I film in onda stasera: commedia romantica con la coppia Diaz-Roberts o risate con Benigni? Serata ricchissima per tutti i gusti: dalla romantic comedy Il matrimonio del mio migliore amico su Rai 1 all’epica di 300 su 20, passando per le risate di Johnny Stecchino su Sky Cinema 1 e i brividi de La ragazza del treno

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I film in onda in TV stasera, martedì 9 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 29 titoli tra cui scegliere: dalla commedia romantica Il matrimonio del mio migliore amico su Rai 1, all’azione epica di 300 su 20, fino alle risate senza tempo di Johnny Stecchino su Sky Cinema 1. C’è davvero una scelta per ogni gusto.

Il matrimonio del mio migliore amico guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Il matrimonio del mio migliore amico (1997, 105’). Regia di Paul J. Hogan. Con Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Julia Roberts, Rupert Everett. Genere: Commedia. Un classico della risata sentimentale per una serata leggera e nostalgica.

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Nove alle 21:30 mette in onda Giustizia privata (2009, 108’), regia di F. Gary Gray. Con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Gregory Itzin, Regina Hall. Di cosa parla: dopo dieci anni dalla perdita della moglie e della figlia, Clyde Shelton cerca di riaprire il caso e ordisce una vendetta che prende di mira non solo i colpevoli, ma anche il sistema che li ha protetti. Un thriller ad alta tensione.

Risate con Johnny Stecchino: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con Johnny Stecchino (1991, 123’), regia di Roberto Benigni. Con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Ivano Marescotti, Franco Volpi. Genere: Commedia. A seguire alle 23:20 Il piccolo diavolo (1988, 100’), sempre diretto e interpretato da Roberto Benigni con Nicoletta Braschi e Walter Matthau. Genere: Comico.

Sky Cinema Action alle 21:00 presenta The running man (2025, 123’), regia di Edgar Wright. Con Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. La storia: il reality più seguito al mondo trasforma i concorrenti in prede braccate da killer professionisti. Ben Richards entra nel gioco per salvare la figlia malata, ma la sua ribellione lo rende un idolo delle folle, mentre lo show diventa sempre più letale. Alle 23:15 Il Cavaliere Oscuro (2008, 152’), regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Aaron Eckhart. Joker semina il caos a Gotham e costringe Batman a confrontarsi con il lato oscuro della giustizia.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 Jurassic Park (1992, 125’), regia di Steven Spielberg. Con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Ariana Richards. Genere: Avventura. Alle 23:25 si continua con Jurassic Park: il mondo perduto (1997, 134’), ancora diretto da Steven Spielberg. Con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite. Genere: Avventura.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda La scuola più bella del mondo (2014, 100’), regia di Luca Miniero. Con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Trama: un gemellaggio scolastico nato da un malinteso porta in Toscana una classe di vivaci ragazzi napoletani, tra equivoci e gag. Alle 22:45 2 gran figli di… (2017, 113’), regia di Lawrence Sher. Con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams. Due fratelli scoprono che il padre è vivo e partono alla sua ricerca, inciampando in verità scomode sulla madre.

Sky Cinema Drama alle 21:00 schiera The son (2022, 123’), regia di Florian Zeller. Con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins, William Hope. Di cosa parla: la nuova vita di Peter con Emma e il loro bimbo viene sconvolta dall’arrivo dell’ex moglie con il figlio adolescente Nicholas. Alle 23:10 Per niente al mondo (2022, 105’), regia di Ciro D’Emilio. Con Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon. Un uomo affascinante e di successo è costretto a rimettere in discussione tutto dopo un evento inatteso.

Sky Cinema Family apre alle 21:00 con La musica nel cuore – August Rush (2006, 100’), regia di Kirsten Sheridan. Con Freddie Highmore, Robin Williams, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell. Un undicenne dal talento straordinario usa la musica per ritrovare i genitori. Alle 23:00 Belle e Sebastien – Next generation (2022, 96’), regia di Pierre Coré. Con Robinson Mensah-Rouanet, Caroline Anglade, Alice David, Michèle Laroque, Aurélien Recoing. Un ragazzino in vacanza in montagna stringe un legame indissolubile con una cagna maltrattata e la protegge vivendo un’estate di avventure.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Ti odio, ti lascio, ti… (2006, 105’), regia di Peyton Reed. Con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Vincent D’Onofrio, Cole Hauser. Genere: Commedia. Alle 22:50 Un giorno come tanti (2013, 111’), regia di Jason Reitman. Con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette, James Van Der Beek, Clark Gregg, Maika Monroe. Durante un weekend, l’incontro con un uomo misterioso mette a dura prova e cambia per sempre le vite di una madre e di suo figlio.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 trasmette La ragazza del treno (2016, 112’), regia di Tate Taylor. Con Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans. Ogni giorno una pendolare osserva una coppia dal finestrino, ma un evento sconvolgente la trascina in un intrigo oscuro. Alle 22:55 Suburra (2015, 100’), regia di Stefano Sollima. Con Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola. Un dramma criminale che scava nei legami tra politica, Chiesa e malavita.

Western e grandi kolossal con Sfida nella valle dei Comanche: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:11 propone Sfida nella valle dei Comanche (1964, 93’), regia di Frank Mc Donald. Con Audie Murphy, Ben Cooper, Colleen Miller, John Hubbard. Genere: Western. A seguire alle 23:09 Uomini e cobra (1970, 126’), regia di Joseph L. Mankiewicz. Con Kirk Douglas, Henry Fonda, Warren Oates, Burgess Meredith. Genere: Western.

Cine34 apre alle 21:00 con E noi come stronzi rimanemmo a guardare (2021, 100’), regia di Pierfrancesco Diliberto. Con Pierfrancesco Diliberto, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi, Sergio Vespertino, Enzo Casertano, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi, Eamon Farren. Trama: un manager reso superfluo da un algoritmo perde tutto e si reinventa rider per una big tech, aggrappandosi a un ologramma creato da un’app finché non lotta per ritrovare amore e libertà. Alle 23:19 Ci vuole un gran fisico (2013, 90’), regia di Sophie Chiarello. Con Angela Finocchiaro, Antonella Lo Coco, Elio, Giovanni Storti, Jurij Ferrini, Laura Marinoni, Raul Cremona, Rosalina Neri. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 programma Il giorno del delfino (1974, 105’), regia di Mike Nichols. Con George C. Scott, Trish Van Devere, Paul Sorvino, John Dehner. La storia: la ricerca che permette di comunicare con i delfini viene piegata da criminali per un attentato al Presidente degli Stati Uniti. Alle 23:00 Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana (2009, 108’), regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, James Gandolfini, Luis Guzman, Gbenga Akinnagbe, Victor Gojcaj. Un sequestro trasforma una corsa della metro in una corsa contro il tempo.

Rai 4 alle 21:20 manda in onda Hostage Radio (2019, 100’), regia di Pedro C. Alonso. Con Eddie Marsan, Paolo Anderson, Ivana Baquero. Durante una trasmissione notturna, un conduttore viene sequestrato da un gruppo armato deciso a vendicarsi per un torbido evento del passato. Notte da incubo in diretta. Alle 23:30 Backtrack (2015, 90’), regia di Michael Petroni. Con Adrien Brody, Sam Neill, Robin McLeavy, Bruce Spence, Anna Lise Phillips, Jenni Baird, Chloe Bayliss, Malcolm Kennard, Matthew Sunderland, Michael Whalley. Uno psicologo è perseguitato dalle visioni dei pazienti morti anni prima e, tornando nel paese natale, scopre una verità sconvolgente.

20 alle 21:08 propone 300 (2006, 117’), regia di Zack Snyder. Con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Dominic West, Vincent Regan. Genere: Azione. L’epica battaglia delle Termopili in un visionario cinecomic. Alle 23:19 si continua con Van Helsing (2004, 145’), regia di Stephen Sommers. Con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Silvia Colloca. Il celebre cacciatore di mostri vola in Transilvania per affrontare Dracula, l’Uomo Lupo e Frankenstein.

Cielo alle 23:30 propone Decision to leave (2022, 138’), regia di Chan-wook Park. Con Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo, Lee Jung-hyun, Yong-woo Park. Di cosa parla: un detective indaga su un omicidio in montagna e, conoscendo la vedova della vittima, sviluppa sentimenti complessi che complicano il caso. Genere: Giallo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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