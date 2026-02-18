Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento) Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, Fabrizio De André - Principe libero racconta l'anima profonda del cantante. Con l'attore romano ispiratissimo. La programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 18 febbraio 2026 trovate ben 28 film tra cui scegliere: dall’azione spettacolare di Kingsman: Secret Service su Italia 1 alla commedia cult Il diavolo veste Prada su Sky Cinema 1, passando per il legal thriller Il socio su Iris.

Musica d’autore con Fabrizio De Andrè – Principe libero: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Fabrizio De Andrè – Principe libero (2017, regia di Luca Facchini; cast: Luca Marinelli, Valentina Bellè; genere: Documentario). Un racconto per immagini e musica dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani. Dal rapimento dell’Anonina Sequestri in Sardegna un viaggio nell’anima di Faber.

Italia 1 alle 21:25 schiera Kingsman: Secret Service (2015, azione; durata 129 minuti; regia di Matthew Vaughn; cast: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine, Mark Strong, Sofia Boutella, Sophie Cookson). Un’esplosiva spy story tra eleganza british e adrenalina pura.

Il diavolo veste Prada guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Il diavolo veste Prada (2006, commedia; durata 109 minuti; regia di David Frankel; cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms). Di cosa parla: una neolaureata entra nel mondo della moda come assistente della temibile direttrice di una prestigiosa rivista, affrontando ambizione, sacrifici e scelte di vita. Alle 23:10 segue Così è la vita (1998, commedia; durata 108 minuti; regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier; cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi). La storia: un detenuto, un poliziotto e un inventore finiscono in una rocambolesca fuga che li porterà a una sorprendente rivelazione finale.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Jack Reacher – La prova decisiva (2012, azione; durata 130 minuti; regia di Christopher McQuarrie; cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Jai Courtney). Di cosa parla: un ex militare indaga su un massacro attribuito a un cecchino che proclama la propria innocenza, scavando in un complotto più grande. Alle 23:15 c’è The Gunman (2015, azione; durata 115 minuti; regia di Pierre Morel; cast: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance).

Sky Cinema Collection alle 21:15 mette in programma Santocielo (2023, commedia; durata 120 minuti; regia di Francesco Amato; cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Maria Chiara Giannetta, Giovanni Storti, Barbara Ronchi). Alle 23:20 arriva La stranezza (2022, commedia; durata 103 minuti; regia di Roberto Andò; cast: Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro). La storia: nel 1920 Pirandello incontra due attori dilettanti siciliani e, tra equivoci e invenzioni, nasce un esperimento teatrale che cambierà tutti i protagonisti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Ghostbusters: Legacy (2021, commedia; durata 124 minuti; regia di Jason Reitman; cast: Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Annie Potts). Alle 23:10 tocca a Colpi d’amore (2025, azione; durata 83 minuti; regia di Jonathan Eusebio; cast: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir). La storia: un agente immobiliare riceve una misteriosa busta da un’ex complice creduta morta e si ritrova braccato tra sicari, tradimenti e un passato criminale che ritorna.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Senza sangue (2024, guerra; durata 91 minuti; regia di Angelina Jolie; cast: Salma Hayek, Juan Minujín, Demián Bichir, Nika Perrone, Bernardo Tuccillo). Di cosa parla: un trauma d’infanzia generato dalla violenza della guerra riemerge molti anni dopo in un confronto teso tra la sopravvissuta e un uomo legato a quel passato. Alle 22:30 segue Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, drammatico; durata 133 minuti; regia di Joseph Kosinski; cast: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale).

Sky Cinema Family alle 21:00 manda in onda Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012, animazione; durata 90 minuti; regia di Eric Darnell, Tom McGrath). Di cosa parla: Alex, Marty, Melman e Gloria si uniscono a un circo itinerante in un tour europeo tra nuovi amici e numeri spettacolari. Alle 22:35 c’è Biancaneve e il cacciatore (2012, fantasy; durata 127 minuti; regia di Rupert Sanders; cast: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e altri). La storia: la principessa fugge dalla regina malvagia e, con l’aiuto del cacciatore e dei sette nani, prepara la rivalsa.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Il materiale emotivo (2021, drammatico; durata 89 minuti; regia di Sergio Castellitto; cast: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Sandra Milo, Clementino). Alle 22:45 segue Le parole che non ti ho detto (1999, sentimentale; durata 122 minuti; regia di Luis Mandoki; cast: Kevin Costner, Robin Wright Penn, Paul Newman, Illeana Douglas).

Sky Cinema Suspense alle 21:00 programma Rinascita (Resurrection) (2022, drammatico; durata 103 minuti; regia di Andrew Semans; cast: Rebecca Hall, Tim Roth e altri). Di cosa parla: l’equilibrio di una donna di successo crolla quando una figura oscura dal passato riapre ferite mai rimarginate. Alle 22:50 segue Speak no evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, thriller; durata 110 minuti; regia di James Watkins; cast: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi, Alix West Lefler). La storia: un invito per un weekend perfetto si trasforma rapidamente in un incubo.

Tensione legale con Il socio: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 propone Il socio (1993, drammatico; durata 154 minuti; regia di Sydney Pollack; cast: Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Jeanne Tripplehorn, Hal Hoolbrook). Un legal thriller intricato tra studi legali, segreti e pericoli.

Cine34 alle 21:00 manda in onda Caccia al tesoro (2017, commedia; durata 90 minuti; regia di Carlo Vanzina; cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Rossi, Max Tortora e altri). Alle 23:05 segue Olè (2006, commedia; durata 104 minuti; regia di Carlo Vanzina; cast: Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo). La storia: due professori accompagnano una classe in Spagna e si contendono l’attenzione di una collega americana tra gag e imprevisti.

Rai Movie alle 21:10 propone Respect (2021, biografico; durata 146 minuti; regia di Liesl Tommy; cast: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron). Di cosa parla: dall’infanzia in chiesa fino al successo mondiale, il percorso artistico e personale di una grande voce della musica.

Rai 4 alle 21:20 presenta Animale (2024, horror; durata 100 minuti; regia di Emma Benestan; cast: Oulaya Amamra, Damien Rebattel, Vivien Rodriguez). La storia: un’aggressione innesca inquietanti cambiamenti in una giovane torera, mentre un toro terrorizza la comunità. Alle 23:00 segue Black box – La scatola nera (2021, drammatico; durata 129 minuti; regia di Yann Gozlan; cast: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Olivier Rabourdin, Sébastien Pouderoux).

20 alle 21:10 propone The Chronicles of Riddick (2004, fantascienza; durata 115 minuti; regia di David Twohy; cast: Vin Diesel, Colm Feore, Thandie Newton, Judi Dench, Karl Urban). Di cosa parla: un fuggitivo si ritrova coinvolto in uno scontro tra fazioni su un pianeta ostile.

Cielo alle 21:20 manda in onda Bruce Lee – La grande sfida (2016, azione; durata 95 minuti; regia di George Nolfi; cast: Philip Ng, Xia Yu, Billy Magnussen, Ron Yuan, Terry Chen). La storia: a San Francisco un giovane artista marziale sfida il maestro Wong Jack Man in un duello senza regole.

Mediaset Italia2 alle 21:05 offre La figlia della sciamana II – Il dono del serpente (2019, avventura; durata 100 minuti; regia di A. Hasselbach; cast: J. Oftebro, R. Sattrup). Alle 23:03 segue Come ammazzare il capo 2 (2014, commedia; durata 108 minuti; regia di Sean Anders; cast: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Chris Pine, Christoph Waltz). Di cosa parla: tre amici, truffati da un investitore senza scrupoli, tentano un maldestro rapimento per riprendersi l’azienda.

