Il film più complicato e cerebrale di Christopher Nolan: ecco come capirlo Stasera, martedì 6 ottobre, torna in TV Tenet con Robert Pattinson e John David Washington: una nuova opportunità per decifrare i suoi misteri

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare. Tra le scelte di punta spiccano l’action a bordo di un aereo con Non stop su Italia 1, il war-movie spettacolare Il Ministero della Guerra Sporca su Sky Cinema 1 e la fantascienza a incastri temporali di Tenet su 20. Ce n’è per tutti i gusti: thriller, commedie romantiche, classici intramontabili e novità da scoprire.

Adrenalina ad alta quota con Non stop su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — 21:26. Non stop (2014), regia di Jaume Collet-Serra, con Scoot McNairy, Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Nate Parker. Durante un volo New York–Londra, l’agente aereo Bill Marks riceve messaggi che impongono un trasferimento di 150 milioni di dollari, minacciando un passeggero ogni 20 minuti. A bordo ci sono 150 persone, tutte potenziali vittime e sospetti. Durata 106 minuti. Genere: Thriller.

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Spionaggio e azione con Il Ministero della Guerra Sporca su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Il Ministero della Guerra Sporca (2024), regia di Guy Ritchie, con Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González. Durante la Seconda guerra mondiale, un’unità d’élite britannica viene inviata dietro le linee nemiche per colpire l’apparato bellico tedesco con operazioni non convenzionali. Durata 122 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema 1 — 23:25. Mia moglie per finta (2011), regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker, Nicole Kidman e altri. Commedia degli equivoci: un chirurgo inventa una finta moglie e poi una finta ex, trascinando tutti in una vacanza ricca di malintesi romantici. Durata 116 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action — 21:00. Greenland 2: Migration (2026), regia di Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Tommie Earl Jenkins. Cinque anni dopo la cometa Clarke, i Garrity lasciano il bunker groenlandese e affrontano una Terra devastata tra catastrofi e umanità allo stremo. Durata 99 minuti. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action — 22:45. Il Ministero della Guerra Sporca (2024), regia di Guy Ritchie, con Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González. Missioni clandestine e guerra non ortodossa in territorio nemico nella WWII. Durata 122 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Collection — 21:15. Le ali della libertà (1994), regia di Frank Darabont, con Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore. 1946: un bancario condannato a due ergastoli si conquista rispetto e amicizia in carcere grazie alle sue doti e a un piano di riscatto personale. Durata 140 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Comedy — 21:00. Fuochi d’artificio (1997), regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Bud Spencer. Ottone, lasciato dalla fidanzata, insegue l’amore tra incontri spassosi e imprevisti sentimentali. Durata 100 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy — 22:40. Tramite amicizia (2023), regia di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli. Un’agenzia che "noleggia amici" scombinerà la vita del suo fondatore quando un cliente inatteso stravolge le regole del gioco. Durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — 21:00. Una notte a New York (2024), regia di Christy Hall, con Dakota Johnson, Sean Penn. Un tragitto in taxi diventa un dialogo profondo tra confessioni e consapevolezze, trasformando l’auto in un teatro di verità. Durata 100 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama — 22:45. Primadonna (2023), regia di Marta Savina, con Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane, Francesco Colella. La ribellione di una giovane contro violenza e oppressione mafiosa accende un percorso di riscatto femminile. Durata 96 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 21:00. Ender’s Game (2013), regia di Gavin Hood, con Asa Butterfield, Harrison Ford, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis, Hailee Steinfeld. In vista di una nuova invasione aliena, il geniale Ender Wiggin scala l’accademia militare verso la Scuola di Comando. Durata 113 minuti. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Family — 23:00. Animali fantastici e dove trovarli (2016), regia di David Yates, con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Zoë Kravitz. 1926, New York: creature magiche fuggono dalla valigia di un magizoologo scatenando caos e meraviglia. Durata 140 minuti. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance — 21:00. Downton Abbey (2019), regia di Michael Engler, con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter. L’arrivo del Re e della Regina nella tenuta innesca intrighi, amori e tensioni tra aristocrazia e servitù. Durata 122 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance — 23:05. La casa sul lago del tempo (2006), regia di Alejandro Agresti, con Keanu Reeves, Sandra Bullock. Due solitudini dialogano con lettere attraverso il tempo per sfidare una distanza… di anni. Durata 105 minuti. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense — 21:00. Drop – Accetta o rifiuta (2025), regia di Christopher Landon, con Meghann Fahy, Brandon Sklenar. Durante un appuntamento, Violet riceve messaggi minacciosi: per salvare i suoi cari dovrà obbedire a ordini sempre più inquietanti. Durata 95 minuti. Genere: Thriller.

Sky Cinema Suspense — 22:40. M3gan 2.0 (2025), regia di Gerard Johnstone, con Allison Williams, Violet McGraw. Una nuova IA militare, Amelia, sfugge al controllo. Gemma capisce che per fermarla potrebbe servire riportare in vita M3gan. Durata 120 minuti. Genere: Fantascienza.

Il mind-bender Tenet su 20: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 — 21:01. Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 (2015), regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore e altri. Capitolo conclusivo della rivolta contro Capitol City con Katniss in prima linea. Durata 136 minuti. Genere: Azione.

Cielo — 21:20. Devil’s Knot – Fino a prova contraria (2013), regia di Atom Egoyan, con Reese Witherspoon, Colin Firth. Ricostruzione del caso dei "West Memphis Three": crimine, pregiudizi e giustizia discussa. Durata 114 minuti. Genere: Drammatico.

Cielo — 23:30. Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013), regia di Mikael Håfström, con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel. Un esperto di sicurezza deve evadere da una prison "inaffondabile" progettata su misura per lui. Durata 111 minuti. Genere: Azione.

Rai 4 — 21:20. Dangerous animals (2025), regia di Sean Byrne, con Jai Courtney, Hassie Harrison. La surfista Zephyr viene rapita da un serial killer ossessionato dagli squali e tenuta su una barca. Per sopravvivere dovrà sottrarsi al suo macabro rituale. Durata 98 minuti. Genere: Thriller.

Rai 4 — 23:00. Firestarter (2022), regia di Keith Thomas, con Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong. La piccola Charlie può generare fuoco con la mente: un potere che attira le mire di un’agenzia governativa senza scrupoli. Durata 95 minuti. Genere: Fantascienza.

Rai Premium — 23:30. Il vigneto dell’amore (2021), regia di David Weaver, con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace. Jenna, aspirante Maestro Sommelier, torna alla tenuta di famiglia e si lascia conquistare dai metodi naturali del nuovo enologo Marcelo. Durata 84 minuti. Genere: Sentimentale.

20 — 22:52. Tenet (2020), regia di Christopher Nolan, con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh. Un agente segreto affronta una minaccia globale sfruttando l’inversione del tempo in un gioco di specchi ed entropie invertite. Durata 150 minuti. Genere: Fantascienza.

Iris — 21:14. La frustata (1956), regia di John Sturges, con Richard Widmark, Donna Reed. Un giovane cerca il patrigno creduto morto in un’imboscata Apache e si allea con una donna determinata a recuperare l’oro del marito. Durata 84 minuti. Genere: Western.

Iris — 23:08. Sfida nell’Alta Sierra (1962), regia di Sam Peckinpah, con Randolph Scott, Joel McCrea. Un carico d’oro da scortare, vecchi amici ritrovati e l’onore messo alla prova proteggendo una giovane donna in fuga. Durata 93 minuti. Genere: Western.

Cine34 — 21:00. Johnny Stecchino (1991), regia di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Un ingenuo sosia di un boss mafioso finisce in un turbine di equivoci esilaranti. Durata 123 minuti. Genere: Commedia.

Cine34 — 23:27. Scusate il ritardo (1982), regia di Massimo Troisi, con Massimo Troisi, Giuliana De Sio, Lello Arena. Ritmi sentimentali e ironia partenopea tra insicurezze amorose e amicizie complicate. Durata 112 minuti. Genere: Commedia.

Rai Movie — 21:10. La battaglia di Midway (1976), regia di Jack Smight, con Charlton Heston, Henry Fonda, Toshiro Mifune, Robert Mitchum. Giugno 1942: la svolta nel Pacifico vista da entrambe le flotte, tra strategia e sacrificio. Durata 132 minuti. Genere: Guerra.

Rai Movie — 23:30. Machine Gun Preacher (2011), regia di Marc Forster, con Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon. Un ex detenuto abbraccia la fede e costruisce un rifugio per orfani in Sudan, combattendo i demoni della guerra e i propri. Durata 123 minuti. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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