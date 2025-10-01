I film in onda in TV stasera, mercoledì 1 ottobre 2025: un terremoto devastante in California e una favolosa Julie Andrews I migliori film disponibili nella serata di mercoledì 1 ottobre 2025: il disaster movie su Italia 1, l'immortale Victor Victoria e la maratona di Una notte da leoni

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale, sono ben 31 i film in palinsesto: dal biografico La ragazza del mare su Rai 1 all’adrenalina di San Andreas su Italia 1, fino alla corsa mozzafiato di Le Mans ’66 – La grande sfida su Rai Movie e alla maratona comica di Una notte da leoni su Sky Cinema Collection.

La ragazza del mare e l’azione di San Andreas: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: alle 21:30 va in onda La ragazza del mare (2024, 129′). Regia: Joachim Rønning. Cast: Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Jeanette Hain, Kim Bodnia. Di cosa parla: New York, anni ’20, Trudy, figlia di immigrati tedeschi, coltiva una grande passione per il nuoto nonostante ristrettezze economiche e resistenze in famiglia. Con l’appoggio della sorella e di alcuni sostenitori si mette in luce nelle competizioni fino a tentare l’impresa destinata alla storia: diventare la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Genere: biografico.

Italia 1: alle 21:22 San Andreas (2014, 108′). Regia: Brad Peyton. Cast: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Paul Giamatti, Art Parkinson, Hugo Johnstone-Burt, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, Colton Haynes, Will Yun Lee, Kylie Minogue, Marissa Neitling. La storia: la faglia di Sant’Andrea scatena un terremoto di magnitudo 9 in California; un pilota di elicotteri e la sua ex moglie attraversano lo stato da Los Angeles a San Francisco per salvare la figlia, tra ostacoli e pericoli crescenti. Genere: azione. A seguire alle 23:30 La tempesta perfetta (2000, 129′). Regia: Wolfgang Petersen. Cast: George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen. Di cosa parla: un capitano e l’equipaggio dell’Andrea Gail affrontano il mare in burrasca e un uragano devastante, mettendo a dura prova amicizie e coraggio. Genere: drammatico.

La commedia di Modalità aereo e la maratona Una notte da leoni: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Modalità aereo (2019, 100′). Regia: Fausto Brizzi. Cast: Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. La storia: un imprenditore bello e famoso dimentica lo smartphone in aeroporto, il ritrovamento da parte di Ivano innesca 24 ore esilaranti che cambieranno per sempre le vite dei due. Genere: commedia. Alle 23:05 Un giorno come tanti (2013, 111′). Regia: Jason Reitman. Cast: Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette, James Van Der Beek, Clark Gregg, Maika Monroe. Di cosa parla: un tredicenne e sua madre ospitano per un weekend un uomo misterioso che sconvolgerà il loro equilibrio. Genere: drammatico.

Sky Cinema 2: alle 23:30 Blade Runner 2049 (2017, 152′). Regia: Denis Villeneuve. Cast: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks. Genere: fantascienza.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Il regno del pianeta delle scimmie (2024, 145′). Regia: Wes Ball. Cast: Neil Sandilands, Dichen Lachman, Freya Allan, Kevin Durand, William H. Macy. Di cosa parla: molti anni dopo il regno di Cesare, una giovane scimmia intraprende un viaggio che cambia la visione del passato e il destino di scimmie ed esseri umani. Genere: fantascienza. Alle 23:30 Monkey Man (2024, 121′). Regia: Dev Patel. Cast: Sharlto Copley, Dev Patel, Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher, Brahim Chab. La storia: un uomo appena uscito di prigione in India affronta una società dominata dall’avidità, lottando per ritrovare se stesso. Genere: thriller.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Non sposate le mie figlie! 2 (2019, 98′). Regia: Philippe de Chauveron. Cast: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédéric Chau, Medi Sadoun. Genere: commedia. Alle 22:45 Non si ruba a casa dei ladri (2016, 93′). Regia: C. Vanzina. Cast: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini. Di cosa parla: una banda improvvisata architetta un colpo a Zurigo contro un politico disonesto per riprendersi i soldi sottratti, tra travestimenti e imprevisti comici. Genere: commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Vice – l’uomo nell’ombra (2018, 132′). Regia: Adam McKay. Cast: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill. Di cosa parla: l’ascesa e l’influenza di un vicepresidente degli Stati Uniti e l’impatto delle sue decisioni politiche. Genere: biografico. Alle 23:15 Molto forte, incredibilmente vicino (2012, 129′). Regia: Stephen Daldry. Cast: Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max Von Sydow, Viola Davis, John Goodman, Jeffrey Wright, James Gandolfini, Adrian Martinez, Zoe Caldwell. Genere: drammatico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 La famiglia Addams (1991, 97′). Regia: Barry Sonnenfeld. Cast: Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci. Di cosa parla: la singolare e macabra famiglia sospetta che il fratello ritrovato possa essere un impostore a caccia dei loro tesori. Genere: commedia. Alle 22:45 Free Willy: un amico da salvare (1993, 112′). Regia: Simon Wincer. Cast: Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schallenberg. La storia: l’amicizia tra un ragazzo e un’orca minacciata dai piani del proprietario dell’acquario. Genere: avventura.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Victor Victoria (1982, 135′). Regia: Blake Edwards. Cast: Julie Andrews, Robert Preston, James Garner, Lesley Ann Warren. Di cosa parla: una cantante disoccupata si reinventa fingendosi un nobile omosessuale polacco; successo e identità si intrecciano in un gioco di apparenze. Genere: commedia. Alle 23:15 Quello che non so di te (2021, 115′). Regia: Brian Baugh. Cast: Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Saoirse-Monica Jackson, Tom Everett Scott. Genere: sentimentale.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 American night (2021, 122′). Regia: Alessio Jim Della Valle. Cast: Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Jeremy Piven, Paz Vega, Maria Grazia Cucinotta. La storia: un boss della mafia di New York sogna di diventare artista, mentre un mercante d’arte esperto di falsi resta invischiato in un furto ad alto rischio. Genere: thriller. Alle 23:10 L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007, 155′). Regia: Andrew Dominik. Cast: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Jeremy Renner, Sam Shepard, Mary-Louise Parker, Brooklynn Proulx. La trama: un giovane ammiratore entra nella banda di Jesse James con l’intento di ucciderlo e riscuotere la taglia, pagando poi a caro prezzo la fama infamante. Genere: western.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Una notte da leoni (2009, 100′). Regia: Todd Phillips. Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Heather Graham, Ken Jeong, Mike Tyson, Rachael Harris, Sasha Barrese, Jeffrey Tambor. Genere: commedia. Alle 23:00 Una notte da leoni 2 (2011, 102′). Regia: Todd Phillips. Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Mason Lee, Jamie Chung, Juliette Lewis, Ken Jeong, Tanner Maguire. Di cosa parla: un viaggio in thailandia per un matrimonio si trasforma in una nuova, imprevedibile odissea. Genere: commedia.

Le Mans ’66 e Inside man guidano la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:17 Inside man (2005, 129′). Regia: Spike Lee. Cast: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Doug Aguirre. Genere: thriller.

Cine34: alle 21:00 Buona giornata (2012, 100′). Regia: Carlo Vanzina. Cast: Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Maurizio Mattioli, Teresa Mannino, Christian De Sica, Tosca D’Aquino, Chiara Francini, Paolo Conticini. La storia: sette episodi intrecciati tra vizi e virtù d’Italia, tra senatori nei guai, nobili decaduti, manager iperconnessi, evasori e tifosi scaramantici. Genere: commedia. Alle 23:06 Amore a prima vista (1999, 95′). Regia: Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Mandala Tayde, Maurizio Casagrande. Genere: commedia.

Rai Movie: alle 21:10 Le Mans ’66 – la grande sfida (2019, 152′). Regia: James Mangold. Cast: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Jon Bernthal, Josh Lucas. Di cosa parla: un pilota e un meccanico geniali vengono arruolati da Ford per sfidare Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 1966, tra rivalità, innovazione e coraggio. Genere: azione.

Rai 4: alle 21:20 Hypnotic (2023, 93′). Regia: Robert Rodriguez. Cast: Ben Affleck, William Fichtner, Hala Finley, Alice Braga, Jeff Fahey. La storia: un detective alla ricerca della figlia scomparsa sprofonda in una catena di crimini e misteri, aiutato da una sensitiva dalle capacità straordinarie. Genere: giallo. Alle 22:55 Cobweb (2023, 88′). Regia: Samuel Bodin. Cast: Lizzy Caplan, Antony Starr, Cleopatra Coleman, Ellen Dubin, Woody Norman. Di cosa parla: i sussurri nelle pareti di casa tormentano un bambino di otto anni che sospetta un segreto oscuro custodito dai genitori. Genere: horror.

20: alle 21:08 Fire down below – l’inferno sepolto (1997, 105′). Regia: Felix Enriquez Alcalà. Cast: Steven Seagal, Stephen Lang, Marg Helgenberger, Brad Hunt. Genere: drammatico. Alle 23:21 Viaggio al centro della Terra (2008, 92′). Regia: Eric Brevig. Cast: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano. Di cosa parla: un professore e il nipote, in Islanda, scivolano in un mondo sotterraneo popolato da creature sorprendenti. Genere: avventura.

Mediaset Italia2: alle 21:15 Wolfman (2010, 125′). Regia: Joe Johnston. Cast: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Aimee McGoldrick, Catherine Balavage, Michael Cronin, Richard James, Robert Roman Ratajczak, Stuart St. Paul. Genere: horror. Alle 23:09 Scuola di polizia (1984, 95′). Regia: Hugh Wilson. Cast: Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. La storia: un gruppo di aspiranti agenti pasticcioni tra addestramenti demenziali e una missione che li metterà alla prova. Genere: comico.

Cielo: alle 21:20 Tempesta di ghiaccio (2009, 87′). Regia: Steven R. Monroe. Cast: Alex Zahara, Camille Sullivan, Chelan Simmons, Clem Maloney, Kaj-Erik Eriksen, Luisa D’Oliveira, Mark Moses, Ryan Kennedy. Genere: drammatico.

