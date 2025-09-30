I film in onda in TV stasera, martedì 30 settembre 2025: Ambra e l'ultimo desiderio del padre I migliori film disponibili nella serata di martedì 30 settembre 2025: la Angiolini parte per le ultime volontà paterne, James Dean indimenticabile e il talento di Sherlock Holmes

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra più di 30 titoli in onda ci sono l’action The protegè su Italia 1, il pluripremiato Io capitano su Rai 3 e il grande spettacolo di Sherlock Holmes su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Azione e impegno con The protegè e Io capitano: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3: alle 21:20 va in onda Io capitano (2023, regia di Matteo Garrone; 121 minuti) con Moustapha Fall e Seydou Sarr. La storia: due adolescenti partono da Dakar per raggiungere l’Europa, intraprendendo un viaggio per mare e nel deserto tra prove estreme che mettono alla prova la loro determinazione.

Italia 1: alle 21:24 appuntamento con The protegè (2021, regia di Martin Campbell; 109 minuti) con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. Di cosa parla: un’assassina addestrata fin da bambina affronta il proprio passato quando il suo mentore viene ucciso, precipitando in un gioco mortale con un killer dai motivi ambigui. In seconda serata, alle 23:29, c’è Fire with Fire (2012, 97 minuti), thriller diretto da David Barrett con Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D’Onofrio e 50 Cent.

Nove: alle 21:30 arriva È già ieri (2003, regia di Giulio Manfredonia; 90 minuti) con Antonio Albanese, Fabio De Luigi e Goya Toledo: un giornalista scientifico, in missione alle Canarie, finisce intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere lo stesso giorno. Alle 23:25 segue Mai Stati Uniti (2012, regia di Carlo Vanzina; 90 minuti) con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme e Giovanni Vernia: cinque sconosciuti scoprono di essere fratelli e partono per un viaggio negli USA per esaudire l’ultimo desiderio del padre, imparando a conoscersi lungo la strada.

Indagini e spettacolo con Sherlock Holmes: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Sherlock Holmes (2009, regia di Guy Ritchie; 128 minuti) con Robert Downey Jr., Jude Law e Rachel McAdams. Dopo l’arresto di Lord Blackwood, il ritorno "impossibile" del villain trascina Holmes e Watson in un intrigo tra omicidi, magia nera e seduzione. Alle 23:30 Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129 minuti): Holmes e Watson inseguono il professor Moriarty dall’Inghilterra alla Svizzera in un duello di ingegno senza tregua.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Gioventù bruciata (1955, regia di Nicholas Ray; 111 minuti) con James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo, icona del dramma adolescenziale. Alle 23:10 The son (2022, regia di Florian Zeller; 123 minuti) con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins: la nuova vita di Peter viene sconvolta dall’arrivo del figlio Nicholas, in una riflessione intensa su colpa e responsabilità.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Dangerous – Pericoloso (2021, regia di David Hackl; 99 minuti) con Scott Eastwood, Mel Gibson e Tyrese Gibson: un ex detenuto, tallonato da mercenari, indaga sulla misteriosa morte del fratello con l’aiuto di un’agente FBI. Alle 22:45 300: l’alba di un impero (2014, regia di Noam Murro; 102 minuti) con Eva Green, Lena Headey e Rodrigo Santoro.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Ocean’s 8 (2018, regia di Gary Ross; 110 minuti) con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway: Debbie Ocean assembla una squadra di specialiste per rubare una collana di diamanti durante un gala newyorchese. Alle 23:10 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001, regia di Steven Soderbergh; 116 minuti) con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Viva l’Italia (2012, regia di Massimiliano Bruno; 111 minuti) con Raoul Bova, Alessandro Gassmann, Michele Placido e Ambra Angiolini: un senatore cinico, colpito da demenza frontotemporale, diventa radicalmente sincero e tenta di introdurre un nuovo articolo della Costituzione sul diritto alla verità. Alle 22:55 Questione di Karma (2017, regia di Edoardo Falcone; 90 minuti) con Fabio De Luigi, Elio Germano e Stefania Sandrelli: un erede spirituale incontra un esoterista convinto che un uomo materialista sia la reincarnazione del padre.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 La vita accanto (2024, regia di Marco Tullio Giordana; 112 minuti) con Sonia Bergamasco e Valentina Bellè: Vicenza, anni ’80, Rebecca nasce con una vistosa macchia sul viso e cresce tra rifiuto e ricerca di sé. Alle 23:00 American Beauty (1999, regia di Sam Mendes; 122 minuti) con Kevin Spacey, Annette Bening e Mena Suvari.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Viaggio nell’isola misteriosa (2012, regia di Brad Peyton; 94 minuti) con Josh Hutcherson e Dwayne Johnson: un segnale porta un gruppo su un’isola piena di creature bizzarre, tesori e vulcani pronti a eruttare. Alle 22:40 La musica nel cuore – August Rush (2006, regia di Kirsten Sheridan; 100 minuti) con Freddie Highmore e Robin Williams: un undicenne dal talento straordinario cerca i genitori seguendo la forza della musica.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sogno di una notte di mezza età (2018, regia di Daniel Auteuil; 84 minuti) con Daniel Auteuil e Gérard Depardieu: durante una cena tra coppie, le fantasie del protagonista prendono il sopravvento, con situazioni ironiche e imbarazzanti. Alle 22:35 Le parole che non ti ho detto (1999, regia di Luis Mandoki; 122 minuti) con Kevin Costner, Robin Wright Penn e Paul Newman.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Dead shot – Vendetta Disperata (2023, regia di Charles e Thomas Guard; 92 minuti) con Aml Ameen, Mark Strong e Felicity Jones: un ex paramilitare, sopravvissuto all’omicidio della moglie, insegue la sua vendetta nella Londra anni Settanta. Alle 22:35 Every breath you take – Senza respiro (2021, regia di Vaughn Stein; 105 minuti) con Michelle Monaghan, Sam Claflin e Casey Affleck: un tragico evento lega un medico a un paziente e al suo fratello vendicativo, con conseguenze imprevedibili.

Guerra, western e avventura con The Hurt Locker e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie: alle 21:10 The Hurt Locker (2009, regia di Kathryn Bigelow; 131 minuti) con Jeremy Renner e Anthony Mackie. Un’unità dell’esercito specializzata nel disinnesco bombe opera in Iraq tra tensione costante e scelte al limite, da storie raccontate dal giornalista Mark Boal. Alle 23:25 Il ponte sul fiume Kwai (1957, regia di David Lean; 100 minuti) con Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins e Sessue Hayakawa.

Rai 4: alle 21:20 Il segreto di David – The Stepfather (2009, regia di Nelson McCormick; 101 minuti) con Penn Badgley, Dylan Walsh e Sela Ward: tornato dal collegio militare, Michael sospetta del nuovo fidanzato della madre e indaga su un passato pieno di ombre. Alle 23:05 Elizabeth Harvest (2018, regia di Sebastian Gutierrez; 105 minuti) con Abbey Lee, Ciarán Hinds e Carla Gugino: una giovane sposa scopre i segreti oscuri del marito nella villa isolata dove vivono.

Iris: alle 21:15 Il pistolero di Dio (1969, regia di Lee H. Katzin; 101 minuti) con Glenn Ford e David Carradine: un cowboy maturo diventa pastore d’anime tentando di pacificare la guerra tra allevatori, ma il compito si rivela arduo. Alle 22:58 La legge del capestro (1956, regia di Robert Wise; 95 minuti) con James Cagney e Irene Papas: un allevatore dal carattere duro si innamora di una ragazza che fatica a comprenderne l’animo.

20: alle 21:09 Viaggio al centro della Terra (2008, regia di Eric Brevig; 92 minuti) con Brendan Fraser e Josh Hutcherson: uno scienziato e il nipote cadono in un mondo sotterraneo popolato da creature spaventose. Alle 22:57 Tornare a vincere (2020, regia di Gavin O’Connor; 115 minuti) con Ben Affleck: un ex talento della palla a spicchi prova a rimettere insieme la propria vita allenando il liceo di un tempo.

Cine34: alle 23:13 Bagnomaria (1999, regia di Giorgio Panariello; 92 minuti) con Giorgio Panariello, Manuela Arcuri e Ugo Pagliai.

Mediaset Italia2: alle 21:25 Scuola di polizia (1984, regia di Hugh Wilson; 95 minuti) con Steve Guttenberg, Kim Cattrall e Michael Winslow: un giovane nei guai evita il carcere entrando in accademia, tra addestramenti demenziali e un tirocinio che porterà a neutralizzare un pericoloso criminale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

