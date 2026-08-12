Jennifer Lopez, stasera in TV (gratis) il suo film più riuscito: il gioiello imperdibile con Richard Gere Una serata ricchissima: dalla commedia Shall We Dance? con Jennifer Lopez su Rete 4 al cult Il matrimonio del mio migliore amico. Ecco i film in tv stasera 12 agosto.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infiniy

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 film tra cui scegliere: dalla commedia familiare Ricchi a tutti i costi su Canale 5, al cult romantico Il matrimonio del mio migliore amico su Sky Cinema 1, fino all’intenso Il cigno nero su Rai 4 e al catastrofico Deep Impact su 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Da Shall We Dance? a Ricchi a tutti i costi: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 – Shall We Dance? alle 21:30. Regia di Peter Chelsom, 2004, 106’. Con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci. Di cosa parla: un avvocato di successo, marito e padre esemplare, riscopre sé stesso iscrivendosi di nascosto a lezioni di ballo. L’inaspettata passione lo travolge, mentre la moglie, sospettando un tradimento, ingaggia un detective. Tra musica e sguardi in sala da ballo, una commedia romantica sul coraggio di cambiare. Shall We Dance? è probabilmente il film più conosciuto della carriera da attrice di Jennifer Lopez, che nel corso degli anni è apparsa in diverse pellicolo parallelamente alla sua attività di cantante. JeLo, inoltre, all’epoca delle riprese era già una bellerina provetta e non ebbe bisogno dell’allenamento supplementare richiesto a Richard Gere, che si preparò per quattro mesi, tre ore al giorno, con un coreografo personale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canale 5 – Ricchi a tutti i costi alle 21:20. Regia di Giovanni Bognetti, 2024, 90’. Con Darko Peric, Christian De Sica, Antonino Bruschetta, Angela Finocchiaro, Fernando Albizu. La storia: la famiglia Delle Fave vola a Minorca per impedire le nozze della nonna con il viscido Nunzio, deciso (forse) a mettere le mani sull’eredità. Tra travestimenti, piani improbabili e una missione che degenera, gli equivoci metteranno alla prova i rapporti, ricordando a tutti il valore di restare uniti.

La7 – Truman Capote: A sangue freddo alle 23:15. Regia di Bennett Miller, 2005, 114’. Con Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Chris Cooper, Bruce Greenwood. Un viaggio nelle ombre della cronaca nera americana: Capote indaga su un brutale omicidio in Kansas e stringe un rapporto tanto profondo quanto ambiguo con uno dei colpevoli, mentre nasce il suo capolavoro letterario.

Nove – Il monaco alle 21:30. Regia di Paul Hunter, 2002, 104’. Con Chow Yun‑fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden. Azione e misticismo per un monaco guerriero custode di un antico talismano, costretto a scegliere un erede e a proteggerlo da un potente nemico deciso a impadronirsi del manufatto.

La commedia Il matrimonio del mio migliore amico: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Il matrimonio del mio migliore amico alle 21:15. Regia di P.J. Hogan, 1997, 105’. Con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett. Un classico della rom-com: quando l’amico di sempre sta per sposarsi, lei capisce di amarlo e tenta il tutto per tutto tra sabotaggi esilaranti e dichiarazioni al fotofinish. A seguire, alle 23:05, L’infiltrata (Arantxa Echevarría, 2024, 119’) con Carolina Yuste e Luis Tosar: una poliziotta penetra nell’ETA, guadagnandosi la fiducia dei militanti e mettendo a rischio identità e matrimonio per sventare una maxi‑operazione.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 The Internship (James Bamford, 2026, 91’). Con Lizzy Greene, Megan Boone, Sky Katz. Una killer addestrata dalla CIA richiama i "compagni" d’infanzia del programma segreto da cui proviene per rovesciare l’Agenzia, scatenando una guerra tra super‑operativi. Alle 22:35 Giorni di tuono (Tony Scott, 1990, 108’). Con Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman. Dalle piste NASCAR al ritorno dopo un incidente, tra rivalità e riscatto.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani (Roan Johnson, 2018, 100’). Con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Enrica Guidi. I "vecchini" aiutano l’amica argentina di Massimo e una rapina al BarLume fa esplodere un nuovo mistero per la commissaria Fusco. Alle 23:05 I delitti del BarLume – Donne con le palle (Roan Johnson, 2020, 100’): l’investigazione virata nel mondo del calcio femminile tra ironia e colpi di scena.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Mamma o papà? (Riccardo Milani, 2017, 98’). Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Una separazione innesca una spassosa "gara" tra genitori per evitare l’affidamento. Alle 22:45 La scuola più bella del mondo (Luca Miniero, 2014). Con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone: un gemellaggio scolastico sbagliato scatena caos e risate.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 After Yang (Kogonada, 2021, 101’). Con Colin Farrell, Jodie Turner‑Smith, Haley Lu Richardson. Un androide "di famiglia" si rompe: un padre intraprende un viaggio intimo nella memoria per ricucire legami e identità. Alle 22:40 I morti non soffrono (Viggo Mortensen, 2024, 129’). Con Viggo Mortensen, Vicky Krieps. Un western sentimentale sulla libertà di Vivienne, costretta a difendersi da un mondo corrotto mentre l’amato parte per la Guerra Civile.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 La Befana vien di notte II – Le origini (Paola Randi, 2021, 116’). Con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Corrado Guzzanti: nel Settecento, una ragazza di strada scopre un destino magico sfidando il Barone De Michelis. Alle 23:00 The Amazing Mr. Blunden (Mark Gatiss, 2021, 90’). Con Simon Callow, Tamsin Greig: due fratelli tra fantasmi e viaggi nel tempo per salvare due bambini nel 1821.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 L’amore che non muore (Gilles Lellouche, 2024, 180’). Con Adèle Exarchopoulos, François Civil: dagli anni ’80 a oggi, l’amore tormentato di Clotaire e Jackie tra errori, prigione e seconde possibilità.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Black Bag – Doppio gioco (Steven Soderbergh, 2025, 93’). Con Michael Fassbender, Cate Blanchett: un agente indaga su una fuga di dati e scopre che tra i sospetti c’è la moglie, anche lei nei servizi. Alle 22:40 Frenzy (Alfred Hitchcock, 1972, 115’): un uomo accusato ingiustamente corre contro il tempo per smascherare il vero assassino.

Il cigno nero e tanti cult: le proposte delle reti specializzate

Iris – The Forgiven alle 21:15. Regia di John Michael McDonagh, 2021, 117’. Con Jessica Chastain, Ralph Fiennes, Abbey Lee, Caleb Landry Jones, Matt Smith. Nel deserto marocchino un incidente stravolge la vita di una coppia: il senso di colpa e le conseguenze morali di una scelta precipitosa emergono tra feste decadenti e resa dei conti.

Cine34 – Piccolo grande amore alle 21:00. Regia di Carlo Vanzina, 1993, 111’. Con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, Susannah York, David Warner. Sulla costa sarda, una principessa ribelle e un insegnante di windsurf si innamorano sfidando etichette e interessi economici della famiglia reale.

Rai Movie – Alle 21:10 Il ritorno (Stefano Chiantini, 2022, 86’). Con Emma Marrone, Fabrizio Rongione: Teresa, uscita di prigione dopo dieci anni, prova a ricucire con il figlio e a rifarsi una vita lontano da un passato ingombrante. Alle 22:40 Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1982, 158’). Con Klaus Kinski, Claudia Cardinale: il folle sogno di costruire un teatro d’opera in Amazzonia e di trascinare una nave sopra una montagna.

Rai 4 – Alle 21:20 Il cigno nero (Darren Aronofsky, 2010, 108’). Con Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder: un’immersione nel lato oscuro della perfezione artistica. Alle 23:15 Bones and All (Luca Guadagnino, 2022, 130’). Con Timothée Chalamet, Taylor Russell, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg: un road‑movie sentimentale tra anni ’80 e segreti indicibili.

20 – Deep Impact alle 21:10. Regia di Mimi Leder, 1998, 100’. Con Morgan Freeman, Téa Leoni, Robert Duvall, Elijah Wood, Vanessa Redgrave. Una cometa minaccia la Terra: tra missioni spaziali e drammi privati, l’umanità affronta l’inevitabile cercando salvezza e speranza.

Cielo – Alle 21:20 Blind Waters – Terrore dagli abissi (Anthony C. Ferrante, 2023, 100’). Con Meghan Carrasquillo: una vacanza da sogno si tramuta in incubo quando uno squalo spietato attacca al largo. Alle 23:20 Altitude – Paura ad alta quota (Alex Merkin, 2017, 88’). Con Denise Richards, Dolph Lundgren: un aereo dirottato, 75 milioni in ballo e una passeggera costretta a diventare eroina.

Mediaset Italia2 – American Pie – Il matrimonio alle 21:04. Regia di Jesse Dylan, 2003, 97’. Con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Eugene Levy. Addio al celibato fuori controllo, suoceri da impressionare e Stifler che combina guai mentre il gruppo prova a portare all’altare Jim e Michelle.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche