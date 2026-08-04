I film in onda in TV stasera, martedì 4 agosto 2026: Daniel Craig torna in uno splendido James Bond Dal romantic-comedy Un matrimonio di troppo su Rai 1 all’azione di Quantum of Solace su TV8, fino alla fantascienza di Ready Player One su 20 e ai classici su Iris e Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono disponibili 29 film, con alternative per tutti i gusti: dalla commedia Un matrimonio di troppo su Rai 1 all’action di Quantum of Solace su TV8, fino alla fantascienza di Ready Player One su 20. E poi classici, thriller, animazione e cinema d’autore.

Risate e imprevisti con Un matrimonio di troppo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: alle 21:30 arriva Un matrimonio di troppo (2025, regia di Nicholas Stoller, 109’), con Will Ferrell e Reese Witherspoon. A causa di un errore di prenotazione, due matrimoni finiscono nello stesso luogo e nello stesso giorno: famiglie agli antipodi si contendono ogni spazio, tra equivoci, rivalità e gag. La storia si concentra sul padre di una sposa e sulla sorella dell’altra, che faranno di tutto per trasformare il grande giorno in un successo, scatenando una battaglia di creatività e nervi.

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Canale 5: alle 21:20 la commedia Volevo un figlio maschio (2023, regia di Neri Parenti, 90’), con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Alberto, padre di tre figlie, sogna che il bimbo in arrivo sia finalmente un maschio. Dopo un desiderio espresso a una misteriosa figura, la sua quotidianità viene stravolta da un evento tanto incredibile quanto imprevedibile. Tra malintesi e situazioni comiche, sarà costretto a rivedere le proprie certezze, scoprendo che i desideri possono avere conseguenze inattese.

La7: alle 23:15 c’è Hysteria (2011, regia di Tanya Wexler, 95’), con Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal e Rupert Everett. Di cosa parla: nell’Inghilterra vittoriana, un giovane dottore si imbatte, tra pregiudizi dell’epoca e spirito d’innovazione, nella curiosa "cura" destinata alle pazienti affette da quella che veniva definita isteria. Una commedia in costume brillante e ironica, che gioca con i codici del periodo.

TV8: alle 21:40 l’adrenalinico Quantum of Solace (2008, regia di Marc Forster, 106’), con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Judi Dench. James Bond prosegue la sua missione personale dopo gli eventi precedenti, sulle tracce di una rete internazionale che minaccia le risorse del pianeta. Tra location mozzafiato e inseguimenti serrati, un capitolo dal ritmo forsennato della saga 007.

Divertimento con Il talento di Mr. C: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Il talento di Mr. C (2022, regia di Tom Gormican, 90’), con Nicolas Cage e Pedro Pascal. Un attore in difficoltà accetta l’invito di un facoltoso fan e si ritrova coinvolto in una situazione più grande di lui, tra autoironia, bromance e meta-cinema. A seguire, alle 23:05, il thriller Page eight (2011, regia di David Hare, 99’), con Bill Nighy, Rachel Weisz e Ralph Fiennes: un analista dell’MI5 scopre documenti compromettenti che mettono in discussione l’establishment politico.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 I delitti del BarLume – La briscola in cinque (2015, regia di Roan Johnson, 100’), con Filippo Timi, Lucia Mascino ed Enrica Guidi. Crimini, ironia e personaggi irresistibili nella Versilia del BarLume. Alle 22:55 si prosegue con I delitti del BarLume – Il telefono senza fili (2015, 100’), altro caso tra humor e giallo.

Sky Cinema Action: alle 21:00 The legend of Tarzan (2016, regia di David Yates, 109’), con Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Christoph Waltz: Tarzan, ormai integrato nella vita londinese, è chiamato a tornare nella giungla per sventare un complotto. Alle 22:55 Secret Team 355 (2021, regia di Simon Kinberg, 124’), con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Penélope Cruz: cinque spie da tutto il mondo uniscono le forze contro una minaccia globale, dando vita a un’inedita squadra al femminile.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 la coppia cult in Non c’è due senza quattro (1984, regia di E.B. Clucher, 96’), con Bud Spencer e Terence Hill, tra scambi di identità e scazzottate. Alle 22:50 Il primo Natale (2019, regia di Ficarra e Picone, 100’): un ladro di arte sacra e un prete si ritrovano nella Palestina dell’anno zero, tra satira e avventura.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Un semplice incidente (2025, regia di Jafar Panahi, 102’). Vahid crede di aver riconosciuto l’agente dei servizi che lo torturò: lo rapisce per vendicarsi, ma il dubbio di un tragico errore lo divora, coinvolgendo altri testimoni. Alle 22:50 Tornare (2019, regia di Cristina Comencini, 107’), con Giovanna Mezzogiorno: Alice rientra a Napoli per vendere la casa di famiglia e si confronta con presenze del passato e nuovi legami che ne cambieranno il destino.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Madagascar (2005, regia di Eric Darnell e Tom McGrath, 86’). Quattro animali dello zoo di New York finiscono sull’isola di Madagascar e imparano, a suon di disavventure, cosa significhi la vita selvaggia. Alle 22:30 Rosanero (2022, regia di Andrea Porporati, 100’): uno scambio di corpi tra un boss emergente e una bambina di dieci anni innesca una convivenza esilarante e rivelatrice.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 L’amore, in teoria (2025, regia di Luca Lucini, 102’). Leone, studente di filosofia, vede l’amore come un enigma finché l’incontro con Flor, attivista idealista, lo spinge a vivere davvero i sentimenti. Alle 22:45 Aline – La voce dell’amore (2020, regia di Valérie Lemercier, 128’): l’ascesa di una cantante straordinaria, ispirata a una grande icona della musica.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 The bunker game (2022, regia di Roberto Zazzara, 95’). In un LARP ambientato in un bunker nazista, il gioco si trasforma in incubo quando i partecipanti restano intrappolati e una presenza ostile sembra braccarli. Alle 22:40 M3gan 2.0 (2025, regia di Gerard Johnstone, 120’): due anni dopo la ribellione dell’androide, una nuova arma IA, Amelia, sviluppa autoconsapevolezza; per fermarla, Gemma è costretta a resuscitare M3gan per uno scontro ad altissima tensione.

Le epiche avventure de L’Odissea: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:15 L’Odissea (1997, regia di Andrej Konchalovskij, 178’), con Armand Assante, Greta Scacchi, Christopher Lee, Irene Papas, Isabella Rossellini. Dopo la vittoria su Troia, l’eroe affronta l’ira degli dei in un viaggio interminabile tra mostri, seduzioni e insidie, per tornare a Itaca dalla sua famiglia: un kolossal televisivo dal respiro epico.

Cine34: alle 21:00 Il cinico, l’infame, il violento (1977, regia di Umberto Lenzi, 100’), con Maurizio Merli, Tomas Milian e John Saxon. Un commissario, dimessosi per protesta, rientra in servizio per fermare un criminale assetato di vendetta. Alle 23:04 Il commissario di ferro (1978, regia di Stelvio Massi, 83’), con Maurizio Merli: poliziesco teso, inseguimenti e giustizia a pugno duro.

Rai Movie: alle 21:10 I vichinghi (1958, regia di Richard Fleischer, 114’), con Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine e Janet Leigh. Tra scorrerie, intrighi dinastici e duelli sull’orlo dei fiordi, un’avventura classica dal grande respiro spettacolare. Alle 23:10 The Wolf of Wall Street (2013, regia di Martin Scorsese, 179’), con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie: l’ascesa e caduta di un broker tra eccessi, truffe e ambizione senza freni.

Rai 4: alle 21:20 MK Ultra (2022, regia di Joseph Sorrentino, 98’), con Jason Patric e Anson Mount. Nei primi anni Sessanta, lo psichiatra Ford Strauss viene arruolato in un progetto segreto della CIA: esperimenti illegali e manipolazioni mentali svelano una cospirazione sconvolgente. Alle 23:00 Ultima notte a Soho (2021, regia di Edgar Wright, 118’), con Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy: una giovane stilista entra in contatto con la Swinging London degli anni ’60, ma il sogno si tramuta in incubo psichedelico.

20: alle 21:10 Ready Player One (2018, regia di Steven Spielberg, 140’), con Tye Sheridan, Olivia Cooke e Mark Rylance. In un futuro prossimo, la caccia alle tre chiavi nascoste nell’OASIS può cambiare per sempre la vita del protagonista e il destino del mondo virtuale, mentre una corporation tenta di prenderne il controllo.

Mediaset Italia2: alle 22:21 Lupin e il mago dei computers (1989, regia di Osamu Dezaki, 88’). Per portare a termine un colpo clamoroso, Lupin III si affida a un giovane hacker capace di cancellare i suoi dati dai terminali dell’Interpol: inseguimenti, colpi di scena e ironia nell’animazione cult.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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