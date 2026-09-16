I film in onda in TV stasera, mercoledì 16 settembre: Di Caprio e Nicholson star nel capolavoro di Scorsese Una serata ricchissima: dall’emozione di Non così vicino su Rai 1 all’adrenalina di The Plane su Italia 1, passando per il cult The Departed su Iris e la sci-fi di Chaos Walking su Sky Cinema 1

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

I film in onda in TV stasera, mercoledì 16 settembre 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Dalla commedia dolceamara con Tom Hanks Non così vicino su Rai 1, all’azione tesa di The Plane su Italia 1, fino al thriller di culto The Departed – Il bene e il male su Iris. E per gli appassionati di fantascienza spicca Chaos Walking su Sky Cinema 1.

Il sentimento di Non così vicino e tante prime serate: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Non così vicino (2022), regia di Marc Forster, con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman. Durata 126 minuti. Genere Commedia. Ore 21:30. Di cosa parla: dopo la morte della moglie e la perdita del lavoro, un sessantenne burbero pensa di arrendersi alla vita. Ma l’arrivo di vicini rumorosi e affettuosi lo trascina, suo malgrado, in una serie di incontri che accendono nuove relazioni e un inatteso desiderio di ricominciare. Un racconto tenero e ironico sulle seconde possibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – The misfits (2021), regia di Renny Harlin, con Pierce Brosnan, Jamie Chung, Tim Roth, Hermione Corfield, Nick Cannon, Gonzalo Menendez. Durata 93 minuti. Genere Thriller. Ore 23:00. La storia: un criminale di fama internazionale viene arruolato da una squadra di ladri dal cuore d’oro per una rapina ad alto rischio che potrebbe cambiare i destini di molti. Tra doppi giochi e colpi di scena, un heist-movie che mescola azione e glamour.

Italia 1 – The Plane (2023), regia di Jean-François Richet, con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor. Durata 107 minuti. Genere Thriller. Ore 21:30. Un pilota è costretto a un atterraggio d’emergenza su un’isola controllata da milizie. Con passeggeri e equipaggio in ostaggio, decide di allearsi con un galeotto per orchestrare una fuga disperata contro il tempo.

L’azione e i mondi immaginari di Chaos Walking: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Chaos Walking (2021), regia di Doug Liman, con Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Kurt Sutter, Nick Jonas, Demián Bichir. Durata 108 minuti. Genere Fantascienza. Ore 21:15. In un futuro in cui i pensieri degli uomini sono visibili come "Rumore", il giovane Todd vive in un mondo senza donne finché non incontra Viola. Inizia così una fuga che svela i segreti del loro pianeta e della misteriosa condizione che li affligge.

Sky Cinema 1 – Ma cosa ci dice il cervello (2019), regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Carla Signoris, Alessandro Roja e ensemble. Durata 90 minuti. Genere Commedia. Ore 23:10. Una donna dall’apparenza ordinaria nasconde una doppia vita da agente segreto e si ritrova a fare i conti con i "malcostumi" contemporanei, tra missioni esilaranti e bersagli quotidiani da raddrizzare con ironia.

Sky Cinema Action – Memory (2021), regia di Martin Campbell, con Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres. Durata 114 minuti. Genere Thriller. Ore 21:00. Un sicario prossimo al ritiro rifiuta un incarico quando scopre che la vittima designata è una ragazza. Braccato dal crimine e dall’FBI, apre una caccia all’uomo fino ai vertici di un’organizzazione guidata dall’enigmatica Davana Sealman.

Sky Cinema Action – Geostorm (2017), regia di Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris. Durata 95 minuti. Genere Drammatico. Ore 23:00. Un malfunzionamento nella rete di satelliti che controlla il clima scatena catastrofi planetarie. Un ingegnere dovrà scoprire il sabotaggio e impedire una tempesta globale definitiva.

Sky Cinema Collection – Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg. Durata 182 minuti. Genere Azione. Ore 21:15. Il Cavaliere Oscuro sfida l’Uomo d’Acciaio in un duello ideologico e fisico mentre una minaccia più grande incombe sull’umanità, preparando l’arrivo di nuovi eroi.

Sky Cinema Comedy – Compromessi sposi (2019), regia di Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Elda Alvigini. Durata 90 minuti. Genere Commedia. Ore 21:00. Nord contro Sud, pregiudizi e differenze generazionali esplodono quando due padri cercano di sabotare il matrimonio lampo dei figli.

Sky Cinema Comedy – Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021), regia di Philippe de Chauveron, con Christian Clavier, Chantal Lauby e cast corale. Durata 98 minuti. Genere Commedia. Ore 22:35. Una grande festa di anniversario costringe suoceri e famiglie "allargate" alla convivenza forzata, tra gag, attriti culturali e riconciliazioni.

Sky Cinema Drama – Per niente al mondo (2022), regia di Ciro D’Emilio, con Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon. Durata 105 minuti. Genere Drammatico. Ore 21:00. Un uomo brillante è travolto da un evento inatteso che rimette in discussione affetti e scelte, spingendolo a lottare per ciò che ha perduto.

Sky Cinema Drama – The son (2022), regia di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. Durata 123 minuti. Genere Drammatico. Ore 22:50. La vita di Peter con Emma e il loro bambino vacilla quando l’ex moglie Kate arriva con il figlio adolescente Nicholas, portando alla luce ferite e fragilità familiari.

Sky Cinema Family – C’è tempo (2019), regia di Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Jean‑Pierre Léaud. Durata 107 minuti. Genere Drammatico. Ore 21:00. Un quarantenne precario scopre di avere un fratellastro tredicenne. Un viaggio nell’Italia minore tra incontri che insegnano il valore dei legami.

Sky Cinema Family – Cattivissimo me 3 (2017), regia di Kyle Balda e Pierre Coffin. Durata 96 minuti. Genere Animazione. Ore 22:50. Gru ritrova il gemello Dru e affronta il nostalgico villain Balthazar Bratt, tra trovate slapstick e i Minions sempre pronti al caos.

Sky Cinema Romance – Prendiamoci una pausa (2026), regia di Christian Marazziti, con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Alessandro Haber, Ricky Memphis. Durata 102 minuti. Genere Commedia. Ore 21:00. Tre coppie di età diverse decidono di "prendersi una pausa", scoprendo che dietro lo stop si celano crisi, identità in divenire e nuove occasioni di crescita.

Sky Cinema Romance – L’amore che non muore (2024), regia di Gilles Lellouche, con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Élodie Bouchez. Durata 180 minuti. Genere Sentimentale. Ore 22:45. Anni ’80: l’amore assoluto tra Clotaire e Jackie si spegne. Dopo dodici anni in prigione, lui tenta di riscrivere il destino, tra colpa e desiderio di redenzione.

Sky Cinema Suspense – Assassinio a Venezia (2023), regia di Kenneth Branagh, con Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Kenneth Branagh, Tina Fey. Durata 107 minuti. Genere Giallo. Ore 21:00. Hercule Poirot, ritiratosi a Venezia, accetta di partecipare a una seduta spiritica. Quando uno degli ospiti muore, si apre un labirinto di ombre e segreti.

Sky Cinema Suspense – Flight Risk – Trappola ad alta quota (2025), regia di Mel Gibson, con Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace. Durata 91 minuti. Genere Thriller. Ore 22:50. Tra i ghiacci dell’Alaska, un pilota trasporta un agente federale e il suo prigioniero. Il volo si trasforma in un incubo dove il pericolo peggiore potrebbe essere a bordo.

Il capolavoro di Scorsese The Departed guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris – The Departed – Il bene e il male (2006), regia di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Vera Farmiga. Durata 151 minuti. Genere Drammatico. Ore 21:14. A Boston, polizia e mafia si infiltrano a vicenda in un pericoloso gioco a specchio. Tensione crescente, identità in frantumi e una spirale di tradimenti fino a un epilogo memorabile.

Cine34 – Caccia al tesoro (2017), regia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Rossi, Max Tortora. Durata 90 minuti. Genere Commedia. Ore 21:00. Tra equivoci e colpi di fortuna, una corsa rocambolesca per rimettere in sesto destini sgangherati nella tradizione brillante dei Vanzina.

Cine34 – La vita è una cosa meravigliosa (2010), regia di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti, Nancy Brilli. Durata 103 minuti. Genere Commedia. Ore 22:57. Le vite di un affarista, una giornalista e altri personaggi si intrecciano tra intercettazioni e rivelazioni, alla ricerca della felicità possibile.

Rai Movie – Angeli e demoni (2009), regia di Ron Howard, con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Pierfrancesco Favino, Stellan Skarsgård. Durata 138 minuti. Genere Thriller. Ore 21:10. Un simbolista si ritrova sulle tracce degli Illuminati tra CERN e Vaticano, mentre una carica di antimateria minaccia il Conclave.

Rai Movie – Dirty dancing – Balli proibiti (1987), regia di Emile Ardolino, con Patrick Swayze, Jennifer Grey, Cynthia Rhodes, Jerry Orbach. Durata 105 minuti. Genere Sentimentale. Ore 23:30. L’estate che cambia la vita di Baby tra danze proibite, emancipazione e un amore indimenticabile al ritmo di (I’ve Had) The Time of My Life.

Rai 4 – Perdita Durango (1997), regia di Álex de la Iglesia, con Rosie Perez, Javier Bardem, James Gandolfini, Demian Bichir. Durata 126 minuti. Genere Azione. Ore 21:20. Una dark lady e un rapinatore formano una coppia criminale al confine tra USA e Messico, tra rituali estremi e inseguimenti all’ultimo respiro.

Rai 4 – Cuore selvaggio (1990), regia di David Lynch, con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Diane Ladd, Isabella Rossellini. Durata 124 minuti. Genere Drammatico. Ore 23:30. Road‑movie visionario tra passione bruciante e violenza, nell’immaginario febbrile di Lynch.

20 – Mortal Kombat (2021), regia di Simon McQuoid, con Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Ludi Lin. Durata 110 minuti. Genere Azione. Ore 21:10. Un marchio misterioso spinge un ex lottatore a scoprire un destino legato alla difesa della Terra, tra combattimenti spettacolari e mitologia videoludica.

Mediaset Italia2 – Scuola di polizia 6: La città è assediata (1989), regia di Peter Bonerz, con G.W. Bailey, George Gaynes, Bubba Smith, Michael Winslow. Durata 81 minuti. Genere Comico. Ore 20:59. La banda dell’Accademia affronta un geniale truffatore immobiliare tra gag demenziali, inseguimenti e improbabili eroismi.

Mediaset Italia2 – The Hunger Games (2012), regia di Gary Ross, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Stanley Tucci. Durata 142 minuti. Genere Fantascienza. Ore 22:49. Katniss si offre volontaria agli spietati giochi televisivi di Panem, lottando per la sopravvivenza e diventando simbolo di ribellione.

Rai Premium – Purché finisca bene – Meglio tardi che mai (2026), regia di Giuseppe Curti, con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda, Camilla Filippi, Gabriele Cirilli, Sergio Assisi. Durata 100 minuti. Genere Sentimentale. Ore 23:10. Un attore egocentrico, per redimersi, insegna teatro in carcere e ritrova il suo primo amore tra le detenute, scoprendo che per amare non è mai troppo tardi.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche