I film in onda in TV stasera, martedì 7 ottobre 2025: Nicole Kidman ha un nuovo amore (ma finisce male)

I migliori film della serata di oggi, martedì 7 ottobre 2025: da Babygirl a Pulp Fiction, da un mitico Steve McQueen alla missione spietata di tre agenti del Mossad

I film in onda in TV stasera, martedì 7 ottobre 2025: Nicole Kidman ha un nuovo amore (ma finisce male)

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 7 ottobre 2025. Una programmazione ricchissima con oltre 30 titoli tra azione, thriller, commedie e classici per tutti i gusti. Tra i consigli di oggi: Retribution su Italia 1, il cult Pulp Fiction su Sky Cinema 2 e l’epico 47 Ronin su 20.

Adrenalina con Retribution: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:20 arriva Retribution (2022, 91 min), thriller diretto da Nimród Antal con Liam Neeson, Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine e Noma Dumezweni. Di cosa parla: un dirigente di banca viene minacciato da criminali che hanno piazzato una bomba nella sua auto mentre accompagna i figli a scuola. Costretto a eseguire ordini pericolosi, cercherà vendetta contro chi ha minacciato la sua famiglia. In seconda serata, alle 23:12, spazio all’azione con Hostage (2005, 113 min) di Florent-Emilio Siri con Bruce Willis, Ben Foster, Jonathan Tucker, Kevin Pollak e Michelle Horn.

Nove: alle 21:30 la commedia di Paul Feig Corpi da reato (2013, 117 min) con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Marlon Wayans, Taran Killam, Jane Curtin e un ricco cast. Una serata all’insegna della leggerezza e dei grandi ritmi comici.

Passioni pericolose con Babygirl: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Babygirl (2024, 114 min) di Halina Reijn con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno e Sophie Wilde. La storia: una top manager intreccia una relazione segreta con il giovane assistente. L’avventura travolgente minaccia presto reputazione e vita personale. Alle 23:15 tocca a Companion (2025, 97 min) di Drew Hancock con Sophie Thatcher e Jack Quaid: in una tenuta sul lago, un androide da compagnia progettato per assistere gli umani impazzisce, trasformando il weekend in incubo.

Sky Cinema 2: alle 21:15 ecco il cult di Quentin Tarantino Pulp Fiction (1994, 154 min) con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel e Tim Roth. Un mosaico di storie intrecciate tra gangster, rapine e redenzione, raccontato con humour nero e struttura non lineare.

Sky Cinema Action: si parte alle 21:00 con Elephant White (2011, 91 min) di Prachya Pinkaew con Djimon Hounsou e Kevin Bacon. Alle 22:35 Batman Forever (1995, 121 min) di Joel Schumacher con Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones e Nicole Kidman.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, 110 min) di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Di cosa parla: tra equivoci e sentimenti, Monica e Giovanni scoprono che la loro storia non è finita, ma un epilogo inatteso li metterà alla prova. Alle 23:10 Due partite (2009, 94 min) di Enzo Monteleone con un grande cast corale femminile.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 CHiPs (2017, 100 min) di Dax Shepard con Michael Peña e Kristen Bell. Due agenti dai caratteri opposti indagano su una rapina milionaria tra inseguimenti e gag. Alle 22:45 Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo (2023, 99 min) di John Slattery con Jon Hamm e Tina Fey: in una cittadina tranquilla, due omicidi con la stessa vittima omonima svelano segreti insospettabili.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Il debito (2010, 113 min) di John Madden con Helen Mirren, Jessica Chastain, Sam Worthington e Tom Wilkinson. Negli anni ’60 tre agenti del Mossad catturano un criminale nazista. Anni dopo, la verità di quella missione riemerge con conseguenze devastanti. Alle 23:00 Salvate il soldato Ryan (1998, 167 min) di Steven Spielberg con Tom Hanks e Matt Damon. Una missione impossibile dietro le linee nemiche per riportare a casa l’unico fratello sopravvissuto.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Jumanji (1995, 100 min) di Joe Johnston con Robin Williams e Kirsten Dunst. Un gioco da tavolo magico trascina i protagonisti in un’avventura senza tempo. Alle 22:50 Animali fantastici e dove trovarli (2016, 140 min) di David Yates con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller e Zoë Kravitz: un magizoologo arriva a New York nel 1926 e alcune creature scappano, scatenando il caos.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Tutti tranne te (2023, 99 min) di Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell. Dopo un colpo di fulmine mancato, Bea e Ben si ritrovano in Australia e fingono di stare insieme per non rovinare un matrimonio di famiglia. Alle 22:50 Una sirena a Parigi (2020, 102 min) di Mathias Malzieu con Nicolas Duvauchelle e Marilyn Lima: un cantante dal cuore spezzato incontra una sirena dopo una piena della Senna.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Il potere dei soldi (2013, 106 min) di Robert Luketic con Liam Hemsworth, Gary Oldman e Harrison Ford. Un giovane tecnico, ricattato, diventa spia industriale nel gioco al massacro tra due colossi rivali. Alle 22:50 The Lincoln Lawyer (2011, 118 min) di Brad Furman con Matthew McConaughey e Marisa Tomei: un avvocato che lavora dalla sua auto difende un giovane miliardario accusato di crimini gravissimi.

Il West crepuscolare di Tom Horn: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:17 Tom Horn (1980, 97 min) di William Wiard con Steve McQueen. Un pistolero assoldato per fermare i razziatori di bestiame si scontra con la fine di un’epoca e un futuro incerto. Alle 23:22 I 300 di Fort Canby (1961, 97 min) di Joseph M. Newman con Charles Bronson e George Hamilton.

Rai 4: alle 21:20 Chi è senza peccato – The Dry (2020, 115 min) di Robert Connolly con Eric Bana, thriller teso d’atmosfera. Alle 23:15 Mandrake (2023, 85 min) di Lynne Davison: un’assistente sociale segue la reintegrazione di "Bloody Mary", ex assassina ritenuta strega. Mentre emergono sparizioni e rituali inquietanti, il suo scetticismo vacilla.

20: alle 21:09 47 Ronin (2013, 118 min) di Carl Rinsch con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi. La storia: l’emarginato Kai si unisce ai 47 Ronin guidati da Ōishi per vendicare il loro signore e ristabilire l’onore perduto.

Cine34: alle 21:00 la commedia Cetto c’è senzadubbiamente (2019, 93 min) di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese. Alle 23:06 SMS – Sotto mentite spoglie (2007, 90 min) di Vincenzo Salemme con Salemme, Giorgio Panariello e Luisa Ranieri: un marito annoiato invia messaggi fingendosi l’amante della moglie, ma un errore scatena un vortice di equivoci.

Rai Movie: alle 21:10 Buon compleanno Mr. Grape (1993, 118 min) di Lasse Hallström con Johnny Depp e Leonardo DiCaprio. In una cittadina dell’Iowa, Gilbert tiene insieme una famiglia fragile finché l’arrivo di una giovane donna cambia ogni equilibrio. Alle 23:10 Il treno (1964, 133 min) di John Frankenheimer con Burt Lancaster e Jeanne Moreau.

Cielo: alle 21:20 Machete (2010, 105 min) di Ethan Maniquis e Robert Rodriguez con Danny Trejo, Jessica Alba, Robert De Niro, Steven Seagal e Michelle Rodriguez. Di cosa parla: un ex poliziotto diventato mercenario viene ingaggiato per eliminare un senatore corrotto, ma scopre un tradimento e finisce in un letale complotto.

Rai Premium: alle 21:20 Gemelli, cucina e amore (2021, 90 min) di Jonathan Wright con Jessica Lowndes e Jeremy Jordan. Un cuoco di provincia si scambia con il gemello chef per un concorso nel Mediterraneo. Tra equivoci e nuove emozioni, dovrà proteggere il segreto e i suoi sogni.

Mediaset Italia2: alle 21:25 Scuola di polizia 2: Prima missione (1985, 87 min) di Jerry Paris con Steve Guttenberg, Michael Winslow, Bubba Smith e David Graf. Risate slapstick nella seconda, scatenata avventura del celebre gruppo.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

