Raoul Bova messo di fronte a una scomoda verità: cosa gli è capitato

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 28 film tra commedie, thriller e fantascienza, con scelte per tutti i gusti: dalla commedia Zamora su Rai 1 al cult di fantascienza Interstellar su 20, fino al cupo thriller Seven su Iris.

Commedia e azione con Zamora e Homefront: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Zamora (2024, 100 minuti). Regia: Neri Marcoré. Cast: Neri Marcoré, Antonio Catania, Alberto Paradossi, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel. La storia: Walter Vismara approda a Milano nella ditta del Cavalier Tosetto, che costringe i dipendenti a una sfida calcistica settimanale tra scapoli e sposati. Tra ambizioni, rivalità e pallone, una commedia che racconta lavoro e passione sportiva con tono brillante.

Rai 2 alle 21:20 manda in onda Intreccio di destini (2020, 100 minuti). Regia: Lance Hool. Cast: Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett, Adan Canto, Tahmoh Penikett. Di cosa parla: le vite di due coppie, lontane nel tempo e nello spazio, finiscono per incrociarsi in modo misterioso. Tra legami segreti e coincidenze rivelatrici, il percorso verso un incontro miracoloso si carica di emozione e speranza.

Italia 1 alle 21:25 sceglie l’azione con Homefront (2013, 100 minuti). Regia: Gary Fleder. Cast: James Franco, Jason Statham, Rachelle Lefevre, Winona Ryder. Trama: un ex agente DEA si ritira con la figlia in una cittadina di provincia, ma l’ombra di un boss e i giri di droga locali lo trascinano in un conflitto sempre più pericoloso. Proteggere la famiglia diventa la sua unica missione.

TV8 alle 21:30 propone Godzilla (1998, 126 minuti). Regia: Roland Emmerich. Cast: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn. Un disaster-movie ad alto tasso spettacolare con il celebre mostro al centro della scena.

Tensione e catastrofi con Acid su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con Acid (2023, 99 minuti). Regia: Just Philippot. Cast: Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset. La storia: mentre nubi di pioggia acida devastano la Francia, una famiglia divisa è costretta a ricomporsi per sopravvivere a una catastrofe climatica imminente. Alle 23:00 segue I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2026, 90 minuti). Regia: Roan Johnson, Marco Teti. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Enrica Guidi e altri. Durante le nozze in Calabria, la sposa viene trovata senza vita e i sospetti ricadono sullo sposo. La Fusco indaga, mentre a Pineta Massimo fronteggia scherzi alla Amici miei.

Sky Cinema Collection alle 21:15 programma Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135 minuti). Regia: John McTiernan. Cast: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Joss Ackland, Tim Curry. Un thriller sottomarino d’alta tensione tratto da Tom Clancy.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive (2017, 104 minuti). Regia: S. Moore. Cast: Mila Kunis, Kristen Bell. Tre mamme affrontano la visita delle rispettive madri tra guai e situazioni esilaranti. Alle 23:05 arriva Viva l’Italia (2012, 111 minuti). Regia: Massimiliano Bruno. Cast: Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo e altri. Un senatore bugiardo, colpito da demenza frontotemporale, diventa improvvisamente sincerissimo e vuole introdurre in Costituzione il diritto a conoscere la verità, sconvolgendo la famiglia.

Sky Cinema Action dalle 21:00 schiera Men in Black 3 (2012, 105 minuti). Regia: Barry Sonnenfeld. Cast: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson e altri. A seguire alle 22:50 Men in Black: International (2019, 115 minuti). Regia: F. Gary Gray. Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson. Due capitoli della saga sci‑fi tra gadget, alieni e humour.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta A.C.A.B. (2012, 90 minuti). Regia: Stefano Sollima. Cast: Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini, Andrea Sartoretti. Tre agenti della Mobile tra guerriglia urbana, regole non scritte e vite private al limite. Alle 22:55 spazio a Julieta (2016, 96 minuti). Regia: Pedro Almodóvar. Cast: Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Michelle Jenner, Rossy De Palma. Un dramma sul tempo, la colpa e i segreti.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Le 5 leggende (2012, 94 minuti). Regia: Peter Ramsey, William Joyce. Un inedito team di guardiani dell’infanzia – da Babbo Natale a Jack Frost – unisce i poteri contro il temibile Pitch. Alle 22:40 segue La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116 minuti). Regia: Paola Randi. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano (Herbert Ballerina), Corrado Guzzanti. Ambientato nel XVIII secolo, tra magie, inseguimenti e il destino speciale della giovane Paola.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda L’amore, in teoria (2025, 102 minuti). Regia: Luca Lucini. Cast: Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella, Francesco Salvi. Leone, studente di filosofia convinto che l’amore sia un enigma, cambia prospettiva grazie all’incontro con Flor, attivista idealista. Alle 22:45 arriva Shakespeare in Love (1998, 122 minuti). Regia: John Madden. Cast: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Geoffrey Rush. Estate 1593: l’incontro con Viola ispira la nascita di Romeo e Giulietta.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 accende L’inferno di cristallo (1974, 165 minuti). Regia: John Guillermin. Cast: Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, William Holden, Robert Vaughn, Fred Astaire. Un grattacielo in fiamme trasforma una serata di gala in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Viaggio oltre le stelle con Interstellar e altri cult: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 programma Interstellar (2014, 169 minuti). Regia: Christopher Nolan. Cast: Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Topher Grace. In un futuro segnato da una crisi agricola globale, un manipolo di scienziati e astronauti attraversa un wormhole alla ricerca di una nuova casa per l’umanità. Tra dilemmi etici, legami personali e sfide cosmiche, la missione mette alla prova il destino della specie.

Rai 4 apre alle 21:20 con Cold skin – La creatura di Atlantide (2017, 108 minuti). Regia: Xavier Gens. Cast: David Oakes, Aura Garrido, Ray Stevenson, John Benfield, Iván González. Un meteorologo su un’isola remota, un guardiano del faro e misteriose creature che emergono ogni notte dalle profondità marine. A seguire alle 23:05 A quiet place – Un posto tranquillo (2018, 95 minuti). Regia: John Krasinski. Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward. In un mondo dove il rumore uccide, il silenzio è l’unica salvezza per una famiglia in trincea.

Iris alle 21:18 propone Seven (1995, 127 minuti). Regia: David Fincher. Cast: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow. Due detective inseguono un serial killer che punisce i sette peccati capitali, in un’indagine dal crescendo inesorabile.

Cine34 alle 21:00 offre Matrimonio al sud (2015). Regia: Paolo Costella. Cast: Massimo Boldi, Paolo Conticini, Biagio Izzo, Debora Villa e altri. A seguire alle 23:14 E noi come stronzi rimanemmo a guardare (2021, 100 minuti). Regia: Pierfrancesco Diliberto. Cast: Pierfrancesco Diliberto, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi, Sergio Vespertino, Enzo Casertano, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi, Eamon Farren. Un manager, reso superfluo da un algoritmo, finisce a fare il rider. Un ologramma allevia la solitudine, ma quando l’abbonamento scade, parte la ricerca di libertà e amore.

Rai Movie alle 21:10 trasmette C’era una volta in America (1984, 256 minuti). Regia: Sergio Leone. Cast: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Joe Pesci e altri. L’amicizia e il tradimento di Noodles e Max, dagli anni ’20 al Proibizionismo fino al ritorno trent’anni dopo, tra memorie, rimorsi e una lettera che riapre il passato.

Cielo alle 21:20 manda in onda The Core (2003, 135 minuti). Regia: Jon Amiel. Cast: Aaron Eckhart, Hilary Swank, Stanley Tucci, Delroy Lindo, Tchéky Karyo. Una missione al centro della Terra per scongiurare un disastro globale.

Mediaset Italia2 alle 21:05 propone Samson – La vera storia di Sansone (2018, 105 minuti). Regia: B. Macdonald. Cast: Billy Zane, Jackson Rathbone. Alle 23:03 si continua con Una notte da leoni 2 (2011, 102 minuti). Regia: Todd Phillips. Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, Jamie Chung, Juliette Lewis e altri. Un viaggio in Thailandia per festeggiare un matrimonio si trasforma in una nuova, imprevedibile odissea di eventi fuori controllo.

