Il film più emozionante di Tom Cruise (non è Top Gun) Questa sera, martedì 31 marzo 2026, va in onda Jerry Maguire, inno alle seconde possibilità con il divo e Renée Zellweger. Tutti i film in programma in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 26 i film in palinsesto, con opzioni per tutti i gusti: dall’azione supereroistica di Spider-Man 3 su Italia 1 al classico moderno Jerry Maguire su Sky Cinema 1, fino all’avventura firmata Spielberg con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Sky Cinema Action. Scegliete la vostra storia e buona visione.

Azione e fantasia con Spider-Man 3: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — 21:26. Spider-Man 3 (2007, 156’). Regia di Sam Raimi. Con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard. La storia: il costume nero amplifica i poteri ma oscura l’animo di Peter Parker, che affronta i demoni interiori e due formidabili avversari, l’Uomo Sabbia e Venom. Un capitolo dal tono più cupo che chiude la trilogia di Raimi con spettacolo e conflitti morali.

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L’emozione di Jerry Maguire: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Jerry Maguire (1996, 135’). Regia di Cameron Crowe. Con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Kelly Preston, Jerry O’Connell, Jonathan Lipnicki, Renée Zellweger. Di cosa parla: un agente sportivo, licenziato per aver detto la verità, riparte da zero con una sola cliente e un unico atleta, imparando cosa conti davvero tra carriera e sentimenti. Iconica romantic dramedy dagli irresistibili dialoghi.

Sky Cinema Action — 21:00. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124’). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent. Tra giungle, rovine e agenti sovietici, Indy insegue un misterioso artefatto leggendario. Avventura old-school con brio.

23:05. Guglielmo Tell (2024, 133’). Regia di Nick Hamm. Con Claes Bang, Éanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. Un nobile cacciatore rifiuta di piegarsi all’Impero austriaco e finisce al centro di una rivolta che cambierà il destino della sua nazione.

Sky Cinema Collection — 21:15. Uncharted (2022, 116’). Regia di Ruben Fleischer. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Caccia al tesoro globe-trotter tra enigmi e acrobazie.

23:15. Need for speed (2014, 125’). Regia di Scott Waugh. Con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek, Dakota Johnson. Un pilota underground sfida piste e rivali per riscattarsi. Adrenalina e corse ad alta velocità.

Sky Cinema Comedy — 21:00. The Estate (2022, 91’). Regia di Dean Craig. Con Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner, David Duchovny, Rosemarie DeWitt. Due sorelle battagliano per l’eredità della zia, ostacolate da parenti altrettanto motivati.

22:40. Santa Maradona (2001, 96’). Regia di Marco Ponti. Con Stefano Accorsi, Anita Caprioli, Libero De Rienzo, Mandala Tayde. Ritratto generazionale tra sogni, precarietà, amori e tifo bianconero.

Sky Cinema Drama — 21:00. Terraferma (2011, 88’). Regia di Emanuele Crialese. Con Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Tiziana Lodato, Martina Codecasa, Francesco Casisa, Timnit T., Filippo Luna. In un’isola siciliana, l’incontro con migranti respinti mette una famiglia di pescatori di fronte a una scelta che segnerà le loro vite.

22:40. Io e Lulù (2022, 90’). Regia di Reid Carolin, Channing Tatum. Con Channing Tatum, Q’Orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash, Nicole LaLiberte. Un ranger e il suo pastore belga affrontano un road trip di guarigione tra imprevisti e tenerezza.

Sky Cinema Family — 21:00. La famiglia Addams (1991, 97’). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci. La famiglia più gotica della TV al cinema tra gag, intrighi e (dis)armonie domestiche.

22:45. The Amazing Mr. Blunden (2021, 90’). Regia di Mark Gatiss. Con Simon Callow, Mark Gatiss, Tamsin Greig, Tsion Habte, Jason Rennie. Due ragazzi alle prese con una casa infestata e un viaggio nel tempo fino al 1821 per salvare nuovi amici.

Sky Cinema Romance — 21:00. Mia moglie è un fantasma (2020, 99’). Regia di Edward Hall. Con Leslie Mann, Dan Stevens, Isla Fisher, Judi Dench, Emilia Fox. Una medium evoca per errore lo spirito della prima moglie di uno scrittore, creando un triangolo amoroso imprevedibile.

22:45. Love Again (2023, 102’). Regia di Jim Strouse. Con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie. Messaggi d’amore inviati a un numero "sbagliato" aprono la porta a un nuovo sentimento.

Sky Cinema Suspense — 21:00. Body Cam (2020, 92’). Regia di Malik Vitthal. Con Mary J. Blige, Nat Wolff, Anika Noni Rose, Theo Rossi, David Zayas. Dopo la morte inspiegabile di un collega, una poliziotta scopre attraverso la body cam un’entità soprannaturale che la costringe a indagare nell’oscurità.

22:40. Un tranquillo weekend di paura (1972, 97’). Regia di John Boorman. Con Burt Reynolds, Jon Voight, Ned Beatty, Ronny Cox, Ed Ramey. Una discesa in canoa si trasforma in incubo tra natura ostile e violenza primordiale.

Il mito del West con Pat Garrett e Billy Kid: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:12. Pat Garrett e Billy Kid (1973, 122’). Regia di Sam Peckinpah. Con James Coburn, Kris Kristofferson, Bob Dylan. Ex complici, ora nemici: lo sceriffo Garrett deve braccare Billy, che sceglie di non fuggire e affrontare il proprio destino. Un western crepuscolare e leggendario.

23:22. Le colline bruciano (1956, 92’). Regia di Stuart Heisler. Con Eduard Franz, Natalie Wood, Skip Homeier, Tab Hunter. Contrasti familiari e passioni nel selvaggio West.

Cine34 — 21:00. Piccolo grande amore (1993, 111’). Regia di Carlo Vanzina. Con Raoul Bova, Barbara Snellenburg, David Warner, Susannah York. Favola romantica balneare che ha segnato gli anni ’90 italiani.

Rai Movie — 21:10. Love Affair – Un grande amore (1994, 108’). Regia di Glenn Gordon Caron. Con Annette Bening, Warren Beatty, Katharine Hepburn, Pierce Brosnan, Garry Shandling. Due sconosciuti si innamorano in viaggio e promettono di ritrovarsi, ma il destino mette alla prova l’appuntamento.

22:55. Mother’s Day (2016, 118’). Regia di Garry Marshall. Con Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson, Jason Sudeikis, Britt Robertson, Aasif Mandvi, Hector Elizondo, Jon Lovitz, Larry Miller, Margo Martindale, Robert Pine, Sarah Chalke, Shay Mitchell, Timothy Olyphant, Carmen Esposito, Jessi C. Commedia corale sulle sfumature della maternità alla vigilia della Festa della mamma.

Rai 4 — 21:20. Il fuoco del peccato (2022, 104’). Regia di Neil LaBute. Con Diane Kruger, Ray Nicholson, Gia Crovatin, Hank Azaria, Chase Sui Wonders. Un ex detenuto intreccia una relazione con la moglie di un facoltoso uomo d’affari. Quando il marito viene trovato morto, sospetti e segreti minacciano tutto.

20 — 21:10. Nemico pubblico (1998, 130’). Regia di Tony Scott. Con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Stuart Wilson, Laura Cayouette, Loren Dean. Dopo l’omicidio di un politico scomodo, i servizi segreti insabbiano le prove. Un giovane avvocato e un ex agente si ritrovano al centro di una cospirazione high-tech.

Mediaset Italia2 — 21:01. Supereroe per caso (2021, 82’). Regia di Philippe Lacheau. Con Philippe Lacheau, Amr Waked, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Alice Dufour. Un aspirante attore ottiene il primo ruolo da supereroe. Dopo un incidente perde la memoria e si crede davvero un giustiziere con una missione da compiere.

Cielo — 21:20. Black Dawn – Tempesta di fuoco (2005, 96’). Regia di Alexander Gruszynski. Con Steven Seagal, John Pyper-Ferguson, Julian Stone, Tamara Davies. Azione e spionaggio tra complotti e operazioni sotto copertura.

23:20. Joker – Wild Card (2015, 92’). Regia di Simon West. Con Jason Statham, Sofia Vergara, Milo Ventimiglia, Stanley Tucci, Anne Heche, Michael Angarano, Jason Alexander, Hope Davis, Max Casella, Dominik García-Lorido. Un ex giocatore in riabilitazione rischia la vita per difendere un’amica da un boss.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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