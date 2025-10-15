Trova nel Magazine
I film in onda in TV stasera, mercoledì 15 ottobre 2025: Vanessa Incontrada in cerca di passione

Le migliori pellicole disponibili nella serata di mercoledì 15 ottobre 2025: Tutte lo vogliono con l'attrice spagnola ma anche 1997 Fuga da New York, Shrek e i "freak" di Mainetti

I film in onda in TV stasera, mercoledì 15 ottobre 2025: Vanessa Incontrada in cerca di passione

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 27 i film in palinsesto, con scelte per tutti i gusti: dall’avventura di The Great Wall su Italia 1 all’iconico Ghostbusters II su Sky Cinema Collection, fino al cult 1997 Fuga da New York su 20. Azione, horror, commedie e biografie per una maratona di cinema perfetta.

Azione e leggende con The Great Wall: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Alle 21:27 arriva The Great Wall (2016, 103’, regia Zhang Yimou) con Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Jing Tian. Di cosa parla: due mercenari europei vengono catturati da un esercito che veglia sulla Grande Muraglia, minacciata da creature mostruose. Una missione disperata per difendere l’umanità si trasforma in spettacolo visivo e azione senza sosta. In seconda serata, alle 23:22, c’è 47 Ronin (2013, 118’, regia Carl Rinsch) con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Rinko Kikuchi e Tadanobu Asano. La storia segue Kai e i 47 ronin guidati da Oishi nella loro vendetta per l’onore del clan, tra prove sovrannaturali e duelli epici.

Risate e spettri con Ghostbusters II: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Ghostbusters II (1989, 106’, regia Ivan Reitman) con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver e Harold Ramis. A quattro anni dalla prima impresa, i cacciatori di fantasmi tornano in azione per fronteggiare un nuovo, melmoso male che serpeggia sotto New York. A seguire, alle 23:10, Ghostbusters: Legacy (2021, 124’, regia Jason Reitman) con Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Annie Potts e Sigourney Weaver, passaggio di testimone tra generazioni con omaggi al mito originale.

Sky Cinema 2 – Alle 21:15 Una vita tranquilla (2010, 105’, regia Claudio Cupellini) con Toni Servillo, Marco D’Amore, Juliane Köhler e Francesco Di Leva. Un uomo dal passato ingombrante cerca una seconda possibilità, ma i conti sospesi bussano alla porta. Alle 23:05 Berlinguer – La grande ambizione (2024, 122’, regia Andrea Segre) con Elio Germano, Paolo Pierobon e Roberto Citran. Di cosa parla: il ritratto di Enrico Berlinguer, leader del PCI, tra attentati scampati, campagne elettorali, viaggi a Mosca e il sogno di un socialismo dentro la democrazia. Una storia in cui vita privata e politica si intrecciano profondamente.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Freaks out (2021, 141’, regia Gabriele Mainetti) con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo, Giancarlo Martini e Giorgio Tirabassi. Un’avventura visionaria dal forte impianto spettacolare. Alle 23:25 Killing Season (2013, 90’, regia Mark Steven Johnson) con Robert De Niro e John Travolta. Un ex soldato si ritira tra le montagne, ma il suo passato torna a cercarlo scatenando una caccia all’uomo fisica e psicologica.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Tutte lo vogliono (2015, 100’, regia Alessio Maria Federici) con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano. La storia: Chiara, donna in carriera con problemi di anorgasmia, incrocia per equivoco Orazio, toelettatore di cani, scatenando una catena di malintesi romantici e spassosi. Alle 22:30 Poveri ma ricchi (2016, 97’, regia Fausto Brizzi) con Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone. Una famiglia improvvisamente milionaria scopre che l’ostentazione non è più di moda e deve reinventarsi.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Il caso Minamata (2020, 115’, regia Andrew Levitas) con Johnny Depp, Bill Nighy e Minami. Un fotografo di guerra disilluso racconta al mondo il dramma della comunità di Minamata, devastata dall’inquinamento industriale. Alle 23:00 Barry Seal – Una storia americana (2017, 115’, regia Doug Liman) con Tom Cruise, Domhnall Gleeson e Sarah Wright Olsen. Pilota reclutato dalla CIA, Barry Seal si muove tra traffici e doppi giochi, cercando di arricchirsi e sfuggire alla legge.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Shrek (2001, 90’, regia Andrew Adamson, Vicky Jenson). L’orco dal cuore d’oro parte con Ciuchino per liberare una principessa e riconquistare la sua palude. Alle 22:35 Shrek 2 (2004, 105’, regia Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon). Invito a corte per Shrek e Fiona, tra Fatina Madrina, Gatto con gli Stivali e Principe Azzurro.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Amore a seconda vista (2019, 117’, regia Hugo Gélin) con François Civil e Joséphine Japy. Raphaël si risveglia in un mondo in cui la sua Olivia non lo riconosce più e deve conquistarla di nuovo. Alle 23:05 Aline – La voce dell’amore (2020, 128’, regia Valérie Lemercier) con Valérie Lemercier, Danielle Fichaud e Sylvain Marcel. Un melodramma musicale ispirato all’ascesa di una straordinaria voce.

Cult, brividi e classici con 1997 Fuga da New York: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alle 21:20 Bones and All (2022, 130’, regia Luca Guadagnino) con Timothée Chalamet e Taylor Russell. Un road movie negli USA degli anni Ottanta in cui due giovani, uniti da segreti oscuri, cercano un posto nel mondo.

Rai Movie – Alle 21:10 Quel maledetto treno blindato (1978, 100’, regia Enzo G. Castellari) con Bo Svenson e Fred Williamson. Comando di soldati irregolari in missione suicida nella Seconda guerra mondiale. Alle 23:25 The Hurt Locker (2009, 131’, regia Kathryn Bigelow) con Jeremy Renner, Anthony Mackie e Ralph Fiennes. Un’unità EOD nell’Iraq in guerra affronta il disinnesco degli ordigni in un crescendo di tensione, rischi e adrenalina.

Iris – Alle 21:16 Ransom – Il riscatto (1996, 121’, regia Ron Howard) con Mel Gibson, Rene Russo e Gary Sinise. Un magnate affronta il rapimento del figlio scegliendo una via estrema che ribalta la trattativa.

20 – Alle 21:07 1997 Fuga da New York (1981, 95’, regia John Carpenter) con Kurt Russell, Lee Van Cleef e Donald Pleasence. Manhattan è un carcere a cielo aperto e Snake Plissken ha una missione impossibile. Alle 23:19 La mummia (1999, 125’, regia Stephen Sommers) con Brendan Fraser e Rachel Weisz. Avventura tra tombe egizie e maledizioni millenarie.

Cine34 – Alle 21:00 Scuola di ladri (1986, 95’, regia Neri Parenti) con Lino Banfi, Paolo Villaggio e Massimo Boldi. Commedia degli equivoci con tre ladruncoli allo sbaraglio. Alle 23:11 Bellifreschi (1987, 90’, regia Enrico Oldoini) con Lino Banfi e Christian De Sica. Travestimenti e scambi d’identità per una notte di gag a raffica.

Mediaset Italia2 – Alle 21:15 The Conjuring – Il caso Enfield (2016, 134’, regia James Wan) con Vera Farmiga e Patrick Wilson. Chiamati a Londra, gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren fronteggiano un’entità demoniaca che tormenta una famiglia di Enfield.

Cielo – Alle 21:20 Danny The Dog (2005, 103’, regia Louis Leterrier) con Jet Li, Morgan Freeman e Bob Hoskins. Un uomo cresciuto come un’arma scopre la possibilità di una nuova vita tra botte, redenzione e affetti inaspettati.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

