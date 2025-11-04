I film in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Serena Rossi coinvolta in un giro di malavita Le migliori pellicole in onda martedì 4 novembre 2025: l'ex stella del Posto al sole brilla in Ammore e malavita. Luisa Ranieri è un "diamante" e Luca Argentero è nei guai

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 27 film per tutti i gusti: dal cinecomic L’uomo d’acciaio su 20 al cult dei fratelli Coen Il grande Lebowski su Sky Cinema.

Madame Web apre la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Madame Web (2024, 117 minuti) alle 21:15. Regia di S.J. Clarkson. Con Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Tahar Rahim. La storia: a New York, la paramedica Cassandra Webb scopre doti di chiaroveggenza che la legano al destino di tre giovani donne, minacciate da un nemico oscuro. Tra visioni e corse contro il tempo, il filo del futuro si intreccia con un pericolo imminente. A seguire alle 23:15 Nella tana dei lupi 2 – Pantera (2024, 144 minuti), regia di Christian Gudegast, con Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr.: Donnie insegue Big Nick fino a Nizza per un colpo audace, ma entrambi finiscono nelle mani della mafia italiana, costretti a recuperare un rarissimo diamante rosso.

Sky Cinema 2 — Il grande Lebowski (1998, 117 minuti) alle 21:15. Regia di Joel Coen. Con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi. Un cult intramontabile: il "Drugo" viene scambiato per un omonimo magnate e sprofonda in un vortice di rapimenti, riscatti e bowling. Alle 23:15 Diamanti (2024, 135 minuti), regia di Ferzan Özpetek, con Luisa Ranieri e Jasmine Trinca: un regista riunisce le sue muse per un film sulle donne, tra realtà e finzione, sorellanza e competizione, in un gioco di specchi che attraversa epoche e ossessioni creative.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 La coda del diavolo (2024, 99 minuti), regia di Domenico De Feudis, con Luca Argentero e Cristiana Dell’Anna. Un ex poliziotto sardo, oggi guardia giurata, viene incastrato per l’omicidio di un criminale: per salvarsi dovrà affrontare un passato che brucia ancora. Alle 22:45 Borderlands (2024, 101 minuti), regia di Eli Roth, con Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black: la fuorilegge Lilith raduna una squadra improbabile su Pandora per ritrovare la figlia di Atlas, chiave di un potere capace di cambiare il destino dell’universo.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Transformers – La vendetta del caduto (2009, 147 minuti), regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro. I Decepticon tornano sulla Terra per catturare Sam Witwicky. Nuova escalation di battaglie tra Autobot e Decepticon per la sopravvivenza dell’umanità.

Sky Cinema Comedy — Doppietta all’insegna della risata: alle 21:00 Il tuttofare (2018, 96 minuti), regia di Valerio Attanasio, con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci. Antonio, brillante praticante, ottiene un lavoro dal potente avvocato Salvatore a una condizione bizzarra: sposare Isabel per la cittadinanza. Alle 22:45 Ammore e malavita (2017, 133 minuti), regia dei Manetti Bros, con Giampaolo Morelli e Serena Rossi: tra canzoni, camorra e sentimenti, un boss in cerca di redenzione, una moglie astuta, un’infermiera sognatrice e un sicario si incrociano in un musical noir travolgente.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 1917 (2019, 110 minuti), regia di Sam Mendes. Con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden. Due giovani soldati britannici devono consegnare un messaggio che può salvare centinaia di vite, attraversando il fronte nemico nella Grande Guerra. Alle 23:05 Campo di battaglia (2024, 104 minuti), regia di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi: due ufficiali medici, amici d’infanzia e innamorati della stessa donna, si confrontano con scelte etiche opposte nell’orrore del conflitto.

Sky Cinema Family — Serata per tutta la famiglia: alle 21:00 Una notte al museo (2006, 108 minuti), regia di Shawn Levy, con Ben Stiller e Robin Williams. Le meraviglie del museo prendono vita scatenando un’avventura esilarante. Alle 22:55 Free Willy: Un amico da salvare (1993, 112 minuti), regia di Simon Wincer, con Jason James Richter: l’amicizia tra un ragazzo e un’orca diventa una missione di coraggio contro i piani sinistri del proprietario dell’acquario.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 L’amore e altre seghe mentali (2024, 87 minuti), regia di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta: dopo una batosta sentimentale, Guido si rifugia nel sesso virtuale finché l’arrivo di Giulia rimescola le carte tra gaffe e nuovi desideri. Alle 22:35 Il quiz dell’amore (2006, 92 minuti), regia di Tom Vaughan, con James McAvoy e Rebecca Hall: uno studente di umili origini si appassiona a un famoso quiz universitario, diviso tra fascino, impegno politico e una finale che può cambiare tutto.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 La casa del terrore (2019, 92 minuti), regia di Scott Beck e Bryan Woods, con Katie Stevens: nella notte di Halloween, un’attrazione "infestata" trasforma le paure in realtà con esiti letali. Alle 22:40 Armi chimiche (2019, 113 minuti), regia di Eran Riklis, con Ben Kingsley e Monica Bellucci: un’ex spia tormentata prova a redimersi, tra inganni e identità ambigue in cui preda e cacciatore si confondono.

L’uomo d’acciaio e i classici di genere: le proposte delle reti specializzate

20 — L’uomo d’acciaio (2013, 135 minuti) alle 21:10. Regia di Zack Snyder. Con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Russell Crowe. Di cosa parla: le origini di Superman dall’infanzia alla scelta di esporsi per salvare la Terra dall’offensiva del generale Zod, tra epica sci‑fi e azione spettacolare.

Rai 4 — Alle 21:20 The Counselor – Il procuratore (2013, 111 minuti), regia di Ridley Scott. Con Michael Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Diaz, Brad Pitt. Un avvocato rispettabile entra nel business della droga per fare cassa. Quando il traffico a sud del confine deraglia, dovrà lottare per sopravvivere in un mondo spietato.

Iris — Alle 21:29 Chisum (1970, 111 minuti), regia di Andrew V. McLaglen. Con John Wayne, Forrest Tucker, Ben Johnson. La frontiera ribolle: un allevatore assume un ex bandito per opporsi ai soprusi di un signorotto locale, mentre all’orizzonte si staglia la figura di Billy the Kid.

Cine34 — Doppio appuntamento comico: alle 21:00 Lockdown all’italiana (2020, 94 minuti), regia di Enrico Vanzina, con Ezio Greggio e Ricky Memphis. Due coppie "scoperte" nelle rispettive scappatelle sono costrette alla convivenza forzata in quarantena tra risate e tensioni. Alle 23:09 I cassamortari (2022, 90 minuti), regia di Claudio Amendola, con Claudio Amendola e Sonia Bergamasco: un’agenzia funebre in crisi trova un’occasione di rilancio dopo la morte scandalosa di una star.

Rai Movie — Alle 21:10 Sai tenere un segreto? (2019, 94 minuti), regia di Elise Duran, con Alexandra Daddario e Tyler Hoechlin: in preda al panico durante un volo, Emma confessa i suoi segreti a un perfetto sconosciuto… che potrebbe rivoluzionarle la vita. Alle 22:45 I perfetti innamorati (2001, 100 minuti), regia di Joe Roth, con Julia Roberts, Catherine Zeta‑Jones, John Cusack, Billy Crystal: assistente e sorella di una diva, Kathleen cerca di salvare la coppia di star e il lancio del loro film.

Rai Premium — Alle 21:20 La sposa di neve (2013, 100 minuti), regia di Bert Kish, con Katrina Law e Jordan Belfi. Una giornalista di gossip, in cerca di uno scoop su un anello di fidanzamento misterioso, finisce per trascorrere il Natale con la famiglia di un senatore, cambiando prospettiva e, forse, destino sentimentale.

Mediaset Italia2 — Alle 21:15 Scuola di polizia 6: La città è assediata (1989, 81 minuti), regia di Peter Bonerz, con G.W. Bailey, George Gaynes, Michael Winslow, Bubba Smith. La banda dei nostri poliziotti preferiti affronta un geniale criminale deciso a orchestrare una colossale truffa immobiliare tra inseguimenti, sparatorie e situazioni esilaranti.

