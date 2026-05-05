I film in onda in TV stasera, martedì 5 maggio 2026: Tom Cruise, l'incidente che gli ha cambiato la vita Questa sera, martedì 5 maggio 2026, il divo interpreta un pilota tormentato in Giorni di tuono accanto alla sua futura moglie. Tutte le pellicole in programma

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 26 i film in palinsesto, con opzioni per tutti i gusti: dal rombante Giorni di tuono con Tom Cruise e Nicole Kidman al kolossal Il Signore degli Anelli – Le due Torri su Sky Cinema Collection all’adrenalina di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma su 20, fino all’avventura per tutta la famiglia di Jumanji – The Next Level su Rai Movie.

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30 — Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno (2006, 106′). Regia di Alberto Sironi. Con Cesare Bocci, Katharina Böhm, Luca Zingaretti, Maurizio Marchetti, Peppino Mazzotta. Genere: Fiction.

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Sotto attacco: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 — Sotto attacco (2021, 117′). Regia di Nick Sarkisov. Con Donald Faison, Stephen Dorff, Elizabeth Reaser, Drew Starkey, Darren Mann, Drew Scheid, Saïd Taghmaoui, Karrueche Tran, Charles Green, Ava Capri. Di cosa parla: il campione di MMA Cash, cresciuto in un ambiente violento, affronta una crisi profonda quando il suo secondo figlio nasce con la sindrome di Williams; abituato a combattere, per la prima volta sceglie di fuggire. A seguire, 23:15 — Giorni di tuono (1990, 108′). Regia di Tony Scott. Con Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid, Nicole Kidman. La storia: un giovane pilota entra in una scuderia guidata da un meccanico esperto; dopo un grave incidente e grazie all’amore di una neurologa, torna in pista per inseguire la vittoria.

Sky Cinema Action, 21:00 — The Bourne Identity (2002, 119′). Regia di Doug Liman. Con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Di cosa parla: un uomo con amnesia, recuperato nel Mediterraneo con ferite da arma da fuoco e sorprendenti abilità, cerca la sua identità mentre è braccato da killer; una donna misteriosa lo affianca nella fuga. A seguire, 23:00 — Nemico pubblico (2009, 143′). Regia di Michael Mann. Con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, Leelee Sobieski, Emilie de Ravin, Stephen Dorff. Genere: Biografico.

Sky Cinema Comedy, 21:00 — Le ragazze del Pandora’s Box (2020, 93′). Regia di Thom Fitzgerald. Con Jacki Weaver, Lucy Liu, Adrian Grenier, Lenore Zann, Hugh Thompson. La storia: una madre rigida e conservatrice si ritrova a gestire il drag club del figlio a San Francisco, scoprendo un mondo che metterà in crisi i suoi pregiudizi. A seguire, 22:40 — Nati stanchi (2001, 92′). Regia di Dominick Tambasco. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese. Due amici fuggono ogni responsabilità finché una svolta inaspettata sconvolge le loro comode abitudini.

Sky Cinema Drama, 21:00 — Per niente al mondo (2022, 105′). Regia di Ciro D’Emilio. Con Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon. Trama: un uomo affascinante e affermato è costretto da un evento improvviso a rimettere in discussione tutto, lottando per ciò che ha perduto. A seguire, 22:50 — Conclave (2024, 118′). Regia di Edward Berger. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati. Di cosa parla: il cardinale Lawrence entra nel segretissimo meccanismo di elezione del nuovo papa, scoprendo segreti capaci di minare le fondamenta della Chiesa.

Sky Cinema Family, 21:00 — Sinbad – La leggenda dei sette mari (2003, 88′). Regia di Patrick Gilmore e Tim Johnson. L’eroe marinaio accusato di un furto sceglie la fuga verso le Fiji; la fidanzata del suo amico Proteo si imbarca di nascosto sperando di salvarne l’onore e la vita. A seguire, 22:30 — Come far litigare mamma e papà (2024, 93′). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli, Elisabetta Canalis, Valentina Barbieri, Andrea Condè. La storia: il giovane Gabriele, convinto che la felicità sia avere genitori separati, orchestra un piano per dividere la coppia perfetta formata da mamma e papà.

Sky Cinema Romance, 21:00 — La verità è che non gli piaci abbastanza (2009, 129′). Regia di Ken Kwapis. Con Ginnifer Goodwin, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Ben Affleck, Justin Long, Bradley Cooper, Kevin Connolly, Sasha Alexander. Intrecci sentimentali a Baltimora tra tradimenti, incomprensioni e ricerca di stabilità. A seguire, 23:15 — The Big Wedding (2013, 90′). Regia di Justin Zackham. Con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Ben Barnes, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Robin Williams, Topher Grace. Una coppia finge di essere ancora sposata per il matrimonio del figlio adottivo, con esiti esilaranti.

Sky Cinema Suspense, 21:00 — Inside Man (2005, 129′). Regia di Spike Lee. Con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Doug Aguirre. Genere: Thriller. A seguire, 23:15 — Inside Man: Most Wanted (2019, 105′). Regia di M.J. Bassett. Con Aml Ameen, Rhea Seehorn, Roxanne McKee, Urs Rechn, Akshay Kumar. Un commando assalta la banca federale: un negoziatore e un agente FBI lavorano contro il tempo per salvare gli ostaggi.

Sky Cinema Collection, 21:15 — Il Signore degli Anelli – Le due Torri (2002, 179′). Regia di Peter Jackson. Con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Astin, Christopher Lee. Genere: Fantasy.

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, 21:20 — The North Sea (2021, 104′). Regia di John Andreas Andersen. Con Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg. La storia: nel 1969 la scoperta di un mega-giacimento petrolifero avvia un’avventura finanziaria senza precedenti; cinquant’anni dopo, le conseguenze rischiano di trasformarsi in un’arma di distruzione di massa. Genere: Drammatico.

20, 21:30 — Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, 138′). Regia di Brad Bird. Con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Josh Holloway, Léa Seydoux, Michael Nyqvist, Anil Kapoor, Darren Shahlavi, Vladimir Mashkov. Trama: un terrorista ruba i codici dei missili nucleari russi; incastrati per l’esplosione al Cremlino, gli agenti IMF agiscono senza rete per sventare la catastrofe globale. Genere: Azione.

Rai Movie, 21:10 — Jumanji – The Next Level (2019, 114′). Regia di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff. Di cosa parla: tornati nel gioco per salvare un amico, i ragazzi scoprono che Jumanji è cambiato; fra ambienti inediti e nuove regole, servirà ingegno per sopravvivere. A seguire, 23:20 — Un piccolo favore (2018, 117′). Regia di Paul Feig. Con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Linda Cardellini, Jean Smart. Una mamma vlogger indaga sulla scomparsa della sua migliore amica tra segreti, tradimenti e colpi di scena. Genere: Giallo.

Iris, 21:12 — Hondo (1966, 97′). Regia di Lee H. Katzin. Con Ralph Taeger, Kathie Browne, Michael Rennie, Noah Beery Jr. Di cosa parla: al protagonista, sposato con la figlia di un capo apache, il governo affida una missione diplomatica per riportare la pace. A seguire, 23:06 — Catlow (1971, 104′). Regia di Sam Wanamaker. Con Yul Brynner, Richard Crenna, Leonard Nimoy, Daliah Lavi. Un ladro di bestiame e oro fugge dallo sceriffo, suo vecchio amico; in Messico si ritroveranno a unire le forze contro un nemico comune. Genere: Western.

Cine34, 21:00 — Compromessi sposi (2018, 90′). Regia di Francesco Miccichè. Con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Elda Alvigini. La storia: due padri agli antipodi, un colpo di fulmine tra i figli e una guerra di pregiudizi Nord-Sud per impedire il matrimonio. A seguire, 23:03 — Mollo tutto e apro un chiringuito (2021, 90′). Regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi. Con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi. Un manager milanese in crisi tenta il riscatto aprendo un chiringuito in Sardegna, tra scetticismo familiare e diffidenze locali. Genere: Commedia.

Cielo, 21:20 — The Tunnel – Trappola nel buio (2019, 105′). Regia di Pål Øie. Con Lisa Carlehed, Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud. Genere: Drammatico.

Rai Premium, 21:20 — L’isola del vero amore (2020, 90′). Regia di Damián Romay. Con Alina Alcantara, Katrina Norman, Tilky Jones. Genere: Sentimentale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno Rai 1 21:30

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