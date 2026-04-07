Scopre di essere padre di centinaia di bambini: cosa gli è successo Stasera, martedì 7 aprile 2026, Delivery Man racconta la storia di un donatore di seme molto prolifico. Tutti i film in programmazione in TV oggi

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Martedì 7 aprile 2026 offre 26 film tra prime e seconde serate, con scelte per tutti i gusti: azione ad alto voltaggio con Mission: Impossible – Fallout su 20, crime e spettacolo con The Accountant su Sky Cinema Action, fino al cult anni Novanta The mask – Da zero a mito su Mediaset Italia2. E per gli amanti dei catastrofici c’è anche 2012 su Cielo.

Nessun titolo di punta sulle ammiraglie: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma sulle principali reti in chiaro questa sera.

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Delivery Man guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Delivery Man (2013, 103’), regia di Ken Scott. Di cosa parla: un uomo qualunque scopre di essere padre biologico di centinaia di ragazzi a causa di una donazione fatta in gioventù. Tra equivoci e sentimenti, proverà a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Con Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt, Jack Reynor. A seguire alle 23:05 Father Mother Sister Brother (2025, 111’), regia di Jim Jarmusch. Tre racconti paralleli esplorano i legami tra fratelli e rapporti con genitori distanti tra Stati Uniti, Irlanda e Francia. Con Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 The Accountant (2016, 128’), regia di Gavin O’Connor. La storia: un contabile con straordinarie abilità matematiche e affetto da sindrome di Asperger lavora per organizzazioni criminali. Quando indaga su un ammanco milionario in una grande azienda, tutto precipita. Con Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal. Alle 23:10 Bad Boys (1995, 118’), action firmato Michael Bay con Will Smith e Martin Lawrence: due detective di Miami tra inseguimenti e battute fulminanti per sventare un colossale traffico di droga.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Chiedimi se sono felice (2000, 100’), cult di e con Aldo, Giovanni e Giacomo diretto con Massimo Venier. Tre amici inseguono un sogno teatrale tra equivoci, amori e riconciliazioni. Alle 23:00 Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014, 102’), commedia degli stessi protagonisti: un tracollo finanziario ribalta i ruoli tra un finanziere, il suo maggiordomo e un venditore abusivo.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Un matrimonio da favola (2014, 91’), regia di Carlo Vanzina. Cinque ex compagni si ritrovano a Zurigo per le nozze dell’amico "arrivato": la rimpatriata diventa resa dei conti sentimentale. Con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca. Alle 22:40 Game night – Indovina chi muore stasera? (2018, 93’), di John Francis Daley e Jonathan Goldstein: una serata di giochi tra amici diventa un vortice di imprevisti e colpi di scena. Con Jason Bateman e Rachel McAdams.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Le cose che non ti ho detto (2019, 100’), regia di William Nicholson. Dopo quasi trent’anni di matrimonio, Edward confessa a Grace di volerla lasciare, mentre il figlio Jamie assiste impotente alla frattura familiare. Con Annette Bening e Bill Nighy. Alle 22:45 Patagonia (2023, 112’), regia di Simone Bozzelli. Yuri, ventenne abruzzese, intravede in Agostino la possibilità di una libertà mai vissuta, tra desiderio e smarrimento.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Dragon trainer (2025, 125’), regia di Dean DeBlois. Un giovane vichingo stringe un legame con un drago rompendo secolari pregiudizi. In gioco c’è la convivenza tra due mondi. Alle 23:10 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, 103’), regia di Gail Mancuso: le nuove avventure di un cane fedele che attraversa più vite per restare accanto alla sua famiglia. Con Dennis Quaid e Betty Gilpin.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Come fratelli (2025, 90’), regia di Antonio Padovan. Due padri rimasti vedovi dopo un tragico incidente uniscono le forze per crescere i figli, creando una nuova, inattesa famiglia. Con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino. Alle 22:35 L’amore che non muore (2024, 180’), regia di Gilles Lellouche. Negli anni ’80 l’amore travolgente tra Clotaire e Jackie si spegne per la deriva criminale di lui. Dopo dodici anni di carcere, Clotaire tenta di riscrivere il destino.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 L’uomo di neve (2017, 119’), regia di Tomas Alfredson. Un detective di Oslo indaga su omicidi legati a un inquietante pupazzo di neve, tra vecchi casi irrisolti e pericoli crescenti. Con Michael Fassbender e Rebecca Ferguson. Alle 23:05 America Latina (2021, 90’), dei fratelli D’Innocenzo: un dentista dall’apparente vita perfetta scivola in una spirale di paranoia. Con Elio Germano.

Mission: Impossible – Fallout e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alle 21:20 Mio padre è un sicario (2023, 103’), regia di Tim Brown. Di cosa parla: una madre e la figlia, nel mirino del crimine, chiedono aiuto al padre della donna, ex sicario oggi senzatetto alle Cayman. Il passato torna a galla mentre la famiglia tenta di sfuggire a un boss. Con Nicolas Cage, Ron Perlman, Ashley Greene, Ernie Hudson, Jackie Earle Haley.

20 – Alle 21:07 Mission: Impossible – Fallout (2018, 147’), regia di Christopher McQuarrie. Dopo aver fallito l’intercetto di nuclei di plutonio, Ethan Hunt corre contro il tempo per sventare una catastrofe globale tra tradimenti, alleanze inattese e inseguimenti mozzafiato. Con Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson.

Iris – Alle 21:12 La guida indiana (1959, 91’), regia di Gordon Douglas. Un cacciatore bianco s’innamora di una giovane indiana che ha salvato, mentre un ufficiale fanatico scatena il conflitto sconfinando nei territori nativi. Con Clint Walker, Edward Byrnes. Alle 23:06 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (1973, 92’), regia di Burt Kennedy: un ex capitano nordista aiuta una vedova a recuperare un tesoro d’oro nascosto nel deserto, ma nulla è come sembra. Con John Wayne e Ann-Margret.

Cine34 – Alle 21:00 Vacanze ai Caraibi (2015, 100’), regia di Neri Parenti. Tre episodi tra fraintendimenti amorosi, tradimenti lampo e naufragi digitali con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero. Alle 22:51 Gli idoli delle donne (2022, 90’), regia di Claudio Gregori, Eros Puglielli e Pasquale Petrolo: la satira incontra l’assurdo in una commedia dagli equivoci surreali. Con il duo Lillo & Greg, Francesco Arca, Ilaria Spada.

Rai Movie – Alle 21:10 Il re delle isole (1970, 132’), regia di Tom Gries. Un ex capitano di navi schiaviste diventa ricco proprietario terriero a Honolulu grazie al petrolio, favorendo il passaggio delle Hawaii agli USA tra corruzione e pestilenze. Con Charlton Heston, Geraldine Chaplin, John Phillip Law, Mako. Alle 23:30 Valerian e la città dei Mille Pianeti (2017, 137’), regia di Luc Besson. Nella metropoli intergalattica Alpha, gli agenti Valerian e Laureline devono sventare una minaccia oscura che incombe sull’umanità. Con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke.

Cielo – Alle 21:20 2012 (2009, 158’), regia di Roland Emmerich. Un evento profetizzato dal calendario Maya scatena cataclismi globali. Un gruppo di persone tenta di salvare se stesso e i propri cari nella corsa contro l’apocalisse. Con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson, Danny Glover.

Mediaset Italia2 – Alle 21:04 The mask – Da zero a mito (1994, 105’), regia di Chuck Russell. Un uomo timido trova una maschera che gli dona poteri sovrumani trasformandolo in un vulcano di carisma e caos. Proverà a conquistare la donna dei suoi sogni mentre la sua vita diventa una scatenata avventura comica. Con Jim Carrey e Cameron Diaz.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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