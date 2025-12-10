I film in onda in TV stasera, mercoledì 10 dicembre 2025: Nicholas Cage rischia la vita (a un passo dalla svolta) Tutti i film in onda in TV stasera, mercoledì 10 dicembre 2025: in Con Air l'attore è un detenuto vicino alla fine della pena. Da non perdere Interstellar e Miami Vice

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 10 dicembre 2025 porta in dote ben 32 film per tutti i gusti: dalla fantascienza di Interstellar su Italia 1 all’adrenalina di Con Air su Rai 2, fino al piano perfetto di Ocean’s 8 su 20. Spazio anche ai grandi classici, ai thriller, alle commedie italiane e alle anteprime sui canali Sky Cinema.

L’epopea di Interstellar e altre imperdibili prime serate: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Alle 21:20 vola l’action anni ’90 con Con Air (1997, 115’), diretto da Simon West. Un aereo pieno di criminali pericolosissimi viene dirottato durante un trasferimento e il detenuto Nicolas Cage rischia la vita a un passo dal fine pena. Nel cast anche John Cusack, John Malkovich, Rachel Ticotin e Steve Buscemi. A seguire, alle 23:25, la saga cult italiana torna con Smetto quando voglio – Ad honorem (2017, 96’), regia di Sydney Sibilia: la banda di Pietro Zinni è costretta a un’alleanza con il nemico Murena per fermare il misterioso Walter Mercurio. Nel cast Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi e molti altri.

Italia 1 – Alle 21:27 arriva Interstellar (2014, 169’), il kolossal di Christopher Nolan. Di cosa parla: in un futuro segnato dalla crisi agricola, un gruppo di astronauti attraversa un wormhole alla ricerca di una nuova casa per l’umanità. Nel cast Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway e Topher Grace.

La7 – Alle 21:15 il legal drama firmato Francis Ford Coppola L’uomo della pioggia (1997, 135’). Un giovane avvocato idealista affronta un potente caso di assicurazioni. Con Matt Damon, Danny De Vito, Jon Voight, Claire Danes e Mickey Rourke.

L’azione di Miami Vice e le altre proposte di Sky Cinema: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Miami Vice (2006, 134’), di Michael Mann: due agenti sotto copertura tra cartelli e traffici internazionali. Con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li e Naomie Harris. Alle 23:30 spazio alla commedia corale Bar Sport (2011, 100’), regia di Massimo Martelli, con Claudio Amendola, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston e Teo Teocoli.

Sky Cinema 2 – Alle 21:15 il dramma biografico di Oliver Stone Nato il quattro luglio (1989, 136’): la trasformazione di Ron Kovic, da volontario in Vietnam a simbolo del pacifismo. Con Tom Cruise, Willem Dafoe e Kyra Sedgwick.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 l’epica sci-fi Il regno del pianeta delle scimmie (2024, 145’), regia di Wes Ball. Anni dopo Cesare, una giovane scimmia mette in discussione la storia tramandata e compie scelte che peseranno su umani e primati. Alle 23:30 The Chronicles of Riddick (2004, 115’): il fuggitivo interpretato da Vin Diesel finisce in una guerra tra fazioni su un pianeta ostile. Regia di David Twohy.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 romance natalizio con Natale a prima vista (2023, 84’): un giocatore di hockey e un’agente immobiliare si ritrovano tra seconde possibilità e sentimenti. Alle 22:45 la commedia romantica di Nancy Meyers L’amore non va in vacanza (2006, 138’), con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 La scuola più bella del mondo (2014), di Luca Miniero: uno scambio di scuole "sbagliato" scatena un turbine di equivoci. Con Christian De Sica, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro. Alle 22:45 Un figlio di nome Erasmus (2020, 107’): quattro amici e una missione in Portogallo tra passato e paternità inattesa. Regia di Alberto Ferrari.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 l’intenso Julieta (2016, 96’), di Pedro Almodóvar: segreti e distanze nella relazione tra una madre e la figlia scomparsa. Alle 22:45 Beautiful minds (2022, 92’): un road movie umanissimo su un’amicizia fuori dagli schemi, con Bernard Campan e Alexandre Jollien.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 avventura per tutta la famiglia con Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015, 111’), regia di Joe Wright, con Hugh Jackman e Rooney Mara. Alle 23:00 Mio fratello rincorre i dinosauri (2019, 100’): una storia di crescita e accettazione con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 la commedia romantica premiata agli Oscar Shakespeare in Love (1998, 122’): l’incontro tra il giovane Shakespeare e Viola ispira Romeo e Giulietta. Con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes. Alle 23:10 Mia moglie è un fantasma (2020, 99’): una medium evoca l’ex moglie di uno scrittore, creando un triangolo amoroso con brio. Con Isla Fisher, Dan Stevens e Judi Dench.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 il cult di Joel Schumacher Un giorno di ordinaria follia (1993, 113’), con Michael Douglas e Robert Duvall. Alle 22:55 in prima serata thriller-horror Heart Eyes (2025, 97’): un maniaco mascherato colpisce a San Valentino e una coppia decide di reagire per fermarlo. Regia di Josh Ruben.

Colpi di scena con Ocean’s 8 e altri cult: le proposte delle reti specializzate

20 – Alle 21:11 il colpo del secolo con Ocean’s 8 (2018, 110’), di Gary Ross. Debbie Ocean (Sandra Bullock) riunisce una squadra di ladre d’eccezione – tra cui Cate Blanchett, Anne Hathaway e Sarah Paulson – per rubare una collana di diamanti durante il Met Gala.

Rai 4 – Alle 21:20 slasher natalizio con It’s a wonderful knife (2023, 87’): un desiderio sussurrato a Natale catapulta Winnie in una realtà alternativa dove il killer è ancora in libertà. Alle 22:50 Body Cam (2020, 92’): una poliziotta (Mary J. Blige) indaga su una forza soprannaturale dopo una morte inspiegabile ripresa dalla body cam.

Iris – Alle 21:16 il teso legal-thriller Schegge di paura (1996, 100’), di Gregory Hoblit, con Richard Gere, Laura Linney, Frances McDormand ed Edward Norton in una prova memorabile.

Rai Movie – Alle 21:10 la storia dietro la Corona con The Queen – La regina (2006, 97’), di Stephen Frears: dopo una tragica scomparsa pubblica, Elisabetta II (Helen Mirren) e il premier cercano un equilibrio tra lutto privato e dovere istituzionale. Alle 23:25 commedia sentimentale con The Rebound – Ricomincio dall’amore (2009, 95’), con Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha.

Cine34 – Alle 21:00 commedia di Carlo Verdone L’amore è eterno finché dura (2004, 108’), con Laura Morante, Stefania Rocca e Antonio Catania. Alle 23:26 il classico di Pietro Germi Serafino (1968, 96’), con Adriano Celentano e Ottavia Piccolo: un pastore ingenuo, un’eredità improvvisa e un matrimonio da rimettere in discussione sull’altare.

Mediaset Italia2 – Alle 21:15 destino in agguato con Final Destination 2 (2003, 90’), di David R. Ellis: dopo uno spaventoso incidente, la Morte insegue i sopravvissuti con meccanismi inesorabili. Alle 23:09 spazio alla commedia teen American Pie presents: Band Camp (2005, 94’), con Eugene Levy: espulso da scuola, Matt finisce in un campo di musica tra equivoci e imprese imbarazzanti.

Cielo – Alle 21:20 thriller on the road con Chase (2022, 95’): la futura ex-moglie di Will scompare in una stazione di servizio e lui, braccato e deciso a trovarla, sprofonda nel lato oscuro della città. Con Gerard Butler e Jaimie Alexander.

