I film in TV stasera: l'erotismo di '9 settimane e 1/2' e la commedia di 'Femmine contro maschi' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 10 giugno 2026: da My mother's wedding su Sky Cinema 1 e 9 settimane e 1/2 su Rai 2, fino al cult Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno su Sky Cinema Action

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Ben 26 i film in palinsesto, con opzioni per tutti i gusti: dalle dinamiche familiari di My mother’s wedding su Sky Cinema 1 al cult sensuale 9 settimane e 1/2 su Rai 2, fino al supereroistico Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno su Sky Cinema Action.

Seduzione e risate con 9 settimane e 1/2: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (23:15) propone 9 settimane e 1/2 (1986, 121′). Di cosa parla: l’incontro tra John, giovane operatore finanziario, ed Elizabeth, gallerista affascinante, si trasforma in una relazione intensa e totalizzante che dura nove settimane e mezzo, fino alla decisione di lei di troncare proprio quando lui si sta innamorando. Regia di Adrian Lyne. Con Mickey Rourke, Kim Basinger, Christine Baranski. Genere: Drammatico.

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Nove (21:30) regala la commedia Femmine contro maschi (2011, 98′), diretta da Fausto Brizzi. Nel cast: Chiara Francini, Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Ficarra e Picone, Francesca Inaudi, Giorgia Wurth, Luciana Littizzetto, Nancy Brilli, Serena Autieri. Genere: Commedia.

Famiglia, azione e grandi saghe con My mother’s wedding: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con My mother’s wedding (2025, 96′). La storia: tre sorelle tornano nella casa d’infanzia per le terze nozze della madre, tra memorie, ferite e riconciliazioni di famiglia. Regia di Kristin Scott Thomas. Con Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham, Freida Pinto, Thibault De Montalembert, Kristin Scott Thomas. Genere: Commedia. In seconda serata, alle 23:00, tocca a The internship (2026, 91′): una killer addestrata dalla CIA richiama gli ex compagni del programma clandestino "The Internship" per abbattere l’agenzia in un confronto letale. Regia di James Bamford. Con Lizzy Greene, Megan Boone, Sky Katz. Genere: Azione.

Sky Cinema Action (21:00) propone Scontro tra Titani (2010, 106′). Regia di Louis Leterrier. Con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Danny Huston, Nicholas Hoult, Alexa Davalos. Genere: Drammatico. A seguire, alle 22:50, il capitolo conclusivo della trilogia di Nolan Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012, 165′). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard, Michael Caine, Morgan Freeman, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Juno Temple, Liam Neeson. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection dedica la serata alla saga di Indy: alle 21:15 Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112′), regia di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Dan Aykroyd. Genere: Avventura. Alle 23:15 Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127′), sempre diretto da Steven Spielberg, con Harrison Ford e Sean Connery. Genere: Avventura.

Sky Cinema Comedy (21:00) punta su Il sesso degli angeli (2021, 91′). Un prete di provincia eredita un bordello in Svizzera e prova a trasformarlo per sostenere economicamente l’oratorio, tra dubbi di coscienza e conflitti con la sua fede. Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore. Genere: Commedia. Alle 22:35 arriva Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021, 98′): una grande festa per un matrimonio di lunga data raduna sotto lo stesso tetto i vari suoceri, tra contrasti, gag e riconciliazioni. Regia di Philippe de Chauveron. Con Christian Clavier, Chantal Lauby, Bing Yin, Pascal N’Zonzi, Ary Abittan. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama (21:00) propone Siccità (2022, 97′). In una Roma allo stremo per la lunga mancanza d’acqua, destini diversi s’intrecciano tra chi approfitta e chi resiste. Regia di Paolo Virzì. Con Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea. Genere: Commedia. Alle 23:10 Conclave (2024, 118′): il cardinale Lawrence entra nella stanza più segreta del mondo per eleggere il nuovo papa e scopre verità capaci di scuotere la Chiesa. Regia di Edward Berger. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati. Genere: Thriller.

Sky Cinema Family (21:00) porta in prima serata l’animazione di Giù per il tubo (2006, 84′), regia di David Bowers e Sam Fell. Genere: Animazione. Alle 22:30 la commedia contemporanea Genitori vs influencer (2021, 90′): un professore vedovo si scontra con i sogni social della figlia e, quasi per caso, diventa influencer per provare a ricucire il rapporto. Regia di Michela Andreozzi. Con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance (21:00) propone Il tenente ottomano (2017, 106′). Durante la Prima guerra mondiale, una giovane infermiera americana segue un medico missionario nell’Impero Ottomano e, scortata da un tenente turco, affronta i dilemmi morali del conflitto. Regia di Joseph Ruben. Con Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Ben Kingsley, Haluk Bilginer. Genere: Drammatico. Alle 22:55 spazio a Il bacio che aspettavo (2006, 98′), regia di Jon Kasdan. Con Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan, JoBeth Williams. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense (21:00) mette in campo Chi é senza peccato – The dry (2020, 115′). Un investigatore fa ritorno nella sua cittadina colpita dalla siccità per un caso che riapre vecchie ferite. Regia di Robert Connolly. Con Eric Bana, Genevieve O’Reilly, James Frecheville, Keir O’Donnell, Matt Nable. Genere: Thriller. Alle 23:00 God is a bullet (2022, 156′): il detective Bob Hightower si infiltra in un culto criminale per salvare la figlia rapita e vendicare la moglie. Regia di Nick Cassavetes. Con Maika Monroe, Ethan Suplee, Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau, January Jones. Genere: Thriller.

Autori, cult e adrenalina con The holdovers – Lezioni di vita: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:19) presenta The holdovers – Lezioni di vita (2023, 133′). Un insegnante burbero trascorre le vacanze di Natale con pochi studenti rimasti in collegio e stringe un legame inatteso con un alunno problematico e la cuoca della scuola del New England. Regia di Alexander Payne. Con Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Michael Malvesti, Ian Lyons. Genere: Commedia.

Cine34 (21:00) propone Il delitto Matteotti (1974, 120′). Regia di Florestano Vancini. Con Franco Nero, Damiano Damiani, Manuela Kustermann, Mario Adorf, Riccardo Cucciolla. Genere: Drammatico.

Rai Movie (21:10) trasmette Machine Gun Preacher (2011, 123′). Un ex detenuto, folgorato dalla fede e da un viaggio missionario in Sudan, costruisce un rifugio per orfani di guerra mentre le violenze viste mettono a rischio la sua salute mentale. Regia di Marc Forster. Con Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon, Madeline Carroll, Kathy Baker. Genere: Azione. Alle 23:25 segue The Hunting Party (2007, 103′), regia di Richard Shepard, con Richard Gere, Terrence Howard, Diane Kruger, Jesse Eisenberg, James Brolin. Genere: Drammatico.

Rai 4 (23:30) firma il thriller The Counselor – Il procuratore (2013, 111′). Un avvocato rispettabile entra nel business della droga per fare il salto di qualità, ma quando l’operazione a sud del confine deraglia, la lotta per la sopravvivenza diventa implacabile. Regia di Ridley Scott. Con Michael Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Diaz, Brad Pitt, Bruno Ganz, Rosie Perez, Dean Norris, Natalie Dormer. Genere: Thriller.

20 accende l’azione alle 21:10 con Knockout – Resa dei conti (2011, 91′), regia di Steven Soderbergh. Con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas, Antonio Banderas, Channing Tatum, Bill Paxton, Mathieu Kassovitz. Genere: Azione. In seconda serata, alle 23:16, spazio al cult 300 (2006, 117′), regia di Zack Snyder. Con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Dominic West, Vincent Regan. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 (21:01) punta sulla commedia on the road 2 gran figli di… (2017, 113′). Due fratelli scoprono che il padre, creduto morto, è in realtà vivo e partono alla sua ricerca, svelando segreti della madre e verità scomode. Regia di Lawrence Sher. Con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams. Genere: Commedia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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