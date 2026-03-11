Miriam Leone: ecco come ha salvato un intero paese in crisi Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, va in onda Un paese quasi perfetto con l'ex Miss Italia che fa innamorare Fabio Volo. La programmazione completa

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 28 titoli per tutti i gusti: dalla commedia romantica Un amore a 5 stelle su Rai 1 a Un Paese quasi perfetto con Miriam Leone e Fabio Volo all’action Tenet su 20, fino al dramma Un semplice incidente su Sky Cinema 1. E non mancano commedie italiane, thriller e avventura.

Romance e risate con Un amore a 5 stelle: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Un amore a 5 stelle (2002) alle 21:30, regia di Wayne Wang, durata 107 minuti. Cast: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins. Di cosa parla: una ragazza madre che lavora come cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan intreccia una relazione con un candidato al Senato degli Stati Uniti. Le differenze sociali mettono alla prova sentimenti e carriera, in una commedia romantica dal sapore fiabesco.

Italia 1 – Cado dalle nubi (2009) alle 21:29, regia di Gennaro Nunziante, durata 99 minuti. Cast: Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona, Gigi Angelillo. La storia: un giovane con il sogno della musica lascia il Sud per Milano. Dopo una delusione sentimentale, si innamora di Marika, figlia di un politico leghista, e tra provini e gag cerca di emergere nello showbiz.

La7 – Donnie Brasco (1997) alle 23:30, regia di Mike Newell, durata 126 minuti. Cast: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo. Genere: Drammatico. Un’icona del cinema sul mondo della criminalità organizzata e dell’infiltrazione.

Il dramma Un semplice incidente e tanti generi per tutti: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Un semplice incidente (2025) alle 21:15, regia di Jafar Panahi, durata 102 minuti. Cast: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi. Trama: Vahid crede di riconoscere, in un automobilista in panne, l’agente dei servizi che lo ha torturato. Lo rapisce per vendicarsi, ma il dubbio di un errore lo tormenta e lo spinge a cercare conferme, coinvolgendo altre persone. A seguire, alle 23:05, Odio l’estate (2020), durata 110 minuti, regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Carlotta Natoli, Lucia Mascino. Commedia degli equivoci e amicizie forzate sotto il sole.

Sky Cinema Action – Robin Hood – L’origine della leggenda (2018) alle 21:00, regia di Otto Bathurst, durata 117 minuti. Cast: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan. Avventura adrenalinica sulle origini dell’arciere di Nottingham. A seguire, alle 23:00, Stolen (2012), regia di Simon West, durata 96 minuti. Cast: Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, M.C. Gainey. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – Spider-Man: Homecoming (2017) alle 21:15, regia di Jon Watts, durata 133 minuti. Cast: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau. Di cosa parla: Peter Parker, reduce dall’avventura con gli Avengers, torna alla vita di studente ma l’arrivo dell’Avvoltoio lo costringe a dimostrare il suo valore oltre l’etichetta di "amichevole Spider-Man di quartiere".

Sky Cinema Comedy – Tolo Tolo (2020) alle 21:00, regia di Checco Zalone, durata 90 minuti. Cast: Checco Zalone, Barbara Bouchet, Nicola Di Bari, Souleymane Sylla, Manda Touré. Un imprenditore in fuga dai debiti si ritrova in Africa e poi su un rocambolesco viaggio di ritorno. A seguire alle 22:40 Un Paese quasi perfetto (2015), regia di Massimo Gaudioso, durata 92 minuti. Cast: Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso. In un borgo lucano, una comunità in crisi prova a rinascere attirando un medico in paese (grazie anche al fascino di una ragazza).

Sky Cinema Drama – Uno di noi (2020) alle 21:00, regia di Thomas Bezucha, durata 113 minuti. Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart. Un ex sceriffo e la moglie lottano per il nipote contro la spietata famiglia Weboy. A seguire alle 23:00 Hey Joe (2024), regia di Claudio Giovannesi, durata 117 minuti. Cast: James Franco, Will O’Donnell, Amy Blackman, Aniello Arena, Francesco Di Napoli. Un veterano americano torna a Napoli nei primi ’70 per ricucire il rapporto con il figlio cresciuto nella malavita.

Sky Cinema Family – Cattivissimo me 2 (2013) alle 21:00, regia di Chris Renaud, Pierre Louis Padang Coffin, durata 98 minuti. Animazione per tutta la famiglia. A seguire alle 22:40 Vicky e il suo cucciolo (2021), regia di Denis Imbert, durata 84 minuti. Cast: Shanna Keil, Éric Elmosnino, Marie Gillain, Vincent Elbaz, Tchéky Karyo. Dramma familiare e amicizia uomo-animale.

Sky Cinema Romance – Downton Abbey (2019) alle 21:00, regia di Michael Engler, durata 122 minuti. Cast: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle. L’arrivo del Re e della Regina d’Inghilterra a Downton porta scandali e intrighi. A seguire alle 23:05 Am I ok? (2022), regia di Stephanie Allynne e Tig Notaro, durata 86 minuti. Cast: Dakota Johnson, Sonoya Mizuno, Molly Gordon, Tig Notaro, Sean Hayes. Un’amicizia messa alla prova dalla scoperta di sé e da un trasferimento imminente.

Sky Cinema Suspense – Chi é senza peccato – The dry (2020) alle 21:00, regia di Robert Connolly, durata 115 minuti. Cast: Eric Bana, Genevieve O’Reilly, James Frecheville, Keir O’Donnell, Matt Nable. Thriller teso tra segreti del passato e indagini in una comunità australiana. A seguire alle 23:00 Il codice Da Vinci (2006), regia di Ron Howard, durata 149 minuti. Cast: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Misteri, simbologia e inseguimenti tra Parigi e Londra.

Viaggi nel tempo con Tenet e thriller d’autore: le proposte delle reti specializzate

20 – Tenet (2020) alle 21:10, regia di Christopher Nolan, durata 150 minuti. Cast: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia. Di cosa parla: un agente senza nome affronta una minaccia globale con una parola-chiave, "Tenet", e una tecnologia capace di invertire il flusso del tempo.

Iris – State of Play (2009) alle 21:15, regia di Kevin Macdonald, durata 132 minuti. Cast: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright, Viola Davis, Jason Bateman, Jeff Daniels. Thriller giornalistico tra politica, scandali e segreti di Washington.

Rai 4 – Blood (2012) alle 21:20, regia di Nick Murphy, durata 92 minuti. Cast: Mark Strong, Paul Bettany, Brian Cox, Stephen Graham, Zoe Tapper. La storia: due fratelli poliziotti oltrepassano il limite tentando di ottenere una confessione da un sospetto, con conseguenze irreparabili. A seguire alle 23:10 Wolfkin (2022), regia di Jacques Molitor, durata 90 minuti. Cast: Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker, Jules Werner. Quando il figlio morde un coetaneo, una madre scopre la vera natura della famiglia del padre del bambino.

Rai Movie – La misura del dubbio (2024) alle 21:10, regia di Daniel Auteuil, durata 115 minuti. Cast: Daniel Auteuil, Grégory Gadebois. Un ex penalista, segnato dall’aver difeso un serial killer, torna in aula per assistere un uomo accusato dell’omicidio della moglie. Ispirato a una storia vera dalle cronache di Jean-Yves Moyart.

Cine34 – Il commissario Lo Gatto (1986) alle 21:00, regia di Dino Risi, durata 94 minuti. Cast: Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Maurizio Micheli, Nicoletta Boris. Commedia giallo-rosa ambientata a Favignana, tra indagini e malintesi. A seguire alle 23:09 Bellifreschi (1987), regia di Enrico Oldoni, durata 90 minuti. Cast: Lino Banfi, Christian De Sica, Lionel Stander. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2 – Something in the water (2024) alle 21:01, regia di Hayley Easton Street, durata 86 minuti. Cast: Lauren Lyle, Hiftu Quasem, Natalie Mitson, Laura Costa, Gabriel Prevost-Takahashi. Una festa di nozze ai Caraibi vira nell’incubo: barca danneggiata, mare ostile e una minaccia letale sotto la superficie. A seguire alle 23:06 Cattivi vicini 2 (2016), regia di Nicholas Stoller, durata 92 minuti. Cast: Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Chloë Grace Moretz, Dave Franco, Lisa Kudrow, Selena Gomez. Una coppia chiede aiuto al vecchio vicino per arginare il caos delle nuove studentesse del quartiere.

Cielo – Attrition (2018) alle 21:20, regia di Mathieu Weschler, durata 90 minuti. Cast: Steven Seagal, Rudy Youngblood, Kat Ingkarat, Siu-Wong Fan, Vithaya Pansringarm. Un ex agente speciale, ritiratosi nella giungla asiatica tra kung fu e buddhismo, è richiamato in azione dalla scomparsa di una ragazza dai poteri straordinari.

