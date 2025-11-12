I film in onda in TV stasera, mercoledì 12 novembre 2025: il dramma familiare di Stefano Accorsi (e di Priyanka Chopra)
Le migliori pellicole della serata di mercoledì 12 novembre 2025: l'attore, vedovo, ha problemi con la figlia; la moglie di Nick Jonas tradita dalla nostalgia
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Tra i titoli di spicco segnaliamo Love again su Rai 1, l’adrenalinico Edge of Tomorrow – Senza domani su Italia 1 e il potente American Gangster su Sky Cinema Collection.
- Le emozioni di Love again: le proposte delle reti in chiaro
- Il dramma di Una figlia: le proposte di Sky Cinema
- L’eroismo di Sully e l’azione di Die Hard: le proposte delle reti specializzate
Le emozioni di Love again: le proposte delle reti in chiaro
Rai 1 alle 21:30 propone Love again (2023, 102’), regia di Jim Strouse, con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West e Celia Imrie. Di cosa parla: Mira prova a superare un lutto inviando messaggi al vecchio numero del fidanzato scomparso, che però ora appartiene a un altro uomo. Da quell’insolito scambio nasce un legame inatteso. Genere: sentimentale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Italia 1 alle 21:24 manda in onda Edge of Tomorrow – Senza domani (2014, 113’), regia di Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver. La storia: in un futuro prossimo la Terra è sotto assedio dei Mimic. Il soldato Cage rimane intrappolato in un loop temporale che gli permette di perfezionare le sue abilità per fermare l’invasione, affiancato dalla guerriera Rita Vrataski. Genere: fantascienza.
Il dramma di Una figlia: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Una figlia (2025, 103’), regia di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony e Barbara Chiesa. Un padre vedovo prova a rifarsi una vita, ma il fragile equilibrio familiare si spezza e un gesto estremo sconvolge tutti, tra sensi di colpa e carcere minorile. Genere: drammatico. A seguire alle 23:05 Assassinio sull’Orient Express (2017, 115’), regia di Kenneth Branagh, con un cast corale guidato da Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Olivia Colman e Judi Dench. Un celebre investigatore deve risolvere un omicidio su un treno leggendario, tra alibi perfetti e segreti.
Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Dumb Money (2023, 104’), regia di Craig Gillespie, con Nick Offerman, Clancy Brown, Seth Rogen, Shailene Woodley e Vincent D’Onofrio. Di cosa parla: uno youtuber di finanza innesca la memorabile corsa a GameStop, sconvolgendo Wall Street. Ispirato a una storia vera. Alle 23:05 September 5 – La diretta che cambiò la storia (2024, 90’), regia di Tim Fehlbaum, con Peter Sarsgaard e John Magaro: durante Monaco ‘72, un giovane produttore TV è chiamato a gestire una diretta tragica destinata a riscrivere le regole del giornalismo. Genere: storico.
Sky Cinema Action alle 21:00 offre Star Trek – Il futuro ha inizio (2009, 122’), regia di J.J. Abrams, con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban e Leonard Nimoy. Reboot scintillante: la nascita dell’equipaggio dell’Enterprise tra azione e scoperta. Alle 23:10 Matrix Reloaded (2003, 138’), regia di Andy e Larry Wachowski, con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne: Neo affronta nuove minacce nella guerra contro le macchine. Genere: fantascienza.
Sky Cinema Collection alle 21:15 schiera American Gangster (2007, 157’), regia di Ridley Scott, con Denzel Washington e Russell Crowe. Nell’America dei ’70 un carismatico boss dell’eroina e un detective incorruttibile si sfidano mentre emergono le crepe del sistema. Genere: thriller.
Sky Cinema Comedy alle 21:00 programma Gli idoli delle donne (2022, 90’), regia di Claudio Gregori, Pasquale Petrolo ed Eros Puglielli, con Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Francesco Arca e Ilaria Spada. Commedia grottesca tra equivoci e risate. Alle 22:40 Un matrimonio da favola (2014, 91’), regia di Carlo Vanzina, con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti e Stefania Rocca: una rimpatriata mette a nudo amicizie, sogni e compromessi.
Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Million Dollar Baby (2004, 137’), regia di Clint Eastwood, con Eastwood, Hilary Swank e Morgan Freeman. Un allenatore disilluso accompagna una giovane verso il ring e il destino, tra dolore e tenerezza. Alle 23:15 Collateral Beauty (2016, 97’), regia di David Frankel, con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet ed Edward Norton: dopo un lutto, la ricerca di senso passa per Amore, Tempo e Morte.
Sky Cinema Family alle 21:00 manda in onda IF – Gli amici immaginari (2024, 108’), regia di John Krasinski, con Ryan Reynolds ed Emily Blunt. Una dodicenne scopre di vedere gli amici immaginari dimenticati e prova a ricongiungerli ai loro "adulti". Genere: commedia per tutta la famiglia.
Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Una sirena a Parigi (2020, 102’), regia di Mathias Malzieu, con Nicolas Duvauchelle e Marilyn Lima: un cantante dal cuore spezzato incontra una sirena e rinasce la possibilità di amare. Alle 22:45 Cinquanta sfumature di grigio (2015, 124’), regia di Sam Taylor-Johnson, con Dakota Johnson e Jamie Dornan. Una relazione intensa e controversa mette a nudo desideri, limiti e segreti. Genere: drammatico.
Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone The Wasp (2024, 96’), regia di Guillem Morales, con Naomie Harris e Natalie Dormer: un’amicizia riemerge dal passato con un’offerta scioccante e conseguenze imprevedibili. Alle 22:40 God Is a Bullet (2022, 156’), regia di Nick Cassavetes, con Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx: un detective si infiltra in un culto per salvare la figlia e vendicare la moglie. Genere: thriller.
L’eroismo di Sully e l’azione di Die Hard: le proposte delle reti specializzate
Iris alle 21:22 offre Sully (2016, 96’), regia di Clint Eastwood, con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney e Anna Gunn. Un atterraggio d’emergenza sull’Hudson diventa un caso mediatico che mette in discussione le scelte del pilota. Genere: biografico. Alle 23:25 segue Ransom – Il riscatto (1996, 121’), regia di Ron Howard, con Mel Gibson, Rene Russo e Gary Sinise: un rapimento costringe un padre a una scelta estrema. Genere: drammatico.
Cine34 alle 21:00 propone Andiamo a quel paese (2014, 90’), regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone, con Ficarra & Picone, Nino Frassica e Fatima Trotta: una commedia sull’arrangiarsi tra crisi, famiglia e piccole furbizie. Alle 22:53 Quel bravo ragazzo (2015, 83’), regia di Enrico Lando, con Luigi Luciano (Herbert Ballerina), Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso e Giampaolo Morelli: un ingenuo chierichetto si ritrova erede di un boss. Genere: commedia.
Rai Movie alle 21:10 manda in onda Il sesto giorno (2000, 124’), regia di Roger Spottiswoode, con Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport, Sarah Wynter e Tony Goldwyn. Un uomo scopre di essere stato clonato e deve affrontare un complotto hi-tech. Genere: fantascienza.
Rai 4 alle 21:20 presenta Demeter – Il risveglio di Dracula (2023, 119’), regia di André Øvredal, con David Dastmalchian, Liam Cunningham, Aisling Franciosi e Javier Botet. Un viaggio marittimo verso l’Inghilterra si trasforma in incubo quando il male si manifesta nella stiva. Alle 23:15 Overlord (2018, 110’), regia di Julius Avery, con Jovan Adepo e Wyatt Russell: alla vigilia del D-Day, una missione dietro le linee naziste svela esperimenti mostruosi e una lotta contro i non morti. Genere: horror.
20 alle 21:10 propone Die Hard – Vivere o morire (2007, 130’), regia di Len Wiseman, con Bruce Willis, Justin Long e Timothy Olyphant. John McClane affronta un cyber-terrorista deciso a mettere in ginocchio gli Stati Uniti. Genere: azione.
Cielo alle 21:20 offre The Icebreaker – Terrore tra i ghiacci (2016, 124’), regia di Nikolay Khomeriki, con Pyotr Fyodorov e Sergey Puskepalis. Un rompighiaccio bloccato in Antartide costringe l’equipaggio a una lotta disperata contro freddo, isolamento e paura. Genere: azione.
Mediaset Italia2 alle 21:15 porta Annabelle 3 (2019, 106’), regia di Gary Dauberman, con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mckenna Grace e Madison Iseman: la bambola maledetta risveglia spiriti pronti a colpire la giovane Judy e le sue amiche. Genere: horror. Alle 23:09 segue Scuola di polizia 7: Missione a Mosca (1994, 83’), regia di Alan Metter, con Christopher Lee, Ron Perlman e Michael Winslow: la celebre squadra vola in Russia per una nuova, scatenata avventura. Genere: comico.
Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
I film in onda in TV stasera, mercoledì 24 settembre 2025: Priyanka Chopra torna dal suo ex (ma c'è un problema)
I film da vedere nella serata di mercoledì 24 settembre 2025: la moglie di Nick Jona...
Tragedia aerea sfiorata a New York (ma il capitano è sotto accusa)
I film in onda in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: Tom Hanks comandante glacia...
I film in onda in TV stasera, giovedì 6 novembre 2025: Ambra Angiolini costretta ad andarsene e Timothée Chalamet vuole vendetta
Le pellicole in onda oggi, giovedì 6 novembre 2025: l'attrice brilla in Mai Stati Un...
I film in onda in TV stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Miriam Leone e Luca Marinelli, la loro storia pericolosa
Le migliori pellicole in onda stasera, venerdì 10 ottobre 2025, in TV: da Diabolik a...
I film in onda in TV stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Ornella Muti e la sua storia (difficile) con Adriano Celentano
Tutte le pellicole di stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Il bisbetico domato sfida il ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 24 ottobre 2025: salta il matrimonio, deve intervenire Chiara Francini
I migliori film in onda oggi, venerdì 24 ottobre 2025: in Addio al nubilato 2 Laura ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz)
Le pellicole in onda stasera, venerdì 17 ottobre 2025: tra USA e Inghilterra L'amore...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Matilda De Angelis e il rapporto difficile con il fratello
Le migliori pellicole in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: da Veloce come il ven...