Paola Cortellesi, stasera in Tv il suo ruolo più iconico: un film cult da vedere (almeno) una volta all'anno

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 40 i film in palinsesto: dall’attesissima Barbie su Canale 5 alle 21:50 alla spettacolarità di Godzilla vs. Kong su 20 alle 21:11, fino all’avventura di Robin Hood – L’origine della leggenda su Sky Cinema 1 alle 21:15. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

La fantasia di Barbie: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone Genitori in trappola (1999, 127’, regia di Nancy Meyers). Genere: Commedia. Cast: Dennis Quaid, Lindsay Lohan, Natasha Richardson.

Su Rai 3 alle 21:20 arriva The land of dreams (2022, 110’, regia di Nicola Abbatangelo) con Caterina Shulha, George Blagden, Edoardo Pesce, Paolo Calabresi, Carla Signoris. La storia: Eva, giovane immigrata con il sogno del canto, e Armie, pianista dalla fervida immaginazione, scoprono nella New York del dopoguerra che sogni e realtà possono intrecciarsi fino alla felicità. Genere: Musicale.

Su Rete 4 alle 21:33 c’è Il piccolo Lord (1980, 102’, regia di Jack Gold) con Rick Schroder e Alec Guinness. Di cosa parla: tratto dal classico di Frances Hodgson Burnett, è diventato un cult televisivo delle feste. Il film, girato al Belvoir Castle, ripercorre l’incontro tra un bimbo americano e il burbero nonno aristocratico inglese, tra buoni sentimenti e tradizione. Genere: Commedia.

Canale 5 (21:50) punta su Barbie (2023, 100’, regia di Greta Gerwig) con Margot Robbie, Emma Mackey, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu. Di cosa parla: Barbie e Ken lasciano Barbie Land per il mondo reale, dove scoperte e imprevisti mettono alla prova relazione e identità. Genere: Fantasy.

Su Italia 1 alle 21:24 va in onda Il grande giorno (2022, 103’, regia di Massimo Venier) con Aldo, Giovanni e Giacomo, Elena Lietti, Lucia Mascino. Trama: una sfarzosa cerimonia sul lago di Como viene sconvolta dall’arrivo del nuovo compagno della ex, tra gaffe e caos. A seguire (23:18) La leggenda di Al, John e Jack (2002, 105’, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier). Genere: Commedia.

In prima serata su La7 alle 21:15 troviamo Serendipity – Quando l’amore è magia (2001, 90’, regia di Peter Chelsom) con John Cusack e Kate Beckinsale; a seguire alle 23:05 Piovuta dal cielo (1999, 106’, regia di Bronwen Hughes) con Ben Affleck e Sandra Bullock. Genere: Commedia.

Su TV8 alle 21:30 c’è Un Natale da favola (2015, 90’, regia di J. Head) con B. Evigan, P. Campbell. Di cosa parla: una principessa si mescola tra la gente comune per riscoprire la vita vera, finché l’amore bussa alla porta. A seguire (23:20) Un Natale da Cenerentola (2016, 90’, regia di T. Musk) con E. Rigby, P. Porte: durante un ballo in maschera scocca la scintilla, ma le identità restano segrete. Genere: Sentimentale.

Alle 21:30 su Nove arriva Attacco al potere 2 (2016, 99’, regia di Babak Najafi) con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett. Trama: il funerale del premier britannico diventa un gigantesco complotto contro i leader mondiali. Genere: Azione.

Avventura con Robin Hood – L’origine della leggenda: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Robin Hood – L’origine della leggenda (2018, 117’, regia di Otto Bathurst) con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan. A seguire alle 23:15 Il diavolo veste Prada (2006, 109’, regia di David Frankel) con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Di cosa parla: una giovane assistente affronta le regole ferree dell’alta moda per inseguire il sogno del giornalismo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 Jurassic World – Il regno distrutto (2018, 124’, regia di J.A. Bayona) con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum; alle 23:25 Jurassic World – Il dominio (2022, 146’, regia di Colin Trevorrow) con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. Trama: dopo Isla Nublar, dinosauri e umanità convivono in un equilibrio fragile minacciato da nuovi pericoli. Genere: Azione/Fantascienza.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 va in onda Codice Unlocked – Londra sotto attacco (2017, 98’, regia di Michael Apted) con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette. La storia: un’agente CIA scopre di essere stata raggirata e corre contro il tempo per fermare un attentato. Alle 22:45 segue John Wick (2014, 101’, regia di David Leitch) con Keanu Reeves, Ian McShane, Willem Dafoe. Genere: Azione.

In prima serata su Sky Cinema Drama (21:00) c’è Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, 133’, regia di Joseph Kosinski) con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale. A seguire alle 23:15 Orlando (2022, 122’, regia di Daniele Vicari) con Michele Placido, Angelica Kazankova. Trama: l’incontro tra un anziano e una bambina diventa viaggio di crescita e responsabilità. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 arriva Kung Fu Panda 2 (2011, 91’, regia di Jennifer Yuh). Alle 22:35 segue Kung Fu Panda 3 (2016, 94’, regia di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni): Po ritrova il padre e affronta il temibile Kai, passando da allievo a maestro. Genere: Animazione.

Spazio al sorriso su Sky Cinema Comedy con I delitti del BarLume – Il re dei giochi (2013, 100’, 21:00) e I delitti del BarLume – La carta più alta (2013, 100’, 22:30) diretti da Eugenio Cappuccio. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012, 110’, regia di Kirk Jones) con Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Dennis Quaid, Chris Rock e molti altri: storie intrecciate di coppie alle prese con maternità, paure e gioie. Alle 22:55 tocca a Secret love (2021, 110’, regia di Eva Husson) con Odessa Young, Josh O’Connor, Olivia Colman, Colin Firth: nel 1924 un incontro segreto cambia per sempre due destini. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense propone alle 21:00 The Lincoln Lawyer (2011, 118’, regia di Brad Furman) con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy: un avvocato difende un erede miliardario mettendo a rischio la propria vita. Alle 23:05 Wolf Man (2025, 103’, regia di Leigh Whannell) con Christopher Abbott, Julia Garner: una famiglia assediata da una creatura e una trasformazione che incalza. Genere: Thriller/Horror.

La sfida titanica di Godzilla vs. Kong: le proposte delle reti specializzate

Su 20 alle 21:11 c’è Godzilla vs. Kong (2021, 113’, regia di Adam Wingard) con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall: due leggende si scontrano in un kolossal spettacolare. Alle 23:19 segue Morbius (2022, 108’, regia di Daniel Espinosa) con Jared Leto, Adria Arjona, Michael Keaton, Matt Smith: uno scienziato cerca una cura e scatena conseguenze terribili. Genere: Azione/Fantascienza.

Su Mediaset Italia2 alle 21:04 arriva Una notte da leoni (2009, 100’, regia di Todd Phillips) con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Alle 23:02 One Piece Gold – Il film (2016, 120’, regia di Hiroaki Miyamoto): la ciurma di Cappello di Paglia a Gran Tesoro tra giochi d’azzardo, trappole e una corsa contro il tempo per salvare Zoro. Genere: Commedia/Animazione.

Rai 4 (21:20) propone Sakra (2023, 132’, regia di Donnie Yen, Ka-Wai Kam) con Donnie Yen, Yuqi Chen, Yase Liu. Trama: un maestro di arti marziali, accusato ingiustamente, indaga sul proprio passato e sui nemici nell’ombra. Genere: Avventura.

Su Rai Movie alle 21:10 va in onda La Befana vien di notte (2018, 98’, regia di Michele Soavi) con Paola Cortellesi, Stefano Fresi: una maestra con doppia vita da Befana viene rapita da un produttore di giocattoli assetato di vendetta; i suoi alunni partono per salvarla. Alle 22:50 La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116’, regia di Paola Randi) con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Corrado Guzzanti: nel XVIII secolo, tra magia e inseguimenti, una ragazza scopre il proprio destino speciale. Genere: Commedia.

Su Iris alle 21:14 c’è Due stelle nella polvere (1967, 102’, regia di Arnold Laven) con George Peppard, Dean Martin, Jean Simmons: una città sotto assedio dei fuorilegge trova in Dolon un leader inatteso. Alle 23:22 L’albero degli impiccati (1959, 100’, regia di Delmer Daves) con Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden, George C. Scott: un medico tormentato protegge Elizabeth fino a imbracciare la pistola. Genere: Western.

Cine34 (21:00) propone Simpatici e antipatici (1997, 127’, regia di Christian De Sica) con Christian De Sica, Gianfranco Funari, Simona Izzo, Leo Gullotta, Marco Messeri, Paolo Conticini: storie intrecciate al circolo sportivo Tiber tra satire sociali e colpi di scena. Alle 22:45 Borotalco (1981, 130’, regia di Carlo Verdone) con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Christian De Sica. Genere: Commedia.

Su Cielo alle 21:20 va in onda L’ultimo dei Mohicani (1992, 122’, regia di Michael Mann) con Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe: tra tradimenti e guerre tribali, un’avventura epica verso Forte Henry. Alle 23:30 Infiltrato speciale (2002, 98’, regia di Don Michael Paul) con Steven Seagal, Ja Rule, Morris Chestnut: un piano per impossessarsi di lingotti d’oro nascosti ad Alcatraz scatena una corsa contro il tempo. Genere: Azione.

