Hilary Swank, stasera in TV il vero capolavoro della sua carriera: un film devastante Una serata ricchissima con 31 film: dalla magia di Mamma, ho perso l’aereo su Italia 1 fino al cult Million dollar baby su Sky Cinema Drama

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi: l’intramontabile Mamma, ho perso l’aereo su Italia 1, il mistero di Assassinio a Venezia su Rai 4 e la commedia Santocielo su Sky Cinema Uno. In totale sono 31 film tra grandi classici, novità e maratone a tema: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Sentimenti e commedia con Purchè finisca bene – La voce di Cupido: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 — Alle 21:30 arriva Purchè finisca bene – La voce di Cupido (2025, 100’). Regia di Ago Panini. Con Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Roberto Scorza, Mattia Procopio, Max Mazzotta, Giacomo Pozzetto, Francesca Giovannetti, Salvatore Langella, Gianni Franco, Alessio Praticò. La storia: Paola, camionista dal carattere diretto, punzecchia spesso l’educato autista Ncc Carlo, ma nasconde un’anima romantica e segue sempre il podcast "La Voce di Cupido". Un incidente mette sulla sua strada Lucio, la voce che ascolta nei viaggi: partirà un viaggio rocambolesco e sentimentale a tre alla ricerca di un pezzo per il camion e, soprattutto, dei frammenti del suo cuore.

Rai 2 — In prima serata alle 21:30 La casa dei fantasmi (2023, 120’). Regia di Justin Simien. Cast: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis, Jared Leto. Di cosa parla: una donna e suo figlio assoldano un bizzarro team di esperti del paranormale per liberare la loro abitazione da inquieti inquilini soprannaturali, tra colpi di scena e humour gotico.

Rai 3 — Alle 21:20 Un anno difficile (2023, 120’). Regia di Olivier Nakache e Eric Toledano. Con Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Luàna Bajrami, Jonathan Cohen, Pio Marmaï. Due scrocconi sempre al verde si ritrovano per caso tra un gruppo di eco-attivisti: tra inganni, stratagemmi e proteste bizzarre, per loro potrebbe essere l’occasione di ricominciare.

Italia 1 — Dalle 21:23 il classico natalizio Mamma, ho perso l’aereo (1990, 106’). Regia di Chris Columbus. Con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard. Una famiglia numerosa dimentica a casa il piccolo Kevin diretto a Parigi: tra trappole geniali e tanta fantasia, il bambino difende la casa da due goffi ladri. In seconda serata, alle 23:27, Yesterday (2019, 112’). Regia di Danny Boyle. Con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran. Un cantautore si sveglia in un mondo dove i Beatles non sono mai esistiti e usa le loro canzoni per sfondare, rischiando però di perdere il suo grande amore.

La7 — Alle 21:15 Deep water – Acque profonde (2022, 153’). Regia di Adrian Lyne. Con Ben Affleck, Ana de Armas, Rachel Blanchard, Tracy Letts, Lil Rel Howery. Un marito consente alla moglie relazioni extraconiugali per evitare il divorzio, ma quando l’amante di lei scompare i sospetti ricadono su di lui. A seguire, alle 23:30, Runner Runner (2013, 92’). Regia di Brad Furman. Con Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma Arterton, Anthony Mackie, David Costabile, Sam Palladio, Oliver Cooper, Ben Schwartz, Dayo Okeniyi, Diana Laura. Uno studente truffato vola in Costa Rica dal magnate del gioco d’azzardo online; sedotto dal lusso, finirà in un gioco pericoloso tra ricatti e FBI.

Risate e magia con Santocielo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Santocielo (2023, 120’). Regia di Francesco Amato. Con Barbara Ronchi, Giovanni Storti, Maria Chiara Giannetta, Salvo Ficarra, Valentino Picone. Una commedia brillante tra equivoci celesti e seconde possibilità. In seconda serata, alle 23:20, Ti odio, ti lascio, ti… (2006, 105’). Regia di Peyton Reed. Con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Cole Hauser, Vincent D’Onofrio. Una coppia in crisi scopre quanto sia difficile lasciarsi davvero quando si condivide tutto, casa compresa.

Sky Cinema Action — Dalle 21:00 I tre moschettieri (2011, 110’). Regia di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Ray Stevenson, Juno Temple, Luke Evans, James Corden, Gabriella Wilde. Un giovane impetuoso si unisce ai moschettieri per sventare un piano che può scuotere l’Europa. Alle 22:55 Jupiter – Il destino dell’universo (2016, 125’). Regia di Andy Wachowski e Lana Wachowski. Con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne e altri. Un’epopea sci‑fi tra dinastie intergalattiche e una predestinazione inaspettata.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Capodanno a New York (2011, 118’). Regia di Garry Marshall. Corale romantico con Hilary Swank, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Zac Efron, Michelle Pfeiffer e molti altri: storie che si intrecciano nella notte più scintillante dell’anno. Alle 23:15 La banda dei Babbi Natale (2010, 100’). Regia di Paolo Genovese. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Angela Finocchiaro, Antonia Liskova, Massimo Popolizio. Un equivoco natalizio diventa una catena di gag irresistibili.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 CHiPs (2017, 100’). Regia di Dax Shepard. Con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody. Un’ex stella delle due ruote e un agente sotto copertura formano una coppia improbabile nella polizia stradale di Los Angeles. Alle 22:45 Loro chi? (2015, 90’). Regia di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè. Con Edoardo Leo, Marco Giallini, Catrinel Marlon, Ivano Marescotti. Truffe e doppi giochi in una commedia dal ritmo serrato.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Million dollar baby (2004, 137’). Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Un allenatore segnato dal passato accompagna una giovane determinata verso il ring e il destino. Alle 23:15 Napoli velata (2017, 113’). Regia di Ferzan Özpetek. Con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. Un incontro fatale trascina una donna nel cuore misterioso di Napoli.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Harry Potter e la pietra filosofale (2001, 152’). Regia di Chris Columbus. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman e altri. L’inizio della saga fantasy che ha incantato generazioni.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg. Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, una spietata IA che minaccia il pianeta.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Via col vento (1939, 220’). Regia di Victor Fleming. Con Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel. Il grande affresco romantico ambientato durante la Guerra di Secessione.

Spettacolo monster con Godzilla II – King of the monsters: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Alle 21:20 Assassinio a Venezia (2023, 107’). Regia di Kenneth Branagh. Con Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Kenneth Branagh, Tina Fey. Invito a una seduta spiritica nella laguna, un omicidio inatteso e Poirot trascinato in un labirinto di ombre e segreti.

20 — Dalle 21:09 Godzilla II – King of the monsters (2019, 132’). Regia di Michael Dougherty. Con Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang. Un’agenzia cripto‑zoologica fronteggia titani leggendari: Godzilla, Mothra, Rodan e l’imponente Ghidorah a tre teste.

Iris — Alle 21:13 Il grande giorno di Jim Flagg (1969, 90’). Regia di Burt Kennedy. Con Robert Mitchum, George Kennedy, David Carradine, Tina Louise, John Carradine. Uno sceriffo destituito affronta da solo una banda di criminali, aiutato da un ex fuorilegge per lo scontro finale. Alle 23:14 Cimarron (1960, 130’). Regia di Anthony Mann. Con Glenn Ford, Maria Schell, Anne Baxter, Arthur O’Connell. Un pioniere fonda un giornale in Oklahoma e insegue l’avventura, lasciando alla moglie il peso della vita quotidiana fino a un epilogo tragico.

Cine34 — Alle 21:00 Din Don – Bianco Natale (2021, 90’). Regia di Paolo Geremei. Con Enzo Salvi, Crisula Stafida, Arturo Gambardella. Tra famiglia e fede, il Natale di Don Donato si trasforma in una girandola di situazioni divertenti e sentimentali. Alle 23:03 Din Don – La magia del cinema (2023, 93’). Regia di Raffaele Mertes. Con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Marco Milano, Nicole Murgia, Marina Marchione, Marco Stabile. Un casting per un horror smuove ambizioni e vecchi conti in sospeso nel paese di Pellizzano.

Rai Movie — Alle 21:10 Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio (2007, 97’). Regia di Marc Klein. Con Sarah Michelle Gellar, Alec Baldwin, Chris Carmack, Ebon Moss‑Bachrach, James Naughton, Jill Eikenberry, Marian Seldes, Peter Scolari, Vanessa Branch. Un legame imprevisto tra un’aspirante editor e un affermato guru dell’editoria cambia priorità e prospettive. Alle 22:50 Il principe abusivo (2012, 97’). Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Sarah Felberbaum, Christian De Sica, Serena Autieri e altri. Un "cenerentolo" napoletano finisce a corte per una commedia romantica tutta sorrisi.

Rai Premium — Alle 21:20 Un bebè per Natale (2018, 93’). Regia di Eric Summer. Con Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis. Di cosa parla: alla vigilia di Natale, Noémie si risveglia da un coma e scopre di essere incinta. Tra memoria che riaffiora e sentimenti incerti, dovrà scegliere chi vuole accanto come padre del bambino.

Cielo — Alle 21:20 Come ti ammazzo il bodyguard (2017, 111’). Regia di Patrick Hughes. Con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung. Un bodyguard preciso e un sicario sboccato sono costretti a fare squadra in una scorta esplosiva e piena di battute.

Mediaset Italia2 — Alle 21:05 American Pie – Il manuale del sesso (2009, 93’). Regia di John Putch. Con Eugene Levy, Bug Hall, Beth Behrs, Brandon Hardesty, Melanie Papalia e altri. Una nuova generazione tra gag irriverenti, esperimenti sentimentali e regole tutte da riscrivere.

