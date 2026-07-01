I film in TV stasera: dalla commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo alla fantascienza di 'Next' Da Next su Italia 1 alle emozioni di Paradiso amaro su TV8, passando per il biopic Monsieur Aznavour su Sky Cinema 1 e il cult Nato il 4 luglio su Iris

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I film in TV stasera, mercoledì 1 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 32 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e il bouquet Sky Cinema: ce n’è davvero per tutti i gusti, dalla fantascienza all’autoriale, passando per commedie e grandi classici. Tra i titoli in evidenza spiccano Next su Italia 1, Paradiso amaro su TV8 e il biopic Monsieur Aznavour su Sky Cinema 1.

Adrenalina e risate con Next su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — Alle 21:20 Il padre della sposa (1991, Commedia, regia di Charles Shyer) con Diane Keaton, Kimberly Williams, Martin Short e Steve Martin. A seguire alle 23:15 Il padre della sposa 2 (1995, Commedia, regia di Charles Shyer) con lo stesso cast principale. Due commedie leggere per la serata.

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Italia 1 — Alle 21:29 Next (2007, Fantascienza, 96’, regia di Lee Tamahori) con Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel. In seconda serata alle 23:26 Il prescelto (2006, Horror, 106’, regia di Neil LaBute) con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Molly Parker e Leelee Sobieski. Di cosa parla: durante le indagini sulla scomparsa di una ragazza in un’isola remota, uno sceriffo scopre i misteri di una comunità neo-pagana.

TV8 — Alle 21:40 Paradiso amaro (2011, Drammatico, 115’, regia di Alexander Payne) con George Clooney, Shailene Woodley, Judy Greer e Beau Bridges. La storia: dopo un grave incidente che manda in coma la moglie, Matt parte con le due figlie tra le isole Hawaii. Scoprirà un tradimento e rivaluterà le sue priorità familiari lungo un viaggio intimo e toccante.

Nove — Alle 21:30 Ex (2009, Commedia, 120’, regia di Fausto Brizzi) con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci e altri. Una commedia corale italiana per chi cerca leggerezza.

Tra biopic e azione con Monsieur Aznavour su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Monsieur Aznavour (2024, Biografico, 133’, regia di Mehdi Idir e Grand Corps Malade) con Tahar Rahim. Di cosa parla: dagli esordi difficili del giovane Charles Aznavour, nato da profughi armeni e dato per "non idoneo", fino all’ascesa a pilastro della musica francese; tra infanzia complessa, guerra, il legame con Édith Piaf e un repertorio sterminato che supera le barriere generazionali.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Edge of Tomorrow – Senza domani (2014, Fantascienza, 113’, regia di Doug Liman) con Tom Cruise ed Emily Blunt. Un soldato rivive lo stesso giorno di battaglia contro una razza aliena, migliorando di volta in volta per cambiare il destino dell’umanità. Alle 22:55 The legend of Tarzan (2016, Azione, 109’, regia di David Yates) con Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Christoph Waltz.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Nati con la camicia (1983, Azione, 100’, regia di E.B. Clucher/Enzo Barboni) con Bud Spencer e Terence Hill. Due improbabili compagni, tra gag e missioni per la Cia, affrontano un criminale che minaccia la stabilità mondiale. Alle 23:10 Banana Joe (1982, Avventura, 92’, regia di Steno) con Bud Spencer.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Tu la conosci Claudia? (2004, Commedia, 104’, regia di Massimo Venier) con Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. Alle 22:45 Insospettabili sospetti (2017, Commedia, 95’, regia di Zach Braff) con Morgan Freeman, Michael Caine, Ann-Margret e Joey King. Tre amici anziani, raggirati dalla banca, pensano a un colpo per riprendersi ciò che è loro.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Uno di noi (2020, Drammatico, 113’, regia di Thomas Bezucha) con Kevin Costner e Diane Lane. Dopo la morte del figlio, due nonni lottano per proteggere il nipote da una famiglia pericolosa. Alle 23:00 Gioventù bruciata (1955, Drammatico, 111’, regia di Nicholas Ray) con James Dean e Natalie Wood.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022, Animazione, 90’, regia di Kyle Balda e Brad Ableson). I Minions affiancano un giovane Gru deciso a dimostrare la sua "cattiveria" per unirsi ai Malefici 6. Alle 22:35 Il Grinch (2018, Animazione, 90’, regia di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan). Un solitario, infastidito dal Natale, prepara il furto delle feste mentre una bambina sogna di ringraziare Babbo Natale.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Amore, cucina e curry (2014, Commedia, 124’, regia di Lasse Hallström) con Helen Mirren e Om Puri. La storia: una famiglia indiana apre un ristorante in Francia scatenando una rivalità con un locale stellato; nascerà una fusione di sapori capace di conquistare tutti. Alle 23:05 Tutti in piedi (2018, Commedia, 90’, regia di Franck Dubosc) con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Un dongiovanni finge una disabilità per sedurre, ma la messinscena lo metterà di fronte a scelte scomode.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Nosferatu (2024, Horror, 133’, regia di Robert Eggers) con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp. Una giovane sposa, tormentata da visioni e paure, si trova a fronteggiare una forza oscura mentre il marito è in viaggio verso la Transilvania. Alle 23:15 Trust (2025, Thriller, 96’, regia di Carlson Young) con Sophie Turner: una star in fuga da uno scandalo, tradita da chi più si fidava, precipita in un gioco crudele di sopravvivenza.

Il classico impegnato Nato il 4 luglio su Iris e tante chicche: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:17 Nato il 4 luglio (1990, Drammatico, 136’, regia di Oliver Stone) con Tom Cruise, Willem Dafoe e Tom Berenger. Un grande classico del cinema americano.

Cine34 — Alle 21:00 Scuola di ladri – Parte seconda (1987, Commedia, 96’, regia di Neri Parenti) con Paolo Villaggio e Massimo Boldi. Alle 23:00 Grandi magazzini (1986, Comico, 102’, regia di Castellano & Pipolo) con Enrico Montesano, Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Di cosa parla: tra gaffe pubblicitarie, equivoci e clienti imprevedibili, il direttore di un grande magazzino affronta situazioni esilaranti a catena.

Rai Movie — Alle 21:10 Diabolik – Chi sei? (2023, Giallo, 124’, regia dei Manetti Bros.) con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Diabolik e Ginko, intrappolati e senza via di fuga, si fronteggiano mentre il re del crimine svela il suo passato. Alle 23:15 The covenant (2023, Thriller, 123’, regia di Guy Ritchie) con Jake Gyllenhaal e Dar Salim. Un sergente ferito viene trascinato in salvo dall’interprete afgano Ahmed, pronto a rischiare tutto per onorare un debito morale.

Rai 4 — Alle 23:30 Influencer – L’isola delle illusioni (2022, Horror, 92’, regia di Kurtis David Harder) con Emily Tennant e Cassandra Naud. Un’amicizia nata in Thailandia tra un’influencer e una misteriosa ragazza si trasforma in un gioco di manipolazioni e pericoli tra le insidie di un’isola.

20 — Alle 21:10 L’uomo con i pugni di ferro (2012, Azione, 96’, regia di RZA) con Russell Crowe, Lucy Liu e Dave Bautista. Alle 23:18 The losers (2009, Azione, 98’, regia di Sylvain White) con Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Idris Elba e Chris Evans.

Cielo — Alle 21:20 Methgator (2023, Horror, 89’, regia di Christopher Ray). La storia: durante un inseguimento, della metanfetamina finisce in acqua e viene ingerita da un alligatore che diventa ferocissimo. Alle 23:20 Outlander – L’ultimo vichingo (2008, Fantasy, 115’, regia di Howard McCain) con Jim Caviezel e Ron Perlman.

Mediaset Italia2 — Alle 21:23 Cattivi vicini (2014, Commedia, 96’, regia di Nicholas Stoller) con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron e Dave Franco. Di cosa parla: una coppia trentenne si scontra con una rumorosa confraternita di studenti; lo scontro di vicinato si trasforma in una vera e propria guerra di scherzi e ripicche.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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