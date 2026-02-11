Il Nord è peggio del Sud: parola di Alessandro Siani (e Claudio Bisio) In Benvenuti al Nord, in onda stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, si rinnova lo scontro campanilista tra i due comici. Tutta la programmazione dei film di oggi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film tra cui scegliere, con opzioni per tutti i gusti: dal divertente concentrato di luoghi comuni Benvenuti al Nord al toccante One life su Rai 1 al gioco di prestigio criminale Now You See Me – I maghi del crimine su TV8, fino al cult generazionale Will Hunting – Genio ribelle su Iris.

L’umanità di One life e le altre scelte in prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone One life (Drammatico, 2023, 110’). Di cosa parla: la straordinaria storia vera di Nicholas Winton, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò centinaia di bambini ebrei dal genocidio nazista organizzando corridoi di salvataggio dalla Cecoslovacchia. Regia di James Hawes. Nel cast: Helena Bonham Carter, Anthony Hopkins, Lena Olin, Johnny Flynn, Jonathan Pryce.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TV8 alle 21:30 manda in onda Now you see me – I maghi del crimine (Thriller, 2013, 116’). La storia: i Quattro Cavalieri, team di illusionisti, mettono a segno rapine spettacolari durante i loro show, sfidando un agente dell’FBI e un’agente dell’Interpol che tentano di smascherarli. Regia di Louis Leterrier. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine.

Il sorriso di Benvenuti al Nord e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Benvenuti al Nord (Commedia, 2012, 109’). Di cosa parla: due amici si ritrovano a Milano tra ritmi frenetici e piccoli scontri culturali, in una nuova avventura dagli equivoci irresistibili. Regia di Luca Miniero. Con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi e altri. In seconda serata, alle 23:10, ecco Il professore e il pinguino (Commedia, 2025, 111’): un docente inglese in Argentina salva un pinguino da una spiaggia contaminata e, portandolo a scuola come "assistente", riscopre sé stesso e il potere della cura. Regia di Peter Cattaneo. Con Steve Coogan, Jonathan Pryce, Vivian El Jaber, Björn Gustafsson, David Herrero.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Miami Vice (Poliziesco, 2006, 134’). Di cosa parla: l’iconica coppia di detective Sonny Crockett e Ricardo Tubbs si muove tra oscuri cartelli e infiltrazioni ad alto rischio. Regia di Michael Mann. Con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Luis Tosar, Justin Theroux, Ciaran Hinds. Alle 23:15 segue Wanted – Scegli il tuo destino (Azione, 2008, 110’): un giovane senza ambizioni scopre di avere abilità ereditate dal padre, membro di una società segreta, e viene addestrato a missioni letali. Regia di Timur Bekmambetov. Con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann e altri.

Sky Cinema Collection alle 21:15 omaggia il grande cinema con Always – Per sempre (Sentimentale, 1989, 121’): un pilota antincendio scomparso veglia da "lassù" sulla donna amata e sul suo successore, in un racconto di amore e seconde possibilità. Regia di Steven Spielberg. Con Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Audrey Hepburn, Brad Johnson. Alle 23:20 arriva Nato il quattro luglio (Drammatico, 1989, 136’): Ron Kovic torna dal Vietnam paralizzato e intraprende un percorso di disillusione e attivismo pacifista. Regia di Oliver Stone. Con Tom Cruise, Willem Dafoe, Tom Berenger, Kyra Sedgwick.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 regala risate con Ti ripresento i tuoi (Commedia, 2018, 107’): un figlio ritrova i genitori naturali tra gaffe, affetto e situazioni esilaranti. Regia di Dany Boon. Con Dany Boon, Line Renaud, Pierre Richard, Valérie Bonneton. Alle 22:50, spazio all’italianissima Il Principe di Roma (Commedia, 2022, 92’): nel 1829, Bartolomeo intraprende un viaggio tra passato, presente e futuro che lo cambierà per sempre. Regia di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Mountainhead (Drammatico, 2025, 108’). La storia: quattro amici benestanti si rifugiano in un ritiro mentre fuori dilaga il caos, alimentato da disinformazione diffusa dall’IA su una piattaforma social fittizia. Regia di Jesse Armstrong. Con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson. Alle 22:55 segue Una figlia (Drammatico, 2025, 103’): il fragile equilibrio tra un padre vedovo e la figlia adolescente si spezza, innescando colpa, dolore e un duro percorso di espiazione. Regia di Ivano De Matteo. Con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Barbara Chiesa.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta a casa tutta la famiglia con Madagascar (Animazione, 2005, 86’): una giraffa, una zebra, un ippopotamo e un leone fuggono dallo zoo di New York e approdano su un’isola piena di imprevisti. Regia di Eric Darnell, Tom McGrath. Alle 22:30, ecco Unicorni (Commedia, 2025, 105’): due genitori progressisti devono confrontarsi con i desideri d’espressione del figlio Blu in vista della recita scolastica. Regia di Michela Andreozzi. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella, Donatella Finocchiaro.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Am I ok? (Biografico, 2022, 86’): l’amicizia tra Lucy e Jane è messa alla prova quando una di loro decide di trasferirsi a Londra e l’altra trova il coraggio di fare coming out. Regia di Stephanie Allynne e Tig Notaro. Con Dakota Johnson, Sonoya Mizuno, Molly Gordon, Tig Notaro, Sean Hayes. Alle 22:35, il tono vira alla commedia con One for the money (Commedia, 2012, 106’), regia di Julie Anne Robinson, con Katherine Heigl, Jason O’Mara, John Leguizamo.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre Nella morsa del ragno (Thriller, 2001, 104’): prossima alla pensione, Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star, seguendo piste che portano a un ambiguo professore. Regia di Lee Tamahori. Con Morgan Freeman, Monica Potter, Mika Boorem, Michael Wincott, Penelope Ann Miller. Alle 22:50, Ida Red (Azione, 2022, 111’): la matriarca di un clan criminale affida dalla prigione un ultimo colpo al figlio, con l’FBI sulle sue tracce. Regia di John Swab. Con Frank Grillo, Josh Hartnett, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, William Forsythe.

Riflessioni e cult con Will Hunting – Genio ribelle e non solo: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:16 propone Will Hunting – Genio ribelle (Drammatico, 1997, 100’). Di cosa parla: un ragazzo difficile ma geniale viene affiancato da un professore e da uno psicologo per far emergere il suo talento e affrontare i traumi del passato. Regia di Gus Van Sant. Con Matt Damon, Robin Williams, Stellan Skarsgard, Minnie Driver, Ben Affleck.

Cine34 alle 21:00 offre Il grande giorno (Commedia, 2022, 103’): un matrimonio da sogno sul lago di Como rischia di deragliare per colpa di un ospite pasticcione, mettendo a dura prova amicizie e rapporti familiari. Regia di Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Elena Lietti, Lucia Mascino. Alle 23:14 segue Mollo tutto e apro un chiringuito (Commedia, 2021, 90’): un manager in crisi lascia tutto per un chiringuito in Sardegna, tra scetticismo e sfide locali. Regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi. Con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Whitney – Una voce diventata leggenda (Biografico, 2022, 146’). La storia: l’ascesa e le ombre di una star assoluta della musica, tra successi straordinari e battaglie personali contro dipendenze e fragilità. Regia di Kasi Lemmons. Con Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders.

Rai 4 alle 21:20 propone Vincent deve morire (Horror, 2023, 115’): senza spiegazione, chi incontra Vincent sente l’impulso di ucciderlo. L’uomo diventa un bersaglio vivente e fugge per sopravvivere. Regia di Stéphan Castang. Con Karim Leklou, Vimala Pons, François Chattot, Jean-Rémi Chaize, Ulysse Genevrey. Alle 23:10, 10 Cloverfield Lane (Thriller, 2016, 99’): dopo un incidente d’auto, una donna si risveglia nel bunker di uno sconosciuto che parla di un attacco chimico all’esterno. Regia di Dan Trachtenberg. Con Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

20 alle 21:10 schiera Homefront (Azione, 2013, 100’). Di cosa parla: un ex agente DEA cerca pace in una cittadina con la figlia, ma finisce nel mirino del crimine locale. Regia di Gary Fleder. Con James Franco, Jason Statham, Rachelle, Lefevre, Winona Ryder. In seconda serata, alle 23:30, Stolen (Azione, 2012, 96’): un ex rapinatore ha poche ore per ritrovare la figlia rapita, tra inseguimenti e colpi di scena. Regia di Simon West. Con Nicolas Cage, Malin Akerman, Danny Huston, Josh Lucas, M.C. Gainey, Mark Valley, Sami Gayle, Tanc Sade.

Cielo alle 21:20 programma The Expatriate – In fuga dal nemico (Azione, 2012, 100’): un ex agente CIA si trasferisce a Bruxelles con la figlia e accetta un lavoro in una multinazionale della sicurezza, ignaro di un complotto internazionale che lo travolgerà. Regia di Philipp Stölzl. Con Aaron Eckhart, Liana Liberato, Olga Kurylenko, Neil Napier, Alexander Fehling e altri.

Mediaset Italia2 alle 21:05 propone La figlia della sciamana (Avventura, 2015). La storia: in un mondo sospeso tra magia e natura, una giovane destinata a un retaggio speciale affronta prove iniziatiche e forze oscure. Regia di Kenneth Kainz. Con Adam Ild Rohweder, Allan Hyde, Jakob Oftebro, Laura Bro, Maria Bonnevie, Olaf Johannessen, Peter Plaugborg, Rebecca Emilie Sattrup, Roland Møller, Stina Ekblad, Søren Malling. Alle 23:03 arriva Come ammazzare il capo… e vivere felici (Commedia, 2011, 98’): tre amici, esasperati dai loro capi, progettano un piano di "liberazione" con l’aiuto di un personaggio sopra le righe, tra equivoci e imprevisti. Regia di Seth Gordon. Con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Julie Bowen, Donald Sutherland, Lindsay Sloane.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche