I film in TV stasera: il cult 'Lo squalo', la commedia con 'Vi presento i nostri' e l'animazione con 'I minions' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 30 giugno 2026: dal cult Lo squalo su Rete 4 alla commedia Vi presento i nostri su Italia 1, fino alle avventure dei Minions su Sky Cinema

ANSA

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film in palinsesto martedì 30 giugno 2026, tra cui il cult Lo squalo su Rete 4, la commedia Vi presento i nostri su Italia 1 e l’animazione per tutta la famiglia con Minions su Sky Cinema Family. Ce n’è davvero per tutti i gusti: sentimentale, azione, thriller, commedia, animazione, storico e drammatico.

Emozioni e brividi con Un amore come te: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 — ore 21:30: Lo squalo (1975, 125’). Regia di Steven Spielberg. Con Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary. La storia: in una cittadina costiera, un grande squalo terrorizza i residenti dopo l’attacco a dei bagnanti. Lo sceriffo vuole chiudere le spiagge, ma il sindaco teme le ripercussioni economiche. Con l’aiuto di un esperto pescatore e di un oceanologo parte una caccia serrata al predatore.

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Canale 5 — ore 21:20: Un amore come te (2015, 115’). Regia di A. Taner Elhan. Con Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü, Burçin Işık, Şamil Kafkas. Di cosa parla: in una piccola e suggestiva cittadina, una ragazza dal passato difficile si innamora di un affascinante giovane. Un sentimento che promette riscatto e nuove possibilità.

Italia 1 — ore 21:30: Vi presento i nostri (2010, 98’). Regia di Paul Weitz. Con Barbra Streisand, Ben Stiller, Blythe Danner, Harvey Keitel, Jessica Alba, Laura Dern, Owen Wilson, Rob Huebel, Robert De Niro, Teri Polo. Genere: Commedia.

La7 — ore 21:15: Destini incrociati (1999, 129’). Regia di Sydney Pollack. Con Bonnie Hunt, Charles S. Dutton, Dennis Haysbert, Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Paul Guilfoyle, Richard Jenkins, Sydney Pollack. Genere: Drammatico.

Ritmo e risate con Una notte da dottore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno — ore 21:15: Una notte da dottore (2021, 85’). Regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele. Trama: un medico notturno e un rider sono costretti a collaborare dopo un incidente. Tra visite a domicilio guidate "a distanza" e imprevisti, la coppia scoprirà nuova fiducia e cambiamento. A seguire, ore 22:50: Die in a gunfight – Un buon modo per morire (2021, 92’). Regia di Collin Schiffli. Con Diego Boneta, Alexandra Daddario, Justin Chatwin. Di cosa parla: due amanti ribelli di famiglie rivali si ritrovano in una moderna variazione di Romeo e Giulietta, fra sicari, segreti e tradimenti.

Sky Cinema Action — ore 21:00: Hypnotic (2023, 93’). Regia di Robert Rodriguez. Con Ben Affleck, William Fichtner, Hala Finley, Alice Braga, Jeff Fahey. La storia: determinato a ritrovare la figlia scomparsa, un detective precipita in una spirale di crimini e illusioni, aiutato da una sensitiva dalle capacità straordinarie. Ore 22:40: Jurassic World: La rinascita (2024, 134’). Regia di Gareth Edwards. Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. Dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono in zone equatoriali isolate. Tre imponenti creature custodiscono la chiave per un farmaco potenzialmente salvavita per l’umanità.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: Banana Joe (1982, 92’). Regia di Steno. Con Bud Spencer, Gianfranco Barra, Marina Langner, Mario Scarpetta. Genere: Avventura. Ore 22:55: Chi trova un amico trova un tesoro (1981, 114’). Regia di Sergio Corbucci. Con Bud Spencer, Terence Hill, Herb Goldstein, John Fujioka, Sal Borgese. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Ghostbusters: Legacy (2021, 124’). Regia di Jason Reitman. Con Annie Potts, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver. Genere: Commedia. Ore 23:10: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, 110’). Regia di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero. Trama: Monica finisce in carcere per proteggere le gemelle, ma grazie a Giovanni ottiene il trasferimento in parrocchia. Tra equivoci e situazioni esilaranti riaffiora l’amore, fino a un epilogo inatteso.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: Io sono ancora qui (2024, 135’). Regia di Walter Salles. Con Maeve Jinkings, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Antonio Saboia. La storia: nella Brasile degli anni ’70, Eunice Paiva combatte in solitudine per la verità sulla scomparsa del marito, cercando di tenere unita la famiglia. Ore 23:20: Ariaferma (2021, 117’). Regia di Leonardo Di Costanzo. Con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco. In un carcere in dismissione, pochi agenti e detenuti rimasti ridefiniscono regole e relazioni in una fragile ma solidale comunità.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Minions (2015, 91’). Regia di Kyle Balda, Pierre Coffin. Creati per servire i più malvagi, i Minions restano senza guida e tre di loro partono alla ricerca di un nuovo padrone. Ore 22:35: Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022, 90’). Regia di Kyle Balda, Brad Ableson. I piccoli gialli incontrano l’adolescente Gru, deciso a farsi accettare dai Malefici 6 rubando un diamante.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: L’amore non va in vacanza (2006, 138’). Regia di Nancy Meyers. Con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Edward Burns, Eli Wallach, Rufus Sewell. Genere: Commedia. Ore 23:20: Autumn in New York (2000, 106’). Regia di Joan Chen. Con Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch. Di cosa parla: un affascinante 48enne e una giovane donna con una malattia incurabile vivono un amore intenso e complicato.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: On the line (2022, 109’). Regia di Romuald Boulanger. Con Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, John Robinson, Nadia Farès. Trama: un conduttore radiofonico riceve una minaccia in diretta sulla propria famiglia e dovrà seguire ordini misteriosi per salvarli, cercando l’identità del ricattatore. Ore 22:50: Vita privata (2025, 107’). Regia di Rebecca Zlotowski. Con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste. La storia: la psicanalista Lilian Steiner, in crisi personale, affronta un sintomo inspiegabile dopo la morte di una paziente. Le sedute di ipnosi rivelano un legame segreto e la convinzione che Paula sia stata assassinata, innescando un’indagine con l’ex marito oculista.

Classici e azione con Far West: le proposte delle reti specializzate

Iris — ore 21:15: Far West (1964, 110’). Regia di Raoul Walsh. Con Troy Donahue, Suzanne Pleshette, James Gregory, William Gregory, Claude Walsh, Eleanor Audley. La storia: un giovane tenente, inviato in missione diplomatica dopo uno scontro con la tribù di Falco Nero, riesce a riportare la pace e viene insignito di una medaglia con promozione.

Cine34 — ore 21:00: Noi uomini duri (1987, 102’). Regia di Maurizio Ponzi. Con Enrico Montesano, Isabel Russinova, Renato Pozzetto. Genere: Commedia. Ore 23:03: Infelici e contenti (1992, 100’). Regia di Neri Parenti. Con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D’Aloja. Di cosa parla: due uomini in difficoltà, uno in carrozzella e uno non vedente, si ritrovano in una scia di disavventure fino al casinò di Sanremo per regolare i conti con il responsabile di un incidente.

Rai Movie — ore 21:10: Cliffhanger – L’ultima sfida (1993, 112’). Regia di Renny Harlin. Con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Caroline Goodall. Genere: Azione. Ore 23:00: Opera senza autore (2018, 188’). Regia di Florian Henckel von Donnersmarck. Con Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer. Trama: un giovane artista fuggito a Ovest è tormentato dai traumi del nazismo e della DDR. L’incontro con una studentessa e l’opposizione del padre di lei alimentano opere che riflettono le ferite di un’intera generazione.

Rai 4 — ore 23:10: The debt collector – Il ritorno (2020, 90’). Regia di Jesse V. Johnson. Con Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Mayling Ng, Mariano "Big Dawg" Mendoza. La storia: i riscossori di crediti French e Sue, rifugiati a Las Vegas dopo essere sfuggiti al boss Barbosa, vengono raggiunti dal passato che mette di nuovo a rischio la loro vita.

20 — ore 21:10: The losers (2009, 98’). Regia di Sylvain White. Con Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans, Idris Elba, Columbus Short, Jason Patric, Oscar Jaenada, Holt McCallany, Peter Francis James, Peter Macdissi. Genere: Azione. Ore 23:20: Killers (2010). Regia di Robert Luketic. Con Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom Selleck, Catherine O’Hara, Rob Riggle, Katheryn Winnick, Kevin Sussman, Larry Joe Campbell, Martin Mull, Mary Birdsong. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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