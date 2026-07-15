I film in TV stasera: crisi di coppia per Carlo Verdone, Renato Pozzetto diventa 'grande' Una serata con 37 film: dall’azione di Limitless su 20 e l’epica de Il Cavaliere Oscuro su Sky Cinema Collection, fino alle commedie Ricomincio da me su Canale 5 e Billy Elliot su Italia 1

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oggi in TV vi aspettano 37 film tra reti in chiaro, canali specializzati e il bouquet Sky Cinema: dall’azione cerebrale di Limitless su 20 all’epico Il Cavaliere Oscuro su Sky Cinema Collection, passando per la commedia romantica Ricomincio da me su Canale 5.

La seconda chance di Ricomincio da me e il talento di Billy Elliot: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Un oggi alla volta (2024, 101’), regia di Nicola Conversa, con Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Katia Follesa, Francesco Centorame, Edoardo Pagliai. La storia: Marco, adolescente introverso e poco incline alla tecnologia, incontra Aria, colpita da una malattia degenerativa. Nonostante le incertezze, tra i due nasce un legame sincero. In seconda serata, alle 23:20, la commedia Gli anni belli (2022, 100’), regia di Lorenzo d’Amico de Carvalho, con Ana Padrão, Antonino Bruschetta, Maria Grazia Cucinotta, Romana Maggiora Vergano.

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Rete 4 alle 21:34 manda in onda L’amore è eterno finchè dura (2004, 108’), commedia diretta da Carlo Verdone e interpretata da Carlo Verdone, Laura Morante, Stefania Rocca, Antonio Catania. Un oculista sposato viene coinvolto in uno speed date che porta a conseguenze inaspettate. Quando la moglie scopre della sua partecipazione, la crisi di coppia diventa inevitabile. Mentre cerca di gestire la situazione, scopre anche che la moglie ha una relazione da oltre due anni. Alla ricerca di conforto, si rifugia dalla figlia e dal suo amico Andrea, ma dovrà affrontare delle decisioni importanti sulla sua vita.

Canale 5 alle 21:20 sceglie Ricomincio da me (2018, 103’), regia di Peter Segal, con Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Leah Remini, Vanessa Hudgens, Annaleigh Ashford. Di cosa parla: una quarantenne ottiene una seconda possibilità e dimostra che l’esperienza vale quanto i titoli, sfidando le frustrazioni dei sogni rimasti nel cassetto.

Italia 1 alle 21:28 programma Billy Elliot (2000, 110’), commedia diretta da Stephen Daldry con Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven. In una città del Nord dell’Inghilterra durante lo sciopero dei minatori del 1984, un ragazzino di 11 anni con il sogno di diventare ballerino classico si trova a fronteggiare le aspettative della famiglia e della comunità che lo circonda.

La7 alle 21:15 presenta Un giorno come tanti (2013, 111’), regia di Jason Reitman, con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire. La storia segue una madre e il figlio tredicenne che, dopo l’incontro con un misterioso sconosciuto, vivranno un weekend destinato a cambiare le loro vite. Alle 23:30, Le regole del caos (2014, 112’), diretto da Alan Rickman e interpretato da Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Stanley Tucci: una designer chiamata a progettare i giardini di Versailles tra rivalità, rigide etichette e il favore del re.

TV8 alle 21:40 offre la commedia Mia moglie per finta (2011, 116’), regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker.

Nove alle 21:30 propone Brave ragazze (2019, 104’), regia di Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli. Di cosa parla: quattro donne nella Gaeta anni ’80, travestite da uomini, svaligiano una banca in un’escalation spericolata che attira l’attenzione del commissario Morandi.

Intrighi e spionaggio con Page eight: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta il thriller Page eight (2011, 99’), regia di David Hare, con Bill Nighy, Rachel Weisz, Ralph Fiennes, Michael Gambon. A seguire, alle 23:05, Mai dire per sempre (2017, 108’), sentimentale diretto e interpretato da Lake Bell con Ed Helms e Amber Heard: tre coppie diventano le cavie di una regista decisa a dimostrare che il matrimonio sia un accordo a scadenza di sette anni.

Sky Cinema Collection alle 21:15 schiera Il Cavaliere Oscuro (2008, 152’), regia di Christopher Nolan, con Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine. Trama: Batman, Gordon e il nuovo procuratore uniscono le forze contro il crimine, ma l’arrivo del Joker e l’oscurità di Harvey Dent sconvolgono Gotham.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Pitch Black (2000, 107’), regia di David Twohy, con Vin Diesel: un atterraggio di emergenza su un pianeta ostile e creature letali che emergono al buio mettono alla prova i sopravvissuti. Alle 22:50, The Bourne Supremacy (2004, 108’), regia di Paul Greengrass, con Matt Damon, Joan Allen, Karl Urban: il passato di Bourne riemerge scatenando un nuovo, implacabile inseguimento.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 va sul classico italiano con Da grande (1987, 99’), regia di Franco Amurri, con Renato Pozzetto: il desiderio di un bimbo di diventare adulto si avvera e dà il via a esilaranti avventure. Alle 22:35, Game night – Indovina chi muore stasera? (2018, 93’), di John Francis Daley e Jonathan Goldstein con Rachel McAdams e Jason Bateman: una serata tra amici diventa un caotico enigma da risolvere.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma Revolutionary Road (2008, 119’), regia di Sam Mendes, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Alle 23:05, La promessa – Il prezzo del potere (2021, 98’), regia di Thomas Kruithof, con Isabelle Huppert e Reda Kateb: una sindaca in una città segnata dalle disuguaglianze deve scegliere tra ambizione e dovere pubblico.

Sky Cinema Family alle 21:00 punta su Shrek 2 (2004, 105’): dopo le nozze, l’invito dei genitori di Fiona e l’intervento della Fatina Madrina, del Gatto con gli Stivali e del Principe Azzurro mettono alla prova la coppia. Alle 22:40, Tom e Jerry (2021, 101’), regia di Tim Story, con Chloë Grace Moretz e Michael Peña: la battaglia tra gatto e topo in un hotel di lusso minaccia di mandare all’aria il "matrimonio del secolo".

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Come fratelli (2025, 90’), regia di Antonio Padovan, con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino: due padri rimasti vedovi decidono di sostenersi a vicenda e creano una nuova, insolita famiglia. Alle 22:35, Lasciarsi un giorno a Roma (2021, 90’), regia di Edoardo Leo, con Marta Nieto e Claudia Gerini: lettere anonime e verità scomode mettono alla prova una relazione decennale.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 c’è Detective Marlowe (2022, 110’), regia di Neil Jordan, con Liam Neeson e Diane Kruger: un investigatore ingaggiato per ritrovare un ex amante finisce in una rete di corruzione. Alle 22:55, Sympathy for the Devil (2023, 90’), regia di Yuval Adler, con Nicolas Cage e Joel Kinnaman: un passeggero armato trasforma un viaggio in auto in un gioco al massacro dove nulla è come sembra.

Asteroid City e grandi cult: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:17 propone Asteroid City (2023, 104’), regia di Wes Anderson, con Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson: il convegno Junior Stargazer & Space Cadet viene sconvolto da eventi inattesi che cambiano il mondo. Alle 23:30, Nato il 4 luglio (1990, 136’), regia di Oliver Stone, con Tom Cruise, Willem Dafoe, Kyra Sedgwick.

20 alle 21:10 va in onda Limitless (2011, 105’), regia di Neil Burger, con Bradley Cooper e Robert De Niro. Di cosa parla: uno scrittore fallito prova la misteriosa droga NZT che sblocca il suo potenziale, ma gli effetti collaterali sono pericolosi. Alle 23:28, Live! – Corsa contro il tempo (2019, 99’), regia di Steven C. Miller, con Aaron Eckhart, Ben McKenzie, Courtney Eaton.

Rai 4 alle 21:20 c’è Presencias (2022, 120’), regia di Louis Mandoki, con Alberto Ammann e Yalitza Aparicio: dopo un’aggressione nella dimora di famiglia, Victor – rimasto vedovo – decide di scoprire chi o cosa si nasconda dietro la tragedia. Alle 23:20, Hannibal (2001, 128’), regia di Ridley Scott, con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta.

Rai Movie alle 21:10 presenta The Magic of Belle Isle – Un’incantevole vacanza (2012, 115’), regia di Rob Reiner, con Morgan Freeman e Virginia Madsen: uno scrittore in crisi creativa trova, in una nuova città e in un incontro speciale, la scintilla per ritrovare la passione. Alle 23:00, A un metro da te (2019, 117’), regia di Justin Baldoni, con Cole Sprouse e Haley Lu Richardson: due adolescenti affetti da fibrosi cistica si innamorano, costretti a mantenere una distanza che potrebbe salvar loro la vita.

Cine34 alle 21:22 è la volta di Tiramisù (2016, 94’), regia di Fabio De Luigi, con Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Giovanni Esposito. Alle 23:13, Ti presento Sofia (2018, 98’), regia di Guido Chiesa, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti: un padre single nasconde l’esistenza della figlia a un’amica allergica ai bambini, innescando una girandola di bugie.

Cielo alle 21:20 in prima serata 2-Headed Shark Attack (2012, 88’), regia di Christopher Ray, con Carmen Electra: dopo l’attacco di uno squalo a due teste, i sopravvissuti cercano rifugio su un atollo che presto si rivela tutt’altro che sicuro. Alle 23:20, Passione senza regole (2015, 91’), regia di Elizabeth Allen, con Isabel Lucas e Nick Jonas: una relazione proibita e una misteriosa polizza assicurativa accendono i sospetti su una morte "accidentale".

Mediaset Italia2 alle 20:54 propone Tutto in una notte (1985, 115’), regia di John Landis, con Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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