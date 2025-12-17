I film in onda in TV stasera, mercoledì 17 dicembre 2025: il film più romantico con Tom Hanks e Meg Ryan Tutte le pellicole in onda in TV mercoledì 17 dicembre 2025: il commovente C'è posta per te ma anche Robin Hood (con Kevin Costner), Cocktail con Tom Cruise e Pieraccioni

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra quasi 30 titoli in palinsesto, spiccano The Woman King su Italia 1, Guglielmo Tell su Sky Cinema 1 e il cult Robin Hood principe dei ladri su TV8. Ce n’è per tutti i gusti, dall’azione all’avventura, fino al cinema d’autore.

Emozioni e avventure con The Woman King e altri grandi titoli: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20: True Lies (1994, 140, regia di James Cameron). Cast: Arnold Schwarzenegger, Art Malik, Bill Paxton, Eliza Dushku, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold. Genere: Thriller.

Italia 1, ore 21:25: The Woman King (2022, 126, regia di Gina Prince-Bythewood) con Hero Fiennes Tiffin, Viola Davis, Lashana Lynch, Adrienne Warren, John Boyega. Genere: Storico. Di cosa parla: Nanisca, una guerriera, guida un’unità militare composta interamente da donne. Quando la giovane recluta Nawi si unisce al gruppo, le due uniscono le forze per combattere i nemici che minacciano la loro comunità e la loro libertà.

TV8, ore 21:30: Robin Hood principe dei ladri (1991, 143, regia di Kevin Reynolds) con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman. Genere: Avventura. La storia: di ritorno in patria dalle Crociate, Robin si allea con i ribelli per opporsi al principe Giovanni Senzaterra e allo sceriffo di Nottingham, conquistando il cuore di Marian con l’aiuto del saraceno Azeem.

L’epica storica di Guglielmo Tell e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15: Guglielmo Tell (2024, 133, regia di Nick Hamm) con Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. Genere: Storico. La storia: il cacciatore Tell, deciso a non piegarsi all’Impero austriaco, finisce al centro di una rivoluzione capace di cambiare il destino della sua nazione.

Sky Cinema 2, ore 21:15: Finale a sorpresa – Official competition (2021, 114, regia di Mariano Cohn e Gastón Duprat) con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Irene Escolar, Melina Matthews, Pilar Castro, Manolo Solo, Carlos Hipólito. Genere: Commedia. Trama: un ricco imprenditore vuole produrre un film memorabile e ingaggia la regista Lola con due attori dal grande ego, innescando una rivalità feroce e rivelatrice. A seguire, ore 23:15: Rush (2013, 123, regia di Ron Howard) con Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Pierfrancesco Favino. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection, ore 21:15: I migliori giorni (2023, 90, regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno) con un cast corale tra cui Anna Foglietta, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Luca Argentero, Max Tortora, Stefano Fresi, Valentina Lodovini. Genere: Commedia. A seguire, ore 23:25: C’è post@ per te (1998, 110, regia di Nora Ephron) con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey, Greg Kinnear, Dave Chappelle, Steve Zahn. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action, ore 23:20: Repo Men (2010, 111, regia di Miguel Sapochnik) con Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga, Liev Schreiber, Liza Lapira. Genere: Fantascienza. Di cosa parla: in un futuro prossimo, una multinazionale fornisce organi meccanici a pagamento. Chi non salda il debito viene "visitato" dai repo men. Dopo un incidente, il miglior recuperatore diventa il bersaglio del suo ex socio.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00: Un fantastico via vai (2013, 95, regia di Leonardo Pieraccioni) con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara Mastalli, Marianna Di Martino, Maurizio Battista. Trama: Arnaldo, in crisi con la moglie per un malinteso, va a vivere con quattro studenti, affrontando un divertente scontro generazionale. A seguire, ore 22:40: Il professor Cenerentolo (2015, 90, regia di Leonardo Pieraccioni) con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Flavio Insinna, Massimo Ceccherini. La storia: per evitare il fallimento, un uomo finisce in carcere e poi trova lavoro in biblioteca, dove conosce una donna che ignora la sua vera identità.

Sky Cinema Drama, ore 21:00: Favolacce (2020, 98, regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo) con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi. Trama: nella periferia romana, famiglie apparentemente normali celano indifferenza e sadismo. I figli, fragili e silenziosi, covano una rabbia che li conduce verso un tragico epilogo. A seguire, ore 22:45: Un eroe (2021, 127, regia di Asghar Farhadi) con Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii, Sahar Goldoust. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family, ore 21:00: Jumanji – The next level (2019, 114, regia di Jake Kasdan) con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff. Di cosa parla: tornati nel gioco per salvare un amico, i ragazzi scoprono nuove sfide e ambienti imprevisti che mettono alla prova le loro abilità. A seguire, ore 23:10: Barely Lethal (2015, 96, regia di Kyle Newman) con Hailee Steinfeld, Jessica Alba, Samuel L. Jackson, Sophie Turner. Genere: Azione.

Sky Cinema Romance, ore 21:00: Little Italy – Pizza, amore e fantasia (2018, 90, regia di Donald Petrie) con Emma Roberts, Hayden Christensen, Alyssa Milano, Danny Aiello. Trama: due famiglie rivali nella pizza si ritrovano quando i figli, Nikki e Leo, si innamorano. Una sfida rischia di cambiare per sempre i loro destini. A seguire, ore 22:45: Una lunga domenica di passioni (2004, 134, regia di Jean-Pierre Jeunet) con Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, André Dussollier. La storia: durante la Prima guerra mondiale, Mathilde cerca ostinatamente il fidanzato Manech, creduto morto nelle trincee.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00: Immaculate – La prescelta (2024, 89, regia di Michael Mohan) con Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano. Trama: la suora americana Cecilia arriva in un convento isolato nella campagna italiana. L’accoglienza si trasforma in incubo tra segreti oscuri e orrori indicibili. A seguire, ore 22:35: Chi é senza peccato – The dry (2020, 115, regia di Robert Connolly) con Eric Bana, Genevieve O’Reilly, James Frecheville, Keir O’Donnell. Genere: Thriller.

Brividi e cult da Final Destination 3 a Cocktail: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:14: Il professore e il pazzo (2019, 124, regia di Farhad Safinia) con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle. Genere: Biografico. La storia: la monumentale impresa del dizionario della lingua inglese si intreccia con la tormentata collaborazione di un paziente di manicomio.

Rai Movie, ore 21:10: Cocktail (1988, 104, regia di Roger Donaldson) con Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown. Genere: Commedia. A seguire, ore 23:25: Vacanze romane (1953, 119, regia di William Wyler) con Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert. Genere: Sentimentale.

Rai 4, ore 21:20: Dream scenario (2023, 102, regia di Kristoffer Borgli) con Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula, Lily Gao. Trama: un professorino anonimo appare nei sogni di milioni di persone diventando celebre. Ma la fama onirica si capovolge in un incubo reale. A seguire, ore 23:05: Dogman (2023, 114, regia di Luc Besson) con Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Marisa Berenson. La storia: Douglas, cresciuto tra abusi e trascuratezza, trova nei cani i suoi alleati di vita mentre sopravvive ai margini della società.

20, ore 21:10: First Kill (2017, 97, regia di Steven C. Miller) con Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony, Charlotte Kirk. Trama: durante una gita di caccia, un padre e un figlio assistono a un omicidio legato a una rapina. Il ragazzo finisce ostaggio e il padre è costretto ad aiutare i criminali. A seguire, ore 23:24: Big Game – Caccia al presidente (2014, 90, regia di Jalmari Helander) con Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Jim Broadbent. Genere: Azione.

Cielo, ore 21:20: Blacklight (2022, 108, regia di Mark Williams) con Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman. Genere: Azione.

Mediaset Italia2, ore 21:15: Final Destination 3 (2006, 115, regia di James Wong) con Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Amanda Crew, Alexz Johnson. Genere: Horror. A seguire, ore 23:08: American Pie – Nudi alla meta (2006, 97, regia di Joe Nussbaum) con John White, Christopher McDonald, Jake Siegel, Ross Thomas. Di cosa parla: Erik Stifler, ancora vergine, finisce al centro delle prese in giro degli amici. La sua ragazza gli concede una notte di libertà durante la leggendaria corsa del "miglio nudo".

