I film in TV stasera: dal romanticismo di Book Club all'azione di Miami Vice e Black Rain Dalla commedia Book club - Il capitolo successivo su Canale 5 all’azione di Into the storm su Italia 1, fino ai titoli Sky come Ammazzare stanca e i cult Grease e Una poltrona per due

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 la TV offre ben 29 film tra commedie, azione, thriller e grandi classici, con scelte per tutti i gusti. Da Book club – Il capitolo successivo su Canale 5 all’adrenalina di Into the storm su Italia 1, fino al crime italiano su Sky Cinema 1 con Ammazzare stanca.

Amicizia e azione con Book club – Il capitolo successivo: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 (21:20) — Book club – Il capitolo successivo (2023, 107′, regia di Bill Holderman). Con Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Candice Bergen. Di cosa parla: quattro amiche affiatate organizzano un viaggio in Italia per il loro club del libro, sfidando sé stesse tra nuove avventure e legami rinsaldati dall’amicizia e dalla lettura.

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Italia 1 (21:29) — Into the storm (2014, 89′, regia di Steven Quale). Con Jeremy Sumpter, Nathan Kress, Richard Armitage, Sarah Wayne Callies. Azione. A seguire (23:20) — Waterworld (1995, 135′, regia di Kevin Reynolds). Con Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Tina Majorino. In un futuro prossimo, le calotte polari si sono sciolte e la Terra è ricoperta d’acqua. Gli abitanti sognano un luogo chiamato Dryland. Un eroe solitario combatte pirati feroci alla ricerca di una nuova vita insieme a una donna e a una ragazzina misteriosa.

La7 (23:15) — Black rain – Pioggia sporca (1989, 125′, regia di Ridley Scott). Con Michael Douglas, Andy Garcia, Kate Capshaw, Ken Takakura. Poliziesco. Dopo un omicidio plurimo in un ristorante, un poliziotto riesce a catturare l’assassino, ma viene ingannato dai complici del killer che gli rubano il prigioniero. Inizia così una sanguinosa guerra tra bande per riottenere il controllo della situazione. Nove (21:30) — Viva l’Italia (2012, 111′, regia di Massimiliano Bruno). Con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo. La storia: un senatore cinico e bugiardo, colpito da demenza frontotemporale, diventa improvvisamente sincero. I tre figli lo vedono trasformarsi mentre lui prova a promuovere un nuovo articolo della Costituzione per garantire il diritto a conoscere la verità.

Crimine e sentimenti con Ammazzare stanca: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) — Ammazzare stanca (2025, 129′, regia di Daniele Vicari). Con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Rocco Papaleo. La storia: Antonio Zagari, erede di un boss calabrese, capisce di non avere l’indole per il crimine. Dopo arresti e violenze giovanili, negli anni Settanta apre una durissima battaglia contro il padre, una ritorsione che per l’uomo sarà peggiore della morte.

Sky Cinema Action (21:00) — Chaos (2005, 98′, regia di Tony Giglio). Con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny. Un gruppo di rapinatori assedia una banca di Seattle e pretende di negoziare con il detective Conners, sospeso dal servizio. L’indagine si trasforma in un inseguimento frenetico. A seguire (22:50) — Sicario (2015, regia di Denis Villeneuve). Con Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya. Di cosa parla: un’agente dell’FBI entra in una task force d’élite per colpire i cartelli alla frontiera USA-Messico, guidata da un enigmatico consulente che metterà in crisi le sue convinzioni.

Sky Cinema Collection (21:15) — Grease – Brillantina (1978, 115′, regia di Randal Kleiser). Con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Musicale. A seguire (23:10) — Una poltrona per due (1983, 116′, regia di John Landis). Con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy. Commedia.

Sky Cinema Comedy (21:00) — Questione di Karma (2017, 90′, regia di Edoardo Falcone). Con Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonesi. Di cosa parla: un uomo spirituale e bizzarro incontra un esoterista convinto che un uomo materialista sia la reincarnazione del padre defunto, scatenando equivoci ed emozioni. A seguire (22:35) — Trafficanti (2016, 114′, regia di Todd Phillips). Con Miles Teller, Jonah Hill, Bradley Cooper, Ana de Armas. Ispirato a una storia vera: due giovani di Miami avviano un business di armi e si ritrovano in guai sempre più grossi.

Sky Cinema Drama (21:00) — Senza sangue (2024, 91′, regia di Angelina Jolie). Con Salma Hayek, Juan Minujín, Demián Bichir, Nika Perrone, Bernardo Tuccillo. All’inizio del XX secolo, quattro uomini armati assaltano la casa del dottor Manuel Roca. Anni dopo, l’unica sopravvissuta, Nina, ritrova Tito. Il loro confronto, teso e inesorabile, rivela come la guerra non sia finita per tutti e come la vendetta assuma forme inattese. A seguire (22:30) — Million Dollar Baby (2004, 137′, regia di Clint Eastwood). Con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman. Un allenatore di boxe dal passato doloroso accetta di seguire una giovane determinata a diventare campionessa. Un legame profondo li unirà, ma un evento tragico cambierà tutto.

Sky Cinema Family (21:00) — Animali fantastici e dove trovarli (2016, 140′, regia di David Yates). Con Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Zoë Kravitz. Nel 1926 un magizoologo arriva a New York con una valigia di creature straordinarie. Alcune scappano e scatenano una serie di eventi che agitano la città. A seguire (23:15) — Unicorni (2025, 105′, regia di Michela Andreozzi). Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella, Donatella Finocchiaro. Di cosa parla: una famiglia progressista affronta le scelte d’identità del figlio Blu e mette alla prova le proprie certezze tra accoglienza, paure e consapevolezza, supportata da un gruppo di "Genitori Unicorni".

Sky Cinema Romance (21:00) — 2 young 4 me – Un fidanzato per mamma (2007, 97′, regia di Amy Heckerling). Con Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan. Una madre single conosce un giovane attore che sembra l’uomo giusto. La differenza d’età metterà alla prova il loro rapporto. A seguire (22:45) — Il sapore del successo (2015, 100′, regia di John Wells). Con Bradley Cooper, Sienna Miller, Alicia Vikander, Emma Thompson, Omar Sy, Daniel Brühl. Commedia.

Sky Cinema Suspense (21:00) — The Old Way (2023, 95′, regia di Brett Donowho). Con Nicolas Cage, Clint Howard, Ryan Kiera Armstrong. Montana, 1898. Il pistolero McAllister vuole vendicare l’omicidio del padre e affrontare Briggs, responsabile del crimine, mettendo a rischio vite innocenti. A seguire (22:40) — Io sono leggenda (2007, 101′, regia di Francis Lawrence). Con Will Smith, Alice Braga. Fantascienza.

L’azione di 300: l’alba di un impero: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:17) — Miami Vice (2006, 134′, regia di Michael Mann). Con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Ciarán Hinds. Poliziesco. Due detective vengono incaricati di infiltrarsi in una rete di trafficanti di droga per incastrare un potente criminale. Mentre si fingono corrieri esperti, uno dei due si innamora della moglie del criminale, rischiando di mettere a repentaglio l’intera operazione.

Cine34 (21:00) — 7 chili in 7 giorni (1986, 105′, regia di Luca Verdone). Con Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Tiziana Pini. Due neolaureati aprono una clinica per obesi per cavalcare la moda salutista, ma l’esperimento fallisce e si trasforma nel ristorante "Ai due porconi" tra gag e disastri.

Rai Movie (21:10) — Diabolik (2021, 133′, regia di Antonio e Marco Manetti). Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini. Thriller.

Rai 4 (23:30) — The Voyeurs (2021, 120′, regia di Michael Mohan). Con Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy, Natasha Liu Bordizzo. Dalle finestre del loro appartamento a Montreal, una giovane coppia osserva l’intimità dei vicini. Una curiosità apparentemente innocente scatena conseguenze drammatiche.

20 (21:10) — 300: l’alba di un impero (2014, 102′, regia di Noam Murro). Con Eva Green, Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro, Lena Headey. Azione. A seguire (23:26) — Braven – Il coraggioso (2018, 94′, regia di Lin Oeding). Con Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt. Azione.

Cielo (21:20) — Left Behind – La profezia (2014, 110′, regia di Vic Armstrong). Con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Lea Thompson. Azione. A seguire (23:25) — Contract to Kill (2016, 90′, regia di Keoni Waxman). Con Steven Seagal, Russell Wong, Jemma Dallender. Un agente CIA/DEA e la sua squadra indagano a Istanbul su un complotto terroristico che intreccia narcotrafficanti e militanti islamici determinati a colpire gli Stati Uniti.

Mediaset Italia 2 (21:01) — Kangaroo Jack – Prendi i soldi e salta (2003, 89′, regia di David McNally). Con Jerry O’Connell, Anthony Anderson, Christopher Walken, Estella Warren, Michael Shannon. Due amici devono consegnare 50.000 dollari a Sydney. Investono un canguro e gli infilano un giubbotto con il denaro, ma l’animale scappa col malloppo dando il via a una serie di situazioni spassose.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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