberts e Hugh Grant: può una superstar innamorarsi di un uomo comune? Alle 23:10, Prima o poi mi sposo (2000, commedia/romance, 102’, regia di Adam Shankman) con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Sky Cinema Suspense (21:00) alza la tensione con Trap (2024, horror/thriller, 108’, regia di M. Night Shyamalan) con Josh Hartnett: un concerto pop si tramuta in una trappola. Alle 22:50 torna l’incubo montano con La valle dei sorrisi (2025, horror, 122’, regia di Paolo Strippoli) con Michele Riondino.

Il cult 1997 Fuga da New York e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:13) riscopre il capolavoro di John Carpenter 1997 Fuga da New York (1981, fantascienza, 95’) con Kurt Russell, Lee Van Cleef e Donald Pleasence: Jena Plissken deve salvare il Presidente in una Manhattan-prigione. Alle 23:20, Poseidon (2006, drammatico/disaster, 99’, regia di Wolfgang Petersen) con Kurt Russell, Josh Lucas ed Emmy Rossum: la nave da crociera capovolta diventa una corsa contro il tempo.

Cine34 (21:00) fa centro con Quo Vado? (2016, commedia, 86’, regia di Gennaro Nunziante) con Checco Zalone, Lino Banfi e Sonia Bergamasco: satira pungente sul "posto fisso". Alle 22:53, Il commissario Lo Gatto (1986, commedia, 94’, regia di Dino Risi) con Lino Banfi e Maurizio Ferrini: trasferito a Favignana, indaga sulla scomparsa di una turista con risvolti paradossali.

Rai Movie (21:10) racconta Tènor – La grande occasione (2022, commedia, 100’, regia di Claude Zidi Jr.) con Michele Laroque e Mohammed Belkhir: un rapper di banlieue scopre una passione per il canto lirico e cerca il coraggio di seguirla. Alle 23:20, Togo – Una grande amicizia (2019, drammatico, 113’, regia di Ericson Core) con Willem Dafoe: l’epica corsa del siero del 1925 guidata da un cane giudicato "troppo piccolo".

Rai 4 (21:20) brividi con You’ll never find me: nessuna via d’uscita (2023, thriller, 100’, regia di Josiah Allen e Indianna Bell) con Brendan Rock e Jordan Cowan. La serata vira nella tensione quando una ragazza in fuga bussa alla porta di uno sconosciuto durante un temporale. Alle 23:00, Zona 414 (2021, fantascienza, 94’, regia di Andrew Bird) con Guy Pearce e Travis Fimmel.

20 (21:10) azione con Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, azione, 118’, regia di Edward Zwick) con Tom Cruise e Cobie Smulders. Di cosa parla: l’ex investigatore militare difende un maggiore accusato ingiustamente di spionaggio, svelando una cospirazione ad alto rischio.

Rai Premium (21:20) propone Note d’amore (2018, sentimentale, 90’, regia di Alexandre Laurent) con Barbara Cabrita e Lannick Gautry: una giovane assistente cerca un sostituto per un concerto di Natale e trova, in montagna, nuove amicizie e un misterioso musicista.

Mediaset Italia2 (21:01) ad alta tensione con Crawl – Intrappolati (2019, horror, 87’, regia di Alexandre Aja) con Kaya Scodelario e Barry Pepper: durante un uragano, una donna tenta di salvare il padre intrappolato nel seminterrato allagato, dove si aggira una minaccia mortale. Alle 23:06, CHiPs (2017, azione, 100’, regia di Dax Shepard) con Dax Shepard e Michael Peña: due improbabili partner del California Highway Patrol indagano su una rapina multimilionaria.

Cielo (21:20) va dritto all’azione con Acts of violence (2018, azione, 86’, regia di Brett Donowho) con Bruce Willis e Cole Hauser. La storia: tre fratelli sfidano una rete di trafficanti di esseri umani per salvare la fidanzata di uno di loro, aiutati da un poliziotto incorruttibile.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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