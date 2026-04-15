Questo film l'ha resa immortale: ve la ricordate? Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, va in onda Sister Act, travolgente commedia con Whoopi Goldberg nei panni di una suora molto particolare. Tutti i film in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 29 film per tutti i gusti: dalla commedia musicale Sister Act – Una svitata in abito da suora su Rai 1 al kolossal Il gladiatore su 20, fino al dramma ad alta tensione Boston: Caccia all’uomo su Sky Cinema 1.

Risate intramontabili con Sister Act su Rai 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 — ore 21:30: Sister Act – Una svitata in abito da suora (1992, commedia, 102 minuti). Regia di Emilie Ardolino. Con Harvey Keitel, Kathy Najimy, Maggie Smith, Whoopi Goldberg.

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La7 — ore 23:30: Gomorra (2007, drammatico, 135 minuti). Regia di Matteo Garrone. Con Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Toni Servillo.

Tensione e coraggio con Boston: Caccia all’uomo su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: Boston: Caccia all’uomo (2016, drammatico, 130 minuti). Regia di Peter Berg. Con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon, Christopher O’Shea. Di cosa parla: Dopo due esplosioni durante la maratona di Boston, il commissario di polizia Ed Davis guida le indagini per catturare i responsabili dell’attacco terroristico, dando vita alla più grande caccia all’uomo nella storia della città. — Ore 23:30: La riunione di condominio (2025, commedia, 88 minuti). Regia di Santiago Requejo. Con Clara Lago, Pepe Carrasco, Raul Fernandez De Pablo. La storia: L’annuncio dell’arrivo di un inquilino con fragilità psichiche scuote la stabilità di un condominio di Madrid, innescando reazioni a catena fino a un compromesso fuori dal comune.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: Fast e furious 8 (2017, azione, 160 minuti). Regia di F. Gary Gray. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Di cosa parla: Dom viene irretito da una donna misteriosa e si trova coinvolto in crimini che mettono alla prova l’intero team.

Sky Cinema Action — ore 21:00: Le belve (2012, azione, 129 minuti). Regia di Oliver Stone. Con Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Salma Hayek. — Ore 23:15: Mortal Kombat (2021, azione, 110 minuti). Regia di Simon McQuoid. Con Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Ludi Lin. Di cosa parla: Un ex campione di arti marziali miste, segnato da un misterioso simbolo, scopre le sue vere origini e combatte per la Terra contro un antico nemico.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Senza arte nè parte (2011, commedia, 90 minuti). Regia di Giovanni Albanese. Con Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Donatella Finocchiaro, Ernesto Mahieux. — Ore 22:35: Beetlejuice Beetlejuice (2024, fantasy, 104 minuti). Regia di Tim Burton. Con Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder. Dopo una tragica perdita familiare, tre generazioni dei Deetz tornano a Winter River: la ribelle Astrid apre in soffitta un portale per l’Aldilà e, tra caos e imprevisti, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Z la formica (1998, animazione, 83 minuti). Regia di Eric Darnell, Tim Johnson. Nel formicaio i compiti sono divisi equamente. Z, pieno di dubbi, scopre il piano del generale delle guerriere per distruggere la colonia e decide di ribellarsi per salvare tutti. — Ore 22:30: Ritorno al futuro – Parte III (1990, fantascienza, 118 minuti). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: Innamorarsi (1984, sentimentale, 103 minuti). Regia di Ulu Grosbard. Con Robert De Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel, Dianne Wiest. Due professionisti di New York, entrambi con famiglia, si incontrano per caso in libreria e finiscono per innamorarsi, tra esitazioni e compromessi. — Ore 22:50: Il diavolo veste Prada (2006, commedia, 109 minuti). Regia di David Frankel. Con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Una neolaureata senza passione per la moda diventa assistente della direttrice di una prestigiosa rivista: un anno di prove durissime per accedere alla redazione.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: Possession: L’appartamento del diavolo (2020, horror, 104 minuti). Regia di Albert Pintó. Con Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos. Una famiglia che si trasferisce nella Madrid degli anni Settanta scopre che la nuova casa è infestata da presenze oscure. — Ore 22:50: Humane (2024, horror, 93 minuti). Regia di Caitlin Cronenberg. Con Jay Baruchel, Emily Hampshire, Peter Gallagher, Enrico Colantoni, Sebastian Chacon. In un futuro segnato dal collasso ambientale e dalla riduzione forzata della popolazione, un padre aderisce a un programma di eutanasia: durante la cena di famiglia, la situazione degenera rapidamente.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: 18 regali (2020, drammatico, 115 minuti). Regia di Francesco Amato. Con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Marco Messeri, Sara Lazzaro. — Ore 23:00: L’ordine del tempo (2023, drammatico, 113 minuti). Regia di Liliana Cavani. Con Angela Molina, Claudia Gerini, Richard Sammel, Valentina Cervi, Alessandro Gassmann. Un gruppo di amici si ritrova in una villa sul mare per un compleanno: quando temono che il mondo possa finire a ore, il tempo scorre in modo imprevedibile, cambiando i loro destini.

Brividi con Red Dragon su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris — ore 21:14: Red Dragon (2002, thriller, 124 minuti). Regia di Brett Ratner. Con Anthony Hopkins, Edward Norton, Harvey Keitel, Ralph Fiennes.

Cine34 — ore 21:00: Sole a catinelle (2013, comico, 83 minuti). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio. — Ore 23:01: Vacanze ai Caraibi (2015, commedia, 100 minuti). Regia di Neri Parenti. Con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Maria Luisa De Crescenzo. La storia: una coppia affronta il futuro matrimonio della figlia con un anziano apparentemente ricco, due partner vivono una passione insostenibile e un dipendente tech naufraga su un’isola con il suo tablet scoprendo di non poter gestire la vita senza connessione.

Rai Movie — ore 21:10: L’ombra di Stalin (2019, biografico, 141 minuti). Regia di Agnieszka Holland. Con James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Celyn Jones, Krzysztof Pieczynski. Di cosa parla: Un giovane giornalista indaga sull’URSS di Stalin e scopre la carestia indotta in Ucraina per finanziare l’impero sovietico. Le sue denunce vengono smentite e dovrà lottare per la verità, anche grazie alla collaborazione con un giovane George Orwell.

Rai 4 — ore 21:20: L’ira di Becky (2023, thriller, 84 minuti). Regia di Matt Angel, Suzanne Coote. Con Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse. La storia: Dopo la morte della madre e il rapimento del suo cane, Becky viene presa di mira da suprematisti bianchi e scatena la sua rabbia per difendere ciò che le resta. — Ore 22:45: Your lucky day (2023, thriller, 89 minuti). Regia di Dan Brown. Con Angus Cloud, Jessica Garza, Sterling Beaumon. Durante la vigilia di Natale, il tentato furto di un biglietto della lotteria da 156 milioni in un minimarket innesca un sequestro e un’escalation di violenza in cui l’avidità travolge tutti.

20 — ore 21:10: Il gladiatore (2000, avventura, 155 minuti). Regia di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Djimon Hounsou.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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